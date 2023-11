Microsoft : Investir dans un Futur Leader de l’IA (Merci OpenAI)

21 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Microsoft : Un Pas de Géant dans l’IA avec l’Acquisition de Sam Altman

Microsoft a marqué un coup stratégique majeur en recrutant Sam Altman, ancien PDG d’OpenAI, dans un mouvement brusque qui a secoué le secteur de l’intelligence artificielle. Cette décision, accompagnée de la migration de plusieurs employés d’OpenAI vers Microsoft, annonce un changement significatif dans le paysage technologique. Avec déjà 49 % des parts d’OpenAI en sa possession, Microsoft s’ouvre la voie pour devenir un leader incontesté dans le domaine de l’IA. Cette acquisition pourrait être l’élément déclencheur pour la société de Redmond afin de prendre une avance considérable sur ses concurrents.

Investissement Opportun : Perspectives et Objectifs Financiers

Actuellement, le cours de l’action Microsoft est à son sommet historique suite à cette annonce retentissante. Cependant, les analyses pointent vers une probable correction technique à venir, offrant une fenêtre d’opportunité d’achat aux investisseurs avisés à 350 $. Avec un objectif à terme fixé à 450 $ et un consensus établi à 406 $ dans les 3 mois à venir, cette stratégie d’investissement s’étalant sur 3 à 5 ans vise à capitaliser sur la future domination de Microsoft dans le domaine de l’intelligence artificielle, ainsi que sur son intégration croissante dans ses services.

Vision à Long Terme : Microsoft, Un Investissement de Confiance Malgré un Dividende Modeste

Malgré un dividende relativement bas, l’action de Microsoft reste attrayante pour les investisseurs axés sur la stabilité à long terme. Cette acquisition renforce la position de Microsoft parmi les blue chips, offrant une valeur sûre même si le dividende reste inférieur à 1 % de rendement. Cette stratégie représente ainsi une option attrayante pour les investisseurs conservateurs cherchant une croissance constante avec un risque limité sur le long terme, grâce à une entreprise en constante évolution et à l’avenir prometteur dans le domaine de l’IA.

L’acquisition de Sam Altman par Microsoft marque une avancée significative dans le paysage de l’intelligence artificielle. Ce pas stratégique annonce non seulement une domination potentielle sur le marché technologique, mais soulève également des questions essentielles sur l’impact sociétal de ces avancées. L’intégration croissante de l’IA dans nos vies présente des opportunités considérables, mais exige également une réflexion approfondie sur ses implications éthiques et sociales. À cet égard, acheter des actions Microsoft ne se limite pas seulement à un intérêt financier, mais peut aussi représenter un soutien à une approche responsable de l’IA. Ainsi, cette avancée technologique nécessite une approche responsable, soulignant l’importance de réglementations adéquates et d’une utilisation éthique de l’IA pour garantir un progrès équilibré et bénéfique pour la société.