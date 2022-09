Les meilleures crypto monnaies à acheter en septembre 2022 sont innombrables. Des événements récents et à venir sont décisifs pour certaines crypto monnaies qui vont voir leur cours exploser pour ce mois. Issus de divers domaines tels que la DeFi, le Metaverse ou encore le divertissement, vous saurez trouver les crypto qui correspondent à vos attentes en termes d’investissement. Sans plus tarder, découvrez les crypto monnaies les plus prometteuses en septembre, la manière d’en acheter ainsi que les avantages qu’elles présentent.

Top 5 des Crypto Monnaies à Acheter en Septembre

Tamadoge (TAMA) – Un Altcoin à très Fort Potentiel Ethereum (ETH) – Une Opportunité avec le Merge du 15 septembre Shiba Inu (SHIB) – Des Mises à jours avantageuses à Venir Solana (SOL) – Le Meilleur Altcoin pour les Smart contracts Decentraland (MANA) – L’Avenir du Metaverse

Acheter crypto monnaie, présentent un fort potentiel pour ce mois de septembre. Néanmoins, il est plus judicieux de miser sur des valeurs sûres. Découvrez le top 5 des crypto monnaies les plus prometteuses.

1. Tamadoge (TAMA) – Un Altcoin à très Fort Potentiel

Actuellement en phase de prévente, il est très intéressant d’acheter Tamadoge :

Capitalisation boursière : 10,75 millions USD

Position par capitalisation boursière : encore indisponible

Cours actuel : 1 USDT = 40 TAMA (phase 7)

Tamadoge est une meme crypto qui vient d’être créée depuis peu, mais bat déjà tous les records. 10,75 millions de dollars ont été investis en moins d’un mois, une somme incroyable et très prometteuse pour le projet. Il ambitionne de mettre en place le TamaVerse, une plateforme metaverse permettant aux gens de créer, jouer et interagir avec des animaux de compagnie, basé sur un système Play to Earn. Son potentiel est tout à fait louable au sein de la crypto sphère car les prévisions estiment que son prix pourrait être multiplié par 53 d’ici 2023.

2. Ethereum (ETH) – Une Opportunité avec le Merge du 15 septembre

Il est intéressant d’investir sur le géant des blockchains pour ce mois de septembre pour les raisons suivantes :

Capitalisation boursière : 185,765,506,452 USD

Position par capitalisation boursière : 2

Cours actuel : 1,518.52 USD

Dominance du marché : 19,66 %

Tous les yeux sont actuellement rivés sur Ethereum qui attend un événement très important pour l’avenir de la blockchain. Le Merge, c’est-à-dire le passage de la blockchain Ethereum du proof of work (PoW) au proof of stake (PoS) serait avancé le 15 ou 16 septembre selon certaines sources. Les impacts du Merge sont avantageux tant pour les utilisateurs de blockchains que pour les crypto-investisseurs. La blockchain gagnera en rapidité et en scalabilité tandis que le jeton Ether connaîtra une forte hausse de son cours. Le jeton pourrait franchir la barre des 2 000 $ d’ici 2023.

3. Shiba Inu (SHIB) – Des Mises à jours avantageuses à Venir

Ce n’est pas un hasard si le fait d’acheter Shiba Inu serait une meilleure option pour ce mois de septembre :

Capitalisation boursière : 7,090,872,703.11 USD

Position par capitalisation boursière : 14

Cours actuel : 0.00001202 USD

Dominance du marché : 0,70 %

La meme crypto populaire Shiba Inu a connu un mois d’août assez mouvementé, notamment avec la chute de son prix. Il ne s’agissait évidemment que d’une simple phase car le jeton affiche actuellement un léger regain de son prix. D’autant plus que des mises à jour importantes pour Shiba Inu ont été annoncées par Shytoshi Kusama. En effet, le lancement du stablecoin SHI Stable Coin aura sans doute un impact positif sur le cours de cette crypto. Il pourra atteindre 0.00002016 $ d’ici 2023.

4. Solana (SOL) – Le Meilleur Altcoin pour les Smart contracts

Acheter Solana peut être rentable au vu des informations suivantes :

Capitalisation boursière : 15,892,325,453.85 USD

Position par capitalisation boursière : 9

Cours actuel : 31.06 USD

Dominance du marché : 1,16 %

Solana est bien connu dans le domaine de la DeFi depuis son lancement en 2020. Cette jeune crypto s’est retrouvée dans l’impasse ces derniers temps mais une correction du prix du SOL à 35 % est envisagée. Les experts estiment que le jeton connaîtra un rebond de 53,50 $ d’ici peu. Il serait dommage de ne pas saisir cette opportunité pour profiter du rebond de la crypto Solana. Son volume d’échange sur 24 heures est actuellement en hausse de 46.23 %.

5. Decentraland (MANA) – L’Avenir du Metaverse

Parmi les projets metaverse, Decentraland reste une valeur sûre :

Capitalisation boursière : 1,618,512,384.16 USD

Position par capitalisation boursière : 38

Cours actuel : 0.7379 USD

Dominance du marché : 0,14 %

Plonger de le monde virtuel n’a jamais été aussi satisfaisant grâce à Decentraland, le metaverse basé sur Ethereum. Son jeton MANA permet d’acquérir des terrains virtuels et de participer à une expérience virtuelle unique. Ce jeton a connu une croissance sans pareil depuis son lancement en 2017. Initiateur du Metaverse, acheter Mana, reste un des projets les plus fiables dans ce domaine. En 2023, les algorithmes prédictifs affichent une importante hausse allant jusqu’à 2.15 $.

Acheter des crypto monnaies en septembre est simple :

Rendez-vous sur une plateforme fiable Ouvrez un compte en remplissant le formulaire d’inscription Déposez un fonds sur le compte pour l’alimenter Recherchez les crypto monnaies prometteuses de votre choix Passez un ordre d’achat sur les crypto monnaies choisies

PS : Il est important d’utiliser un broker fiable et sécurisé mais également facile à utiliser si vous êtes débutants. La plupart des modes de paiement sont acceptés sur cette plateforme tels que le virement bancaire, la carte de débit/crédit, PayPal, Skrill, Neteller etc.

Pourquoi Acheter des Crypto Monnaies en septembre 2022 ?

En septembre 2022, acheter des crypto monnaies est une bonne idée pour les raisons suivantes :