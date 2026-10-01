Jean-Cyril Spinetta Iray amin'ireo mpiasam-panjakana ambony frantsay vitsivitsy izay nahomby tamin'ny fanombohana asa faharoa teo amin'ny fitarihana orinasa lehibe izy. Teraka tamin'ny 4 Oktobra 1943, tao amin'ny distrikan'i Paris faha-15, nitarika ny Air Inter, izay Air France avy eo nandritra ny iraika ambin'ny folo taona mahery, nitarika ny ampahany amin'ny fanomezana ny orinasa ho an'ny tsy miankina sy ny fampiraisana azy tamin'ny KLM tamin'ny 2004, talohan'ny nitarihany ny filankevi-pitantanan'ny Areva. Tamin'ny 2018, nipoitra indray tao amin'ny vaovao ny anarany niaraka tamin'ny "Spinetta Report" momba ny hoavin'ny fitaterana an-dalamby. Ireto ny lalan'ny asany, ny fanapahan-kevitra lehibe noraisiny, ary izay mbola dikan'izany ho an'ireo mpampiasa vola amin'ny sehatry ny fiaramanidina.
Fiaviana sy fananganana
Nihalehibe tao anatin'ny fianakaviana iray tena nifikitra tamin'ny sosialisma i Jean-Cyril Spinetta. Ny raibeny, Cyrille Spinetta, injeniera avy amin'ny sekoly Arts et Métiers, no nitantana ny Albi Workers' Glassworks nanomboka tamin'ny 1911 ary akaiky an'i Jean Jaurès. Ny reniny, Antoinette Brignoli, mpampianatra avy any Corse, sy ny rainy, Adrien Spinetta, injeniera sivily, dia nipetraka tao Paris, toerana nahaterahan'i Jean-Cyril.
Mpianatra tao amin'ny Lycée Hoche any Versailles izy, nahazo diplaoma ambony momba ny lalàna ho an'ny daholobe avy amin'ny Sampam-pianarana Lalàna any Paris, nahazo diplaoma avy amin'ny Sciences Po Paris, ary avy eo niditra tao amin'ny ENA (Sekoly Nasionaly momba ny Fitantanana) tao amin'ny kilasy Charles de Gaulle. Mpikambana tao amin'ny Antoko Sosialista izy hatramin'ny 1977.
Asa ho mpiasam-panjakana ambony (1969-1990)
Malalaka sy isan-karazany ny asany ara-pitantanana. Rehefa avy niasa ho mpanampy mpampianatra izy dia nitana toerana nifanesy tao amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena (lehiben'ny biraon'ny fampiasam-bola sy ny fandrindrana, avy eo talen'ny oniversite), tao amin'ny Filankevitry ny Fanjakana ho mpanadihady, tao amin'ny Sekretera Jeneralin'ny Governemanta ary tao amin'ny sampan-draharahan'ny fampahalalam-baovao an'ny Praiminisitra.
Avy eo dia nifindra akaiky kokoa tamin'ny sehatry ny fitaterana izy, ary indroa lasa lehiben'ny mpiasan'i Michel Delebarre, indrindra rehefa Minisitry ny Fitaterana sy ny Raharaham-bahiny an-dranomasina ity farany, ary taty aoriana Minisitry ny Fotodrafitrasa. Izany traikefa izany dia nanome azy fahalalana lalina momba ny fiaramanidina sivily sy ireo fanamby ara-dalàna aterak'izany.
Air Inter avy eo Air France: fanavaozana sy fanokafana ny renivohitra
Nanomboka tamin'ny 1990 ka hatramin'ny 1993, izy no filoha sady tale jeneralin'nyAir Inter, ny zotram-piaramanidina anatiny frantsay, tamin'ny fotoana nanombohan'ny fiomanana amin'ny fisokafan'ny habakabaka Eoropeana ho an'ny fifaninanana. Taorian'ny iraka niarahana tamin'ny Filoha François Mitterrand sy ny fotoana niasany tao amin'ny Vaomiera Eoropeana, dia voatendry ho lehiben'nyAir France ny 22 Septambra 1997.
Roa sosona ny drafitra napetrany: ny fanohizana ny fanarenana ny orinasa iray izay tafavoaka tamin'ny fatiantoka nandritra ny taona maro, ary ny fanomanana ny fisokafany amin'ny tsena. Tamin'ny 1999, nitarika ny fanomezana ampahany ny Air France ho an'ny tsy miankina, miaraka amin'ny fanolorana ampahibemaso voalohany nataon'ny orinasa. Nandritra io vanim-potoana io, niditra tao amin'ny fiaraha-miasa SkyTeam ihany koa ny Air France, izay naorina tamin'ny taona 2000 niaraka tamin'ny Delta, Aeromexico ary Korean Air.
2004: ny fananganana ny Air France-KLM
Ny fiaraha-miasa lehibe indrindra tamin'ny orinasa Holandey no nataony. KLMNy fampiraisana, izay vita tamin'ny taona 2004, no fampiraisana lehibe voalohany teo amin'ny sehatry ny fitaterana an'habakabaka Eoropeana. Ny rafitra nofidiana dia niaro ny zotram-piaramanidina roa sy marika roa, miaraka amin'ny foibe roa (Paris-Charles-de-Gaulle sy Amsterdam-Schiphol), teo ambany fiahian'ny orinasa iray iombonana sy amidy ampahibemaso. Ny asa koa dia nitarika ho amin'ny fanomezana ny Air France ho an'ny tsy miankina, miaraka amin'ny fidinan'ny ampahany betsaka amin'ny fanjakana frantsay ho ambanin'ny tokonam-baravaran'ny maro an'isa.
Nijanona ho Tale Jeneralin'ny vondrona i Jean-Cyril Spinetta hatramin'ny 31 Desambra 2008, avy eo dia lasa Filohan'ny Filankevi-pitantanan'ny Air France-KLM sy Air France nanomboka ny 1 Janoary 2009, niaraka tamin'i Pierre-Henri Gourgeon nandray ny andraikitry ny Tale Jeneraly. Tamin'ny 17 Oktobra 2011, taorian'ny fialàn'i Gourgeon, dia nanohy ny andraikitry ny Tale Jeneraly indray i Spinetta hatramin'ny 2013, rehefa nandimby azy i Alexandre de Juniac.
Matetika no noresahina ny maodely roa loha noforonina tamin'ny taona 2004, indrindra nandritra ny disadisa teo amin'i Paris sy La Haye tamin'ny taona 2019, rehefa nahazo anjara tamin'ny orinasa ny fanjakana Holandey. Mba hahatakarana ny fiantraikan'ity lova ity eo amin'ny tombam-bidin'ny vondrona, dia ny famakafakana nataonay momba nyTahiry Air France-KLM mandinika ny rafitry ny renivola sy ny olana momba ny andian-tsambo.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: mpitantana no tadiavina
Mifanitsy amin'izany, i Jean-Cyril Spinetta dia mipetraka amin'ny birao maro. Izy no mitarika ny Birao mpanara-maso ny Areva Nanomboka ny Aprily 2009 ka hatramin'ny Jona 2013, vanim-potoana niavaka tamin'ny fahasarotana tamin'ny reaktora EPR sy ny fanontaniana momba ny paikadin'ny vondrona nokleary (izay lasa Orano ho an'ny tsingerin'ny solika). Izy koa dia talen'ny Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (nanomboka ny 2005), Unilever, ary GDF Suez.
Ny fisiany tao amin'ny filankevi-pitantanan'i Saint-Gobain dia nametraka azy teo akaikin'ireo olo-malaza toa an'i Jean-Louis Beffa; ireo liana amin'ny vondrona fitaovana dia afaka mijery ny mombamomba anay ao amin'nyTahiry Saint-Gobain.
Nikatona tsy nisy fanenjehana ara-pitsarana.
Tamin'ny Jolay 2006, nantsoina teny amin'ny fitsarana i Jean-Cyril Spinetta ho anisan'ny fanadihadiana nikendrena ny orinasa Air France teo aloha izay manam-pahaizana manokana amin'ny fiarovana ny fiaramanidina. Nohadihadiana tamin'ny farany izy ho vavolombelona mpanampy ary tsy voampanga ara-pomba ofisialy. Nanamafy hatrany ny tsy fananany tsiny tamin'ity raharaha ity izy.
2018: Ny tatitry ny Spinetta momba ny hoavin'ny lalamby
Tamin'ny 15 Febroary 2018, nanolotra tatitra momba ny "ho avin'ny fitaterana an-dalamby" ho an'ny Praiminisitra Édouard Philippe izy. Ny tolo-keviny noresahina indrindra dia ny fampitsaharana ny fandraisana mpiasa vaovao eo ambanin'ny sata mpiasan'ny lalamby, ny fanovana ny SNCF ho orinasa voafetra ho an'ny daholobe, ny fanomanana ny fisokafan'ny tambajotran-dalamby ho an'ny fifaninanana, ary ny fampihenana ny isan'ny sampana. Ny sasany amin'ireo tolo-kevitra ireo dia nampidirina tao amin'ny lalàna ho an'ny fifanarahana vaovao momba ny lalamby nolaniana tamin'ny taona 2018, taorian'ny hetsika fitokonana lavareny.
Izy ihany koa no nitarika ny Filankevitra Nasionaly momba ny Fanabeazana-Toekarena, nanomboka tamin'ny Oktobra 2013, izay nomena andraikitra hampifandray kokoa ny sekoly sy ny tontolon'ny fandraharahana.
fanavakavahana
Jean-Cyril Spinetta dia Komandin'ny Legion of Honour sy ny National Order of Merit, ary Ofisialin'ny Academic Palms. Voafidy ho "Mpitantana ny taona" izy tamin'ny Ny Economist Vaovao tamin'ny taona 2003 ary nahazo ny Loka Icare avy amin'ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety Matihanina momba ny Aeronautics and Space tamin'ny taona 2004.
Ny zavatra ampianarin'ny diany ny mpampiasa vola
Anisan'ny miovaova be indrindra eo amin'ny tsenam-bola ny sehatry ny zotram-piaramanidina. Ny asan'i Jean-Cyril Spinetta dia maneho ireto anton-javatra manaraka ireto:
- Ny fanamafisana ny fiaraha-miasa no loharano voalohany amin'ny famoronana soatoavina. Niorina tamin'ny alalan'ny fampivondronana ny Air France-KLM, avy eo ny IAG (British Airways-Iberia) ary ny Lufthansa Group. Ireo vondrona manana tombam-bidy eny an-tsena ireo dia afaka manatsara ny tambajotrany.
- Manova ny zava-drehetra ny fisian'ny fanjakana. Mbola tompon'ny petrabola ao amin'ny Air France-KLM ireo firenena Frantsay sy Holandey; izany dia manome fanohanana amin'ny fotoan-tsarotra, toy ny tamin'ny taona 2020, saingy mametra ny fahalalahana ara-stratejika ihany koa ary mety hitarika amin'ny fihenan'ny renivola mandritra ny fandrafetana renivola.
- Miankina amin'ny mpanamboatra ireo orinasa. Misy fiantraikany amin'ny fahafaha-manao ny fahatarana amin'ny fanaterana sy ny fisian'ny motera. Aleon'ny mpampiasa vola maro ny mahazo tombony amin'ny sehatra amin'ny alàlan'ny mpanamboatra, araka ny asehon'ny fanadihadianay momba ny...Ny sandan'ny anjara Airbus.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre hevitra momba ny Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Jean-Cyril Spinetta tamin'ireo daty manan-danja
|taona
|Dingana
|1943
|Teraka tao Paris (4 Oktobra)
|1990-1993
|Tale Jeneralin'ny Air Inter
|1997
|Voatendry ho Tale Jeneralin'ny Air France (22 Septambra)
|1999
|Fanomezana ampahany ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny fisoratana anarana ny Air France
|2004
|Fifandraisana akaiky kokoa amin'ny KLM, nahaterahan'ny Air France-KLM
|2009
|Filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Air France-KLM sy ny filankevi-pitantanana ao Areva
|2011-2013
|Mamerina ny asany amin'ny maha-Tale Jeneralin'ny Air France-KLM azy indray izy
|2018
|Tatitra momba ny hoavin'ny fitaterana an-dalamby
FAQ
Inona no nataon'i Jean-Cyril Spinetta tao amin'ny Air France?
Izy no nitarika ny Air France nanomboka tamin'ny 1997 ka hatramin'ny 2008, nanao ny fanomezana ampahany ny orinasany ho an'ny tsy miankina tamin'ny taona 1999 ary nikarakara ny fampiraisana azy tamin'ny KLM tamin'ny taona 2004, izay niteraka ny vondrona Air France-KLM.
Inona ny tatitry ny Spinetta?
Tatitra natolotra ny governemanta tamin'ny Febroary 2018 momba ny hoavin'ny fitaterana an-dalamby, izay nanome aingam-panahy ny fanavaozana ny SNCF noraisina tamin'io taona io ihany.
I Jean-Cyril Spinetta ve no nitarika ny Areva?
Eny, izy no nitarika ny filankevi-pitantanana ny Areva nanomboka tamin'ny Aprily 2009 ka hatramin'ny Jona 2013.