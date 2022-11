Dans cet article, vous allez découvrir les meilleures crypto monnaies à acheter en novembre 2022. Avec les récents événements qui ont affecté négativement le secteur, il convient de se tourner vers des cryptos fiables et performantes à long terme. Celles-ci sont nombreuses et offrent une belle opportunité de faire des investissements rentables. Aussi diversifiés les uns que les autres, découvrez les projets crypto les plus prometteurs de ce mois.

Top 5 des Crypto Monnaies à Acheter en Novembre

Il n’est pas facile de se retrouver face à l’apparition quotidienne de nouvelles cryptos sur le marché. Nous avons alors sélectionné pour vous, le top 5 des crypto monnaies les plus prometteuses en novembre 2022.

1. IMMOPET Token (IMPT) – La crypto écologique très prometteuse

Parmi les projets les plus prometteurs, on retrouve IMPT (IMPT Token avis) qui se trouve évidemment en tête du classement.

Cours actuel : 0.02553 $

Capitalisation boursière : 51,062,988.07 $

Classement par capitalisation boursièr e : 3479

Volume d’échange sur 24 h : 149,248.21 $

IMMOPET est un projet éco responsable permettant aux entreprises et particuliers d’acquérir des crédits carbone. Il vise à lutter contre le réchauffement climatique et réduire l’impact écologique de l’industrie des crypto. Les crédits carbone sont monnayés en NFTs pour éviter tout acte frauduleux. Le projet en est actuellement à sa dernière phase et attire de nombreux investisseurs. Acheter le jeton IMPT est l’occasion d’investir sur un projet prometteur mais surtout écologique.

2. TAMADOGE (TAMA) – Le nouveau memecoin du moment

En seconde position se trouve le memecoin Tamadoge.

Cours actuel : 0.03153 $

Capitalisation boursière : 63,054,989.68 $

Classement par capitalisation boursière : 2688

Volume d’échange sur 24 h : 2,953,657.26 $

Depuis quelque temps, Tamadoge (Tamadoge crypto avis) continue d’attirer les investisseurs en crypto monnaies. Il s’agit d’un jeu play-to-earn mettant en avant le célèbre animal de compagnie de Madonna. TAMA qui est son jeton natif est utilisé dans le Tamaverse et dans le jeu pour offrir une expérience immersive. Au moment de la rédaction de ces lignes, le jeton TAMA enregistre une hausse de 3.27 %. Son volume d’échange affiche également une forte hausse de 52.33 %. Un investissement à court terme semble idéal au vu des prévisions positives qu’il affiche.

3. Battle Infinity (IBAT) – Un jeu métavers très prisé

Il est également intéressant d’acheter crypto monnaie telle que, Battle Infinity pour différentes raisons.

Cours actuel : 0.003298 $

Capitalisation boursière : 33,194,273.75 $

Classement par capitalisation boursière : 3435

Volume d’échange sur 24 h : 159,743.02 $

Les jeux Metaverse continuent de prendre de l’ampleur dans le secteur de la crypto. Battle Infinity a su s’implanter car il séduit de nombreux investisseurs. Basé sur la Binance Smart Chain, le jeton IBAT est la monnaie virtuelle utilisée dans le metaverse. Le projet n’est qu’à ses débuts mais affiche déjà un potentiel énorme. Les experts estiment que le cours de IBAT dépassera les 0.02 $ d’ici 2023. Son prix encore abordable laisse d’ailleurs une certaine marge de manoeuvre pour les traders et investisseurs.

4. Dash 2 Trade (D2T) – Le nouveau projet à fort potentiel

Le projet Dash 2 Trade (Dash 2 Trade crypto avis) mérite de figurer dans le top 5 des crypto monnaies à acheter en novembre.

Cours actuel : 0.0513 $ (phase 3)

Capitalisation boursière : 3,761,118.4 $

Classement par capitalisation boursière : non disponible

Dash 2 Trade est une plateforme d’analyse du marché en temps réel pour des investissements en crypto monnaie. Il fournit des indicateurs précis en se basant sur le cours du marché de la prévente. Sa phase de prévente se déroule en 9 phases et elle vient de passer à la troisième phase le 1er novembre. Le projet pourrait attirer davantage d’utilisateurs en ce qu’il ambitionne de devenir une plateforme simple d’accès dans un marché crypto en pleine effervescence.









5. Aave (AAVE) – Un projet DeFi ultra attrayant

La crypto Aave présente également un fort potentiel pour ce mois de novembre.

Cours actuel : 88.44 $

Capitalisation boursière : 1,421,131,861 $

Classement par capitalisation boursière : 45

Volume d’échange sur 24 h : 170,736,304 $

AAVE (Aave crypto avis) est le jeton natif de Aave qui est un protocole de liquidité décentralisé open-source. Il peut ainsi servir de base à un service tiers et donne la possibilité de participer au réseau en tant qu’ emprunteur ou déposant. Au moment de la rédaction de cet article, son volume d’échange a augmenté de 29.09 % en seulement 24 heures. Les algorithmes prédictifs montrent que le cours de AAVE pourrait atteindre 100 $ d’ici la fin de l’année 2022. Il convient alors de suivre de près cette crypto à fort potentiel.

Meilleures Plateformes pour Acheter Crypto

Pour acheter des crypto monnaies en novembre, il suffit de suivre les étapes habituelles :

Passer par une plateforme en ligne fiable et sécurisée ; Remplir le formulaire d’inscription ; Ouvrir un compte d’investissement ; Alimenter le compte en faisant un dépôt de fonds ; Rechercher la crypto monnaie dans la barre de recherche ; Acheter la crypto monnaie de votre choix.

N’oubliez pas d’opter pour un broker en ligne régulé pour assurer la sécurité de vos fonds. Les moyens de paiements varient également d’un broker à un autre donc vérifiez bien si votre mode de paiement habituel y est accepté.









Pourquoi Acheter des Crypto Monnaies en novembre 2022 ?

Il faut acheter des crypto monnaies en novembre 2022 pour différentes raisons :

Plus de 5000 nouvelles crypto monnaies sont apparues en novembre

L’investissement en crypto monnaie est l’occasion de fructifier votre argent

Les crypto monnaies permettent de diversifier votre portefeuille

Le secteur des crypto monnaies très diversifié vous permet d’investir sur des projets intéressants : gaming, environnement, blockchain, DeFi etc.

Les crypto monnaies présentent de nombreuses opportunités pour faire des gains

Certaines crypto monnaies vont connaître une explosion de leur cours ce mois-ci

Le marché du crypto se trouve dans une phase relativement positive

L’industrie cryptographique est en pleine effervescence

Il existe de nombreuses crypto monnaies abordables mais performantes idéales pour les débutants

La forte croissance de certains projets présentant un avenir prometteur.