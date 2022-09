Meilleures Actions à Acheter en Septembre 2022 – TOP 5

Il est intéressant de connaître les meilleures actions à acheter en septembre 2022. Compte tenu de la volatilité du marché boursier, investir sur des actions performantes offre une belle opportunité de faire des profits. Le développement des sociétés cotées en bourse issues de divers secteurs d’activité, fait croître le potentiel de nombreuses actions. Afin de faciliter votre choix, nous vous proposons de découvrir les actions les plus prometteuses en septembre.

TOP 5 des Actions à Acheter pour ce mois de Septembre

Découvrez ci-dessous le top 5 des actions à fort potentiel pour ce mois de septembre.

1. Acheter Action Peugeot Invest – Action PEUG

Si vous voulez acheter actions, donc l’action Peugeot Invest est intéressante en raison de son potentiel pour ce mois de septembre :

Indice : CAC 40

Capitalisation boursière : 2,15 milliards €

Cours actuel : 86.200 €

Objectif : 160,50 €

Peugeot Invest est une holding française et une société d’investissement cotée à la bourse de Paris. Cette société développe une activité d’investissement dans des actifs diversifiés qui sont composés essentiellement de participations directes minoritaires, d’immobilier, de véhicules de capital-investissement et de co-investissement. L’action PEUG affiche une performance intéressante car en 10 ans, sa valeur a connu une hausse de 207.69 %. Les prévisions pour les mois à venir sont d’ailleurs positives. Il est donc plus intéressant d’acheter action Peugeot en ce moment pour profiter de sa future hausse.

2. Acheter Action H&E Equipment Services – Action HEES

Il est également intéressant de se tourner vers une action américaine telle que HEES :

Indice : NASDAQ

Capitalisation boursière : 1,16 milliard $

Cours actuel : 31.9600 $

Objectif : 52,60 $

La société intégrée de services d’équipement H&E Equipment Services Inc. fournit des équipements de construction lourds et industriels aux Etats-Unis. Elle développe également des activités de location, de vente et de fourniture de pièces et de services d’assistance pour les équipements de levage, des pièces neuves et d’occasion. Elle propose entre autres, des services d’entretiens de réparation pour les équipements des clients. Le consensus des analystes indique un fort potentiel d’achat. D’autant plus qu’au moment d’écrire ces lignes, le cours de l’action HEES affiche une croissance de 2.70 %.

3. Acheter Action Air Transport Services Group – Action ATSG

Le secteur du transport aérien est actuellement florissant. Parmi les sociétés américaines oeuvrant dans ce domaine, l’action ATSG est celle qui présente le plus de potentiel :

Indice : NASDAQ

Capitalisation boursière : 2,20 milliards $

Cours actuel : 29.5900 $

Objectif : 38,20 $

Aux Etats-Unis, le secteur de l’aviation constitue une part importante de l’économie américaine. Air Transport Services y contribue largement. Il s’agit d’un groupe américain leader dans la location d’avions et de transport de fret aérien. Au vu de l’évolution du cours de l’action ATSG, il est plus judicieux d’acheter plutôt que de vendre l’action. Le consensus des analystes affichent en effet, un potentiel de 29.10 %. Au cours des dix dernières années, cette action a connu une importante hausse de 534.98 %.

4. Acheter Action Engie – Action ENGI

Acheter action Engie (ENGI) en septembre est une bonne idée pour les raisons suivantes :

Indice : CAC 40

Capitalisation boursière : 30,85 milliards €

Cours actuel : 12.6560 €

Objectif : 17,56 €

ENGIE est le premier distributeur de gaz naturel en France. Cette société évolue dans un secteur très prometteur car elle relève le défi de se lancer dans la transition énergétique. L’action a ainsi de fortes chances d’augmenter car le secteur de la transition énergétique est de plus en plus apprécié des investisseurs. En ce moment, le consensus des analystes montre qu’il est préférable d’acheter l’action ENGI plutôt que de la vendre. L’investissement sur cette action peut être particulièrement rentable au vu de sa performance. En 6 mois, son cours a augmenté de 20.91 %.

5. Acheter Action ArcelorMittal – Action MT

Dans ce classement, il est impossible de ne pas évoquer l’énorme potentiel et l’avantage d’acheter action ArcelorMittal (MT) :

Indice : CAC 40

Capitalisation boursière : 19,90 milliards €

Cours actuel : 22.6050 €

Objectif : 37,42 €

Évoluant dans le secteur de la sidérurgie, ArcelorMittal est un groupe mondial basé à Luxembourg. Il a été créé en 2006 à la suite de la fusion entre Mittal Steel et Arcelor. Étant actuellement le plus important producteur d’acier au monde, le groupe réalise d’importants chiffres d’affaires chaque année. Il pourrait être rentable de se lancer sur cette action qui a affiché une hausse de 59.91 % au cours des trois dernières années. Les prévisions de son cours sont d’ailleurs à la hausse et le consensus des analystes indique une forte position d’achat.

Quel est le Meilleur Site pour Acheter Action ?

Vous n’êtes pas sans savoir que l’investissement en bourse peut être une opération risquée. Face à l’embarras de choix de plateformes de bourse qui se présente à vous, il est conseillé d’utiliser une qui soit fiable et correspondant à vos besoins. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de passer par la plateforme DEGIRO pour acheter les actions prometteuses en septembre 2022.

Pourquoi Acheter des Actions en Septembre 2022 ?

Acheter des actions en septembre 2022 est une bonne idée pour différentes raisons :