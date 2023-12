7 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La récente mise à jour d’Eternl v1.11.17 constitue une étape cruciale dans l’amélioration de l’écosystème de Cardano (ADA), apportant des fonctionnalités innovantes et renforçant la position du portefeuille dans le secteur dynamique des cryptomonnaies. Cette version, alliée aux tendances évolutives du marché d’ADA, témoigne de l’aspect novateur et en constante évolution du monde des cryptomonnaies. Les progrès technologiques, combinés à la performance remarquable de Cardano sur le marché et à ses collaborations stratégiques, annoncent un avenir prometteur pour la monnaie numérique.

Eternl v1.11.17 : Réinventer l’expérience utilisateur du portefeuille ADA

La dernière mise à jour d’Eternl, la v1.11.17, marque un progrès significatif dans les fonctionnalités du portefeuille Cardano (ADA), en mettant l’accent sur une expérience utilisateur améliorée. L’innovation majeure de cette mise à jour est l’amélioration de la gestion du collatéral, un élément essentiel pour les détenteurs d’ADA. Auparavant, les utilisateurs rencontraient des difficultés avec le collatéral dans les transactions, en particulier lorsqu’aucune autre Sortie de Transactions Utilisateur (UTxOs) n’était disponible. Cette mise à jour résout ce problème en priorisant le collatéral d’Eternl dans ces cas, offrant un avantage notable pour les utilisateurs qui approvisionnent de nouveaux comptes pour le staking.

Dans le but de simplifier les transactions, Eternl a développé un mécanisme permettant de créer systématiquement des UTxOs de la taille d’un collatéral de 3 ADA. Ce processus garantit des transactions plus fluides et améliore l’efficacité globale du portefeuille. En outre, la mise à jour maintient la facilité de réglage du collatéral via un bouton dédié dans les paramètres, permettant aux utilisateurs d’envoyer facilement trois ADA à leur compte si nécessaire.

Perspectives du marché de Cardano : Analyse et collaborations

Les perspectives du marché pour Cardano (ADA) continuent d’attirer l’attention des passionnés de cryptomonnaies et des analystes financiers. Ali, un analyste renommé dans le domaine de la crypto, a noté que l’actuelle tendance des prix d’ADA reflète un modèle historique observé entre 2018 et 2020. Ce modèle, caractérisé par une phase de consolidation suivie d’une percée, indique que ADA pourrait dépasser le niveau de résistance de 0,45 $ à court terme. Si cette tendance se confirme, on pourrait assister à une hausse de la valeur d’ADA, atteignant potentiellement 0,75 $ d’ici la fin de l’année.

Malgré une baisse récente de sa valeur de trading sur 24 heures, le sentiment général à long terme autour d’ADA reste positif. Santiment, une firme d’analyse de chaîne de blocs, a signalé une diminution du nombre total d’adresses ADA, ce qui est souvent interprété comme un regroupement des avoirs par des investisseurs plus importants, un signe positif pour l’avenir de la cryptomonnaie