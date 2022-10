Les meilleures crypto monnaies à acheter en octobre 2022 sont nombreuses. Leurs cours vont sûrement exploser ce mois-ci avec les circonstances du marché et les projets de l’équipe derrière chaque crypto. Malgré ce grand nombre et la diversité des crypto, vous trouverez facilement la crypto de votre choix. Maintenant, nous vous laissons découvrir les crypto monnaies les plus attrayantes en ce mois d’octobre, sans oublier leurs potentiels.

Top 5 des Crypto Monnaies à Acheter en Octobre

Beaucoup sont les cryptos qui présentent de nombreux avantages pour ce mois d’octobre. Toutefois, il est plus intelligent de cibler les meilleures si l’on veut acheter crypto monnaie. Découvrez le top 5 des crypto les plus attrayantes.

1. Tamadoge (TAMA) – La monnaie native du Tamaverse

En hausse depuis son lancement, acheter Tamadoge est une opération intéressante :

Capitalisation boursière : 80,902,994 €

Position par capitalisation boursière : 2648

Cours actuel : 0,080123 €

Tamadoge (Tamadoge crypto avis) est un memecoin, le propre monde métaverse du projet. L’équipe Tamadoge a développé un large éventail de fonctionnalités, y compris les animaux de compagnie Tamadoge. Aussi, des créatures animées alimentées par des jetons non fongibles (NFT) au cœur de l’écosystème Tamadoge, et Tamadoge AR, une application conçue pour les appareils portables. Par rapport au prix de vente du jeton, Tamadoge crypto présente une performance positive. Elle possède également une liquidité élevée en fonction de sa capitalisation boursière .

2. Battle Infinity (IBAT) – La pièce Métaverse de l’année

Battle Infinity est une crypto-monnaie intéressante. Il est envisageable d’investir en cette crypto pour ce mois d’octobre pour les raisons suivantes:

Capitalisation boursière : 7,283,532 €

Position par capitalisation boursière : 3952

Cours actuel : 0,002295 €

Dominance du marché : 0.77%

Le jeton IBAT est la clé pour débloquer toutes les fonctionnalités de Battle Infinity qui supprime toutes les frontières entre la plate-forme de jeu et le Metaverse/Blockchain, les connectant ainsi les deux, rendant son écosystème plus fluide, efficace et sans barrière. Il s’agit d’un jeton utilitaire qui s’exécute sur le réseau Binance Smart Chain basé sur le protocole BEP-20.

3. Polygon (MATIC) – Combinaison du meilleur d’Ethereum

Acheter Polygon crypto pourrait être une meilleure option pour ce mois d’octobre :

Capitalisation boursière : 7 494 918 076 €

Position par capitalisation boursière : 11

Cours actuel : 0.8581 €

Dominance du marché : 0,77%

Polygon est l’une des initiatives de blockchain les plus fascinantes, axée sur l’interopérabilité et l’échelle, deux des difficultés les plus citées de la technologie. En fournissant un ensemble complet d’outils aux développeurs pour concevoir des protocoles et des dApps blockchain hautes performances et à grande échelle, le réseau a déjà dépassé son objectif initial pour Polygon Matic.

4. Solana (SOL) – Le meilleur Altcoin pour les contrats intelligents

Acheter Solana crypto peut être rentable en raison de ces paramètres :

Capitalisation boursière : 12 160 460 249 €

Position par capitalisation boursière : 9

Cours actuel : 34.18 €

Dominance du marché : 1,24%

Solana fournit des solutions de DeFi. SOL est la crypto-monnaie qui s’exécute sur la blockchain Solana et elle agit également comme un jeton de gouvernance. A cet effet, les détenteurs de Solana crypto peuvent voter sur l’avenir de la blockchain et aider dans la gouvernance du réseau.

5. Ethereum (ETH) – Le géant des blockchains

Il est toujours judicieux d’acheter Ethereum pour ce mois d’octobre pour les raisons suivantes :

Capitalisation boursière : 169 732 529 456 €

Position par capitalisation boursière : 2

Cours actuel : 1,383.46 €

Dominance du marché : 17,37%

La croissance d’Ethereum et son potentiel entraînent des hausses de prix importantes du jeton ETH. Nous avons analysé les prévisions du prix d’Ethereum pour l’année 2023. Son prix moyen est prévu à 62 000 $ pour cette année-là.

Meilleurs Sites pour Acheter Crypto

Acheter crypto monnaie est simple :

Choisissez et accédez à une plateforme fiable, Remplissez le formulaire d’inscription affiché sur le site, Alimentez votre compte en y déposant de l’argent, Cherchez votre crypto monnaie, Passez un ordre d’achat.

Acheter crypto monnaie est simple :

Choisissez et accédez à une plateforme fiable, Remplissez le formulaire d'inscription affiché sur le site, Alimentez votre compte en y déposant de l'argent, Cherchez votre crypto monnaie, Passez un ordre d'achat.









Pourquoi Acheter des Crypto Monnaies en Octobre 2022 ?

