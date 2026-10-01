ജീൻ-ലൂയിസ് ബെഫ 1986 മുതൽ 2007 വരെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ സെന്റ്-ഗോബെയ്നെ നയിച്ച അദ്ദേഹം 2010 വരെ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1941 ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് നൈസിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം കോർപ്സ് ഡെസ് മൈൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടിയവരും വ്യവസായത്തിന്റെ തന്ത്രപരമായ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരുമായ പ്രമുഖ ഫ്രഞ്ച് ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ ഒരു തലമുറയെ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സെന്റ്-ഗോബെയ്നിനു പുറമേ, വ്യാവസായിക നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം പൊതുചർച്ചയെ സ്വാധീനിച്ചു. CAC 40 വ്യാവസായിക ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ തുടർന്നും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കരിയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം.
വിദ്യാഭ്യാസം: പോളിടെക്നിക്, മൈൻസ് ആൻഡ് സയൻസസ് പി.ഒ.
ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെയും അധ്യാപകന്റെയും മകനായ ജീൻ ലൂയിസ് ബെഫ, നൈസിലെ ലൈസി മസീനയിൽ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയും...എകോൾ പോളിടെക്നിക് 1960 ൽ അദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയറായി കോർപ്സ് ഓഫ് മൈൻസ് 1963-ൽ, അദ്ദേഹം എക്കോൾ നാഷണൽ സുപ്പീരിയർ ഡു പെട്രോൾ എറ്റ് ഡെസ് മോട്ടേഴ്സിൽ പഠിക്കുകയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡി'ഇറ്റ്യൂഡ്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ഡി പാരീസിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ നേടുകയും ചെയ്തു (1966, ഇക്കണോമിക്സ്-ഫിനാൻസ് വിഭാഗം).
ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തുടക്കം
ക്ലെർമോണ്ട്-ഫെറാൻഡിൽ ഒരു മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയറായി അദ്ദേഹം തന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചു, തുടർന്ന് 1967 മുതൽ 1974 വരെ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഇന്ധന വകുപ്പിൽ ചേർന്നു, അവിടെ അദ്ദേഹം "ശുദ്ധീകരണ, ഉപയോഗ" സേവനത്തിന്റെ തലവനും പിന്നീട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുമായി. ഈ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന് ഊർജ്ജത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്ഥാനവും വ്യവസായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ ഉടനീളം നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ.
1974-1986: സെന്റ്-ഗോബെയ്നിലെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്
1974-ൽ, ജീൻ-ലൂയിസ് ബെഫ ചേർന്നു സെന്റ്-ഗോബെയ്ൻ പ്ലാനിംഗ് ഡയറക്ടറായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ജനറലായും പിന്നീട് പ്രസിഡന്റായും ചുമതലയേറ്റു. പോണ്ട്-എ-മൗസൺകാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ , 1979 മുതൽ 1982 വരെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ "പൈപ്പുകളും മെക്കാനിക്സുകളും" ശാഖ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ. സെന്റ്-ഗോബെയ്ന്റെ ദേശസാൽക്കരണ വർഷമായ 1982 മാർച്ചിൽ, അദ്ദേഹം അതിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി.
1986 ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹം റോജർ ഫൗറോക്സിന് ശേഷം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രസിഡന്റും സിഇഒയുംഫ്രാങ്കോയിസ് മിത്തറാണ്ടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നിയമിതനായി, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജാക്വസ് ചിറാക് സ്ഥിരീകരിച്ച അദ്ദേഹം, 1986 അവസാനത്തോടെ സഹവർത്തിത്വ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന സ്വകാര്യവൽക്കരണമായ സെന്റ്-ഗോബെയ്നിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
1986-2007: സെന്റ്-ഗോബെയ്നിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇരുപത് വർഷം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, സെന്റ്-ഗോബെയ്ൻ ഒരു അഗാധമായ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി. ചരിത്രപരമായി ഗ്ലാസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ്, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളിലും വസ്തുക്കളുടെ വിതരണത്തിലും സാന്നിധ്യം വിപുലീകരിക്കുകയും വളരെയധികം അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലയളവിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളിൽ 1990-ൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ നോർട്ടൺ ഏറ്റെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് ഗ്രൂപ്പിനെ അബ്രാസീവ്സിൽ ലോകനേതാവാക്കി, തുടർന്ന് 2005-ൽ പ്ലാസ്റ്റർബോർഡിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ ബിപിബിയെ ഏറ്റെടുത്തു.
ഈ തന്ത്രം സെന്റ്-ഗോബെയ്നെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിലും നിർമ്മാണത്തിലും ലോകത്തിലെ മുൻനിര സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ ഈ സ്ഥാനം തുടരുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 2007 ജൂൺ വരെ ജീൻ-ലൂയിസ് ബെഫ സിഇഒ ആയി തുടർന്നു, തുടർന്ന് 2010 വരെ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു; പിയറി-ആൻഡ്രെ ഡി ചാലെന്ദർ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം സിഇഒ ആയി. 2021 ജൂലൈ മുതൽ, ഗ്രൂപ്പിനെ ബെനോയിറ്റ് ബാസിൻ നയിക്കുന്നു.
നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബെഫയുടെ കീഴിലുള്ള സെന്റ്-ഗോബെയ്നിന്റെ ചരിത്രം, ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള വ്യാവസായിക കമ്പനിക്ക് തുടർച്ചയായ ഏറ്റെടുക്കലുകളിലൂടെ എങ്ങനെ സ്വയം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിശകലനംസെന്റ്-ഗോബെയ്ൻ സ്റ്റോക്ക് സുസ്ഥിര നിർമ്മാണത്തിലും ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ നവീകരണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ നിലവിലെ പ്രൊഫൈൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.
ശമ്പളത്തെയും ആസ്ബറ്റോസിനെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച
തന്റെ തലമുറയിലെ മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെപ്പോലെ, ജീൻ ലൂയിസ് ബെഫയും പല തലങ്ങളിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടു. 2007-ൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഫ്രഞ്ച് സിഇഒമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം, ആ വർഷത്തെ പ്രസ് റാങ്കിംഗുകൾ പ്രകാരം €10,2 മില്യൺ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ, പോണ്ട്-എ-മൗസണിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന കാലത്ത്, മുഴുവൻ മെറ്റീരിയൽ വ്യവസായത്തെയും ബാധിച്ച വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ, ആസ്ബറ്റോസ് ഉപയോഗത്തെ എതിർക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നു. ആസ്ബറ്റോസ് പ്രശ്നം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലും നിയമപരമായ നിലയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, ശാശ്വതമായ പ്രതികൂല സ്വാധീനം ചെലുത്തി.
വ്യവസായ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തകൻ
ഫ്രഞ്ച് വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ശബ്ദമായി ജീൻ ലൂയിസ് ബെഫ സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു:
- 2004-ൽ, വ്യാവസായിക നയം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ദൗത്യം ജാക്വസ് ഷിറാക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു. 2005 ജനുവരിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്, പുതിയ വ്യവസായ നയത്തിലേക്ക്, സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായിഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഏജൻസി, 2005 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിന്റെ അധ്യക്ഷനാണ്;
- 2002-ൽ, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ റോബർട്ട് സോളോയുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം സെന്റ്-ഗോബെയ്ൻ സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് സ്ഥാപിച്ചു, അത് പിന്നീട് കോർണോട്ട് സെന്ററായി മാറി, പിന്നീട് കോർണോട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ (2010), അവർ സഹ-അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു;
- സ്യൂയിലിനൊപ്പം അദ്ദേഹം നിരവധി ഉപന്യാസങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു: ഫ്രാൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം (2012), ഫ്രാൻസ് നടപടിയെടുക്കണം (2013), അധികാരത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലുകൾ (2015) ഉം രൂപാന്തരപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക: വലിയ കോർപ്പറേഷനുകൾ vs സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ (2017).
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേന്ദ്ര പ്രബന്ധം: യുഎസ്-ചൈന ദ്വന്ദ്വത്തെ നേരിടുമ്പോൾ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ കയറ്റുമതി വ്യവസായം, സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഊർജ്ജം, സൈനിക ശേഷികൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഏകീകൃത വ്യാവസായിക തന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വാദിക്കുകയും ഫ്രാൻസിന്റെ വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി മുതൽ വ്യാവസായിക പരമാധികാരത്തെയും പുനരധിവാസത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളോടെ ഈ ആശയങ്ങളിൽ ചിലത് വ്യാപകമായി പ്രതിധ്വനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Lazard, Engie, Le Monde: ഒരു ബോർഡ് അംഗമെന്ന നിലയിൽ രണ്ടാമത്തെ കരിയർ
സെന്റ്-ഗോബെയ്നിനുശേഷം, ജീൻ-ലൂയിസ് ബെഫ ബാങ്കിന്റെ മുതിർന്ന ഉപദേഷ്ടാവായി. ലജര്ദ്2008 മുതൽ 2015 വരെ ജിഡിഎഫ് സൂയസിന്റെയും തുടർന്ന് എഞ്ചിയുടെയും ബോർഡുകളിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും പ്രതിഫല സമിതിയുടെയും അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സീമെൻസിന്റെ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിലും (2008-2013), ഗ്രൂപ്പ് ബ്രക്സെല്ലസ് ലാംബെർട്ടിന്റെ ബോർഡിലും (2001-2013), കെയ്സ് ഡെസ് ഡെപോട്ട്സിന്റെ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിലും (2014-2019) അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ബിഎൻപി പാരിബാസിന്റെയും ഗാസ് ഡി ഫ്രാൻസിന്റെയും ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1994 മുതൽ അദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിൽ അംഗമാണ്. ലെ മോണ്ടെ2017 ഒക്ടോബർ 5 ന് അദ്ദേഹം അതിന്റെ പ്രസിഡന്റായി.
എഞ്ചിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാന ഊർജ്ജ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്റ്റ് ഷീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല...എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനം.
വ്യത്യാസം
ജീൻ-ലൂയിസ് ബെഫ ഗ്രാൻഡ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദി ലെജിയൻ ഓഫ് ഓണർ (2007), ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ദി നാഷണൽ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് (2016), കമാൻഡർ ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് (2005) എന്നിവയാണ്. ഓർഡർ ഓഫ് ദി റൈസിംഗ് സൺ (ജപ്പാൻ) ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിദേശ ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഓപ്പറ പ്രേമിയായ അദ്ദേഹം പാരീസ് നാഷണൽ ഓപ്പറയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി അസോസിയേഷന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
നിക്ഷേപകന്റെ യാത്ര എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്
- വ്യാവസായിക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്വയം പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ്. സെന്റ്-ഗോബെയ്ൻ അതിന്റെ പേര് മാറ്റാതെ തന്നെ അതിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രം മാറ്റി: അതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് വരുമാനത്തിന്റെ വിഭജനം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്.
- പ്രധാന ഏറ്റെടുക്കലുകൾ ചൂതാട്ടങ്ങളാണ്. സംയോജനം വിജയകരമാണെങ്കിൽ അവ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കും, പക്ഷേ ഹ്രസ്വകാല കടത്തെ ഭാരപ്പെടുത്തും.
- രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം പ്രധാനമാണ്. ദേശസാൽക്കരണം, സ്വകാര്യവൽക്കരണം, വ്യാവസായിക നയം: പൊതു തീരുമാനങ്ങൾ സെന്റ്-ഗോബെയ്നിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തെ അഗാധമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സെന്റ്-ഗോബെയ്നും എഞ്ചിയും യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നത് PEAഫ്രഞ്ച് ഇക്വിറ്റികളിലെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നികുതി ആനുകൂല്യ നിക്ഷേപ മാർഗം. ഈ ലേഖനം വിവരദായക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, നിക്ഷേപ ഉപദേശമല്ല.
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ജീൻ ലൂയിസ് ബെഫ എത്ര കാലം സെന്റ്-ഗോബെയ്നെ നയിച്ചു?
1986 ജനുവരി മുതൽ 2007 ജൂൺ വരെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ പ്രസിഡന്റും സിഇഒയുമായിരുന്നു, തുടർന്ന് 2010 വരെ ബോർഡ് ചെയർമാനായിരുന്നു.
ജീൻ ലൂയിസ് ബെഫ ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് എഴുതിയത്?
പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രാൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം (2012), ഫ്രാൻസ് നടപടിയെടുക്കണം (2013), അധികാരത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലുകൾ (2015) ഉം രൂപാന്തരപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക (2017), എല്ലാം സ്യൂയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഏജൻസി എന്താണ്?
വ്യാവസായിക നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെത്തുടർന്ന് 2005-ൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു പൊതു സംഘടന, പ്രധാന ഗവേഷണ-നവീകരണ പദ്ധതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം അതിന്റെ മേൽനോട്ട ബോർഡിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.