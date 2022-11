2022 va bientôt se clôturer mais l’investissement en bourse reste d’actualité. Certaines entreprises ont vu leur chiffre d’affaires monté en flèche cette année, ayant entraîné par la même occasion, une hausse de leur action. Étant actuellement à la moitié du dernier trimestre, l’investissement en bourse offre une belle opportunité de faire des gains pour bien démarrer la nouvelle année. Nous avons alors sélectionné pour vous les meilleures actions à acheter en novembre pour faire un investissement rentable.

TOP 5 des Actions à Acheter pour ce mois de Novembre

Plusieurs entreprises méritent une attention particulière en ce que leurs actions présentent un fort potentiel d’explosion. Découvrez le top 5 des actions (acheter actions) qu’il faut absolument suivre pour ce mois de novembre.

1. Acheter Action United Parcel Service – Action UPS

On ne peut pas se passer de l’action UPS qui présente depuis peu un fort potentiel.

Indice : NYSE

Capitalisation boursière : 143 894 M USD

Cours : 169.170 $

Objectif : 192.82 $

UPS est un groupe américain qui est le leader mondial du transport de colis. Il offre également des services logistiques et réalise la majeure partie de ses activités aux Etats-Unis. Le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise est en hausse de 4,2 % en un an avec 24,2 milliards de dollars. Et actuellement l’action UPS affiche une augmentation de 2,07 % de sa valeur. Selon les prévisions, UPS est l’action qui présente le plus fort potentiel d’explosion en novembre 2022. C’est la raison pour laquelle elle se trouve en tête du classement. Au vu de son évolution, un achat semble plus adapté.









2. Acheter Action Nio Inc – Action NIO

Si vous voulez investir dans une entreprise automobile électrique, NIO est l’action qu’il vous faut.

Indice : NYSE

Capitalisation boursière : 149 598 M USD

Cours : 10.985 $

Objectif : 27.66 $

Nio Inc est un groupe chinois spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de voitures électriques intelligentes et connectées. En plus de bénéficier du financement du gouvernement chinois, il est coté aux Etats-Unis et bénéficie donc de financements supplémentaires. Tout cela contribue à la notoriété de la marque à l’international. Son chiffre d’affaires est en constante hausse chaque année, excepté en 2019 en raison de la pandémie qui a frappé la Chine. Il convient d’acheter action NIO car elle affiche une tendance haussière intéressante. En une semaine, son cours a augmenté de 13.01 %.

3. Acheter Action SoFi – Action SOFI

Pour certains analystes, l’action SOFI est sans doute la meilleure action FINTECH.

Indice : NASDAQ

Capitalisation boursière : 5 162 M USD

Cours : 5.1800 $

Objectif : 8.04 $

C’est sans surprise que l’action SOFI figure dans le top 5 des actions à acheter en novembre. SoFi est une société américaine de finance en ligne basée à San Francisco. Disposant d’une plateforme de prêt en ligne, celle-ci offre des prêts d’études abordables aux étudiants. Le concept a rapidement cartonné aux Etats-Unis, ce qui explique sa forte croissance. Le nouveau modèle de Fintech qu’elle propose risque de faire de l’ombre aux banques traditionnelles. De nombreux éléments sont donc en faveur de la hausse du cours de l’action SoFi.

En quatrième position, on retrouve l’action META (acheter action META) qui présente un fort potentiel en novembre 2022.

Indice : NASDAQ

Capitalisation boursière : 256 155 M USD

Cours : 96.7200 $

Objectif : 150.82 $

Anciennement connue sous le nom de Facebook, Meta est une société américaine créée par Mark Zuckerberg spécialisée dans les prestations de services de réseautage en ligne. Le groupe comprend Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus VR. Suite au récent plongeon de l’action Meta, les experts indiquent qu’il s’agit d’une opportunité d’achat majeure. D’ailleurs, Meta se trouve parmi les actions les plus performantes. Au moment de la rédaction de cet article, la valeur de l’action est en hausse de 6.53 %.

5. Acheter Action The Coca-Cola Company – Action KO

Enfin, il peut être intéressant d’investir sur l’action Coca Cola.

Indice : NYSE

Capitalisation boursière : 255 999 M USD

Cours : 59.490 $

Objectif : 66.20 $

Parmi les grandes entreprises multinationales, Coca Cola mérite une attention particulière au vu de sa situation en bourse. Il s’agit du leader incontesté de la fabrication et de la vente de boissons partout dans le monde. Il est intéressant d’ acheter action Coca Cola car elle est performante et octroie de bons dividendes. Depuis 2019, l’action est en hausse, ce qui a suscité le regain d’intérêt des investisseurs. En effet, la société a annoncé un plan de rachat d’actions de 20 milliards de dollars ainsi qu’une hausse de dividende. Au moment de la rédaction de cet article, le consensus des analystes indique un fort potentiel d’achat.

Quel est le Meilleur Site pour Acheter des Actions ?

Pour acheter des actions en novembre, il est recommandé d’utiliser les plateformes de bourse suivantes :

Pour investir en bourse, vous devez passer par une plateforme en ligne. Il vous suffit ensuite de suivre les étapes indiquées pour ouvrir un compte d’investissement. Un fois le compte alimenté, vous pouvez rechercher les actions de votre choix. Pour assurer le maximum de sécurité et profiter des meilleures fonctionnalités, DEGIRO est la plateforme idéale.









Pourquoi Acheter des Actions en Novembre 2022 ?

Différentes raisons poussent les gens à continuer à investir en bourse en novembre. Les voici :