Christophe Bonduelle i ārahi i te rōpū whānau mō te tata ki te rua tekau tau HatanaKo tētahi o ngā kaihanga matua o te ao o ngā huawhenua tukatuka, ngā huawhenua kēne, ngā huawhenua tio, me ngā huawhenua hou. I whānau i te tau 1959, he uri nō ngā kaiwhakaū o te kamupene i whakatūria i te tau 1853 i te raki o Parani, kua tirotirohia e ia te horapa o te rōpū ki te ao mai i Ūropi ki Amerika. Ko tana mahi e whakaatu ana i ngā angitu me ngā wero o tētahi pakihi whānau hokohoko tūmatanui i roto i te umanga kai. Anei tana kōrero mō tōna koiora me ngā mea e akohia ana e ngā kaipupuri moni.
He whānau o ngā kaipakihi o te Tai Tokerau
I whānau mai a Christophe Bonduelle i te 14 o Tīhema, 1959, i Renescure, i te raki o Parani. Ko tōna matua, ko Félix Bonduelle, te kaiwhakahaere hokohoko o te pakihi whānau. I tīmata te hītori o te rōpū i te tau 1853, i te wā i whakatūria ai e Louis Bonduelle-Dalle rāua ko Louis Lesaffre-Roussel tētahi whare hanga waina witi me te juniper i Marquette-lez-Lille. I whanake haere te pakihi i roto i ngā whakatipuranga: i tīmatahia ngā pī kēne i ngā tau 1920 me 1930, ā, i muri mai ko ngā huawhenua hou kua tio me ngā huawhenua kua rite ki te kai i muri i te pakanga me ngā tau 1990.
I puta a Christophe Bonduelle i EDHEC i te tau 1982, ā, i uru atu ia ki te pakihi whānau i te tau 1985.
He ara mahi i roto i te rōpū
I te tuatahi i whakahaere ia i te tipu o Beauvais, kātahi ka whai wāhi atu ki te whanaketanga o te rōpū i Pāniora me Potukara. I te tau 2001 i noho ia hei heamana mō te rōpū, ā, i te tau 2005 i noho hei tumuaki whakahaere. He hononga iti te hanganga o te rōpū me ngā hea, he āhua ture e āhei ai te whānau ki te pupuri i te mana whakahaere me te uru atu ki ngā mākete pūtea.
Bonduelle's internationalization
I raro i tana kaiārahi, i haere tonu a Bonduelle i tana horapa kaha ki waho o Parani:
|wā
|whanaketanga
|1990s-2000
|Te whanaketanga i te Tonga me te Rawhiti o Ūropi, i Rūhia
|2007
|Te hokonga mai i a Carrière Foods i Kanata, he kaitākaro nui i roto i ngā huawhenua kēne me ngā huawhenua tio
|2010
|Te whakatuwheratanga o tētahi wheketere i Brazil
|2017
|Te hokonga mai i a Ready Pac Foods i te Hononga o Amerika, he tohunga ki ngā huamata kua rite ki te kai
Nā ēnei hokonga kua noho a Bonduelle hei rōpū kei ngā whenua maha, ā, he nui te wāhanga o ana moni whiwhi i waho o Parani. Ka tūpono hoki rātou ki ngā mōrearea hou: te whakataetae kaha mai i ngā hūpāmakete o Amerika, ngā mōrearea e pā ana ki te huarere ki ngā kotinga, me ngā utu whakahaere.
Ngā herenga me ngā rerekētanga
I te tau 2005, i hangaia e Christophe Bonduelle te Te Tūāpapa o Louis Bonduellee whakatairanga ana i te kai huawhenua me ngā tikanga kai pumau. Kei roto ia i te poari o te National Association of Food Industries (ANIA) ā, i whakawhiwhia ki te Chaptal Prize for Industry i te tau 2011. I te tau 2019, i whakatauhia tōna rawa ki te €521 miriona. Kātahi ka tukuna e ia te mana whakahaere o te rōpū, hei wāhanga o te whakahaere a te whānau.
Ngā wero e pā ana ki tētahi rōpū kai ahuwhenua i te tau 2026
E whakaatu ana a Bonduelle i ētahi au i roto i te rāngai:
- Te pēhanga utu I tino piki ake te pūngao, te takai, te kawe waka me ngā rauemi mata ahuwhenua i te tau 2021-2023, ā, i te wā i whiriwhiria ai e ngā kaihokohoko nunui te huarahi ki te tuku i ngā pikinga.
- Te āhuarangi : ka pāngia ngā kotinga huawhenua me te kounga o ngā taonga e ngā tauraki me ngā ngaru wera.
- Te arotahi anō I hokona atu e te rōpū tētahi wāhanga o āna mahi i Amerika Te Raki i ngā tau tōmua o te tekau tau 2020 hei arotahi ki āna mākete tino whai hua.
- Te Whakamahinga Ko te hiahia mō ngā kai tipu te mea e tautoko ana i te mākete huawhenua, engari he kaha te whakataetae mai i ngā waitohu toa.
Ngā akoranga a tana haerenga ki te kaipupuri moni
- Ngā pakihi whānau kua rārangihia Ka tukuna e rātou he pumau me te tirohanga roa, engari he iti noa te mana o te kaipupuri hea tokoiti, inā koa i roto i te hononga iti. Hei mārama ki tēnei hanganga, tirohia ā mātou te koiora o Michel Rolliere whakamārama ana i te tauira a Michelin.
- Kāore te umanga kai ahuwhenua e tiaki i ngā wā katoa : ka taea te pēhi i ngā tawhē e ngā utu me ngā kaihokohoko nui.
- Ngā hoko ki tāwāhi me arotake i roto i ngā tau maha: ko ētahi ka waihanga uara, ko ētahi me hoko anō.
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Te mākete huawhenua tukatuka
Kua wehea te mākete e mahi ana a Bonduelle ki ētahi wāhanga maha me ōna āhuatanga rerekē. tiakiI ngā wā o mua, he mākete kua pakeke tēnei, ā, he kaha te whakataetae mai i ngā waitohu motuhake, ā, e heke ana ngā utu. hou whakatotoka He hua whai hua tēnei e whai hua ana, ā, he pai hoki te kounga o ngā kai. hou kua rite ki te whakamahi (He huamata pēke, he huawhenua tapatapahi) ka kaha ake te tipu, engari he nui ngā herenga whakahaere, nā te mea he poto te wā e ora ai ngā hua. Hei whakamutunga, ko te wāhanga o kaiwhakarato kai tipu ka whai hua i te ia o te whakaiti i te kai mīti.
I roto i ēnei wāhanga katoa, he rautaki te whanaungatanga ki ngā kaimahi pāmu: Ka mahi tahi a Bonduelle me ngā mano tini o ngā kaihanga kua kirimanahia, e whakarite ana i te mana whakahaere kounga engari ka tūpono ki ngā rerekētanga o ngā kotinga me ngā whiriwhiringa mō ngā utu hoko. Me urutau hoki ngā tukatuka ki ngā tono e tipu haere ana a ngā kaihoko me ngā kaituku e pā ana ki te whai i ngā hua, te whakaiti i ngā patu pepeke, me ngā takai hangarua. Mō ngā kaipupuri moni, mā ēnei āhuatanga ka whakamārama he aha te nuinga o te wā ka iti tonu ngā moni whiwhi a ngā kamupene huawhenua tukatuka, ā, ka pāngia e ngā āhuatanga o te rangi.
Christophe Bonduelle i nga ra nui
1959: I whānau ki Renescure (Hakihea 14). 1982: I puta i te Kura Pakihi EDHEC. 1985: I uru atu ki te pakihi whānau. 2001: I whakatūria hei Tiamana mō te Rōpū. 2005: I whakatū i te Louis Bonduelle Foundation. 2010: I whakatuwhera i tētahi wheketere ki Brazil. 2011: I whiwhi i te Chaptal Industry Prize.
FAQ
Nā wai i whakatū a Bonduelle?
Louis Bonduelle-Dalle me Louis Lesaffre-Roussel, i te tau 1853, i te raki o Parani. Ko Christophe Bonduelle tetahi o a raua uri.
He aha te tūranga o Christophe Bonduelle i roto i te rōpū?
I te tau 1985 i uru atu ai ia ki te kamupene, ā, i whakahaerehia e ia tētahi wheketere, ā, muri iho ko te whanaketanga i Pāniora me Potukara. I mua i tana tūranga hei tumuaki mō te rōpū mai i te tau 2001, ā, i te tau 2005 ka noho ko ia hei kaiārahi matua mō te rōpū.
Kei te rārangihia a Bonduelle i runga i te mākete hea?
Ae, i runga i te Hokohoko Hea o Parī, i roto i te ahua o tētahi hononga iti me ngā hea e whakahaerehia ana e te whānau.