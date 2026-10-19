E hia te moni i whiwhi ai ia? Xavier Huillard Kei te urungi o Vinci? He maha tonu te pātai e puta ake ana, i te mea he aha te nui o te pānga o te upoko o te rōpū hanga, huarahi tere, me ngā whakaaetanga taunga rererangi ki te rua tekau tau o te pūnaha pūtea Wīwī. Ko ngā tatauranga i raro nei i ahu mai i ngā tuhinga mana o Vinci: ngā whakawhitiwhitinga kōrero i muri i te hui a te poari, te whārangi whakahaere a te rōpū, me ngā panuitanga hui a ngā kaipupuri hea. Kua whakaratohia ki a rātou te tau me te pūtake, e ai ki te tikanga paerewa mō tēnei momo raraunga.
Ko wai a Xavier Huillard?
I whānau mai i te tau 1954, he miihini paetahi a Xavier Huillard nōPorowhita a École et de l 'Te Kura ā-Motu o ngā Piriti me ngā RoriI tīmata tana mahi ki Sogea i te tau 1996, ā, i te tau 1998 ka noho ko ia te kaiwhakahaere matua, ā, i muri mai ka noho hei heamana mō VINCI Construction mai i te tau 2000 ki te 2002.
Ka uru atu ia ki te komiti whakahaere o VINCI, ā, ka noho hei te kaiwhakahaere matua o te rōpū i te tau 2006a Perehitini me te Tumu Whakahaere Matua i te tau 2010I a ia e noho ana, i whakawhānui ake a VINCI i ana mahi ki ngā mahi hokohoko huarahi tere me ngā taunga rererangi, te pūngao me ngā ratonga, ā, i kite i te hekenga o te wahanga o ana moni whiwhi i Parani mai i te 66% ki te 42%.
I te 17 o Paenga-whāwhā, 2025, i whakaaetia e te hui whānui a VINCI te Te wehenga o ngā tūranga o te heamana me te tumuaki whakahaere, mai i te 1 o Mei, 2025 Ko Xavier Huillard te heamana o te poari whakahaere, i te wā Pierre Anjolras, te tumuaki whakahaere mai i te marama o Mei 2024, ka noho hei tumuaki whakahaere mō te wā e whā tau.
Te utu o Xavier Huillard: ngā tatauranga ia tau
Kei te ripanga i raro nei ngā moni i whakaputaina e VINCI. Ka wehewehea ngā utu kua whakaritea mō te mahi whakangungu (Whakataunga a te Poari) mō te utu i utua tūturu i roto i te tauehara i te mea kotahi.
|mahi
|mahi
|Te utu mō te mahi whakangungu
|pūtake
|2023
|Perehitini me te Tumuaki
|€ 3
|VINCI, whakahaere
|2024
|Perehitini me te Tumuaki
|€ 3
|VINCI, whakahaere
|2024
|Mahere whakatenatena mō te wā roa (9 o Paenga-whāwhā, 2024)
|€ 3
|VINCI, whakahaere
|2024
|Tapeke tae atu ki te tiritiri hua
|€ 6
|VINCI, whakahaere
|2023
|Tapeke tae atu ki te tiritiri hua
|€ 6
|VINCI, whakahaere
La utu pumau ā-tau e rite ana ki € 1 mō te tau 2024, te moni i whakatakotoria e te poari whakahaere i te 3 o Pēpuere, 2022 mō te wā o te tari i tīmata i te Paenga-whāwhā 2022. I noho rite tonu i te tau 2023 me te 2024.
Ngā mea kei roto i te utu mō Xavier Huillard – me ngā mea kāore i roto
E whakaatu ana te pepa mōhiohio i whakaputaina e VINCI kāore a Xavier Huillard i te ripoata ehara i te kirimana mahi me te rōpū, heoi anō, he painga mōna mahere penihana tāpiri ā, kāore ia e mārama ana kāore he utu whakamutu mahi, kāore hoki he utu whakataetae.
Ko tana mahere penihana painga kua tautuhia, i whakatinanahia i te marama o Poutū-te-rangi 2010 mō ngā kaiwhakahaere, kei raro i te rohe takoha e ōrite ana ki e waru ngā wā o te tuanui haumarutanga pāpori ā-tau Koinei te whakamāoritanga Wīwī o ngā here i whakatakotoria ki runga i ngā parakaiti koura.
I te mutunga o tana wā hei Tumu Whakahaere Matua i te tau 2025, e kore ia e whiwhi kāore he utu whakarerekētanga mō te wā roa mō te tau 2025.
Te wehenga atu o te whakahaere whānui, Paenga-whāwhā-Mei 2025
I te hui a te poari whakahaere i te 17 o Paenga-whāwhā, 2025, i whakatau kia wehea ngā tūranga e rua mai i te 1 o Mei, 2025. E whakanui ana a VINCI ko te whakataunga "he hua nō te whakawhiti kua whakaritea marietia." Ko Pierre Anjolras, 59 tau te pakeke i taua wā, he tauira nō École Polytechnique me École des Ponts et Chaussées, i mua i te ārahi i a VINCI Construction, ā, kua whakatūria ia hei Āpiha Whakahaere Matua i te marama o Mei 2024 hei tirotiro i te whakawhiti me Xavier Huillard.
I whakaaetia e te hui whānui tōna whakatūnga ki te poari whakahaere me te 99,35% o ngā pōti. Ka noho tonu a Xavier Huillard hei heamana mō te rōpū, tae noa ki te hui whānui o te tau 2026.
I roto i te ripanga o ngā hea e puritia ana e ngā kaiwhakahaere, e tohu ana hoki a VINCI kua hokona e Xavier Huillard 41,999 ngā hea o VINCI i roto i te wā e pā ana.
Me pēhea te whakamārama i te utu a te kaiwhakahaere ina he kaipupuri hea koe
E toru ngā āhuatanga e pā ana ki a VINCI, pērā i tētahi atu rōpū nui kua whakarārangihia.
Wehea te mea pumau mai i te taurangi. I konei, he iti noa te utu pumau o te €1,3 miriona ina whakaritea ki tētahi rōpū pēnei te rahi; ko te wāhanga rerekē, inā koa ko te whakatenatena wā roa, te mea e neke ake ai te tapeke i te €6,6 miriona.
Me titiro tonu ki te tapeke i roto i ngā tau e rua. Ka horahia ngā mahere whakatenatena mō ngā tau e toru ki te rima: ka hē pea te tau kotahi, i te tihi, i te raro rānei.
Whakatauritea ki te hua. Ka whai hua te utu ina whakaarohia i runga i te uara i hangaia mō te kaipupuri hea i roto i taua wā anō. Koinei te paearu tūturu, ehara i te nui o te moni whiwhi takitahi.
FAQ
He aha te utu o Xavier Huillard i Vinci?
Ko tana utu pumau ā-tau ko te €1,300,000. I tāpirihia tēnei e tētahi wāhanga rerekē me tētahi whakatenatena mō te wā roa: ko te utu mō te tau pūtea 2024 ko te €3,302,605, ā, ko te €6,682,599 tae atu ki te uara o ngā hea i tohaina i raro i te mahere whakatenatena.
Kei te noho tonu a Xavier Huillard hei Tumu Whakahaere Matua o Vinci?
Kāo. Mai i te 1 o Mei, 2025, ko ia te heamana o te poari, ā, ko Pierre Anjolras te Tumu Whakarae o te rōpū.
I whiwhi a Xavier Huillard i te utu whakamutu mahi?
E whakaatu ana ngā kōrero i whakaputaina e VINCI kāore ia e whiwhi ana i tētahi utu whakamutu mahi, i tētahi utu kore whakataetae rānei.
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