Ko Bernard Michel tētahi o ngā kaiwhakahaere kāore i te tino mōhiotia tōna ingoa, engari kua neke atu i te toru tekau tau ōna wā mahi i roto i ngā rāngai pūtea me ngā rawa whenua kua rārangihia ki Wīwī. He kaiwhakahaere ia nō GecinaI noho ia hei heamana mō te poari whakahaere o te kamupene hoko whenua kua whakarārangihia i te rohe o La Défense mai i te tau 2010 ki te 2018, ā, i noho hei Tumu Whakahaere mō te wā poto mai i Oketopa 2011 ki Hune 2013. I noho anō hoki ia hei heamana mō Viparis, kaiwhakahaere pokapū huihuinga. E whai ana tēnei tuhinga i tana mahi, āna mana whakahaere me ngā akoranga ka taea e te kaipupuri hea te ako mai i aua mea.
Ko wai a Bernard Michel?
I whānau mai i te 25 o Pēpuere, 1948, i Metz, he kaiwhakahaere pakihi Wīwī a Bernard Michel, he heamana o te poari whakahaere o Gecina mai i te tau 2010 ki te 2018, ā, i muri mai ko ia te heamana o Viparis me Real Estate Europe. I whakawhiwhia ia ki te tohu Commander of the National Order of Merit i te tau 2019.
Nō Lorraine tōna whānau, he tohu mātauranga ōhanga tāna, ā, he tauira ia nō...Kura Taake ā-MotuKoinei te wāhanga tuatahi o tana mahi whakangungu ōhanga me te whakahaere, ā, i mua i tōna neke ki te rāngai tūmataiti, he mea nui tēnei whakangungu ki ngā mahi whakahaere me ngā mahi ture.
Whakangungu: Te Kura Tāke ā-Motu me te Tari Tirotiro Pūtea
I tīmata a Bernard Michel i tana mahi i te Te Tari Matua o ngā Taake, i reira i mahi ai ia mai i te tau 1970 ki te 1983 hei kaitirotiro taake. I muri mai ka uru atu ia ki te Manatū Ōhanga me te Pūtea hei Kaitirotiro Matua o te Pūtea mai i te tau 1983 ki te 1987, he wā i whakahaerehia e ia ngā mahi arotake me te whakahaere.
He tino rongonui tēnei kōtaha kaitirotiro mō ngā mahi matua a te kāwanatanga o Wīwī: ā, mā te tikanga ka ārahi atu ki ngā tūranga whakahaere whānui i roto i ngā rōpū nui, inā koa ngā peeke, e rapu ana i te tohungatanga tāke me te pūtea pakari.
Mai i te GAN ki te Crédit Agricole
I te tau 1987, ka uru atu a Bernard Michel ki te rōpū GANi reira i noho ai ia hei Kaiwhakahaere Matua Tuarua mō Inihuarangi Wīwī.
Kātahi ka uru atu ia ki te rōpū Crédit Agricole I te tau 1996, i uru atu ia ki te komiti whakahaere o Crédit Agricole SA. I muri mai, i puritia e ia ētahi tūranga matua i reira:
- tumuaki tuarua;
- Kaiwhakahaere pūnaha whakahaere mai i te tau 1999, me te whakatūnga o te kamupene PROGICA (PRogiciels Crédit Agricole) te kawenga mō te whakahaere rawa o ngā mōkihi pūmanawa a te rōpū;
- perehitini o Credit Agricole Immobilier ;
- te tumuaki whakahaere o Predica, te kamupene whakapaipai o te rōpū;
- te tumuaki whakahaere o Inihuarangatia a Credit Agricole.
I mahi anō hoki ia hei kaiwhakahaere mō Sopra Group (i muri iho ko Sopra Steria Group) mai i te mutunga o te tau 2003. Ko ia te tino kawenga mō te ārahi i te hanganga hou o te peeke rohe o Crédit Agricole i Corsica.
Ehara i te mea iti tēnei wheako ki te inihua ora me te whakahaere rawa mō te kaipānui o Edubourse: ka hoatu he tirohanga ā-roto ki tā rātou tirohanga mō ngā hua pūtea hokohoko.
Gecina: Mai i te Whakahaere ki te Tūnga Tiamana (2010-2018)
Ka uru atu a Bernard Michel Gecina i te tau 2010 hei heamana mō te poari. He kamupene haumi whenua kua whakarārangihia a Gecina (SIIC) kua whakarārangihia ki Euronext Paris, he tohunga ki ngā whenua arumoni i te rohe o Île-de-France.
Mai i Oketopa 2011 ki Hune 2013, whai muri i te wehenga atu o Christophe Clamageran, ā, i te tatari tonu mō te taenga mai o Philippe Depoux, i puritia e ia ngā tūranga rua o perehitini me te Tumu Whakahaere MatuaI whakatūturutia ia hei heamana o te poari i te tau 2013, ā, i whakahoutia tana wā hei kaiwhakahaere i te marama o Āperira 2014, ā, i whakatūria anō ia hei heamana o Gecina, he tūranga i puritia e ia tae noa ki te tau 2018.
Ngā mana whakahaere kē atu: Viparis, MEDEF Paris me te CCI
Haunga a Gecina, ko Bernard Michel te heamana Viparis, tētahi o ngā kaiwhakahaere pokapū huihuinga matua i Parani, ā, kei a ia ngā kawenga ā-kāwanatanga me ngā kawenga a te kaituku mahi: he heamana o te poari whakahaere o te MEDEF Parī Mai i te tau 2015, ko ia te kaiwhakahaere o Real Estate Europe, ā, i muri mai ko ia te māngai o te perehitini o te Rūma Tauhokohoko me te Ahumahi ā-rohe o Paris Île-de-France mō ngā whakaaturanga hokohoko, ngā whakaaturanga me te tūruhi pakihi, me te perehitini o PROMOSALONS.
Ngā akoranga a tana haerenga ki te kaipupuri moni
E whakaatu ana te mahi a Bernard Michel i ētahi āhuatanga whai hua e toru ina aroturukihia ana tētahi rawa whenua, rawa pūtea rānei:
He tohu te whakahaere. He perehitini o tētahi kamupene hoko whenua nō te umanga inihua me te mana whakahaere ā-roto, e kawe mai ana i te ahurea mō te mōrearea me te āheinga ki te whakahoki moni, arā, he take nui i roto i tētahi rāngai e whakamahia whānuitia ana pērā i ngā rawa kua whakarārangihia.
He mea noa ngā mahi whakauru engari me aroturuki tonu. Nā te noho hei heamana me te Tumu Whakahaere Matua mō te tata ki te rua tau (2011-2013) i māmā ake ai te whakatau kaupapa, engari i tangohia te aukati i te mana o te heamana ehara i te kaiwhakahaere matua. Ko te wehewehe i ngā tūranga te paerewa e taunakitia ana e ngā ture whakahaere.
He mea nui te mōhiotanga ki ngā hua pūtea hokohoko. Mā te mahi i roto i a Predica me Crédit Agricole Assurance ka mārama ake koe ki ngā painga o te hunga penapena.
Ko Bernard Michel i ngā rā nui
|tau
|Takahanga
|1948
|I whānau mai i te 25 o Pēpuere i Metz
|1970-1983
|Kaitirotiro Taake i te Tari Matua o ngā Taake
|1983-1987
|Kaitirotiro Matua o te Pūtea
|1987
|I uru atu ki a GAN, Kaiwhakahaere Matua Tuarua, Inihuarangi Wīwī
|1996
|Mema o te komiti whakahaere o Crédit Agricole SA
|2008
|Perehitini o Viparis
|2010
|Tiamana o te Poari Whakahaere o Gecina
|2011-2013
|Heamana me te Tumu Whakahaere o Gecina
|2015
|Tiamana o te Poari Whakahaere o MEDEF Paris
|2018
|Te mutunga o te perehitinitanga o Gecina
|2019
|Te Kaihautū o te National Order of Merit
FAQ
Ko wai a Bernard Michel i te ao pūtea?
He kaiwhakahaere pakihi Wīwī a Bernard Michel, he heamana ia nō te poari whakahaere o te kamupene hoko whenua kua whakarārangihia, a Gecina, mai i te tau 2010 ki te 2018, whai muri i tana mahi i te mana whakahaere taake Wīwī, GAN me Crédit Agricole. Ko ia te heamana o Viparis.
I whakahaere a Bernard Michel i a Gecina?
Āe, mō te wā poto. Mai i te marama o Hepetema/Oketopa 2011 ki te marama o Hune 2013, i noho ia hei Heamana me te Tumu Whakarae o Gecina, ā, i noho tonu ia hei Heamana o te Poari tae noa ki te tau 2018.
He aha te hononga i waenganui i a Bernard Michel rāua ko Crédit Agricole?
I uru atu ia ki te rōpū i te tau 1996 hei mema mō te komiti whakahaere o Crédit Agricole SA, ā, he maha ngā tūranga whakahaere whānui i puritia e ia, tae atu ki a Predica me Crédit Agricole Assurance.
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