MEXC Ventures fait exploser le cours du TON

MEXC Ventures, une branche de l’exchange MEXC, a récemment investi une grosse somme dans The Open Network (TON), ce qui représente leur plus gros investissement dans une technologie blockchain de premier niveau. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique avec la Fondation Open Network, dont le but est de rendre le Web3 accessible à l’échelle mondiale en éliminant les obstacles.

MEXC Ventures a également annoncé son soutien actif à des projets de TON, tels que Megaton Finance, TONPlay, Fanzee et Sonet. Cela fait partie de leurs efforts globaux visant à favoriser la croissance de l’écosystème TON.

En outre, la plateforme d’échange MEXC prévoit de fournir des services de marketing et de promotion aux projets basés sur TON disponibles sur leur plateforme. Pour renforcer leur engagement envers The Open Network, ils ont l’intention de supprimer les frais de transaction pour Toncoin et envisagent même d’offrir un service de prêt basé sur TON à l’avenir.

🚀 @MVenturesLabs, a subsidiary of @MEXC_Official, announced an eight-figure investment in $TON and a strategic partnership with TON Foundation! Together, they’re making Web3 globally accessible and easy to use, aiming to put #Web3 in every pocket. Learn more👉… pic.twitter.com/BLtFs2LEcJ — TON 💎 (@ton_blockchain) October 5, 2023

Le cours de TON bondit immédiatement

La nouvelle a eu des effets positifs sur le cours du TON puisque le token affiche une hausse de 6,46% sur les 24 dernières. Les données de volume corroborent cette bonne performance de la cryptomonnaie de Telegram. Selon les données recueillies sur Coinmarketcap, le volume de trading sur le TON a déjà progressé de 66,07% en données quotidiennes.