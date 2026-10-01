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Ерик Трапиер ја води Дасо Авијација од јануари 2013 година. Роден на 1 јуни 1960 година, тој се приклучи на групата на 24-годишна возраст и поголемиот дел од својата кариера го помина продавајќи борбени авиони за извоз пред да го преземе кормилото. Под негово водство, серијатаДолго време сметан за непродаден надвор од Франција, тој стана глобален комерцијален успех. Во јануари 2025 година, тој ја презеде и претседателската функција на Индустриската групација Марсел Дасо (GIMD). Портрет на дискретен лидер чии одлуки се важни за сите оние кои ги почитуваат одбранбените вредности.

Обука и почетоци

Ерик Трапиер е дипломиран инженер од Телеком СадПариз. Ја завршил воената служба како офицер во француската морнарица во 1983 и 1984 година, а потоа се приклучил Дасол авијација во 1984 година. Тој сега е резервен поморски капетан. Оженет е во 1983 година и е татко на три деца.

Триесет години во служба на извозот

Неговата кариера во Дасо Авијација беше речиси целосно фокусирана на меѓународните односи:

1984-1987 : канцеларија за дизајн и управување со системи за оружје.

: канцеларија за дизајн и управување со системи за оружје. 1987-1991 : меѓународен технички менаџмент, одговорен за преговорите со Јужна Кореја, Сингапур, Саудиска Арабија, Чиле и Германија. Тој е вклучен во продажбата на авионите за поморска патрола на Атлантикот.

: меѓународен технички менаџмент, одговорен за преговорите со Јужна Кореја, Сингапур, Саудиска Арабија, Чиле и Германија. Тој е вклучен во продажбата на авионите за поморска патрола на Атлантикот. 1991-1995 одговорен за продажбата во Азија, вклучувајќи го и договорот за Мираж со Индија.

одговорен за продажбата во Азија, вклучувајќи го и договорот за Мираж со Индија. 1995-2000 одговорен за продажба во Обединетите Арапски Емирати, каде што управува со договорот за Мираж 2000-9.

одговорен за продажба во Обединетите Арапски Емирати, каде што управува со договорот за Мираж 2000-9. 2000-2005 : директор за региони на Блискиот Исток и Африка, потоа директор за извоз на воена опрема.

: директор за региони на Блискиот Исток и Африка, потоа директор за извоз на воена опрема. 2006 : Меѓународен генерален менаџер.

Тој, исто така, преговара за индустриските договори за демонстраторот на борбени беспилотни летала. nEUROnпредводена од Дасо Авијација со Сааб (Шведска), Аленија (Италија), РУАГ (Швајцарија), ХАИ (Грција) и EADS (Шпанија). Оваа европска програма служеше како лабораторија за технологии за стелт и автономно пилотирање.

2013: Најмладиот извршен директор во историјата на Дасо Авијација

Коопиран за директор на 18 декември 2012 година, Ерик Трапиер беше назначен за претседател и извршен директор на Јануари 8 2013го наследува Чарлс Еделстен. На 52 години, тој станува петтиот извршен директор на компанијата од нејзиното основање во 1929 година, и најмладиот што ја извршува оваа позиција.

Тој наследи парадоксална ситуација: „Рафал“ беше технички признат, но ниту еден странски клиент сè уште не го купил, а авионот беше поддржан само од нарачки од француската влада. Затоа, предизвикот на деценијата беше да се трансформира националната програма во извозен успех.

Најголемата продажба на „Рафал“ под негово водство

Следната деценија докажа дека е во право. Клучни договори потпишани од 2015 година:

Година земја Побарувања 2015 Египет 24 Rafale (прв извозен клиент), дополнети со втора нарачка во 2021 година 2015 Катар 24 Рафал, подоцна зголемен на 36 2016 Индија 36 авиони „Рафал“ за француските воздухопловни сили 2021 Grèce Нови и половни авиони „Рафал“ 2021 Хрватска 12 половни Rafale 2021 ОАЕ 80 авиони „Рафал“, најголемата извозна нарачка во историјата на програмата 2022 Индонезија 42 авиони „Рафал“, во неколку серии 2024 Србија 12 Пукна 2025 Индија 26 авиони „Рафал Марин“ за индиската морнарица

Овие успеси длабоко го променија лицето на Дасо Авијација: повеќегодишна книга на нарачки, зголемување на производството и невидена видливост во воениот сектор. Тие исто така им користат на главните партнери на програмата, Талес за електроника и Сафран за моторите М88. Инвеститорите заинтересирани за овој синџир на вредности можат да ги консултираат нашите анализи на...Акциите на Дасо Авијација, од'Акција на Талес иАкциите на Сафран.

Чувствителни датотеки: SCAF и Falcon

Не е толку едноставно. Европската програма на Иден систем за борбено воздухопловство (FCAS)Проектот, започнат со Германија и Шпанија, беше обележан со повторени индустриски несогласувања околу поделбата на задачите помеѓу Дасо Авиејшн и Ербас. Ерик Трапие јавно ја бранеше потребата од јасно идентификуван главен изведувач за борбениот авион, позиција што редовно ги поттикнуваше тензиите со партнерите.

Од цивилна страна, дометот на деловните авиони сокол „Фалкон 6X“ доживеа доцнења, особено поврзани со моторите, пред да влезе во употреба и да биде развиен „Фалкон 10X“. Бизнисот на „Фалкон“ останува почувствителен на економските услови отколку воениот бизнис.

Претседател на GIMD и водечка фигура кај индустриските работодавци

На 9 јануари 2025 година, Ерик Трапиер го наследи Чарлс Еделстен како претседател на Индустриска група Марсел Дасо (GIMD)Холдинг компанијата на семејството Дасо, која особено го контролира Дасо Авијација и има значаен удел во Дасо Системс, е самиот мнозински акционер на Талес. Тој останува извршен директор на Дасо Авијација.

Тој, исто така, има неколку репрезентативни позиции:

Претседател на Европската асоцијација за воздухопловна и одбранбена индустрија (ASD), избран во мај 2017 година;

Претседател на GIFAS (Француска асоцијација за воздухопловна индустрија), избран на 8 јуни 2017 година;

Претседател на CIDEF (Совет за француска одбранбена индустрија) од март 2021 до јануари 2023 година;

Претседател на UIMM (Сојуз на металуршки индустрии и занаети), избран на 15 април 2021 година.

Тој е командант на Легијата на честа од јануари 2025 година и добитник на Медал за воздухопловство (2023).

Европската одбрана во 2026 година: зошто нејзината улога е важна за инвеститорот

Од 2022 година, зголемувањето на воените буџети во Европа ги направи акциите за одбрана една од највнимателно следените теми на берзата. Во овој контекст, неколку точки заслужуваат внимание:

Книгата за нарачки : обезбедува видливост во текот на неколку години, но профитабилноста зависи од способноста за испорака на време, а со тоа и од синџирот на подизведување.

: обезбедува видливост во текот на неколку години, но профитабилноста зависи од способноста за испорака на време, а со тоа и од синџирот на подизведување. Контролната структура „Дасолт Авиејшн“ е во мнозинска сопственост на GIMD, а „Ербас“ е значаен малцински акционер. Затоа, слободното пловење е ограничено, што може да ги засили движењата на цените на акциите.

„Дасолт Авиејшн“ е во мнозинска сопственост на GIMD, а „Ербас“ е значаен малцински акционер. Затоа, слободното пловење е ограничено, што може да ги засили движењата на цените на акциите. Извозни договори Тие зависат од политички одлуки, финансирање, а понекогаш и трансфер на технологија, со честопати неизвесен распоред на имплементација.

Тие зависат од политички одлуки, финансирање, а понекогаш и трансфер на технологија, со честопати неизвесен распоред на имплементација. Критериуми за ЕСГ Некои фондови го исклучуваат оружјето, други го реинтегрираа од 2022 година. Ова влијае на побарувачката за овие хартии од вредност.

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NAJČESTO POSTAVUVANI PRAŠANJA

Од кога Ерик Трапиер е на чело на Дасо Авијација?

Тој е претседател и извршен директор на Дасо Авијација од 8 јануари 2013 година.

Каква беше улогата на Ерик Трапиер во продажбата на Рафал?

Поранешен меѓународен генерален директор, тој ја водеше извозната стратегија што ги овозможи првите договори (Египет и Катар во 2015 година, Индија во 2016 година), а потоа и рекордната нарачка на 80 Rafale од страна на Обединетите Арапски Емирати во 2021 година.

Што е GIMD со кој претседава Ерик Трапиер?

Индустриската група „Марсел Дасо“ е семејна холдинг компанија која ја контролира „Дасолт Авиејшн“. Ерик Трапиер стана нејзин претседател на 9 јануари 2025 година.

Дали Ерик Трапиер е претседател на UIMM?

Да, тој беше избран за претседател на Синдикатот на металуршки индустрии и занаети на 15 април 2021 година.