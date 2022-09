Meilleures Crypto Monnaies selon Twitter à Acheter en 2022

Les meilleures crypto monnaies selon Twitter: sont très nombreuses. En effet, le réseau social préféré des crypto investisseurs ne cessent de discuter des projets les plus prometteurs afin de faire un bon investissement. Pour les prochains mois, il est nécessaire de suivre de près certaines crypto monnaies présentant un potentiel d’explosion. Issues de domaines très variés, ces crypto monnaies suscitent l’attention des internautes et devraient également susciter la nôtre. Découvrez les crypto monnaies populaires qu’il faudrait absolument acheter.

Acheter crypto monnaie reste toujours rentable. Découvrez ci-dessous le top 5 des meilleures crypto monnaies tendances sur Twitter.

1. Tamadoge (TAMA) – Un jeune Altcoin à Fort Potentiel

Créée tout récemment, la crypto Tamadoge (Tamadoge Crypto Avis) est rapidement devenue le sujet de conversation sur Twitter.

Cours actuel : 1 USDT = 40 TAMA (phase 7)

1 USDT = 40 TAMA (phase 7) Capitalisation boursière : 10, 75 millions de dollars

10, 75 millions de dollars Position par capitalisation boursière : aucune donnée

aucune donnée Dominance du marché : encore indisponible

Tamadoge est un projet gaming fonctionnant sur le modèle du Play to Earn. Le concept n’est certes pas nouveau mais il plaît à un grand nombre de personnes. Il consiste à élever et faire progresser des petites créatures nommées Tamadoge. Il est ainsi possible de gagner des tokens au fil des progressions dans le jeu. Les Tamadoge prennent la forme de NFT, rendant très facile leur achat ou leur vente. Ce projet Metaverse vient de conclure avec succès sa prévente à une valeur de 19 millions de dollars.

2. Battle Infinity (IBAT) – Un Metaverse en Plein Développement

De par la popularité grandissante du gaming et du metaverse, Battle Infinity a su susciter l’attention de l’univers crypto Twitter et de nombreux investisseurs.

Cours actuel : 0.003302 $

0.003302 $ Capitalisation boursière : 33,021,828 $

33,021,828 $ Position par capitalisation boursière : 3633

3633 Dominance du marché : 0,00 %

En tant que plateforme de gaming Play to Earn, Battle Infinity permet de jouer à différentes fantasy leagues dans une large sélection de sports. Pour ce faire, vous devez acquérir des cartes de joueurs sous forme de NFT. Battle Infinity permet également de faire partie d’une véritable communauté et accéder à un univers immersif. C’est ce qui fait sa popularité et il s’inscrit dans la tendance GameFi. Son écosystème permet de faire fructifier les tokens IBAT ou réaliser des transaction au moyen d’un DEX. Actuellement, le jeton IBAT affiche une hausse de 1.94 % de son cours.

Acheter de la Crypto Monnaie



3. Lucky Block (LBLOCK) – Un système de Concours en Ligne innovant basé sur la Blockchain

Lucky Block (Avis Lucky Block) est un jeu projet très prometteur selon la communauté très active de Twitter.

Cours actuel : 0.0004782 $

0.0004782 $ Capitalisation boursière : 1,742,618 $

1,742,618 $ Position par capitalisation boursière : 3888

3888 Dominance du marché : aucune donnée

Cette crypto est la version 3.0 des concours en ligne. Avec l’appui de la technologie blockchain, le projet vise à rendre plus transparent et plus équitable le système des concours en ligne. Il propose alors une plateforme de concours NFT. Ceux qui veulent participer aux nombreux concours doivent investir dans un NFT Lucky Block. Il donne l’opportunité de gagner des lots variés et intéressants tels qu’une console de jeu, des NFT de collections mythiques comme BAYC et même une voiture de luxe. Il est intéressant d’investir sur cette crypto qui enregistre actuellement une hausse de 10.14 % de son cours.

4. NEAR Protocol (NEAR) – Un Projet Blockchain à Forte Progression

Faisant beaucoup parlé de lui sur Twitter, Near Protocol peut exploser d’ici peu.

Cours actuel : 3.77 $

3.77 $ Capitalisation boursière : 3,786,959,934 $

3,786,959,934 $ Position par capitalisation boursière : 25

25 Dominance du marché : 0,31%

Near Protocol est un projet blockchain avec une plateforme DApp présentant une très forte évolutivité. Elle dépasse de très loin le géant Ethereum avec la capacité de traiter 100 000 transactions par seconde. Elle améliore également le processus d’onboarding des autres blockchains en créant des dApp et en proposant des adresses lisibles par l’homme. Les prévisions sur le jeton NEAR sont très positives d’autant plus que son cours ne cesse d’augmenter. Son volume d’échange sur 24 h présente un taux de croissance de 5.40%.

Acheter Crypto Monnaie Prometteuse



5. Solana – La crypto des Smart Contracts

Parmi les projets les plus connus, Acheter Solana reste une des meilleures idées selon les tendances de Twitter.

Cours actuel : 34.95 $

34.95 $ Capitalisation boursière : 17,889,315,574 $

17,889,315,574 $ Position par capitalisation boursière : 9

9 Dominance du marché : 1,28 %

Lancé en 2020, Solana est devenu rapidement un incontournable dans le domaine de la DeFi et particulièrement des contrats intelligents. Récemment, la crypto se trouvait dans l’impasse mais une correction du prix du SOL à 35 % a été envisagée. Aujourd’hui, les experts estiment que d’ici peu, le jeton SOL va connaître une explosion de son cours jusqu’à 53,50 $. C’est l’occasion d’acheter cette crypto monnaie et saisir les opportunités d’autant plus qu’au moment d’écrire ces lignes, le jeton affiche une hausse de 5.38%.

Meilleures Site pour Acheter Crypto

1. Vantage - Meilleure Plateforme de Trading Crypto 2. RaiseFx - Meilleure Plateforme Crypto à Fort Effet de Levier 3. AvaTrade - Meilleure Broker à 0 Commission sur Cryptos Brokers Recommandés

Pour acheter les meilleures crypto monnaies, vous devez :

Vous rendre sur une plateforme en ligne fiable Ouvrir un compte en remplissant le formulaire d’inscription Alimenter le compte en faisant un dépôt de fonds Rechercher les crypto monnaies que vous souhaitez obtenir Passer un premier ordre d’achat sur les crypto monnaies choisies.









5/5 Broker Recommandé Effet de Levier : 1:400 pour les particuliers Spreads : dès 0.0 pips Actifs Disponibles : + 400 instruments Dépôt Minimum : 200 € Commencer à Trader



Il est judicieux d’acheter les meilleures crypto monnaies selon twitter pour diverses raisons :

Twitter est un réseau privilégié en matière de veille sur les crypto monnaies pour les amateurs et experts ;

De nombreuses crypto monnaies vont exploser dans les prochaines semaines ;

Les projets crypto monnaies tendances sur Twitter présentent de forts potentiels ;

Les prévisions à court et moyen terme de certaines crypto sont très positives ;

L’investissement en crypto monnaie reste d’actualité et présente toujours autant d’opportunité de faire des gains ;

L’utilité présentée par certains projets crypto permettent de profiter des projets d’une autre manière ;

Les projets crypto à fort potentiel sont issus de domaines variés : blockchain, metaverse, NFT, DeFi, Smart contracts, gaming, divertissement etc. ;

Le marché cryptographique se porte plutôt bien actuellement.

Nous répondons à l’affirmative en disant que c’est tout à fait le bon moment pour acheter les meilleures crypto monnaies selon Twitter. Les crypto monnaies continuent de prendre de l’ampleur dans notre quotidien et il serait dommage de ne pas saisir l’opportunité de faire des gains. Vous aurez alors compris que vous avez l’embarras du choix sur les crypto monnaies à acheter mais à vous de choisir celles qui conviennent le plus à vos objectifs d’investissement.