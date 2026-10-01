എറിക് ട്രാപ്പിയർ 2013 ജനുവരി മുതൽ ഡസ്സോൾട്ട് ഏവിയേഷനെ നയിച്ചു. 1960 ജൂൺ 1 ന് ജനിച്ച അദ്ദേഹം 24 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു, നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയറ്റുമതിക്കായി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനാണ് തന്റെ കരിയറിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, കാറ്റും മഴയുംഫ്രാൻസിന് പുറത്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതായി പണ്ടേ കരുതിയിരുന്ന ഇത് ആഗോള വാണിജ്യ വിജയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 2025 ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹം മാർസെൽ ഡസ്സോൾട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ (GIMD) ചെയർമാനായി. പ്രതിരോധ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള തീരുമാനങ്ങളുള്ള ഒരു വിവേകമതിയായ നേതാവിന്റെ ചിത്രം.
പരിശീലനവും തുടക്കവും
എറിക് ട്രാപ്പിയർ ടെലികോം സുഡ്പാരീസിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര എഞ്ചിനീയറാണ്. 1983 ലും 1984 ലും ഫ്രഞ്ച് നാവികസേനയിൽ ഒരു ഓഫീസറായി സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചേർന്നു ദാസ്വാൾട്ട് ഏവിയേഷൻ 1984-ൽ. ഇപ്പോൾ റിസർവ് നാവിക ക്യാപ്റ്റനാണ്. 1983-ൽ വിവാഹിതനായ അദ്ദേഹം മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പിതാവാണ്.
കയറ്റുമതി സേവനത്തിൽ മുപ്പത് വർഷം
ഡസ്സോൾട്ട് ഏവിയേഷനിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു:
- 1984-1987 : ഡിസൈൻ ഓഫീസ്, ആയുധ സംവിധാന മാനേജ്മെന്റ്.
- 1987-1991 : ദക്ഷിണ കൊറിയ, സിംഗപ്പൂർ, സൗദി അറേബ്യ, ചിലി, ജർമ്മനി എന്നിവയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായ അന്താരാഷ്ട്ര സാങ്കേതിക മാനേജ്മെന്റ്. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര പട്രോൾ വിമാനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കാളിയാണ്.
- 1991-1995 : ഇന്ത്യയുമായുള്ള മിറേജ് കരാർ ഉൾപ്പെടെ ഏഷ്യയിലെ വിൽപ്പനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം.
- 1995-2000 : യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ വിൽപ്പനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം മിറേജ് 2000-9 കരാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
- 2000-2005 : മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്ക മേഖലകളുടെ ഡയറക്ടർ, തുടർന്ന് സൈനിക കയറ്റുമതി ഡയറക്ടർ.
- 2006 : ഇന്റർനാഷണൽ ജനറൽ മാനേജർ.
കോംബാറ്റ് ഡ്രോൺ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററിനായുള്ള വ്യാവസായിക കരാറുകളിലും അദ്ദേഹം ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു. ന്യൂറോൺസാബ് (സ്വീഡൻ), അലീനിയ (ഇറ്റലി), RUAG (സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്), HAI (ഗ്രീസ്), EADS (സ്പെയിൻ) എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് ഡസ്സോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ നേതൃത്വം നൽകി. സ്റ്റെൽത്ത്, ഓട്ടോണമസ് പൈലറ്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറിയായി ഈ യൂറോപ്യൻ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിച്ചു.
2013: ദസ്സോ ഏവിയേഷന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സിഇഒ
2012 ഡിസംബർ 18-ന് ഡയറക്ടറായി സഹ-ഓപ്ഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട എറിക് ട്രാപ്പിയർ, പ്രസിഡന്റും സിഇഒയും ആയി നിയമിതനായി. ജനുവരി 8 2013ചാൾസ് എഡൽസ്റ്റെന്നിന്റെ പിൻഗാമിയായി. 52-ാം വയസ്സിൽ, 1929-ൽ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായതിനുശേഷം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സിഇഒ ആയി അദ്ദേഹം മാറുന്നു, കൂടാതെ ഈ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിരോധാഭാസ സാഹചര്യം പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചു: റഫേലിന് സാങ്കേതികമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു, പക്ഷേ ഒരു വിദേശ ഉപഭോക്താവും ഇതുവരെ അത് വാങ്ങിയിരുന്നില്ല, കൂടാതെ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുകൾ മാത്രമാണ് വിമാനത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയത്. അതിനാൽ, ഒരു ദേശീയ പരിപാടിയെ കയറ്റുമതി വിജയമാക്കി മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു ആ ദശകത്തിലെ വെല്ലുവിളി.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റാഫേലിന്റെ പ്രധാന വിൽപ്പനകൾ
തുടർന്നുള്ള ദശകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. 2015 മുതൽ ഒപ്പുവച്ച പ്രധാന കരാറുകൾ:
|വര്ഷം
|Pays
|ഓർഡർ ചെയ്യുക
|2015
|ഈജിപ്ത്
|24 റാഫേൽ (ആദ്യ കയറ്റുമതി ഉപഭോക്താവ്), 2021 ൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ കൂടി ചേർത്തു.
|2015
|ഖത്തർ
|24 റാഫേൽ, പിന്നീട് 36 ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
|2016
|ഇന്ത്യ
|ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനയ്ക്ക് 36 റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ
|2021
|ഗ്രെ̀ചെ
|പുതിയതും ഉപയോഗിച്ചതുമായ റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ
|2021
|ച്രൊഅതിഎ
|ഉപയോഗിച്ച 12 റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ
|2021
|യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്
|80 റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ, പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി ഓർഡർ
|2022
|ഇന്തോനേഷ്യ
|പല ബാച്ചുകളിലായി 42 റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ
|2024
|സെർബിയ
|12 റാഫേൽ
|2025
|ഇന്ത്യ
|ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് 26 റാഫേൽ മറൈൻ വിമാനങ്ങൾ
ഈ വിജയങ്ങൾ ഡസ്സോൾട്ട് ഏവിയേഷന്റെ മുഖച്ഛായയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു: വർഷങ്ങളുടെ ഓർഡർ ബുക്ക്, ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വൻ വളർച്ച, സൈനിക മേഖലയിൽ അഭൂതപൂർവമായ ദൃശ്യത. പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന പങ്കാളികളായ തേൽസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സിനുള്ള M88 എഞ്ചിനുകൾക്കുള്ള സഫ്രാൻ എന്നിവയ്ക്കും അവ ഗുണം ചെയ്യും. ഈ മൂല്യ ശൃംഖലയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിശകലനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം...ഡസ്സോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ സ്റ്റോക്ക്, നിന്ന്തേൽസ് ആക്ഷൻ എറ്റ് ഡി L 'സഫ്രാൻ സ്റ്റോക്ക്.
സെൻസിറ്റീവ് ഫയലുകൾ: SCAF ഉം ഫാൽക്കണും
അത്ര ലളിതമല്ല അത്. യൂറോപ്യൻ പരിപാടി ഫ്യൂച്ചർ കോംബാറ്റ് എയർ സിസ്റ്റം (FCAS)ജർമ്മനിയും സ്പെയിനും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിൽ, ഡസ്സോൾട്ട് ഏവിയേഷനും എയർബസും തമ്മിലുള്ള ചുമതലകൾ വിഭജിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവർത്തിച്ചുള്ള വ്യാവസായിക അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധവിമാനത്തിനായി വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യകതയെ എറിക് ട്രാപ്പിയർ പരസ്യമായി ന്യായീകരിച്ചു, ഈ നിലപാട് പങ്കാളികളുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പതിവായി ആക്കം കൂട്ടി.
സിവിലിയൻ ഭാഗത്ത്, ബിസിനസ് ജെറ്റുകളുടെ ശ്രേണി ഫാൽക്കൺ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാൽക്കൺ 6X-ന് കാലതാമസം നേരിട്ടു, പ്രത്യേകിച്ച് എഞ്ചിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഫാൽക്കൺ 10X വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. സൈനിക ബിസിനസ്സിനേക്കാൾ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളോട് ഫാൽക്കൺ ബിസിനസ്സ് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയി തുടരുന്നു.
ജിഐഎംഡിയുടെ പ്രസിഡന്റും വ്യാവസായിക തൊഴിലുടമകളിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയും
2025 ജനുവരി 9-ന്, ചാൾസ് എഡൽസ്റ്റെന്നിന് ശേഷം എറിക് ട്രാപ്പിയർ പ്രസിഡന്റായി മാർസെൽ ഡസ്സോൾട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രൂപ്പ് (ജിഐഎംഡി)ഡസ്സാൾട്ട് ഏവിയേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഡസ്സാൾട്ട് സിസ്റ്റംസിൽ ഗണ്യമായ ഓഹരി കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡസ്സാൾട്ട് ഫാമിലി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് തേൽസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ ഓഹരി ഉടമ. അദ്ദേഹം ഡസ്സാൾട്ട് ഏവിയേഷന്റെ സിഇഒ ആയി തുടരുന്നു.
അദ്ദേഹം നിരവധി പ്രതിനിധി സ്ഥാനങ്ങളും വഹിക്കുന്നു:
- 2017 മെയ് മാസത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ എയ്റോസ്പേസ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷന്റെ (ASD) പ്രസിഡന്റ്;
- 2017 ജൂൺ 8-ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട GIFAS (ഫ്രഞ്ച് എയ്റോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ) ന്റെ പ്രസിഡന്റ്;
- 2021 മാർച്ച് മുതൽ 2023 ജനുവരി വരെ CIDEF (ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ വ്യവസായ കൗൺസിൽ) പ്രസിഡന്റ്;
- 2021 ഏപ്രിൽ 15-ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട UIMM (യൂണിയൻ ഓഫ് മെറ്റലർജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്) ന്റെ പ്രസിഡന്റ്.
2025 ജനുവരി മുതൽ അദ്ദേഹം ലെജിയൻ ഓഫ് ഓണർ കമാൻഡറും എയറോനോട്ടിക്സ് മെഡൽ (2023) ജേതാവുമാണ്.
2026-ൽ യൂറോപ്യൻ പ്രതിരോധം: നിക്ഷേപകന് അതിന്റെ പങ്ക് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
2022 മുതൽ, യൂറോപ്പിലെ സൈനിക ബജറ്റുകളിലെ വർദ്ധനവ് പ്രതിരോധ ഓഹരികളെ ഓഹരി വിപണിയിലെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു:
- ഓർഡർ ബുക്ക് : ഇത് നിരവധി വർഷങ്ങളായി ദൃശ്യപരത നൽകുന്നു, പക്ഷേ ലാഭക്ഷമത കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ സബ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ശൃംഖലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
- നിയന്ത്രണ ഘടന ഡസ്സാൾട്ട് ഏവിയേഷന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ജിഐഎംഡിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, എയർബസ് ഒരു പ്രധാന ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരി ഉടമയാണ്. അതിനാൽ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് പരിമിതമാണ്, ഇത് ഓഹരി വിലയിലെ ചലനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
- കയറ്റുമതി കരാറുകൾ : അവ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ, ഫണ്ടിംഗ്, ചിലപ്പോൾ സാങ്കേതിക കൈമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും അനിശ്ചിതമായ നടപ്പാക്കൽ ഷെഡ്യൂൾ.
- ESG മാനദണ്ഡങ്ങൾ : ചില ഫണ്ടുകൾ ആയുധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ 2022 മുതൽ അവയെ പുനഃസംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ആവശ്യകതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
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പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
എറിക് ട്രാപ്പിയർ എന്നുമുതൽ ഡസ്സോൾട്ട് ഏവിയേഷന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു?
2013 ജനുവരി 8 മുതൽ അദ്ദേഹം ഡസ്സോൾട്ട് ഏവിയേഷന്റെ ചെയർമാനും സിഇഒയുമാണ്.
റാഫേൽ വിൽപ്പനയിൽ എറിക് ട്രാപ്പിയറുടെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നു?
മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന അദ്ദേഹം, ആദ്യ കരാറുകൾ (2015-ൽ ഈജിപ്തും ഖത്തറും, 2016-ൽ ഇന്ത്യയും), തുടർന്ന് 2021-ൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ നിന്ന് 80 റാഫേലിന്റെ റെക്കോർഡ് ഓർഡർ) സാധ്യമാക്കിയ കയറ്റുമതി തന്ത്രത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
എറിക് ട്രാപ്പിയർ അധ്യക്ഷനായ GIMD എന്താണ്?
ഡസ്സോ ഏവിയേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുടുംബ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് മാർസെൽ ഡസ്സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രൂപ്പ്. 2025 ജനുവരി 9 ന് എറിക് ട്രാപ്പിയർ അതിന്റെ ചെയർമാനായി.
UIMM ന്റെ പ്രസിഡന്റ് എറിക് ട്രാപ്പിയർ ആണോ?
അതെ, 2021 ഏപ്രിൽ 15-ന് അദ്ദേഹം യൂണിയൻ ഓഫ് മെറ്റലർജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ട്രേഡ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.