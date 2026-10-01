Combien gagnait Emmanuel Faber à la tête de Danone ? La question revient souvent, car l’ancien patron du groupe agroalimentaire s’est distingué de ses pairs du CAC 40 par plusieurs renoncements publics : retraite chapeau, indemnité de départ, baisse volontaire de son salaire fixe pendant la crise du Covid-19. Cette page rassemble les chiffres disponibles, toujours avec leur année et leur source, replace sa rémunération dans le contexte de sa carrière et explique ce qu’un actionnaire peut en retenir en 2026.

Qui est Emmanuel Faber ?

Né le 22 janvier 1964 à Grenoble, Emmanuel Faber est diplômé d’HEC Paris (1986). Il commence chez Bain & Company, passe par la banque Barings, puis rejoint Legris Industries en 1993 comme directeur administratif et financier, avant d’en devenir directeur général en 1996.

Il entre chez Danone en 1997 comme directeur finances, stratégie et systèmes d’information, devient directeur financier et membre du comité exécutif en 2000, puis vice-président de la zone Asie-Pacifique en 2005. De 2008 à septembre 2014, il est directeur général délégué, puis il succède à Franck Riboud comme ജനറൽ മാനേജർ en octobre 2014. En 2017, il cumule les fonctions et devient പ്രസിഡന്റും സിഇഒയും. Il quitte le groupe en mars 2021.

Son parcours est indissociable de l’économie sociale : il a lancé avec Muhammad Yunus la coentreprise Grameen Danone Foods au Bangladesh (2006), supervisé la création de la SICAV Danone Communities et porté, en 2020, l’adoption par Danone du statut d’entreprise à mission, approuvée par plus de 99 % des actionnaires.

Rémunération d’Emmanuel Faber : les chiffres par année

Les montants ci-dessous proviennent des informations publiées lors des assemblées générales de Danone et reprises par la presse économique et par Wikipédia. Pour le détail officiel (part fixe, variable annuel, actions de performance), la référence reste le document d’enregistrement universel de Danone de l’année concernée.

വ്യായാമം ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രതിഫലം ഉറവിടം 2016 ജനറൽ മാനേജർ 4,82 M€ (environ 170 fois la rémunération moyenne des salariés du groupe) Presse économique, reprise par Wikipédia 2018 PDG 2,8 M€, approuvée à 98 % par l’AG du 25 avril 2019 Assemblée générale Danone 2019 2020 PDG Fixe réduit de 30 % pour le reste de l’année, à sa demande Décision du conseil d’administration, mai 2020

Deux remarques s’imposent. D’abord, les montants d’une année à l’autre ne sont pas directement comparables : la part variable et la valorisation des actions de performance dépendent des résultats et du cours de Bourse. Ensuite, la baisse entre 2016 et 2018 ne signifie pas une baisse du salaire de base, mais surtout une évolution des éléments variables et de long terme.

Les renoncements qui ont fait parler

Retraite chapeau et indemnité de départ (2019)

Lors de l’assemblée générale du 25 avril 2019, Emmanuel Faber annonce renoncer à son indemnité de départ contraint അവന്റെയും retraite supplémentaire à prestations définies, dite retraite chapeau, estimée à 1,2 million d’euros par an. Il indique ne vouloir bénéficier que de la retraite classique des salariés du groupe. Ce geste tranche avec les polémiques qui avaient entouré d’autres dirigeants du CAC 40 à la même époque.

Réduction de 30 % du fixe pendant la crise sanitaire (2020)

En mai 2020, le conseil d’administration accepte sa proposition de réduire de 30 % sa rémunération fixe pour le reste de l’année, en solidarité avec les salariés et dans un contexte où Danone subissait l’impact des confinements, notamment sur ses eaux minérales vendues hors domicile.

Le départ de mars 2021 : quand la Bourse rattrape la mission

Fin 2020, le fonds activiste ബ്ലൂബെൽ ക്യാപിറ്റൽ entre au capital et critique la performance boursière « décevante » du groupe. En février 2021, Artisan Partners, alors troisième actionnaire avec environ 3 % du capital, réclame à son tour le départ du PDG. Les chiffres alimentent le débat : entre le 1er décembre 2017 et le 31 décembre 2020, le cours de Danone recule de près de 23 %, alors que le CAC 40 progresse de 4,5 % sur la même période. À l’inverse, ses défenseurs rappellent que l’action avait atteint un plus haut historique en septembre 2019, en hausse de 58 % depuis sa nomination comme directeur général en 2014.

Le 1er mars 2021, le conseil décide de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Le 14 mars 2021, il met fin aux fonctions d’Emmanuel Faber avec effet immédiat. Gilles Schnepp, ancien PDG de Legrand, prend la présidence ; Antoine de Saint-Affrique devient directeur général en septembre 2021. Ayant renoncé à son indemnité de départ deux ans plus tôt, Emmanuel Faber n’a pas bénéficié d’un « parachute doré » à son départ.

Ce cas est devenu un exemple étudié dans les écoles de commerce : il montre qu’un dirigeant peut être apprécié pour sa vision sociale et environnementale, tout en étant sanctionné par des actionnaires qui jugent la création de valeur insuffisante par rapport aux concurrents, comme Nestlé ou Unilever. Pour comparer les trajectoires, on peut consulter nos fiches sur l’ഡാനോൺ ആക്ഷൻ et sur l’നെസ്‌ലെ സ്റ്റോക്ക്.

Après Danone : capital-risque et normes extra-financières

En octobre 2021, Emmanuel Faber devient associé pour l’Europe d’Astanor Ventures, un fonds de capital-risque spécialisé dans l’agriculture et l’alimentation. En décembre 2021, il est nommé président de l’ഐ.എസ്.എസ്.ബി (International Sustainability Standards Board), l’organisme créé par la Fondation IFRS pour définir des normes mondiales d’information sur la durabilité. L’ISSB a publié en juin 2023 ses deux premières normes, IFRS S1 et IFRS S2 (climat), qui servent de référence à de nombreuses juridictions.

Pour l’investisseur, ce n’est pas un détail : ces normes déterminent la qualité des données ESG que publient les sociétés cotées, et donc la capacité à comparer les entreprises sur des critères extra-financiers.

Le cas Faber offre une grille de lecture utile, applicable à n’importe quelle société du CAC 40 :

Distinguer fixe, variable et long terme. Le fixe dit peu ; ce sont les critères du variable (croissance, marge, flux de trésorerie, critères ESG) qui révèlent les priorités du conseil.

Le fixe dit peu ; ce sont les critères du variable (croissance, marge, flux de trésorerie, critères ESG) qui révèlent les priorités du conseil. Regarder le ratio d’équité. Depuis la loi Pacte de 2019, les sociétés cotées publient le rapport entre la rémunération du dirigeant et la rémunération moyenne et médiane des salariés.

Depuis la loi Pacte de 2019, les sociétés cotées publient le rapport entre la rémunération du dirigeant et la rémunération moyenne et médiane des salariés. Suivre les votes en assemblée. Un vote « say on pay » sous 80 % est un signal de défiance à prendre au sérieux. En 2019, la rémunération d’Emmanuel Faber avait été approuvée à 98 %, ce qui n’a pas empêché sa sortie deux ans plus tard : le consensus sur le salaire ne garantit pas le consensus sur la stratégie.

Un vote « say on pay » sous 80 % est un signal de défiance à prendre au sérieux. En 2019, la rémunération d’Emmanuel Faber avait été approuvée à 98 %, ce qui n’a pas empêché sa sortie deux ans plus tard : le consensus sur le salaire ne garantit pas le consensus sur la stratégie. Repérer les engagements différés. Retraites chapeau, indemnités de départ et clauses de non-concurrence peuvent peser plus lourd que le salaire annuel.

Pour suivre ces sujets de près et voter en assemblée générale, il faut détenir les titres en direct. Le PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre അവലോകനങ്ങൾ Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

Quel était le salaire d’Emmanuel Faber chez Danone ?

Sa rémunération totale rapportée s’élevait à 4,82 M€ pour 2016 et à 2,8 M€ pour 2018 (montant approuvé à 98 % par l’AG d’avril 2019). Ces montants incluent fixe, variable et éléments de long terme.

Emmanuel Faber a-t-il touché une indemnité de départ ?

Non. Il avait renoncé en avril 2019 à son indemnité de départ contraint et à sa retraite chapeau, estimée à 1,2 M€ par an.

Pourquoi Emmanuel Faber a-t-il quitté Danone ?

Sous la pression de fonds activistes (Bluebell Capital, Artisan Partners) qui jugeaient la performance boursière insuffisante, le conseil d’administration a décidé son départ le 14 mars 2021.

Que fait Emmanuel Faber aujourd’hui ?

Après Danone, il a rejoint le fonds Astanor Ventures (2021) et a été nommé président de l’ISSB en décembre 2021, l’organisme qui élabore les normes internationales d’information sur la durabilité.