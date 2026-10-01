Андре Ситроен (1878-1935) е едно од големите имиња во француската индустрија. Дипломирал на Политехничката школа, тој не го измислил автомобилот, но бил еден од првите во Европа што масовно го произвел, го продал како производ за масовен пазар и го користел како алатка за маркетинг. Неговиот живот е и лекција по економија: спектакуларен индустриски успех, финансиран од растечки долг, кој завршил со банкрот и преземање на компанијата од страна на „Мишлен“. Во 2026 година, неговото име повторно се појави во вестите со кампањата за негово погребување во Пантеонот.

Ран живот: син на имигранти со страст за технологија

Андре Ситроен е роден на 5 февруари 1878 година во Париз, на улицата Лафит број 44, во 9-тиот арондисман. Тој бил петтото и последно дете на Леви Ситроен, холандски еврејски трговец со дијаманти кој се населил во Париз во 1873 година, и Амалија Клајнман, по потекло од Варшава. Семејното презиме потекнува од предок кој бил трговец со цитрусни плодови во Холандија („цитроен“ значи лимон на холандски); токму Андре го усвоил дијарезата на „е“.

Неговото детство беше обележано со трагедија: во 1884 година, неговиот татко изврши самоубиство по катастрофална инвестиција во рудник за дијаманти во Јужна Африка. Како брилијантен ученик во Лицето Кондорсе, фасциниран од Жил Верн и изградбата на Ајфеловата кула, Андре влезе воÉcole polytechnique во 1898.

Запчаници со шевронен запчаник: раѓањето на логото

Во 1900 година, за време на патувањето во Полска, тој открил процес на производство на V-жлебови. Овие запчаници, потивки и способни за пренесување на голема моќност, барале висока прецизност на обработка. Андре Ситроен ја купил лиценцата и развил индустриски процес на производство користејќи челик. Во 1901 година, тој и двајца негови средношколски пријатели основале компанија за производство на запчаници во парискиот кварт Форбур Сен Дени.

Овој двоен шеврон подоцна ќе стане амблем на автомобилската марка: едно од најпрепознатливите логоа во глобалната индустрија потекнува од механички дел.

Морс, Америка и откривањето на масовното производство

Од 1906 година па наваму, тој бил повикан да му помогне на производителот на автомобили Морс, која тогаш беше во тешкотии. Тој го реорганизираше управувањето и асортиманот на производи: производството се зголеми од 300 автомобили во 1908 година на 800 во 1913 година. Во 1912 година, патувањето во Соединетите Држави длабоко го погоди: ја посети фабриката на Форд и го откри производството на склоплива линија. Неговата амбиција стана да стане „европски Хенри Форд“.

1915-1918: Фабриката за школки на кејот Жавел

Мобилизиран во 1914 година како артилериски офицер, тој забележал недостиг од муниција. Во јануари 1915 година, тој му предложил на Министерството за војна изградба, во рок од неколку месеци, на фабрика способна да произведува гранати од 75 мм со невидена брзина. Врз основа на Док ЏавелВо Париз, тој изградил ултрамодерна фабрика во која вработувале до 13.000 жени. Произведувала вкупно приближно 23 милиони школки. Фабриката е позната и по своите социјални услуги, кои биле ретки во тоа време: менза, амбуланта и градинка.

1919: Тип А и првиот масовно произведен европски автомобил

Веднаш по примирјето, фабриката ги изгуби своите воени нарачки. Андре Ситроен го предвидел ова: тој го претворил местото во фабрика за автомобили во рок од неколку месеци. Во јануари 1919 година, тој објавил на печатот автомобил со цена од 7.250 франци, приближно половина од цената на најевтиниот на пазарот. Кампањата генерирала над 16.000 барања за две недели.

La Ситроен Тип АCitroën 2CV, дизајниран од инженерот Жил Саломон, беше издаден истата година. Беше претставен како прв европски автомобил произведен во голема серија, со цел од 30 автомобили дневно. Во 1929 година, Citroën произведе 102.891 автомобили, речиси една третина од француското производство, и вработи приближно 32.000 работници во своите фабрики во Жавел, Сурезн, Клиши, Сен-Уен и Гренел.

Маркетинг гениј пред своето време

Андре Ситроен разбрал пред другите дека рекламирањето продава:

На 4 октомври 1922 година, авион напишал „Citroën“ со букви во облик на чад над Триумфалната капија за време на Саемот за автомобили;

Од 1925 до 1933 година, еден гигантски осветлен знак направен од Ајфеловата кула џиновски рекламен билборд;

џиновски рекламен билборд; Експедициите на полу-пругата Кегрес оставија силен впечаток врз јавното мислење: преминување на Сахара (1922-1923), Црн крстарење во Африка (1924), Жолто крстарење во Азија (1931);

во Африка (1924), во Азија (1931); Исто така, воведува иновации во постпродажбата: прирачник за возачот, дилерска мрежа, гарантирани оригинални резервни делови.

Тракшн Авант и банкротот од 1934 година

Во 1933 година, за да остане конкурентен против Луј Рено, Андре Ситроен ја обновил фабриката Жавел за само неколку месеци, трансформирајќи ја во една од најмодерните во Европа. Тој го ангажирал инженерот Андре Лефевр, кој го дизајнирал... за една година. Преден погон, презентиран на 24 март 1934 година. Автомобилот е револуционерен, но компанијата е финансиски исцрпена: извештај од Банката на Франција објавен во мај 1934 година известува за загуби од 200 милиони франци.

Банките одбиваат да продолжат да го поддржуваат, а владата не сака да интервенира. 21 Декември 1934Компанијата „Ситроен“ е ставена во судска ликвидација. Главниот доверител, МишелинТој ја презеде компанијата. Во јануари 1935 година, Андре Ситроен ги продаде своите акции; Пјер Мишелин го замени како претседател во јули. Болен, Андре Ситроен почина на 3 јули 1935 година во Париз, на 57-годишна возраст.

Наследството: од Мишелин до Стелантис

Брендот преживеа и напредуваше под сопственост на Мишелин, со иконски модели како 2CV (1948) и DS (1955). Во 1976 година, Пежо го купи Ситроен, со што се создаде групацијата. PSA Peugeot CitroenВо јануари 2021 година, спојувањето на PSA и Fiat Chrysler создаде Стелантисод кои Citroën е една од четиринаесетте марки.

Во Париз, Кеј де Жавел беше преименуван во Кеј Андре-Ситроен во 1958 година, а поранешната фабрика беше заменета со Парк Андре-Ситроен. Неколку години, семејството, особено неговиот внук Анри-Жак Ситроен, се залагаше за неговото погребување во Пантеонот. На 26 август 2026 година, претседателот на Медеф (Француска бизнис конфедерација), Патрик Мартин, јавно ја поддржа оваа кандидатура на летната школа на организацијата.

Што приказната за Андре Ситроен го учи инвеститорот

Патеката на Citroën нуди лекции кои се сè уште релевантни за анализа на наведените производители на автомобили:

Волуменот не е доволен. Ситроен продаваше многу, но по многу ниски цени за да го освои пазарот. Без доволни маржи, растот финансиран со долгови стана кревок. На берзата, гледате на оперативната маржа и паричниот тек, а не само на продажбата. Автомобилската индустрија е многу капитално интензивна. Реконструкцијата на фабрика или лансирањето на револуционерен модел чини значителни суми. Ова е точно во 2026 година со транзицијата кон електрични возила, што претставува товар за финансиите на сите производители. Финансискиот партнер е важен. Мишелин, доверителот, стана сопственик. Врските меѓу производителите и добавувачите остануваат блиски; нашата анализа наакции на Мишелин покажува како производителот на гуми оттогаш се диверзифицирал.

За да го следите моменталниот наследник на брендот Шеврон, консултирајте се со нашиот профил наСтока на Stellantisи да се спореди со големиот историски ривал на Citroën, оној наАкции на РеноОвие анализи се само за информативни цели и не претставуваат инвестициски совет.

Година Настан 1878 Роден во Париз (5 февруари) 1898 Влез во École Polytechnique 1901 Основање на компанија за опрема за шевронен 1906 Презема водечка улога во закрепнувањето од Морс 1915 Изградба на фабриката за школки на кејот Џавел 1919 Лансирање на Citroën Type A 1924 Црн крстарење 1934 Тракшн Авант (март), судска ликвидација (21 декември) 1935 Преземено од Мишелин; почина на 3 јули 1976 Раѓањето на PSA Peugeot Citroën 2021 Ситроен станува бренд на Стелантис

NAJČESTO POSTAVUVANI PRAŠANJA

Зошто логото на Citroën има два шеврона?

Потсетува на запчаниците во облик на V (шевронен) што Андре Ситроен ги произведуваше на почетокот на својата кариера, пред да се впушти во автомобилската индустрија.

Зошто Ситроен банкротираше во 1934 година?

Компанијата се задолжила значително за да го финансира својот раст, реконструкцијата на фабриката „Џавел“ и развојот на „Тракшн Авант“, додека ниските продажни цени ги ограничувале нејзините маржи на профит. Банките одбиле да ја поддржат и таа била ставена во стечај на 21 декември 1934 година.

Кој е сопственик на Citroën денес?

Citroën е бренд на групацијата Stellantis, создаден во 2021 година со спојувањето помеѓу PSA и Fiat Chrysler Automobiles.