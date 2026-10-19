E hia te moni i whiwhi ai ia? Pierre-André de Chalendar I te pane o Saint-Gobain? He rerekē ki te nuinga o ngā Tumu Whakahaere o CAC 40, he mārama rawa te whakautu: i muri i te wehenga o ngā tūranga heamana me te Tumu Whakahaere Matua i te tau 2021, ka noho ko tana utu kua whakaritea anake, kāore he wāhanga taurangi. Ko ngā tatauranga i raro nei i tangohia mai i ngā whakataunga a te poari whakahaere o Saint-Gobain me ngā tuhinga o te hui whānui.
Ko wai a Pierre-André de Chalendar?
I whānau mai i te 12 o Paenga-whāwhā, 1958 i Vichy, he tauira paetahi a Pierre-André de Chalendar nōESSEC et de l 'ena, kaitirotiro pūtea o mua.
I uru atu ia ki te Kamupene o Saint-Gobain i te tau 1989, i noho hei kaiwhakahaere tuarua i te tau 2005, hei kaiwhakahaere i te tau 2006, kātahi ka kaiwhakahaere matua i te marama o Hune 2007Ko tōna ingoa Perehitini me te Tumu Whakahaere Matua i te 3 o Hune, 2010hei whakakapi i a Jean-Louis Beffa.
Le 1er I te marama o Hūrae 2021, i tukuna e ia te whakahaere whānui ki tana tuarua Benoit Bazin ka riro perehitini kore-whakahaereKa wehe atu ia i te poari whakahaere i te mutunga o te hui whānui i te 6 o Hune, 2024, whai muri i tana whakamahi i ana tika reti.
Ko ia anō te perehitini o teTe Whare Wānanga o te Hinonga He kaiwhakahaere ia nō BNP Paribas mai i te tau 2023. I te marama o Oketopa 2025, i uru atu ia ki te rōpū Altice France hei kaiwhakahaere kore-whakahaere.
Ko te utu a Pierre-André de Chalendar i Saint-Gobain
Ko ngā moni kei raro nei i ahu mai i ngā whakataunga a te poari whakahaere o te 29 o Pēpuere, 2024 (tau pūtea 2023) me te 27 o Pēpuere, 2025 (tau pūtea 2024), i whakaputaina e Saint-Gobain.
|mahi
|mahi
|Utu pumau
|tāupe
|Painga i roto i te āhua
|2022
|Tiamana o te poari
|450 000 €
|kahore
|€3,301 (motuka)
|2023
|Tiamana o te poari
|450 000 €
|kahore
|€3,301 (motuka)
|2024
|Perehitini o te kaunihera (1 o Hānuere – 6 o Hune)
|€194,262 (ōrite)
|kahore
|Waka kamupene
He mārama te kupu o te whakataunga a te kaunihera: "Kua whakaritea te utu mō Mr. Pierre-André de Chalendar" he wāhanga pumau anake e €450,000 te nui ā, kāore e whai hua mai ikāore he utu taurangi ā-tau ".
Te reti me ngā mea e hiahia ana koe kia mārama mōna
Kua kereme a Pierre-André de Chalendar i ana painga reti i raro i te kaupapa penihana tāpiri painga kua tautuhia "SGPM", ā, i whai hua ai ia i a ia e noho ana hei Heamana me te Tumu Whakahaere Matua. i te 1er Hōngongoi 2021.
E kī ana a Saint-Gobain ko tana Ko te tapeke o te penihana ā-tau tata ki te €417,942. mō te tau pūtea 2023, me te 188 308 € mō te wā mai i te 1er Hanuere ki Hune 6, 2024 (pro rata temporis).
Ko tēnei kaupapa, e mōhiotia whānuitia ana ko te "penihana tāpiri," kua pāngia e ngā ture tino pakari mai i ngā ture whakahaere a te AFEP-MEDEF: e wātea ana ki ngā kaiwhakahaere o nāianei anake, ā, kāore e taea te whakapai ake i muri i tō rātou wehenga atu. Kua kati hoki ki ngā kaiwhakahaere hou mai i te tau 2019.
Te wehewehe i te heamana me te Tumu Whakahaere Matua: te take Saint-Gobain
I te tau 2021, i wehea e Saint-Gobain ngā tūranga "kia pai ai te whakawhiti i roto i te tukanga whakaū" o Pierre-André de Chalendar e Benoît Bazin. He tauira pukapuka tēnei o te kāwanatanga pai: ka noho tonu te tumuaki e wehe atu ana hei heamana kore-whakahaere i te wā e noho ana tōna whakakapi.
Hei whakamaharatanga, ko te utu mō Benoît Bazin hei kaiwhakahaere matua ko €1,000,000 te utu pumau me te €1,700,000 te utu rerekē (arā, €2,700,000 i roto i te moni) i roto i ngā tau pūtea 2022 me 2023, i mua i te neke atu ki €1,300,000 kua whakaritea ka whai mana i te 7 o Hune, 2024, te rā ka pupuri ia i ngā tūranga takirua hei Heamana me te Tumu Whakahaere Matua.
Ngā mea ka taea e te kaipupuri hea te tango mai i tēnei
He rite tonu te utu mō te perehitini ehara i te kaiwhakahaere matua. Kāore ia e whakahaere ana i ngā mahi whakahaere: kāore he take e tika ai kia tohua he taurangi e pā ana ki te mahi whakahaere ki a ia.
Ko te tino raruraru ko te utu mō te wehenga atu. He herenga roa tēnei mā te kamupene mō te wā roa, arā, ko te mahere penihana tāpiri e tata ana ki te €400,000 ia tau. He mea nui tēnei kia aro turukihia i roto i te pūrongo whakahaere umanga.
Mā te wehewehe mana ka whakaitihia te taupatupatu pānga. Koinei te akoranga matua o te whakawhiti i waenganui i a Saint-Gobain me te tau 2021.
FAQ
He aha te utu a Pierre-André de Chalendar i Saint-Gobain?
I a ia e noho ana hei heamana o te poari, i whiwhi ia i te utu pumau o te €450,000 ia tau, kāore he utu rerekē, ā, i tāpirihia ki te utu waka kamupene o te €3,300 pea.
He parachute koura a Pierre-André de Chalendar?
Āe. I kī ia i ōna tika ki te kaupapa SGPM i te 1 oer Hōngongoi 2021; E tohu ana a Saint-Gobain he penihana ā-tau tata ki te €417,942 mō te tau pūtea 2023.
Na wai i whakakapi a Pierre-André de Chalendar i Saint-Gobain?
I tangohia e Benoît Bazin, te Tumu Whakahaere Matua mai i te marama o Hune 2021, te tūranga Tumu Whakahaere Matua i te 1 oer Hūrae 2021, ā, muri iho ko ngā mahi a te heamana me te tumuaki whakahaere mai i te 7 o Hune, 2024.
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