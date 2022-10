Meilleures actions acheter pour octobre 2022 : Quel secteur d’activités privilégier ? Quelles informations fondamentales devrait- on savoir avant? Nous vous invitons à continuer à lire, car synthétisons toutes les meilleures actions à acheter en Octobre pour vous dans cet article.

TOP 5 des Actions à Acheter pour ce mois de octobre

1. Acheter Action Volkswagen

Si vous voulez acheter actions, il faut vérifier les prix sur le marché. En voici par exemple les informations à savoir pour l’action Volkswagen :

Indice : DAX

Capitalisation boursière : 78,81 milliards EUR

Cours actuel : 130,28 EUR

Objectif : 197 EUR

L’entreprise Volkswagen (acheter action Volkswagen) fait partie des leaders dans le domaine de la construction automobile. Grâce à la création de la coentreprise avec PowerCo, à l’entrée en bourse de Porsche quelques jours auparavant, ses actions semblent en bonne voie pour acquérir une place privilégiée sur la scène européenne.

2. Acheter Action LVMH

Analyse pour acheter action LVMH ce mois d’Octobre :

Indice : CAC 40

Capitalisation boursière : 310,71 milliards EUR

Cours actuel : 618,20 EUR

Objectif : 779,52 EUR

Malgré une légère baisse lors de la clôture le 7 octobre, l’action LVMH reste l’une des actions les plus performantes de ce mois. En effet, elle a connu des rebonds incroyables durant l’été. D’ailleurs, la société a annoncé un solide premier semestre 2022. Selon CAC 40, LVMH a affiché des bénéfices records selon CAC 40 aux côtés des grandes marques comme TotalEnergies, engie, …

Par ailleurs, Bank of America Securities a fait de LVMH son premier choix. Une de ses divisions : Vins & Spiritueux pourrait, selon des études menées par la banque, atteindre 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel d’ici 2027.

3. Acheter Action FDJ

Pour pouvoir acheter action FDJ, en voici l’analyse de cette action pour ce mois d’octobre :

Indice : CAC 40

Capitalisation boursière : 5,88 milliards EUR

Cours actuel : 30,61 EUR

Objectif : 40,01 EUR

La Française des jeux est une action rentable. Le premier semestre de l’action a été réussi étant donné que son chiffre d’affaires a augmenté de plus de 12,1%. Son EBITDA est estimé à 154,10 M, avec une hausse de 18,04 %, le mois de juin dernier. Son résultat net a également augmenté. En outre, selon les dernières nouvelles, ZEturf qui représente 20% du marché du turf va être racheté par FDJ sous peu. On n’attend plus que l’autorisation des autorités de la concurrence et la validation.

4. Acheter Action Poxel

Pour acheter action Poxel pour ce mois :

Indice : CAC 40

Capitalisation boursière : 43,85 millions EUR

Cours actuel : 1,53 EUR

Objectif : 12,00 EUR

Acheter des actions dans le monde de la biotech est très rentable actuellement. Poxel est une société biopharmaceutique au stade clinique. De nombreux analystes recommandent l’action Poxel. Jefferies par exemple a revalorisé le dossier de 3,5 à 4 euros avec un avis à l’achat. Au niveau international, la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis, Poxel a réussi à se faire accorder la désignation de médicament orphelin (ODD), pour le traitement des patients atteints de ADPKD au PXL770.

5. Acheter Action ENI SPA

Voici les chiffres clé de l’action ENI SPA pour ce mois :

Indice : CAC 40

Capitalisation boursière : 41,96 milliards EUR

Cours actuel : 11,84 EUR

Objectif : 19 EUR

Eni SpA (Ente Nazionale Idrocarburi), une entreprise italienne, fait partie des principaux groupes pétroliers et gaziers européens. Ses activités s’organisent autour de 5 pôles : – achat et vente de gaz naturel, production d’électricité et le transport de gaz naturel, raffinage et distribution, prestations de services énergétiques, exploration et production d’hydrocarbures et enfin pétrochimie.

On peut en déduire qu’avec la crise russo-ukrainienne et la demande en matière de gaz en Europe met l’entreprise sur une place privilégiée.JP Morgan, un holding spécialiste en matière de banque et finance recommande toujours l’achat de l’action Eni SpA.

Quel est le Meilleur Site pour Acheter Action ?

Pourquoi acheter des Actions en octobre 2022 ?

Ce mois d’Octobre a commencé en beauté pour les actions que nous vous avons présentées auparavant. L’entrée dans la saison hivernale fait également changer les priorités, ce qui met en avant plusieurs de ces actions, notamment celles des entreprises dans l’industrie énergétique et de l’habillement. Le mois d’octobre est certes réputé mauvais pour les investissements du fait du krach d’octobre 1929, mais cela est faux selon les spécialistes. Il suffit juste d’analyser les bons investissements.