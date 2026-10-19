E hia te moni i whiwhi ai ia? Frederic Oudea I te arataki o Société Générale? Nā te Kaitirotiro Matua o mua o te Pūtea i ārahi te peeke mai i te tau 2009 ki te 2023, he wā mai i te hinganga o te pūtea ki te pikinga o ngā reiti huamoni. Ko ngā tatauranga kei raro nei i tangohia mai i ngā whakawhitiwhitinga kōrero whaimana a Société Générale mō ngā hui a te poari me ngā pūrongo hui a ngā kaipupuri hea, me tētahi tatauranga hou mai i te tuhinga whakataunga a Sanofi.
Ko wai a Frédéric Oudéa?
I whānau mai a Frédéric Oudéa i te 3 o Hūrae, 1963 i Parī, ā, he tauira ia nōPorowhita a École et de l 'enaI uru atu ia ki te Tari Arotake Pūtea Whānui mai i te tau 1987 ki te tau 1995 i mua i tana urunga atu ki a Société Générale i te tau 1995.
I reira ia i noho ai hei āpiha pūtea matua, kātahi ka kaiwhakahaere matua i te tau 2008, i te ahiahi o te raruraru. I te marama o Mei 2009, i whakatūria ia perehitini me te Tumu Whakahaere MatuaI te marama o Mei 2015, i wehea te tūranga heamana me te tūranga Tumu Whakahaere Matua: i noho tonu ia hei Tumu Whakahaere Matua, engari i whakatūria he heamana ehara i te tumuaki.
Ka wehe atu ia i te peeke i te 23 May 2023I te mutunga o tana wā, ka whakakapia ia e Slawomir Krupa. Ko ia tēnei i ēnei rā te heamana o te poari whakahaere o Sanofi.
Ko te utu a Frédéric Oudéa i Société Générale: nga tatauranga
|mahi
|huānga
|Mihi
|pūtake
|2011
|Utu ā-tau taurangi
|€682,770 (-43% ki te 2010)
|Tuhinga tohutoro, i tukuna ki te AMF
|2012
|Utu ā-tau taurangi
|≈ €1,400,000 (+75%)
|Tuhinga tohutoro kua whakahoutia, Mei 2013
|2013
|Utu ā-tau taurangi
|≈ €1,400,000 (+18%)
|Tuhinga tohutoro, Maehe 2014
|2023
|Utu ā-tau rerekē (taurite mai i te 1 o Hānuere ki te 23 o Mei)
|542 088 €
|Ngā Whakawhitiwhiti Kōrero i Muri i te Hui a te Poari o te 7 o Pēpuere, 2024
Te utu pumau: €1,300,000, kāore i rerekē mai i te tau 2011 ki te 2023
Ko te āhuatanga tino kitea o te utu a Frédéric Oudéa ko te pumau o tana utu pumau. E rite ana ki €1,300,000 te tapeke i ia tau, te moni i whakatauhia e te poari whakahaere i te 19 o Mei, 2015, ā, i whakaaetia e te hui whānui i te 18 o Mei, 2016, engari ko te mea pono kāore i rerekē mai i te tau 2011.
I te 8 o Poutū-te-rangi, 2023, i whakatau mārama te poari whakahaere kia mau tonu ki tēnei taumata mō te tau 2023, me te whakahua i ētahi tautohe e toru: te taumata o te utu pumau waenga o te kaiwhakahaere nama 1 o te CAC 40 (€2,5 miriona mō ngā peeke Pākehā rite i te tau 2022), te toharite mākete, me te taunakitanga o te waehere AFEP-MEDEF e ai ki te ture AFEP-MEDEF me arotake noa te utu pumau i ngā wā roa.
Te taurangi: he mea here, he mea taumaha hoki ki te mahi
Ko te utu taurangi ā-tau e ahu mai ana i E 60% o ngā paearu he mea tau. et E 40% o ngā paearu he kounga.Ko ngā tohu pūtea ko te hua whakahaere katoa, ngā whiwhinga mō ia hea me te ōwehenga utu-ki-te whiwhinga moni, i ngā wāhanga ōrite.
Mai i te 1er I te marama o Hepetema 2014, ko tōna nui kua herea ki 135% o te utu pumau mō te Tumu Whakahaere Matua. Kua whakaitihia hoki ngā utu whakatenatena mō te wā roa ki te 100% o te utu pumau. Kua whakatakotoria te whāinga utu rerekē ki te 120% o te utu pumau mō te tau pūtea 2023.
Hei tohutoro, i te wā o te raruraru, i a Frédéric Oudéa i whakarērea tana utu whakarerekē mō ngā tau pūtea 2008 me 2009.
Ngā tikanga wehenga: kāore he utu whakamutu mahi, kāore he penihana tāpiri
Koinei te kōrero tino whai kiko mō te kaipupuri hea. He mārama te pūrongo a te poari whakahaere ki te hui whānui o te 22 o Mei, 2024: Kāore i puta he utu i te mutunga o te wā o Frédéric Oudéa hei kaiwhakahaere matua.ā, ko ia kāore e whiwhi i tētahi mana penihana tāpiri mai i te Société Générale.
Ko te utu anake: e ai ki tana rarangi kore-whakataetae, i whiwhi ia i tana utu marama pumau mō te roanga o tana tono, arā. ono maramaKo ana hea whakatenatena wā roa kāore anō kia tukuna, i tukuna kia rite ki te wā i pau i waenga i te tahua me te 23 o Mei, 2023, engari me mau tonu ngā tikanga mahi kē atu.
Whai muri i te peeke: te perehitini o Sanofi
Ko Frédéric Oudéa te Tiamana o te Poari Whakahaere o Sanofi. E ai ki te tuhinga whakataunga mō te Hui-ā-Tau a te Hui-ā-Tau 2026, i whakaritea tana utu mō te tau 2025 ki €880,000 te utu pumau katoa, i tāpirihia he painga ki tēnei momo 4 836 € (waka kamupene me te taraiwa), arā, he te katoa o te €884,836Kāore ia e whiwhi utu rerekē, kāore he utu e ahu mai ana i ngā hea, kāore he utu wehewehe, ā, kāore hoki he tika penihana tāpiri.
Ngā mea ka taea e te kaipupuri hea te tango mai i tēnei
Ehara te pahikara taputapu-mau papatahi i te tohu ngoikore. Ko te pupuri i te €1,3 miriona mō ngā tau tekau mā rua he whakaata i te tikanga whakahaere, ehara i te ōhanga.
Kei roto i ngā āpitihanga te utu tuturu mō te wehenga atu. Ko te korenga o ngā utu me ngā penihana tāpiri he kōrero nui atu i te utu pumau.
Kia tūpato ina whakatauritea ngā tau. Ka whakatauritea ngā moni mō te tau 2023 mō te wā tari iti iho i te rima marama: kāore he tikanga ki te whakarite ki te tau katoa.
FAQ
He aha te utu a Frédéric Oudéa i Société Générale?
Ko tana utu pumau ā-tau he €1,300,000 te tapeke, kāore i rerekē mai i te tau 2011 ki te 2023, me tētahi wāhanga taurangi kua herea. Ko te wāhanga taurangi i whakawhiwhia mō te tau 2023, i whakaritea kia tae ki te 23 o Mei, e eke ana ki te €542,088.
I whiwhi a Frédéric Oudéa i te utu whakamutu mahi?
Kāo. I whakapumautia e te hui whānui i te marama o Mei 2024 kāore he utu i puta mai i te mutunga o tana wā mahi, ā, kāore hoki ia e whai hua mai i tētahi mana penihana tāpiri.
He aha tā Frédéric Oudéa mahi i tēnei rā?
Ko ia te heamana o te poari whakahaere o Sanofi, he tūranga e mau ana i a ia me te utu pumau o te €880,000 i te tau 2025, kāore hoki he wāhanga taurangi.
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