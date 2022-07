Le monde des cryptos monnaies ne cessent de s’étendre de jour en jour. La plupart d’entre eux dispose d’une forte croissance potentielle et d’une excellente volatilité qui pourrait tout aussi vous émerveiller. Alors, nous avons sélectionné les cryptos monnaies à ne pas rater pour ce mois de juillet 2022. À travers cet article, nous allons aussi vous présenter les étapes à suivre pour l’achat d’une crypto monnaie ainsi que l’importance d’en acheter pour ce mois-ci.

Les 5 Meilleures Crypto Monnaies à Acheter en Juillet 2022

Top 5 des Crypto Monnaies à Acheter pour ce mois de Juillet

Acheter crypto monnaie reste toujours rentable et intéressant jusqu’à maintenant. Nous avons trié les 5 meilleures crypto monnaies à acheter pour le mois de juillet 2022, par la même occasion vous allez comprendre pourquoi ces cryptos figurent parmi les meilleures.

1. Ethereum Crypto, l’éternel Second

Ethereum a été inventé en 2013, dans l’ambition d’obturer les limites du Bitcoin, il n’est donc pas étonnant que Ethereum se place derrière elle dans classement tous les classements de crypto-monnaies. Sans oublier que Ethereum possède des atouts considérables qu’on ne trouve pas chez la doyenne. Les jetons Ether présentent une forte variabilité qui profite curieusement à cette crypto monnaie. À en croire les statistiques, ce dernier affiche même une stabilité étonnante depuis plusieurs mois.

Capitalisation boursière : 128 331 743 044, 00 €

128 331 743 044, 00 € Classement en termes de capitalisation boursière : #2

#2 Cours actuel : 1 072, 81 €

Son volume d’échange en 24h s’élève à 5,47%. Ethereum, considéré comme étant le projet d’ordinateur mondial, s’apparent à une plateforme blockchain décentralisée qui permet aux programmeurs de créer des contrats intelligents ainsi que plusieurs Dapps pour différents domaines.

2. Ripple (XRP) – La crypto utilitaire de paiement des transactions

Ripple crypto sera peut-être la monnaie d’avenir qui séduira les institutions. Elle a déjà attiré les curiosités des banques vu son système de partage de données novateur qui ne cesse d’enchanter les investisseurs. Il s’agit d’un crypto monnaie solide qui enchérir très vite.

Capitalisation boursière : 0, 08125 €

0, 08125 € Classement en termes de capitalisation boursière : #7

#7 Cours actuel : 0,32198000 €

Le volume d’échange en une journée de cette crypto monnaie est de 21,51 %.

Le XRP a de grandes ambitions, celle d’alimenter les monnaies numériques des banques centrales ainsi que d’autres systèmes de paiement à grande échelle.

3. Litecoin (LTC) – La crypto monnaie des transactions rapide

Si on se remet à son développement Lite qui renvoie à la légèreté, le Litecoin est une crypto qui permet d’accomplir des échanges très rapides. Elle permet aussi des échanges rapides et sécurisés avec un minimum de délai d’exécution.

Capitalisation boursière : 3 471 061 448 €

3 471 061 448 € Classement en termes de capitalisation boursière : #20

#20 Cours actuel : 49,06 €

Actuellement, elle affiche un volume de 24h de 1, 19%. Litecoin n’est autre que le jeton qui utilitaire de transaction. Acheter Litecoin est intéressant puisqu’elle fait partie des monnaies les plus en vogue du moment. Etant donné qu’elle offre une alternative au très coûteux Bitcoin.

4. Solana (SOL) – La Blockchain décentralisée et évolutive

Malgré le fait que le projet soit encore récent, le cours le SOL présente une étonnante stabilité. Solona est actuellement la blockchain la mieux positionnée pour concurrencer Ethereum. Il s’agit en fait, d’une crypto monnaie qui permet d’envoyer, de recevoir et de transférer en échange de biens et de services via un portefeuille numérique.

Capitalisation boursière : 11 878 217 853 €

11 878 217 853 € Classement en termes de capitalisation boursière : #9

#9 Cours actuel : 34, 37 €

Son volume d’échange en une journée est remarquable avec un taux de 52, 42 %.

Selon l’estimation des experts, le cours SOL peut croître jusqu’à 500 dollars. Cette estimation se justifie par l’engouement des utilisateurs à acheter Solana, suite à la prestation dont elle a fait preuve l’année dernière.

5. Polkadot (DOT) – La Crypto avec un Projet Novateur

Si on parle de classement des crypto monnaies, il est impossible de ne pas mentionner Polkadot qui affiche actuellement une tendance plus que haussière.

Capitalisation boursière : 7 322 385 573 €

7 322 385 573 € Classement en termes de capitalisation boursière : #11

#11 Cours actuel : 5, 65 €

Polkadot a un taux d’échange sur 24h de 11, 22%. Cette crypto monnaie repose sur une solide technologie offrant des performances exceptionnelles. Ce sont des monnaies virtuelles opérationnelles et particulièrement disruptives. C’est d’ailleurs pour ça qu’on les appelle les cryptos 3. 0.

Acheter de la Crypto Monnaie



L’achat d’un crypto monnaies est une opération facile, il vous suffit de :

Pour commencer, visiter le site officiel du broker en ligne eToro Après, remplissez toutes les informations qu’on vous demande sur le formulaire d’inscription. Une fois cela fait, approvisionner votre compte en argent pour un achat. Aussitôt ces étapes achevées, vous pouvez acheter le crypto monnaie de votre choix.

Avec la plateforme eToro, vous pouvez choisir le moyen de paiement qui convient le mieux pour effectuer votre transaction comme: des cartes crédit ou débit, virement bancaire, PayPal.

Pourquoi Acheter des Crypto Monnaies en Juillet 2022 ?

Acheter des cryptos monnaies en juillet est important, pour des diverses raisons :