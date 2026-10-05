Pierre Louette Kua whai ia i tētahi mahi i te huarahi whakawhitiwhiti o ngā mahi matua a te kāwanatanga, ngā pāpāho, me ngā whakawhitiwhiti kōrero: he kaiwhakawā i te Kōti o ngā Kaute, he Tumu Whakarae o Agence France-Presse, he tumuaki tuarua o...Orange, ko ia te Tumu Whakarae o te rōpū Les Échos-Le Parisien i taua wā, he apiti nō LVMH, mai i te tau 2018 ki Hanuere 2026. E whai ana tēnei whārangi i tana mahi, ā, e whakamārama ana me pēhea te whakahaere i ngā utu o ngā kaiwhakahaere o tētahi kamupene kei reira te Kāwanatanga he kaipupuri hea, pērā i a Orange, o tētahi tari tūmatanui rānei pērā i a AFP.
Te whakangungu me ngā tīmatanga
I whānau mai i te 31 o Tīhema, 1962, i Parī, te tama a tētahi ahorangi tuhituhi, i puta a Pierre Louette i te Sciences Po Paris (1984) me te ENA (akomanga Liberté-Égalité-Fraternité o te tau 1989). I uru atu ia ki te Kooti o te Tiwhikete hei kaiwhakawā, kātahi mai i te tau 1993 ki te 1995 i uru atu ia ki te kāwanatanga o te Pirimia a Édouard Balladur hei kaitohutohu mō ngā take oro-ataata.
Whakawhitiwhiti Kōrero, Ipurangi me te AFP
I muri mai ka mahi ia ki Havas Advertising mai i te tau 1996 ki te tau 2000, ā, i whakatūria e ia te tari whakawhitiwhiti kōrero a ConnectWorld, kātahi ka uru atu ki Europ@web, te tahua haumi Ipurangi a Bernard Arnault, i te wā o te mirumiru Ipurangi.
I te Whiringa-ā-rangi 2003, ka noho ia hei kaiwhakahaere matua mō te whakahaere o teAgence France-Press, i muri mai ko ia te heamana me te Tumu Whakahaere Matua mai i Hakihea 2005 ki Āperira 2010, hei whakakapi i a Bertrand Eveno. E ai ki Le MondeI whakahokia mai e ia ngā pūtea o te tari, ā, i whai wāhi atu ki te whakahou ake i tōna āhua, ahakoa te uaua o ngā whanaungatanga ki ētahi o ngā kaimahi i te mutunga o tana wā. I whakakapi a Emmanuel Hoog i a ia i te Paenga-whāwhā 2010.
Karaka: Hēkeretari Matua me te Tumu Whakahaere Tuarua
I te tau 2010, i waea atu a Stéphane Richard ki a ia Orange hei āwhina i a ia. I noho ia hei kaiwhakahaere tuarua me te hēkeretari whānui o te rōpū, hei mema mō te komiti whakahaere, ā, i muri mai ka riro i a ia te mana whakahaere i Parani. I mahi anō hoki ia i te Kaunihera Mamati ā-Motu mai i Āperira 2011.
Hei tātari i te kaiwhakahaere i tēnei rā, tirohia tā mātou kōtaha i runga i tetaonga karaka.
Les Échos-Le Parisien: te whakahaere i te roopu perehi
I te tau 2018, i riro i a Pierre Louette te tūranga Heamana me te Tumu Whakahaere Matua o te rōpū. Ngā Echos-Le Parisien, nō LVMH. I reira, ka ārahi ia i te panonitanga mamati o ngā whakaputanga, ā, i te tau 2020, ko ia te heamana o te Alliance of General Information Press i roto i ngā whiriwhiringa me Google mō ngā mana tata. I whakaputa ia i te tau 2021 Ngā Rapa me ngā Tāne, he tuhinga mō te awe o ngā papaaho mamati nui. I te 22 o Hānuere, 2026, i whakakapi a Michèle Benbunan i a ia hei Tumu Whakahaere Matua o te rōpū.
Me pēhea te whakahaere i te utu mō ngā kaiwhakahaere e pā ana?
Ko te ara mahi a Pierre Louette e ārahi ana i a ia i roto i ngā hanganga e pā ana ki ngā ture rerekē:
|hanganga
|tūnga
|Anga utu
|AFP
|He tari whai mana motuhake, e utua ana e te Kāwanatanga
|Ko te utu mō te Tumu Whakahaere Matua i whakatakotoria e te poari whakahaere, i raro i te tirotiro a te kāwanatanga, i ngā taumata taurite.
|Orange
|He kamupene kua rārangihia, ā, ko te Kāwanatanga tētahi o ngā kaipupuri hea nui, engari ehara i te nuinga o ngā kaipupuri hea.
|Ka pōtitia te utu o ngā āpiha umanga e te hui whānui; he nui te awe o te kāwanatanga ki ngā pōti, hei kaipupuri hea.
|Ngā Echos-Le Parisien
|Te apiti kāore i te rārangihia a LVMH
|I whakatakotoria e te rōpū, me te kore he whakaputanga taipitopito ā-ture
I Orange, ka whakaputaina ia tau te utu mō ngā āpiha umanga ki roto i te Tuhinga Rēhitatanga Ao. I a ia e noho ana hei Tumu Whakahaere Tuarua, i whakaurua te utu a Pierre Louette ki roto i ēnei tuhinga, me āna wāhanga pumau me āna wāhanga rerekē. I whakaurua hoki tēnei moni ki tētahi kōtaha i whakaputaina e te Observatory of Journalism (OJIM). Mō ngā taipitopito tika, i ia tau, ko te tohutoro tonu te tuhinga tohutoro a Orange mō te tau pūtea e pā ana, e taunaki ana mātou kia tirohia, kaua e whakawhirinaki ki ngā tatauranga tuarua.
Mai i te whakaurunga o te ture "whakahau utu" me te ture Sapin 2 o te tau 2016, ka pōti ā-tau ngā kaipupuri hea o Orange mō te kaupapa here utu me ngā moni ka utua.
Ngā akoranga a tana haerenga ki te kaipupuri moni
- Te Kāwanatanga hei kaipupuri hea he pānga ki te whakahaere me te utu o ngā kaiwhakahaere o ngā kamupene he nui āna hea i roto, pērā i a Orange.
- Te hunga pāpāho kei te piki haere te whakawhirinaki ki ngā whanaungatanga ki ngā papaaho matihiko nui, e ai ki tā te kēhi mō ngā tika tangata tata.
- Waea whakawhitiwhiti kōrero he rāngai hanganga whenua, he nui te pūtea e hiahiatia ana, ā, he nui te pānga o ngā ture me te whakataetae ki ngā hua.
Hei aroturuki i ngā hea o ngā mahi waea me ngā mahi pāpāho, tirohia hoki tā mātou pepa meka mō te...Ko nga waahanga mo te LVMH, te rangatira o te rōpū Les Échos-Le Parisien. Hei tango i ngā tūranga poto mō ēnei hea, ka whakamahia e ētahi kaipupuri moni ngā CFD; ā mātou whakaaro mo Vantage Kei roto i tēnei tuhinga he kaihokohoko e tuku ana i ēnei. He hua whakapūtātanga ngā CFD me te mōrearea nui o te ngaronga. Hei whakamōhiotanga anake tēnei tuhinga, ehara i te tohutohu haumi.
Te pāpāho me ngā papaaho: te take o ngā mana o te hunga tata
I te tau 2019, ko Parani te whenua tuatahi i whakawhiti i te ture a Ūropi, ka waihangahia he "tika tata" mō ngā kaiwhakaputa pāpāho, e āhei ai rātou ki te utu mō te whakamahinga o ā rātou ihirangi e ngā papaaho matihiko. I te tuatahi i whakakahore a Google ki te utu, i mua i te akiaki a te Mana Whakataetae ki te whakatuwhera i ngā whiriwhiringa pono, kātahi ka whiua he €500 miriona i te tau 2021 mō te korenga e pena. I muri mai ka tutuki ngā whakaaetanga me te Alliance de la presse d'information générale (Alliance for General Information Press), ko Pierre Louette te tumuaki. E whakaatu ana tēnei take i te piki haere o te whakawhirinaki o ngā putanga pāpāho ki ngā papaaho nui, e hopu ana i te wāhanga nui o te moni whiwhi pānuitanga ipurangi, me te tūranga o te ture i roto i te tohatoha uara. Mō ngā kaipupuri moni, e whakaatu ana ka taea e ngā whakataunga ture te whakarerekē nui i ngā tauira pakihi o ngā rōpū pāpāho me te hangarau.
Pierre Louette i ngā rā nui
1962: I whānau ki Parī. 1989: I puta i te ENA (Kura Whakahaere ā-Motu), ā, i uru atu ki te Kōti Kaute. 1993-1995: Kaitohutohu ki te Pirimia. 2005-2010: Tumu Whakahaere Matua o AFP (Agence France-Presse). 2010: Tumu Whakahaere Tuarua o Orange. 2018: Tumu Whakahaere Matua o te rōpū Les Échos-Le Parisien. Hanuere 2026: I whakakapi a Michèle Benbunan i a ia.
FAQ
I aha a Pierre Louette i Orange?
Ko ia te kaiwhakahaere matua tuarua me te hēkeretari matua o te rōpū, he mema hoki nō te komiti whakahaere, mai i te tau 2010, i mua i tana urunga atu ki te rōpū Les Échos-Le Parisien i te tau 2018.
Nōnahea a Pierre Louette i ārahi ai i te AFP?
Mai i Hakihea 2005 ki Āperira 2010, hei perehitini me te tumuaki whakahaere.
Kei hea ahau e kite ai i ngā utu mō ngā kaiwhakahaere o Orange?
I roto i te tuhinga rēhitatanga whānui i whakaputaina i ia tau e Orange, i raro i te pane "Utu mō ngā āpiha umanga".