Жан-Луј Бефа Тој го водеше Saint-Gobain повеќе од две децении, од 1986 до 2007 година, пред да ја извршува функцијата претседател на одборот до 2010 година. Роден на 11 август 1941 година во Ница, дипломиран на инженерското училиште Corps des Mines, тој е олицетворение на генерација водечки француски бизнисмени обучени во горните ешалони на државната служба и убедени во стратешката улога на индустријата. Надвор од Saint-Gobain, тој влијаеше на јавната дебата преку своите извештаи и книги за индустриската политика. Поглед назад кон кариерата што продолжува да влијае врз изборите на индустриските групи CAC 40.

Образование: Политехнички факултет, рудници и науки

Син на инженер и наставник, Жан-Луј Бефа се подготвувал за конкурсни испити во Лицето Масена во Ница и бил примен во...École polytechnique во 1960 година. Тој стана инженер на Корпус на рудници Во 1963 година, тој, исто така, студирал на École nationale supérieure du pétrole et des moteurs и се здобил со диплома од Institut d'études politiques de Paris (1966, секција економија-финансии).

Почетоци во администрацијата на енергија

Тој ја започнал својата кариера како рударски инженер во Клермон-Феран, а потоа од 1967 до 1974 година се вработил во одделот за горива при Министерството за индустрија, каде што станал раководител на службата за „рафинирање и користење“, а потоа и заменик-директор. Ова искуство му дало длабинско знаење за енергијата и односот помеѓу државата и индустријата, две теми што ќе се провлекуваат низ целата негова кариера.

1974-1986: Подемот во Сен-Гобен

Во 1974 година, Жан-Луј Бефа се придружи Сен-Гобан како директор за планирање. Потоа ја презеде функцијата генерален директор, а потоа и претседател на Понт-а-Мусон, подружница специјализирана за цевки од леано железо, а воедно управуваше и со филијалата на групацијата „цевки и механика“ од 1979 до 1982 година. Во март 1982 година, годината на национализацијата на Saint-Gobain, тој стана нејзин генерален директор.

Во јануари 1986 година, тој го наследи Роџер Фору како претседател и извршен директорИменуван под претседателството на Франсоа Митеран и потврден од Жак Ширак, тогашен премиер, тој ја предводеше приватизацијата на Сен-Гобен, првата голема приватизација на кохабитацискиот систем, кон крајот на 1986 година.

1986-2007: Дваесет години на чело на Saint-Gobain

Под негово водство, Saint-Gobain претрпе длабока трансформација. Групацијата, историски фокусирана на стакло, го прошири своето присуство во градежните материјали и дистрибуцијата на материјали и стана високо интернационализирана. Клучните пресвртници во овој период вклучуваат аквизиција на американската компанија Norton во 1990 година, што ја направи групацијата светски лидер во абразиви, по што следеше аквизиција на британската компанија BPB, специјалист за гипс картон, во 2005 година.

Оваа стратегија го направи Saint-Gobain еден од водечките светски специјалисти за домување и градежништво, позиција што неговите наследници ја продолжија и ја зајакнаа. Жан-Луј Бефа остана извршен директор до јуни 2007 година, а потоа претседател на одборот до 2010 година; Пјер-Андре де Шалендар го наследи како извршен директор. Од јули 2021 година, групата ја води Беноа Базен.

За инвеститорите, историјата на Saint-Gobain под водство на Beffa покажува како една индустриска компанија стара еден век може да се реинвентира преку последователни аквизиции. Нашата анализа наАкции на Saint-Gobain детално го опишува својот тековен профил, кој е фокусиран на одржлива градба и енергетски ефикасна реконструкција.

Дебатата за платите и азбестот

Како и другите директори од неговата генерација, Жан-Луј Бефа се соочи со критики на неколку фронтови. Во 2007 година, тој беше меѓу најплатените француски извршни директори, со проценета компензација од 10,2 милиони евра според рангирањата на печатот таа година. Понатаму, за време на неговиот мандат на чело на Понт-а-Мусон, тој беше мета на противниците на употребата на азбест, среде контроверзии што ја мачеа целата индустрија за материјали. Проблемот со азбестот имаше трајно негативно влијание врз имиџот и правната положба на групацијата, особено во Соединетите Американски Држави.

Мислител за индустриска политика

Жан-Луј Бефа се етаблираше како влијателен глас за иднината на француската индустрија:

Во 2004 година, Жак Ширак му довери мисија за ревитализација на индустриската политика. Неговиот извештај од јануари 2005 година, Кон нова индустриска политика, доведе до создавање на Агенција за индустриски иновации , со кој тој претседава со надзорниот одбор од септември 2005 година;

, со кој тој претседава со надзорниот одбор од септември 2005 година; Во 2002 година, тој го основал заедно со добитникот на Нобелова награда за економија, Роберт Солоу, центарот „Сен-Гобен“ за истражување во економијата, кој подоцна станал центар „Курно“, а потоа Фондација „Курно“ (2010), чиј претседател се и тие;

Тој објавил неколку есеи со Сејл: Франција мора да избере (2012), Франција мора да дејствува (2013), Клучевите до моќта (2015) и Трансформирај се или згасни: големи корпорации наспроти стартапи (2017).

Неговата централна теза: соочена со дуото САД-Кина, моќта на една земја се потпира на нејзината извозна индустрија, нејзините технологии, нејзината енергија и нејзините воени капацитети. Тој се залага за кохерентна индустриска стратегија предводена од државата и ја критикува деиндустријализацијата на Франција. Некои од овие идеи наидоа на широк одѕив по здравствената криза, со дебати за индустрискиот суверенитет и повторното складирање.

Лазард, Енџи, Ле Монд: втора кариера како член на одборот

По Saint-Gobain, Жан-Луј Бефа стана виш советник во банката ЛазардТој беше член на одборите на GDF Suez, а потоа и на Engie од 2008 до 2015 година, каде што претседаваше со комитетот за номинации и надоместоци, во надзорниот одбор на Siemens (2008-2013), во одборот на Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) и во надзорниот одбор на Caisse des Dépôts (2014-2019). Исто така, беше директор на BNP Paribas и Gaz de France. Член е на надзорниот одбор на групацијата од 1994 година. Ле мондТој стана нејзин претседател на 5 октомври 2017 година.

Неговата улога во „Енџи“ го доближува до главните енергетски прашања, сектор што го анализираме особено во нашиот информативен лист за...Енџерска акција.

Добитник е на наградите

Жан-Луј Бефа е Голем офицер на Легијата на честа (2007), Голем крст на Националниот ред за заслуги (2016) и Командант на Редот на уметноста и книжевноста (2005). Добитник е на бројни странски одликувања, вклучувајќи го и Орденот на изгрејсонцето (Јапонија). Како ентузијаст за опера, тој претседаваше со здружението за промоција на Париската национална опера.

Што неговото патување го учи инвеститорот

Индустриските групи се реинвентираат во фази. Saint-Gobain го промени својот центар на гравитација без да го промени своето име: мора да ја погледнете распределбата на приходите по деловни линии за да ја разберете неговата вредност.

Saint-Gobain го промени својот центар на гравитација без да го промени своето име: мора да ја погледнете распределбата на приходите по деловни линии за да ја разберете неговата вредност. Големите аквизиции се коцкања. Тие создаваат вредност ако интеграцијата е успешна, но го оптоваруваат краткорочниот долг.

Тие создаваат вредност ако интеграцијата е успешна, но го оптоваруваат краткорочниот долг. Политичкиот контекст е важен. Национализација, приватизација, индустриска политика: јавните одлуки длабоко влијаеја врз траекторијата на Saint-Gobain.

Saint-Gobain и Engie се квалификуваат за ГРАШОКСтандардно инвестициско средство со даночни поволности за долгорочни инвестиции во француски акции. Оваа статија е само за информативни цели и не претставува инвестициски совет.

NAJČESTO POSTAVUVANI PRAŠANJA

Колку долго Жан-Луј Бефа го водеше Сен-Гобен?

Тој беше нејзин претседател и извршен директор од јануари 1986 до јуни 2007 година, а потоа претседател на одборот до 2010 година.

Кои книги ги напишал Жан-Луј Бефа?

Особено Франција мора да избере (2012), Франција мора да дејствува (2013), Клучевите до моќта (2015) и Трансформирај се или умри (2017), сите објавени од Seuil.

Што е Агенцијата за индустриски иновации?

Јавно тело создадено во 2005 година по неговиот извештај за индустриската политика, наменето за поддршка на големи истражувачки и иновативни проекти. Тој претседаваше со неговиот надзорен одбор.