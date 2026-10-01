Gérard Mestrallet dia iray amin'ireo mpitarika izay tena namolavola ny tontolon'ny angovo frantsay nandritra ny telopolo taona lasa. Teraka tamin'ny 1 Aprily 1949 tao Paris, nitarika ny fiovan'ny Compagnie de Suez ho vondrona indostrialy izy, nikarakara ny fampiraisana tamin'ny Gaz de France tamin'ny 2008, ary avy eo nitarika ny GDF Suez, izay novaina anarana hoe Engie tamin'ny 2015. Ity tantaram-piainany ity dia mamerina ny asany, ireo fanapahan-kevitra lehibe nanamarika izany, ireo adihevitra naterany, ary izay mbola dikan'ny lovany amin'ny taona 2026 ho an'ireo mpampiasa vola manaraka ny sehatry ny angovo.
Fianarana: mombamomba ny injeniera sy mpiasam-panjakana ambony
Nanaraka ny lalan'asa mahazatra an'ireo sangany ara-pitantanana frantsay i Gérard Mestrallet, izay nifantoka tamin'ny siansa. Mpianatra taloha tao amin'ny École Polytechnique (kilasy 1968) izy, nahazo diplaoma tao amin'ny École Nationale de l'Aviation Civile (1971), ny Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), ary avy eo tao amin'ny ENA, izay nahazoany diplaoma tamin'ny 1978 niaraka tamin'ny kilasy "Pierre Mendès France".
Rehefa nahazo diplaoma tao amin'ny ENA (Sekoly Nasionaly momba ny Fitantanana) izy dia niditra tao amin'ny Departemantan'ny Tahirim-bolam-panjakana ho mpitantana sivily. Nanomboka tamin'ny Septambra 1982 ka hatramin'ny Jolay 1984, dia niasa ho mpanolotsaina ara-teknika momba ny raharaham-barotra indostrialy tao amin'ny biraon'i Jacques Delors, Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola tamin'izany fotoana izany. Io traikefa tao amin'ny Bercy (Ministerin'ny Fitantanam-bola) io dia nanome azy fahatakarana lalina ny fifandraisana misy eo amin'ny governemanta sy ireo orinasa lehibe, fananana izay ho hita fa sarobidy mandritra ny asany manaraka.
Avy amin'ny Orinasa Ara-bola Suez mankany amin'ny Fikambanan'ny Ankapoben'i Belzika
Tamin'ny 1984, niditra tao amin'ny Suez Financial Company izy ho mpitantana tetikasa. Niakatra haingana ny toerany tamin'ny laharana: Solombavambahoaka Jeneraly Lefitra misahana ny Raharaham-barotra Indostrialy tamin'ny 1986, Tale Mpitantana ny European Rights Company (zanaky ny Suez) tamin'ny 1987, avy eo Tale Mpitantana Lefitra tao amin'ny orinasa tamin'ny 1991. Taorian'izay, lasa Tale Mpitantana sy Filohan'ny Komity Mpanatanteraka ny Société Générale de Belgique, iray amin'ireo orinasa mitazona indostrialy tranainy indrindra any Eoropa, izay tarihiny ny fampandrosoana.
Tena zava-dehibe ity traikefa Belza ity: nitana anjara tamin'ny herinaratra (Electrabel), ara-bola ary indostria tao i Suez. Izany no manazava ny antony mbola i Belzika, hatramin'izao, no vato fehizoron'ny asan'ny vondrona, izay ho lasa Engie taty aoriana.
1995-2008: Ny fiovan'i Suez ho vondrona mpamatsy tolotra
Tamin'ny 1995, i Gérard Mestrallet no nandray ny andraikitry ny lehiben'ny Compagnie de Suez. Mazava ny paikadiny: ny hampifantoka indray ny vondron'orinasa ara-bola amin'ny orinasa fototra telo, angovo, rano ary fahadiovanaMba hahatratrarana izany, dia nanomboka ny fampiraisana tamin'ny Lyonnaise des Eaux izy. Tamin'ny 1997, dia natsangana ny Suez Lyonnaise des Eaux, izay nitantana ny filankevi-pitantanana, raha i Jérôme Monod, izay lehiben'ny Lyonnaise ara-tantara, kosa no nitantana ny filankevi-pitantanana.
Niverina tamin'ny anarana hoe Suez indray ilay vondrona avy eo. Tamin'ny taona 2003, dia nandray rafitra fitantanana ny filankevi-pitantanana izy, ary i Gérard Mestrallet no lasa filohan'ny filankevi-pitantanana sady tale jeneraliny. Nandritra io vanim-potoana io, dia nihena tsikelikely ny asan'ny Suez ara-bola ary nametraka ny tenany ho mpilalao Eoropeana amin'ny sehatry ny serivisy ilaina (jiro, entona, rano, fako).
2008: Ny fampiraisana an'i GDF Suez, fanambadiana ara-panjakana
Ny fampiraisana ny Gaz de France sy Suez, izay nofaranana tamin'ny Jolay 2008, no hetsika manan-danja indrindra tamin'ny asany. Nambara tamin'ny taona 2006 teo anivon'ny fandrahonana ny fakana an-keriny an'i Suez, dia nitaky lalàna ahafahan'ny fanjakana frantsay mampihena ny anjarany amin'ny Gaz de France ho ambanin'ny fetra farany ambany tsy maintsy notazoniny. Ny vondrona vaovao, GDF Suez, dia lasa iray amin'ireo orinasa angovo lehibe indrindra eran-tany. Gérard Mestrallet no Tale Jeneraly nanomboka ny Jolay 2008 ka hatramin'ny Mey 2016, raha mbola filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Suez Environnement, sampana rano sy fako izay voatanisa misaraka tao amin'ny tsenam-bola.
Ho an'ny mpampiasa vola, ity fampivondronana ity dia maneho teboka fototra iray: amin'ny sehatra fehezin'ny lalàna, ny sandan'ny orinasa iray dia miankina betsaka amin'ny paikadin'ny indostriany sy ny fifandraisany amin'ny fanjakana amin'ny maha-mpihazona petrabola azy. Fepetra tokony hodinihina izany rehefa mamakafaka ny...Hetsika Engieizay mbola ny fanjakana frantsay no tompon'ny petrabola lehibe indrindra.
2015: Lasa Engie ny GDF Suez
Tamin'ny taona 2015, niova anarana ny GDF Suez ary lasa EngieAnkoatra ny fanovana ny marika, dia manambara fiovana mankany amin'ny angovo azo havaozina, ny serivisy angovo, ary ny fampihenana tsikelikely ny fampiasana arintany ny vondrona. Na izany aza, tara loatra ity fiovana ity, araka ny voalazan'ny mpandinika maromaro: tao amin'ny lahatsoratra tamin'ny Febroary 2020, Le Monde Niresaka momba ireo "fahadisoana stratejika" izay nanakana ny fiovan'ny vondrona izy io, ary nanamarika fa vao tamin'ny taona 2013 no tena nanomboka ny fiovana "maitso".
Tamin'ny 3 Mey 2016, namela ny fitantanana ankapobeny ho amin'ny Isabelle Kocher ary mitazona ny andraikitry ny filohan'ny filankevi-pitantanana. Amin'ny taona 2018, izy no manolotra ny andraikitry ny filohan'ny filankevi-pitantanana Jean-Pierre ClamadeuNanomboka tamin'ny taona 2021, i Catherine MacGregor no tale jeneralin'ny Engie.
Ireo adihevitra: tambin-karama sy drafitry ny fisotroan-dronono fanampiny
Tahaka ireo Tale Jeneralin'ny CAC 40 maro tamin'ny androny, i Gérard Mestrallet dia teo afovoan'ny adihevitra momba ny tambin-karama ho an'ny mpitantana:
- 2012 Nahatratra €3,005,079 ny karamany manontolo, izay nihena kely (-2,7%) raha oharina tamin'ny taona 2011, izay nametraka azy tamin'ny laharana faha-8 tao amin'ny CAC 40 (isa nalaina avy amin'ny Wikipedia mifototra amin'ny gazety ara-toekarena).
- Octobre 2014 Miteraka adihevitra ny habetsaky ny fisotroan-dronono fanampiny azony, izay tombanana ho 21 tapitrisa euros ary navoakan'ny CGT ampahibemaso, amin'ny fotoana izay ahitana fatiantoka goavana ho an'ny vondrona amin'ny taom-bola 2013. Mihevitra ny Komity Ambony momba ny Fitantanana Orinasa fa mifanaraka amin'ny fehezan-dalàna Afep-Medef ny tetikasa; Emmanuel Macron, Minisitry ny Toekarena tamin'izany fotoana izany, dia manondro fa hifidy hanohitra ity karazana fanapahan-kevitra ity ny Fanjakana amin'ny ho avy.
- Enga anie 2016 Rehefa lasa filohan'ny filankevi-pitantanana tsy mpanatanteraka izy dia nanambara fa hamoy ny karaman'ny filohan'ny filankevi-pitantanana (€350,000 isan-taona), izay aloa amin'ny fikambanana Engie.
Ireo zava-nitranga ireo dia nandray anjara tamin'ny fiovana teo amin'ny fitantanana ireo orinasa voatanisa any Frantsa: ny vatom-pifidianana tsy azo ihodivirana ho an'ny tompon'ny petrabola momba ny tambin-karama ho an'ny mpanatanteraka ("ohatra, momba ny karama," lalàna Sapin 2 tamin'ny 2016), ary ny fitsipika henjana kokoa momba ny fisotroan-dronono fanampiny. Ho an'ny tompon'ny petrabola tsirairay, ny famakiana ny fizarana "fitantanana orinasa" ao amin'ny antontan-taratasy fisoratana anarana manerantany dia anisan'ny famerenana ny fitantanana orinasa rehetra. fanadihadiana fototra matotra.
Paris Europa, FACE sy diplaomasia ara-toekarena
Ankoatra ny andraikiny amin'ny asa, i Gérard Mestrallet no nitarika ny Paris Eoropa, ny fikambanana izay mampiroborobo an'i Paris ho foibe ara-bola, ary koa ny Fototra ho an'ny Hetsika Manohitra ny Fanilikilihana (FACE) Nanomboka tamin'ny taona 2007 ka hatramin'ny 2020. Tamin'ny taona 2015, notendrena ho "ambasadaoro ho an'ny fianarana" izy; tamin'ny Aprily 2016, nanankinan'i Ségolène Royal azy ny iraka momba ny vidin'ny karbônina any Eoropa, taorian'ny COP21.
Taorian'i Engie, izy no lasa filohan'ny mpanatanteraka nyMasoivoho Frantsay ho an'ny Fampandrosoana ny AlUla (Afalula), tompon'andraikitra tamin'ny fiaraha-miasan'i Frantsa sy Saodiana manodidina ity toerana lova ity. Tamin'ny Febroary 2024, i Emmanuel Macron no nanendry azy ho solontenan'i Frantsa ho an'ny tetikasa. Lalantsara ara-toekarena India–Afovoany Atsinanana–Eoropa (IMEC). Efa niasa tao amin'ny birao maro ihany koa izy: Société Générale, birao mpanara-maso Siemens, European Round Table of Industrialists, ary birao mpanolo-tsaina iraisam-pirenena maromaro tao Shina sy Hong Kong.
Izy dia Komandin'ny Legion of Honour (2016) ary Komandin'ny National Order of Merit.
Ny zavatra ampianarin'ny diany ny mpampiasa vola amin'ny taona 2026
Ny asan'i Gérard Mestrallet dia manazava zava-misy telo izay ilaina ho an'izay rehetra mampiasa vola amin'ny soatoavina angovo sy serivisy ho an'ny daholobe:
- Manova ny toetran'ny tahiry ny fampivondronana lehibe. Ny tompon'ny petrabola Suez tamin'ny 1995 dia nanana orinasa mpihazona ara-bola; ny tompon'ny petrabola tamin'ny 2008, orinasa angovo mitambatra; ary ny tompon'ny petrabola tamin'ny 2026, vondrona mifantoka amin'ny angovo azo havaozina sy ny fotodrafitrasa. Mila averina jerena isaky ny dingana ny foto-kevitra momba ny fampiasam-bola.
- Ny fandrafetana ireo asa atao indraindray dia miteraka tombony. Ny Suez Environnement, izay notarihin'i Gérard Mestrallet nandritra ny fotoana ela, dia nisokatra ho an'ny daholobe tamin'ny taona 2008 talohan'ny nahatongavany ho foiben'ny tolo-kevitr'i Veolia haka ny andraikiny tamin'ny taona 2020-2022. Ireo izay manaraka nyVeolia mizara Fantatr'izy ireo tsara ity tranga ity, izay nanova ny sehatry ny rano sy ny fako any Frantsa.
- Misy vidiny ny fitantanana. Tsy nanova ny lalan'ny tsenam-bola tao amin'ny Engie ho azy ireo adihevitra momba ny karama, fa nanafaingana ny fandraisan'anjaran'ny tompon'ny petrabola amin'ny fanapahan-kevitry ny filankevi-pitantanana kosa.
Mba hahazoana tombony amin'ny tahiry angovo lehibe eoropeanina, mpampiasa vola maro no mampiasa kaonty fiarovana na PEA (drafi-tahiry ara-bola frantsay) miaraka amin'ny broker an-tserasera; ho an'ireo izay aleony mivarotra ny fihetsehan'ireo tahiry ireo amin'ny alàlan'ny CFD, ny famerenana amin'ny antsipiriany momba ny Vantage Ity lahatsoratra ity dia manazava ny sarany, ny fitsipika ary ny fetran'ity broker ity (mitondra risika avo lenta amin'ny fatiantoka ny CFD noho ny leverage). Araka ny mahazatra, ity lahatsoratra ity dia natao ho fampahafantarana fotsiny ihany fa tsy torohevitra momba ny fampiasam-bola.
Gérard Mestrallet tamin'ireo daty manan-danja
|taona
|Dingana
|1949
|Teraka tao Paris (1 Aprily)
|1978
|Nahazo diplaoma tao amin'ny ENA, niditra tao amin'ny Departemantan'ny Fitantanam-bola
|1982-1984
|Mpanolotsaina ara-teknika an'i Jacques Delors, Minisitry ny Toekarena
|1984
|Fidirana ao amin'ny Orinasa Ara-bola Suez
|1995
|Mitantana ny orinasa Suez
|1997
|Teraka an'i Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Firaisan'ny GDF Suez, Tale Jeneralin'ny vondrona vaovao
|2015
|GDF Suez lasa Engie
|2016
|Lasa Tale Jeneraly i Isabelle Kocher; mbola filohan'ny filankevi-pitantanana ihany izy
|2018
|I Jean-Pierre Clamadieu no handimby azy amin'ny maha filohan'ny Engie azy
|2024
|Solontenan'i Frantsa ho an'ny lalan'ny IMEC
FAQ
Inona no anjara asan'i Gérard Mestrallet tamin'ny famoronana an'i Engie?
Izy no nitarika ny fampiraisana ny Gaz de France sy Suez tamin'ny taona 2008, avy eo nitarika ny GDF Suez hatramin'ny taona 2016. Naka ny anarana hoe Engie ny vondrona tamin'ny taona 2015, teo ambany fitarihany.
Iza no nandimby an'i Gérard Mestrallet tao amin'ny Engie?
Nandimby azy tamin'ny maha-tale jeneraly azy i Isabelle Kocher tamin'ny Mey 2016, ary i Jean-Pierre Clamadieu tamin'ny maha-filohan'ny filankevi-pitantanana azy tamin'ny taona 2018.
Nahoana no niteraka resabe ny elon-dranomasin'ny volamenany?
Tamin'ny Oktobra 2014, navoaka ampahibemaso ilay tarehimarika voalaza (€21 tapitrisa) raha mbola nanao tatitra momba ny fatiantoka tsy mbola nisy toa azy ny GDF Suez ary nanomana drafitra hampihenana ny fandaniana. Noheverina fa mifanaraka amin'ny fehezan-dalàna Afep-Medef ilay fandaminana, saingy nampiroborobo ny adihevitra momba ny fanaraha-maso ny tambin-karama ho an'ny mpitantana izany.