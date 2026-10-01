Жерар Местрале е еден од лидерите кои најмногу го обликуваа францускиот енергетски пејзаж во последните триесет години. Роден на 1 април 1949 година во Париз, тој ја предводеше трансформацијата на „Компањи де Суез“ во индустриска група, го оркестрираше спојувањето со „Гас де Франс“ во 2008 година, а потоа претседаваше со „ГДФ Суез“, преименувана во „Енжи“ во 2015 година. Оваа биографија ја навраќа неговата кариера, главните одлуки што ја обележаа, контроверзиите што ги предизвика и што неговото наследство сè уште значи во 2026 година за инвеститорите што го следат енергетскиот сектор.

Образование: инженер и профил на виш државен службеник

Жерар Местрале следел типичен кариерен пат на француската административна елита, со силен научен фокус. Тој е поранешен студент на Политехничкото училиште (генерација 1968), дипломирал на Националното училиште за цивилно воздухопловство (1971), на Институтот за политички студии во Тулуз (1973), а потоа на ENA, од каде што дипломирал во 1978 година со класата „Пјер Мендес Франција“.

По дипломирањето на ENA (Национално училиште за администрација), тој се вработил во Министерството за финансии како цивилен администратор. Од септември 1982 до јули 1984 година, работел како технички советник за индустриски прашања во канцеларијата на Жак Делор, тогашен министер за економија и финансии. Ова искуство во Берси (Министерството за финансии) му овозможило длабоко разбирање на односот меѓу владата и големите корпорации, предност што ќе се покаже како непроценлива во текот на неговата понатамошна кариера.

Од Суецката финансиска компанија до Општото друштво на Белгија

Во 1984 година, тој се приклучи на финансиската компанија „Суец“ како раководител на проекти. Брзо се искачи по скалите: заменик-генерален делегат за индустриски прашања во 1986 година, генерален директор на компанијата „Европски права“ (подружница на „Суец“) во 1987 година, потоа заменик-генерален директор на компанијата во 1991 година. Потоа, тој стана генерален директор и претседател на Извршниот комитет на Société Générale de Belgique, една од најстарите индустриски холдинг компании во Европа, чиј развој тој го води.

Ова белгиско искуство беше клучно: Суец имаше удели во електричната енергија (Електрабел), финансиите и индустријата таму. Тоа објаснува зошто Белгија, до ден-денес, останува камен-темелник на активностите на групацијата, која подоцна ќе стане „Енџи“.

1995-2008: Трансформацијата на Суец во група за услуги

Во 1995 година, Жерар Местрале ја презеде функцијата раководител на „Компањи де Суец“. Неговата стратегија беше јасна: да го пренасочи финансискиот конгломерат кон три основни бизниси, енергија, вода и чистотаЗа да го постигне ова, тој го иницираше спојувањето со Лионез де О. Во 1997 година беше создадена Suez Lyonnaise des Eaux, чиј управен одбор тој претседаваше, додека Жером Моно, историскиот раководител на Лионез, претседаваше со надзорниот одбор.

Потоа групата се врати на името Suez. Во 2003 година, таа усвои структура на управување со одбор на директори, а Жерар Местрале стана нејзин претседател и извршен директор. Во овој период, Suez постепено се откажа од своите финансиски активности и се позиционираше како европски играч во комуналните услуги, односно основните услуги (струја, гас, вода, отпад).

2008: Спојувањето на GDF Suez, државно склучено договор

Спојувањето помеѓу „Гас де Франс“ и „Суец“, финализирано во јули 2008 година, е најзначајната операција во неговата кариера. Најавено уште во 2006 година во контекст на закана од странска понуда за преземање на „Суец“, потребно беше донесување закон што ќе ѝ овозможи на француската држава да го намали својот удел во „Гас де Франс“ под минималниот праг што требаше да го одржува. Новата група, ГДФ Суес, станува една од водечките светски енергетски компании. Жерар Местрале беше нејзин извршен директор од јули 2008 до мај 2016 година, додека остана претседател на одборот на директори на Suez Environnement, гранката за вода и отпад која беше котирана на берзата одделно.

За инвеститорите, ова спојување илустрира клучна поента: во регулираните сектори, вредноста на компанијата зависи подеднакво од нејзината индустриска стратегија, како и од нејзиниот однос со државата како акционер. Ова е критериум што треба да се земе предвид при анализата на денешната...Енџерска акцијаод кои француската држава останува главен акционер.

2015: GDF Suez станува Engie

Во 2015 година, GDF Suez го промени своето име и стана EngieОсвен ребрендирањето, групата најавува пресврт кон обновливи извори на енергија, енергетски услуги и постепено укинување на јагленот. Сепак, оваа промена доаѓа доцна, според неколку набљудувачи: во статија од февруари 2020 година, Ле монд Се споменаа „стратешки грешки“ што ја попречија транзицијата на групата, истакнувајќи дека „зелената“ промена навистина започнала во 2013 година.

На 3 мај 2016 година, Жерар Местралет го предаде генералниот менаџмент на Изабел Кошер и го задржува претседателството на одборот на директори. Во 2018 година, тој го предава претседателството на Жан-Пјер КламадјеОд 2021 година, Кетрин Мекгрегор е генерален директор на „Енџи“.

Контроверзиите: компензација и дополнителни пензиски планови

Како и многу извршни директори на CAC 40 од неговата генерација, Жерар Местралет беше во срцето на дебатите за компензацијата на извршните директори:

2012 Неговиот вкупен надомест достигна 3.005.079 евра, што е мало намалување (-2,7%) во споредба со 2011 година, што го смести на 8-мо место во CAC 40 (бројките се преземени од Википедија врз основа на економскиот печат).

Неговиот вкупен надомест достигна 3.005.079 евра, што е мало намалување (-2,7%) во споредба со 2011 година, што го смести на 8-мо место во CAC 40 (бројките се преземени од Википедија врз основа на економскиот печат). Октомври 2014 Износот на неговата дополнителна пензија, проценета на 21 милион евра и објавена од CGT, предизвикува контроверзии во време кога групацијата бележи големи загуби за финансиската 2013 година. Високиот комитет за корпоративно управување смета дека шемата е во согласност со кодексот Afep-Medef; Емануел Макрон, тогашен министер за економија, посочува дека државата ќе гласа против ваков вид резолуција во иднина.

Износот на неговата дополнителна пензија, проценета на 21 милион евра и објавена од CGT, предизвикува контроверзии во време кога групацијата бележи големи загуби за финансиската 2013 година. Високиот комитет за корпоративно управување смета дека шемата е во согласност со кодексот Afep-Medef; Емануел Макрон, тогашен министер за економија, посочува дека државата ќе гласа против ваков вид резолуција во иднина. Мај 2016 Откако стана неизвршен претседател, тој објавува дека се откажува од својата претседателска плата (350.000 евра годишно), која се исплаќа на корпоративната фондација „Енџи“.

Овие настани придонесоа за промени во управувањето со француските компании котирани на берза: обврзувачки гласови на акционерите за надоместоците на извршните директори („say on pay“, закон Сапен 2 од 2016 година) и построги регулативи за дополнителните пензии. За поединечен акционер, читањето на делот „корпоративно управување“ од универзалниот документ за регистрација сега е дел од секој преглед на корпоративното управување. фундаментална анализа сериозен.

Париз Европлејс, FACE и економска дипломатија

Покрај неговите оперативни должности, Жерар Местралет претседаваше Париз Европлејс, здружението кое го промовира Париз како финансиски центар, како и Фондација за акција против исклучување (FACE) Од 2007 до 2020 година. Во 2015 година, тој беше назначен за „амбасадор за учење“; во април 2016 година, Сеголен Ројал му довери мисија за цената на јаглеродот во Европа, по COP21.

По Енџи, тој стана извршен претседател наФранцуска агенција за развој на АлУла (Афалула), одговорен за француско-саудиската соработка околу ова место на културно наследство. Во февруари 2024 година, Емануел Макрон го назначи за претставник на Франција за проектот. Економски коридор Индија-Блискиот Исток-Европа (IMEC). Тој исто така бил член на бројни одбори: Сосиете Женерал, надзорниот одбор на Сименс, Европската тркалезна маса на индустријалци и неколку меѓународни советодавни одбори во Кина и Хонг Конг.

Тој е командант на Легијата на честа (2016) и командант на Националниот ред за заслуги.

Што неговото патување го учи инвеститорот во 2026 година

Кариерата на Жерар Местрале фрла светлина врз три реалности кои се корисни за секој што инвестира во вредностите на енергијата и јавните услуги:

Големите спојувања ја менуваат природата на акциите. Акционерот на „Суец“ во 1995 година поседувал финансиска холдинг компанија; акционерот од 2008 година, интегрирана енергетска компанија; а акционерот од 2026 година, група фокусирана на обновливи извори на енергија и инфраструктура. Тезата за инвестирање треба да се разгледа во секоја фаза. Разложувањето на активностите понекогаш создава вредност. „Суец Енвиронмент“, долго време претседател на која беше Жерар Местрале, стана јавна во 2008 година пред да стане централна во понудата за преземање на „Веолија“ во 2020-2022 година. Оние кои го следатVeolia акција Тие се добро запознаени со оваа епизода, која го преобликува секторот за вода и отпад во Франција. Управувањето доаѓа со цена. Контроверзиите околу надоместоците сами по себе не ја променија траекторијата на берзата на „Енџи“, но го забрзаа вклучувањето на акционерите во одлуките на одборот.

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Година Чекор 1949 Роден во Париз (1 април) 1978 Дипломирал на ENA, се вработил во Министерството за финансии 1982-1984 Технички советник на Жак Делор, министер за економија 1984 Приклучување кон финансиската компанија „Суец“ 1995 Го презема кормилото на Суецката компанија 1997 Раѓање на Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Спојување со GDF Suez, извршен директор на новата група 2015 GDF Suez станува Engie 2016 Изабел Кошер станува извршен директор; тој останува претседател на компанијата 2018 Жан-Пјер Кламадје го наследува како претседател на „Енџи“ 2024 Претставник на Франција за коридорот IMEC

NAJČESTO POSTAVUVANI PRAŠANJA

Каква беше улогата на Жерар Местрале во создавањето на Енџи?

Тој го водеше спојувањето помеѓу „Гас де Франс“ и „Суец“ во 2008 година, а потоа го водеше „ГДФ Суец“ до 2016 година. Групацијата го доби името „Енџи“ во 2015 година, под негово претседателство.

Кој го наследи Жерар Местрале во Енжи?

Изабел Кошер го наследи како генерален директор во мај 2016 година, а Жан-Пјер Кламадје како претседател на одборот на директори во 2018 година.

Зошто неговиот златен падобран предизвика контроверзии?

Во октомври 2014 година, споменатата бројка (21 милион евра) беше објавена додека GDF Suez пријавуваше рекордни загуби и подготвуваше план за намалување на трошоците. Договорот се сметаше за во согласност со кодексот Afep-Medef, но ја поттикна дебатата за регулирање на надоместоците на извршните директори.