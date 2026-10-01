Jean-Louis Beffa Nitarika an'i Saint-Gobain nandritra ny roapolo taona mahery izy, nanomboka tamin'ny 1986 ka hatramin'ny 2007, talohan'ny naha-Filohan'ny Filankevi-pitantanana azy hatramin'ny 2010. Teraka tamin'ny 11 Aogositra 1941 tao Nice, nahazo diplaoma tao amin'ny sekoly injeniera Corps des Mines, izy dia maneho taranaka mpitantana orinasa frantsay malaza izay niofana tao amin'ny ambaratonga ambony amin'ny asam-panjakana ary resy lahatra amin'ny anjara andraikitry ny indostria. Ankoatra an'i Saint-Gobain, dia nisy fiantraikany tamin'ny adihevitra ampahibemaso izy tamin'ny alàlan'ny tatitra sy ny bokiny momba ny politika indostrialy. Fijerena ny asa iray izay mbola mamolavola ny safidin'ireo vondrona indostrialy CAC 40.
Fianarana: Politeknika, Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ary Siansa Po
Zanakalahin'ny injeniera sady mpampianatra i Jean-Louis Beffa, niomana hiatrika fanadinana fifaninanana tao amin'ny Lycée Masséna any Nice ary voaray ho ao amin'ny...École polytechnique tamin'ny 1960. Lasa injenieran'ny Tafika an-kibon'ny tany Tamin'ny 1963, nianatra tao amin'ny École nationale supérieure du pétrole et des moteurs ihany koa izy ary nahazo diplaoma tao amin'ny Institut d'études politiques de Paris (1966, fizarana Economics-Finance).
Fanombohana ny fitantanana angovo
Nanomboka ny asany ho injeniera momba ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany tao Clermont-Ferrand izy, avy eo nanomboka tamin'ny 1967 ka hatramin'ny 1974 dia niditra tao amin'ny departemantan'ny solika tao amin'ny Ministeran'ny Indostria, izay nahatongavany ho lehiben'ny serivisy "fanadiovana sy fampiasana" ary avy eo dia tale lefitra. Izany traikefa izany dia nanome azy fahalalana lalina momba ny angovo sy ny fifandraisana misy eo amin'ny Fanjakana sy ny indostria, lohahevitra roa izay nihatra nandritra ny asany.
1974-1986: Ny Fisandratana tao Saint-Gobain
Tamin'ny 1974, niditra tao amin'ny Saint-Gobain ho talen'ny fandrindrana. Avy eo dia nandray ny andraikitry ny tale jeneraly izy, avy eo ho filohan'ny Pont-a-Mousson, sampana manampahaizana manokana amin'ny fantsona vy, sady mitantana ny sampana "fantsona sy mekanika" an'ny vondrona nanomboka tamin'ny 1979 ka hatramin'ny 1982. Tamin'ny Martsa 1982, taona nanaovana ny fananam-pirenena an'i Saint-Gobain, dia lasa tale jeneraliny izy.
Tamin'ny Janoary 1986, nandimby an'i Roger Fauroux izy. filoha sady tale jeneralyVoatendry teo ambany fitondran'i François Mitterrand ary nohamafisin'i Jacques Chirac, Praiminisitra tamin'izany fotoana izany, izy no nitarika ny fanomezana an'i Saint-Gobain ho tsy miankina amin'ny fanjakana, izay fanomezana lehibe voalohany nataon'ny governemanta niara-nipetraka, tamin'ny faran'ny taona 1986.
1986-2007: Roapolo taona nitarika ny Saint-Gobain
Teo ambany fitarihany, dia nandalo fiovana lehibe i Saint-Gobain. Ny vondrona, izay nifantoka tamin'ny fitaratra ara-tantara, dia nanitatra ny fisiany tamin'ny fizarana fitaovam-panorenana sy fitaovana, ary nanjary iraisam-pirenena. Anisan'ny dingana lehibe nandritra io vanim-potoana io ny fividianana ny orinasa amerikana Norton tamin'ny 1990, izay nahatonga ny vondrona ho mpitarika eran-tany amin'ny akora manimba, narahin'ny fividianana ny orinasa britanika BPB, manam-pahaizana manokana amin'ny plasterboard, tamin'ny 2005.
Io paikady io no nahatonga an'i Saint-Gobain ho iray amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny trano fonenana sy ny fanorenana eran-tany, toerana izay notohizan'ireo mpandimby azy sy nohamafisiny. Jean-Louis Beffa dia nijanona ho Tale Jeneraly hatramin'ny Jona 2007, avy eo Filohan'ny Birao hatramin'ny 2010; Pierre-André de Chalendar no nandimby azy ho Tale Jeneraly. Nanomboka tamin'ny Jolay 2021, Benoit Bazin no nitarika ny vondrona.
Ho an'ireo mpampiasa vola, ny tantaran'i Saint-Gobain teo ambany fitarihan'i Beffa dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny orinasa indostrialy efa zato taona namorona indray ny tenany amin'ny alàlan'ny fividianana mifanesy. Ny famakafakana nataonay momba nyTahiry Saint-Gobain manazava amin'ny antsipiriany ny mombamomba azy ankehitriny, izay mifantoka amin'ny fanorenana maharitra sy ny fanavaozana mitsitsy angovo.
Ny adihevitra momba ny karama sy ny asbestos
Tahaka ireo mpitantana hafa tamin'ny androny, niatrika tsikera tamin'ny lafiny maro i Jean-Louis Beffa. Tamin'ny taona 2007, anisan'ireo tale jeneraly frantsay nahazo karama ambony indrindra izy, miaraka amin'ny karama tombanana ho €10,2 tapitrisa araka ny laharan'ny mpanao gazety tamin'io taona io. Ankoatra izany, nandritra ny fotoana nitantanany ny Pont-à-Mousson, dia nokendrena ho lasibatry ny mpanohitra ny fampiasana asbestos izy, teo anivon'ny adihevitra izay nanelingelina ny indostrian'ny fitaovana manontolo. Ny olana momba ny asbestos dia nisy fiantraikany ratsy maharitra teo amin'ny endriky ny vondrona sy ny toerany ara-dalàna, indrindra tany Etazonia.
Mpandinika momba ny politika indostrialy
Jean-Louis Beffa dia nametraka ny tenany ho feo manan-kery eo amin'ny hoavin'ny indostria frantsay:
- Tamin'ny taona 2004, i Jacques Chirac dia nanankina taminy ny iraka hanavaozana ny politika indostrialy. Ny tatitra nataony tamin'ny Janoary 2005, Manatona politika indostrialy vaovao, nitarika ho amin'ny famoronana nyMasoivoho momba ny fanavaozana indostrialy, izay nitantana ny birao mpanara-maso nanomboka tamin'ny Septambra 2005;
- Tamin'ny taona 2002, niara-nanorina tamin'i Robert Solow, mpandresy ny loka Nobel momba ny toekarena, ny foibe fikarohana momba ny toekarena Saint-Gobain, izay lasa foibe Cournot, avy eo ny Cournot Foundation (2010), izay iaraha-mitantana azy ireo;
- Namoaka lahatsoratra maromaro niaraka tamin'i Seuil izy: Tsy maintsy misafidy i Frantsa (2012), Tsy maintsy mihetsika i Frantsa (2013), Ny Fanalahidin'ny Hery (2015) ary Miova na maty: orinasa lehibe mifanohitra amin'ny orinasa vao misondrotra (2017).
Ny foto-keviny fototra: eo anatrehan'ny fiaraha-miasan'i Etazonia sy Shina, ny herin'ny firenena iray dia miankina amin'ny indostrian'ny fanondranana, ny teknolojia, ny angovo ary ny fahaiza-manao ara-miaramila. Manohana paikady indostrialy mirindra tarihin'ny fanjakana izy ary mitsikera ny deindustrialization an'i Frantsa. Ny sasany amin'ireo hevitra ireo dia nanakoako be hatramin'ny krizy ara-pahasalamana, miaraka amin'ny adihevitra momba ny fiandrianam-pirenena indostrialy sy ny fanavaozana ny fotodrafitrasa.
Lazard, Engie, Le Monde: asa faharoa amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny birao
Taorian'i Saint-Gobain, i Jean-Louis Beffa no lasa mpanolotsaina ambony tao amin'ny banky. LazardNiasa tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny GDF Suez ary avy eo ny Engie nanomboka tamin'ny 2008 ka hatramin'ny 2015 izy, izay nitarihany ny komity momba ny fanendrena sy ny tambin-karama, tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Siemens (2008-2013), tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), ary tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Caisse des Dépôts (2014-2019). Niasa ho talen'ny BNP Paribas sy Gaz de France ihany koa izy. Mpikambana tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny vondrona izy nanomboka tamin'ny 1994. Le MondeLasa filohan'izany izy tamin'ny 5 Oktobra 2017.
Ny andraikiny ao amin'ny Engie dia mampanakaiky azy kokoa amin'ireo olana lehibe momba ny angovo, sehatra iray izay dinihinay manokana ao amin'ny takelakay momba ny...Hetsika Engie.
fanavakavahana
Jean-Louis Beffa dia Grand Officer of the Legion of Honour (2007), Grand Cross of the National Order of Merit (2016), ary Commander of the Order of Arts and Letters (2005). Nahazo mari-pankasitrahana vahiny maro izy, anisan'izany ny Order of the Rising Sun (Japon). Mpankafy opera izy, ary nitarika ny fikambanana ho fampiroboroboana ny Paris National Opera.
Ny zavatra ampianarin'ny diany ny mpampiasa vola
- Manova ny tenany tsikelikely ireo vondrona indostrialy. Nanova ny foiben'ny heriny i Saint-Gobain nefa tsy nanova ny anarany: tsy maintsy mijery ny fizarazarana ny fidiram-bola araka ny sehatry ny orinasa ianao vao mahatakatra ny sandany.
- Filokana ny fividianana lehibe. Mamorona tombony izy ireo raha mahomby ny fampidirana, saingy misy fiantraikany amin'ny trosa fohy ezaka.
- Zava-dehibe ny tontolo politika. Fananan-tany, fanomezana vahana ny tsy miankina, politika indostrialy: nisy fiantraikany lalina teo amin'ny lalan'i Saint-Gobain ny fanapahan-kevitry ny daholobe.
Saint-Gobain sy Engie dia afaka mahazo peaNy fitaovana fampiasam-bola mahazatra ahazoana tombony amin'ny hetra ho an'ny fampiasam-bola maharitra amin'ny petrabola frantsay. Ity lahatsoratra ity dia natao ho fampahafantarana fotsiny ihany fa tsy torohevitra momba ny fampiasam-bola.
FAQ
Hafiriana no nitarihan'i Jean-Louis Beffa an'i Saint-Gobain?
Izy no filoha sady tale jeneralin'ny orinasa nanomboka ny Janoary 1986 ka hatramin'ny Jona 2007, ary avy eo dia filohan'ny filankevi-pitantanana hatramin'ny taona 2010.
Inona avy ireo boky nosoratan'i Jean-Louis Beffa?
Indrindra Tsy maintsy misafidy i Frantsa (2012), Tsy maintsy mihetsika i Frantsa (2013), Ny Fanalahidin'ny Hery (2015) ary Miova na maty (2017), navoakan'i Seuil avokoa.
Inona no atao hoe Masoivoho momba ny Fanavaozana Indostrialy?
Sampan-draharaham-panjakana natsangana tamin'ny taona 2005 taorian'ny tatitra nataony momba ny politika indostrialy, izay natao hanohanana ireo tetikasa fikarohana sy fanavaozana lehibe. Izy no nitarika ny filankevi-pitantanana.