EduBourse » Вести на EduBourse » Биографија на Жан-Сирил Спинета, човекот зад спојувањето на Ер Франс и КЛМ

Жан-Сирил Спинета Тој е еден од ретките француски високи државни службеници кои успешно започнале втора кариера на чело на големи корпорации. Роден на 4 октомври 1943 година, во 15-от арондисман во Париз, тој претседавал со Ер Интер, а потоа со Ер Франс повеќе од единаесет години, ја водеше делумната приватизација на компанијата и нејзиното спојување со КЛМ во 2004 година, пред да претседава со надзорниот одбор на Арева. Во 2018 година, неговото име повторно се појави во вестите со „Извештајот Спинета“ за иднината на железничкиот транспорт. Еве го неговиот кариерен пат, неговите клучни одлуки и што тие сè уште значат за инвеститорите во воздухопловниот сектор.

Потекло и формирање

Жан-Сирил Спинета пораснал во семејство длабоко посветено на социјализмот. Неговиот дедо, Сирил Спинета, инженер од училиштето „Уметност и занаети“, ја раководел стакларницата „Алби“ од 1911 година и бил близок со Жан Жорес. Неговата мајка, Антоанета Брињоли, учителка по потекло од Корзика, и неговиот татко, Адриен Спинета, градежен инженер, се населиле во Париз, каде што е роден Жан-Сирил.

Студент на Лице Хош во Версај, тој се стекнал со постдипломски студии по јавно право на Правниот факултет во Париз, дипломирал на Sciences Po Paris, а потоа се запишал на ENA (Национално училиште за администрација) во класата на Шарл де Гол. Тој бил член на Социјалистичката партија до 1977 година.

Кариера како висок државен службеник (1969-1990)

Неговата административна кариера е обемна и разновидна. Откако работел како асистент на наставата, тој последователно имал позиции во Министерството за национално образование (раководител на канцеларијата за инвестиции и планирање, потоа директор на колеџите), во Државниот совет како ревизор, во Генералниот секретаријат на Владата и во информативната служба на премиерот.

Потоа се приближи кон транспортниот сектор, двапати станувајќи началник на кабинетот на Мишел Делебар, особено кога вториот беше министер за транспорт и поморски работи, а подоцна и министер за инфраструктура. Ова искуство му даде темелно познавање на цивилното воздухопловство и неговите регулаторни предизвици.

Ер Интер, па Ер Франс: реструктуирање и отворање на капиталот

Од 1990 до 1993 година, тој беше претседател и извршен директор наЕр Интер, француската домашна авиокомпанија, во време кога се подготвуваше отворањето на европскиот воздушен простор за конкуренција. По мисијата кај претседателот Франсоа Митеран и мандатот во Европската комисија, тој беше назначен за шеф наЕр Франс 22 септември 1997.

Неговиот план беше двоен: да продолжи со закрепнувањето на компанијата што излегува од години на загуби и да го подготви нејзиното отворање на пазарот. Во 1999 година, тој го водеше делумна приватизација на Ер Франс, со првичната јавна понуда на компанијата. Во овој период, Ер Франс се приклучи и на алијансата СкајТим, основана во 2000 година со Делта, Аеромексико и Кореан Ер.

2004: создавање на Ер Франс-КЛМ

Најзначајната операција во неговата кариера беше спојувањето со холандската компанија. КЛМСпојувањето, завршено во 2004 година, беше првото големо прекугранично спојување во европскиот воздушен транспорт. Избраната структура зачува две авиокомпании и два бренда, со два центри (Париз-Шарл де Гол и Амстердам-Шипхол), под заедничко поседувана, јавно тргувана компанија. Операцијата, исто така, доведе до приватизација на Ер Франс, при што уделот на француската држава падна под прагот на мнозинството.

Жан-Сирил Спинета остана извршен директор на групацијата до 31 декември 2008 година, а потоа стана претседател на Одборот на директори на Ер Франс-КЛМ и Ер Франс од 1 јануари 2009 година, а Пјер-Анри Журжон ја презеде функцијата извршен директор. На 17 октомври 2011 година, по заминувањето на Журжон, Спинета ја продолжи улогата на извршен директор до 2013 година, кога го наследи Александар де Жуниак.

Двоглавиот модел замислен во 2004 година често се дискутираше, особено за време на тензиите меѓу Париз и Хаг во 2019 година, кога холандската држава купи удел во компанијата. За да разбереме како ова наследство сè уште влијае врз проценката на групата, нашата анализа наАкциите на Ер Франс-КЛМ ги разгледува проблемите со структурата на капиталот и возниот парк.

Арева, Алкател-Лусент, Сен-Гобен: се бара администратор

Паралелно, Жан-Сирил Спинета е член на бројни одбори. Тој претседава со Надзорен одбор на „Арева“ Од април 2009 до јуни 2013 година, период обележан со тешкотии со реакторот EPR и преиспитување на стратегијата на нуклеарната група (која стана Orano за циклусот на гориво). Тој е и директор на Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (од 2005 година), Unilever и GDF Suez.

Неговото присуство во одборот на Saint-Gobain го стави покрај личности како Жан-Луј Бефа; оние кои се заинтересирани за групата за материјали можат да го консултираат нашиот профил наАкции на Saint-Gobain.

Правен случај затворен без покренување постапка.

Во јули 2006 година, Жан-Сирил Спинета беше повикан од судовите како дел од истрагата насочена кон поранешен подизведувач на „Ер Франс“ специјализиран за воздухопловна безбедност. Тој на крајот беше испрашуван како сведок за помош и не беше формално обвинет. Тој отсекогаш тврдел дека е невин во овој случај.

2018: Извештајот на Спинета за иднината на железницата

На 15 февруари 2018 година, тој поднесе извештај за „иднината на железничкиот транспорт“ до премиерот Едуар Филип. Неговите најдискутирани препораки се однесуваа на прекинување на практиката на вработување нови вработени под статус на железнички работник, трансформирање на SNCF во акционерско друштво, подготовка за отворање на железничката мрежа за конкуренција и намалување на бројот на филијали. Некои од овие предлози беа вклучени во законот за нов железнички пакт усвоен во 2018 година, по долготрајното штрајкувачко движење.

Тој, исто така, од октомври 2013 година претседаваше со Националниот совет за образование и економија, задолжен за зближување на училиштата и деловниот свет.

Добитник е на наградите

Жан-Сирил Спинета е командант на Легијата на честа и Националниот орден за заслуги, како и офицер на Академските палми. Тој беше избран за „Менаџер на годината“ од Новиот економист во 2003 година и ја доби наградата Icare од Здружението на професионални новинари за аеронаутика и вселена во 2004 година.

Што неговото патување го учи инвеститорот

Авио-секторот е еден од најцикличните на берзата. Кариерата на Жан-Сирил Спинета илустрира неколку од овие фактори:

Консолидацијата е примарен извор на создавање вредност. Ер Франс-КЛМ, потоа ИАГ (Бритиш Ервејс-Иберија) и Луфтханза Груп беа изградени преку спојувања. Пазарот ги вреднува групите способни да ги рационализираат своите мрежи.

Ер Франс-КЛМ, потоа ИАГ (Бритиш Ервејс-Иберија) и Луфтханза Груп беа изградени преку спојувања. Пазарот ги вреднува групите способни да ги рационализираат своите мрежи. Присуството на државата менува сè. Француската и холандската држава остануваат акционери на Ер Франс-КЛМ; ова обезбедува поддршка во време на криза, како што беше во 2020 година, но исто така ја ограничува стратешката слобода и може да доведе до разредувања за време на рекапитализациите.

Француската и холандската држава остануваат акционери на Ер Франс-КЛМ; ова обезбедува поддршка во време на криза, како што беше во 2020 година, но исто така ја ограничува стратешката слобода и може да доведе до разредувања за време на рекапитализациите. Компаниите се зависни од производителите. Доцнењата во испораката и достапноста на моторите влијаат врз капацитетот. Многу инвеститори претпочитаат да добијат изложеност на секторот преку производителите, како што е прикажано во нашата анализа на...Акција на Ербас.

Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre мислење за Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Година Чекор 1943 Роден во Париз (4 октомври) 1990-1993 извршен директор на Ер Интер 1997 Именуван за извршен директор на Ер Франс (22 септември) 1999 Делумна приватизација и котирање на Ер Франс 2004 Поблиски врски со KLM, раѓање на Air France-KLM 2009 Претседател на одборот на „Ер Франс-КЛМ“ и на надзорниот одбор на „Арева“ 2011-2013 Тој ги продолжува своите должности како извршен директор на Ер Франс-КЛМ 2018 Извештај за иднината на железничкиот транспорт

NAJČESTO POSTAVUVANI PRAŠANJA

Што правел Жан-Сирил Спинета во Ер Франс?

Тој го водеше „Ер Франс“ од 1997 до 2008 година, спроведе делумна приватизација во 1999 година и го оркестрираше спојувањето со „КЛМ“ во 2004 година, од кое се роди групацијата „Ер Франс-КЛМ“.

Што е извештајот на Спинета?

Извештај поднесен до владата во февруари 2018 година за иднината на железничкиот транспорт, кој ја инспирираше реформата на SNCF усвоена истата година.

Дали Жан-Сирил Спинета беше претседател на Арева?

Да, тој претседаваше со надзорниот одбор на „Арева“ од април 2009 до јуни 2013 година.