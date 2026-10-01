Eric Trappier nitarika ny Dassault Aviation nanomboka tamin'ny Janoary 2013. Teraka tamin'ny 1 Jona 1960 izy, niditra tao amin'ny vondrona tamin'ny faha-24 taonany ary nandany ny ankamaroan'ny asany tamin'ny fivarotana fiaramanidina mpiady ho an'ny fanondranana talohan'ny nandraisany ny fitantanana. Teo ambany fitarihany, ny maimaikaEfa ela no noheverina ho tsy azo amidy any ivelan'i Frantsa izy io, saingy lasa fahombiazana ara-barotra manerantany. Tamin'ny Janoary 2025, izy koa no nandray ny andraikitry ny filohan'ny Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Sarin'ny mpitarika malina izay manan-danja amin'ireo rehetra izay manohana ny soatoavina fiarovana ny fanapahan-keviny.
Fiofanana sy fanombohana
Injeniera nahazo diplaoma avy amin'ny Télécom SudParis i Éric Trappier. Nahavita ny fanompoany miaramila ho manamboninahitra tao amin'ny Tafika an-dranomasina frantsay izy tamin'ny 1983 sy 1984, avy eo dia niditra tao amin'ny Dassault Aviation tamin'ny 1984. Kapitenin'ny tafika an-dranomasina vonjimaika izy ankehitriny. Nanambady tamin'ny 1983 izy ary rain'ny zaza telo.
Telopolo taona niasana tamin'ny fanondranana entana
Saika nifantoka tanteraka tamin'ny raharaham-pirenena ny asany tao amin'ny Dassault Aviation:
- 1984-1987 : birao famolavolana sy fitantanana rafitra fitaovam-piadiana.
- 1987-1991 : fitantanana ara-teknika iraisam-pirenena, tompon'andraikitra amin'ny fifampiraharahana amin'i Korea Atsimo, Singapaoro, Arabia Saodita, Shily ary Alemaina. Mandray anjara amin'ny fivarotana fiaramanidina mpiambina an-dranomasina Atlantika izy.
- 1991-1995 : tompon'andraikitra amin'ny varotra any Azia, anisan'izany ny fifanarahana Mirage amin'i India.
- 1995-2000 : tompon'andraikitra amin'ny varotra ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra, izay itantanany ny fifanarahana Mirage 2000-9.
- 2000-2005 : talen'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika, ary avy eo talen'ny fanondranana miaramila.
- 2006 : Tale jeneraly iraisam-pirenena.
Izy ihany koa no mifampiraharaha momba ny fifanarahana indostrialy ho an'ny mpanao fihetsiketsehana an'ady amin'ny drôna. nEUROnnotarihin'ny Dassault Aviation niaraka tamin'ny Saab (Soeda), Alenia (Italia), RUAG (Soisa), HAI (Gresy) ary EADS (Espaina). Ity fandaharan'asa Eoropeana ity dia niasa ho laboratoara ho an'ny teknolojia fanamory fiaramanidina miafina sy mahaleo tena.
2013: Tale Jeneraly zandriny indrindra teo amin'ny tantaran'ny Dassault Aviation
Voatendry ho tale tamin'ny 18 Desambra 2012 i Éric Trappier, ary voatendry ho filoha sady tale jeneraly tamin'ny Janoary 8 2013handimby an'i Charles Edelstenne. Amin'ny faha-52 taonany, izy no Tale Jeneraly fahadimy tao amin'ny orinasa hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 1929, ary izy no zandriny indrindra nitana io toerana io.
Nandova toe-javatra mifanohitra izy: nekena ara-teknika ny Rafale, saingy mbola tsy nisy mpanjifa vahiny nividy azy, ary ny baikon'ny governemanta frantsay ihany no nanohana ny fiaramanidina. Noho izany, ny fanamby tamin'ity folo taona ity dia ny fanovana ny fandaharan'asa nasionaly ho fahombiazana amin'ny fanondranana.
Ny varotra lehibe ny Rafale teo ambany fitarihany
Ny folo taona nanaraka dia nanaporofo fa marina izy. Ireo fifanarahana manan-danja nosoniavina nanomboka tamin'ny taona 2015:
|taona
|mandoa
|mba
|2015
|Ejipta
|24 Rafale (mpanjifa voalohany aondrana), nofenoina baiko faharoa tamin'ny taona 2021
|2015
|Qatar
|24 Rafale, nitombo ho 36 taty aoriana
|2016
|India
|Fiaramanidina Rafale 36 ho an'ny Tafika an'habakabaka frantsay
|2021
|Grèce
|Fiaramanidina Rafale vaovao sy efa nampiasaina
|2021
|Croatie
|Rafale efa nampiasaina 12
|2021
|Emirà Arabo Mitambatra
|Fiaramanidina Rafale 80, ny baiko fanondranana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny fandaharan'asa
|2022
|Indonezia
|Fiaramanidina Rafale 42, andiany maromaro
|2024
|Serbia
|12 Rafale
|2025
|India
|Fiaramanidina Rafale Marine 26 ho an'ny Tafika an-dranomasina Indiana
Ireo fahombiazana ireo dia nanova tanteraka ny endrik'i Dassault Aviation: famandrihana mandritra ny taona maro, fitomboan'ny famokarana, ary fahitana tsy mbola nisy toa azy teo amin'ny sehatry ny tafika. Mahasoa ireo mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ny fandaharan'asa ihany koa izany, Thales ho an'ny elektronika sy Safran ho an'ny motera M88. Ireo mpampiasa vola liana amin'ity rojo famatsiana ity dia afaka mijery ny famakafakana nataonay momba ny...Tahiry Dassault Aviation, ny 'Hetsika Thales et l 'Tahiry Safran.
Rakitra saro-pady: SCAF sy Falcon
Tsy dia tsotra loatra izany. Ny fandaharan'asa Eoropeana momba ny Rafitra Fiadiana amin'ny Rivotra ho avy (FCAS)Ny tetikasa, izay natomboka niaraka tamin'i Alemaina sy Espaina, dia voamariky ny tsy fitovian-kevitra miverimberina eo amin'ny indostria momba ny fizarana asa eo amin'ny Dassault Aviation sy Airbus. Niaro ampahibemaso ny filàna mpiantoka voalohany voafaritra mazava tsara ho an'ny fiaramanidina mpiady i Éric Trappier, toerana izay matetika mampitombo ny disadisa amin'ireo mpiara-miombon'antoka.
Eo amin'ny lafiny sivily, ny karazana fiaramanidina ara-barotra voromahery Niharan'ny fahatarana ny Falcon 6X, indrindra fa mifandraika amin'ny motera, talohan'ny nidirany niasa ary novolavolaina ny Falcon 10X. Mbola mora tohina kokoa amin'ny toe-karena ny orinasa Falcon raha oharina amin'ny orinasa miaramila.
Filohan'ny GIMD sady olo-malaza eo amin'ny sehatry ny mpampiasa indostrialy
Tamin'ny 9 Janoary 2025, i Éric Trappier no nandimby an'i Charles Edelstenne ho filohan'ny Vondrona Indostrialy Marcel Dassault (GIMD)Ny orinasam-pianakaviana Dassault, izay mifehy indrindra ny Dassault Aviation ary mitazona anjara betsaka ao amin'ny Dassault Systèmes, no tompon'ny ankamaroan'ny anjara ao amin'ny Thales. Mbola izy no Tale Jeneralin'ny Dassault Aviation.
Mitana toerana solontena maromaro ihany koa izy:
- Filohan'ny Fikambanan'ny Indostrian'ny Fiarovana sy ny Aerospace Eoropeana (ASD), voafidy tamin'ny Mey 2017;
- Filohan'ny GIFAS (Fikambanan'ny Indostrian'ny Aerospace Frantsay), voafidy tamin'ny 8 Jona 2017;
- Filohan'ny CIDEF (Filankevitry ny Indostrian'ny Fiarovana Frantsay) nanomboka ny Martsa 2021 ka hatramin'ny Janoary 2023;
- Filohan'ny UIMM (Sendikàn'ny Indostria sy Varotra Metallurgical), voafidy tamin'ny 15 Aprily 2021.
Izy no Komandin'ny Legion of Honour nanomboka tamin'ny Janoary 2025 ary nahazo ny Medaly Aeronautics (2023).
Fiarovana Eoropeana amin'ny taona 2026: nahoana no zava-dehibe ho an'ny mpampiasa vola ny anjara asany
Nanomboka tamin'ny taona 2022, ny fitomboan'ny teti-bolan'ny tafika any Eropa dia nahatonga ny tahirim-bola fiarovana ho iray amin'ireo lohahevitra arahi-maso akaiky indrindra eny an-tsena. Amin'izany toe-javatra izany, misy teboka maromaro mendrika hojerena:
- Ny boky fangatahana : manome fahitana mandritra ny taona maro izany, saingy ny tombom-barotra dia miankina amin'ny fahafahana manatanteraka ara-potoana, noho izany dia miankina amin'ny rojo fifanarahana.
- Ny rafitra fanaraha-maso Ny GIMD no tompon'ny ankamaroan'ny petrabola ao amin'ny Dassault Aviation, ary ny Airbus no tompon'ny petrabola vitsy an'isa. Noho izany dia voafetra ny tahan'ny fisondrotry ny petrabola, izay mety hampitombo ny fihetsehan'ny vidin'ny petrabola.
- Fifanarahana fanondranana : miankina amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika, ny famatsiam-bola ary indraindray ny famindrana teknolojia izy ireo, miaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny fampiharana izay matetika tsy azo antoka.
- Fepetra ESG Misy tahirim-bola sasany tsy mampiditra fitaovam-piadiana, ny hafa kosa namerina azy ireo nanomboka tamin'ny taona 2022. Izany dia misy fiantraikany amin'ny fangatahana ireo antoka ireo.
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre hevitra momba ny Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
FAQ
Hatramin'ny oviana i Eric Trappier no nitantana ny Dassault Aviation?
Izy no Filohan'ny orinasa sady Tale Jeneralin'ny Dassault Aviation nanomboka ny 8 Janoary 2013.
Inona no anjara asan'i Eric Trappier tamin'ny fivarotana ny Rafale?
Tale jeneraly iraisam-pirenena teo aloha izy, nitarika ny paikadin'ny fanondranana izay nahafahana nanao ny fifanarahana voalohany (Ejipta sy Qatar tamin'ny 2015, India tamin'ny 2016), avy eo ny baiko Rafale 80 nataon'ny Emirà Arabo Mitambatra tamin'ny 2021.
Inona ny GIMD tarihin'i Éric Trappier?
Ny Marcel Dassault Industrial Group no orinasa fianakaviana mifehy ny Dassault Aviation. I Éric Trappier no lasa filohan'ny filankevi-pitantanana tamin'ny 9 Janoary 2025.
I Éric Trappier ve no filohan'ny UIMM?
Eny, voafidy ho filohan'ny Union of Metallurgical Industries and Trades izy tamin'ny 15 Aprily 2021.