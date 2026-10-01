Эрик Трапиер 2013 оны 1-р сараас хойш Dassault Aviation компанийг удирдаж байна. 1960 оны 6-р сарын 1-нд төрсөн тэрээр 24 насандаа тус бүлэгт элсэж, карьерынхаа ихэнх хугацааг экспортод зориулж сөнөөгч онгоц зарж өнгөрөөсөн. Түүний удирдлага дор гэнэт хичээнФранцаас гадуур удаан хугацаанд зарагдах боломжгүй гэж тооцогддог байсан энэ бүтээгдэхүүн нь дэлхий даяар арилжааны амжилтанд хүрсэн. 2025 оны 1-р сард тэрээр мөн Марсель Дассолт Аж Үйлдвэрийн Групп (GIMD)-ийн даргын албан тушаалыг хашиж байв. Батлан хамгаалах үнэт зүйлсийг эрхэмлэдэг бүх хүмүүст шийдвэр нь чухал байдаг ухаалаг удирдагчийн дүр төрх.
Сургалт ба эхлэл
Эрик Траппьер бол Télécom SudParis-ийн төгссөн инженер юм. Тэрээр 1983, 1984 онд Францын Тэнгисийн цэргийн хүчинд офицероор цэргийн алба хааж, дараа нь элссэн. Dassault Aviation 1984 онд. Тэрээр одоо тэнгисийн цэргийн нөөцийн ахмад юм. 1983 онд гэрлэж, гурван хүүхдийн аав.
Экспортын үйлчилгээнд гучин жил ажилласан
Түүний Dassault Aviation дахь карьер нь бараг бүхэлдээ олон улсын харилцаанд чиглэгдсэн байв.
- 1984-1987 : дизайны оффис болон зэвсгийн системийн менежмент.
- 1987-1991 : олон улсын техникийн удирдлага, Өмнөд Солонгос, Сингапур, Саудын Араб, Чили, Герман улсуудтай хэлэлцээр хийх үүрэгтэй. Тэрээр Атлантын далайн эргүүлийн онгоцыг худалдахад оролцдог.
- 1991-1995 : Энэтхэгтэй байгуулсан Миражийн гэрээ зэрэг Ази дахь борлуулалтыг хариуцдаг.
- 1995-2000 Тэрээр Арабын Нэгдсэн Эмират улсад борлуулалт хариуцдаг бөгөөд тэнд тэрээр Mirage 2000-9 гэрээг удирддаг.
- 2000-2005 : Ойрхи Дорнод ба Африкийн бүс нутгийн захирал, дараа нь цэргийн экспортын захирал.
- 2006 : Олон улсын ерөнхий менежер.
Тэрээр мөн байлдааны дрон үзүүлэгчийн үйлдвэрлэлийн гэрээний талаар хэлэлцээр хийдэг. nEUROnDassault Aviation компани Saab (Швед), Alenia (Итали), RUAG (Швейцар), HAI (Грек) болон EADS (Испани) компаниудтай хамтран удирдсан. Энэхүү Европын хөтөлбөр нь нууц болон бие даасан жолоодлогын технологийн лаборатори болж үйлчилсэн.
2013 он: Dassault Aviation-ийн түүхэн дэх хамгийн залуу гүйцэтгэх захирал
2012 оны 12-р сарын 18-нд захирлаар хамтран сонгогдсон Эрик Траппьер ерөнхийлөгч бөгөөд гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон. Нэгдүгээр 8 2013Чарльз Эдельстеннийг залгамжилж байна. 52 настай тэрээр 1929 онд байгуулагдсанаас хойш тус компанийн тав дахь гүйцэтгэх захирал бөгөөд энэ албан тушаалыг хашиж буй хамгийн залуу гүйцэтгэх захирал болжээ.
Тэрээр нэгэн парадокс нөхцөл байдлыг өвлөн авсан: Рафале нь техникийн хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловч гадаадын ямар ч үйлчлүүлэгч үүнийг худалдаж аваагүй байсан бөгөөд онгоцыг зөвхөн Францын засгийн газрын захиалгаар л дэмжиж байсан. Тиймээс арван жилийн сорилт нь үндэсний хөтөлбөрийг экспортын амжилттай болгох явдал байв.
Түүний удирдлаган дор Рафалийн томоохон борлуулалт
Дараагийн арван жил түүний зөв болохыг баталсан. 2015 оноос хойш байгуулсан гол гэрээнүүд:
|жил
|улс
|зэрэг
|2015
|Египет
|24 Rafale (анхны экспортын үйлчлүүлэгч), 2021 онд хоёр дахь захиалгаар нэмэгдсэн
|2015
|Катар
|24 Рафале, дараа нь 36 болж нэмэгдсэн
|2016
|Энэтхэг
|Францын Агаарын цэргийн хүчинд зориулсан 36 Rafale онгоц
|2021
|Grèce
|Шинэ болон хуучин Rafale онгоц
|2021
|Croatie
|12 ширхэг ашигласан Рафале
|2021
|Арабын Нэгдсэн Эмират Улс
|Хөтөлбөрийн түүхэн дэх хамгийн том экспортын захиалга болох 80 ширхэг Rafale онгоц
|2022
|Индонез
|42 Rafale онгоц, хэд хэдэн багцаар
|2024
|Серби
|12 Рафале
|2025
|Энэтхэг
|Энэтхэгийн Тэнгисийн цэргийн хүчинд зориулсан 26 Rafale Marine онгоц
Эдгээр амжилтууд нь Dassault Aviation-ийн нүүр царайг гүнзгий өөрчилсөн: олон жилийн захиалгын дэвтэр, үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, цэргийн салбарт урьд өмнө байгаагүй харагдах байдал. Эдгээр нь мөн хөтөлбөрийн гол түншүүд болох электроникийн Thales, M88 хөдөлгүүрийн Safran компаниудад ашиг тусаа өгдөг. Энэхүү үнэ цэнийн сүлжээнд сонирхолтой хөрөнгө оруулагчид манай дүн шинжилгээг үзэж болно...Dassault Aviation компанийн хувьцаа,Фалесийн үйлдэл нар де л "Сафран хувьцаа.
Мэдрэмтгий файлууд: SCAF болон Falcon
Энэ тийм ч энгийн биш. Европын хөтөлбөр Ирээдүйн байлдааны агаарын систем (FCAS)Герман, Испанитай хамтран эхлүүлсэн уг төсөл нь Dassault Aviation болон Airbus компаниудын хоорондын ажлуудын хуваарилалтын талаар үйлдвэрлэлийн салбарын олон удаагийн санал зөрөлдөөнөөр тэмдэглэгдсэн байв. Эрик Траппьер сөнөөгч онгоцны гол гүйцэтгэгчийг тодорхой тодорхойлох шаардлагатай байгааг олон нийтэд хамгаалсан бөгөөд энэ албан тушаал нь түншүүдтэйгээ байнга хурцадмал байдлыг улам бүр нэмэгдүүлдэг байв.
Иргэний тал дээр бизнесийн тийрэлтэт онгоцнуудын хүрээ Falcon Falcon 6X онгоц ашиглалтад орохоосоо өмнө, ялангуяа хөдөлгүүртэй холбоотой саатал гарсан бөгөөд Falcon 10X онгоцыг хөгжүүлсэн. Falcon бизнес нь цэргийн бизнесээс илүү эдийн засгийн нөхцөл байдалд илүү мэдрэмтгий хэвээр байна.
GIMD-ийн ерөнхийлөгч бөгөөд аж үйлдвэрийн ажил олгогчдын тэргүүлэгч зүтгэлтэн
2025 оны 1-р сарын 9-нд Эрик Траппиер Чарльз Эдельстеннийг залгамжилж, ерөнхийлөгчөөр томилогдсон. Марсель Дассолт Аж Үйлдвэрийн Групп (GIMD)Dassault Aviation-ийг голчлон хянадаг бөгөөд Dassault Systèmes-ийн томоохон хувьцааг эзэмшдэг Dassault гэр бүлийн холдинг компани нь өөрөө Thales-ийн дийлэнх хувьцаа эзэмшигч юм. Тэрээр Dassault Aviation-ийн Гүйцэтгэх захирал хэвээр байна.
Тэрээр мөн хэд хэдэн төлөөллийн албан тушаал хашдаг:
- 2017 оны 5-р сард сонгогдсон Европын Агаарын сансар судлал, Батлан хамгаалах үйлдвэрлэлийн холбооны (ASD) ерөнхийлөгч;
- GIFAS (Францын Агаарын сансрын үйлдвэрлэлийн холбоо)-ны ерөнхийлөгч, 2017 оны 6-р сарын 8-нд сонгогдсон;
- 2021 оны 3-р сараас 2023 оны 1-р сар хүртэл CIDEF (Францын Батлан хамгаалах үйлдвэрлэлийн зөвлөл)-ийн ерөнхийлөгч;
- 2021 оны 4-р сарын 15-нд сонгогдсон UIMM (Металлургийн үйлдвэр, худалдааны холбоо)-ны ерөнхийлөгч.
Тэрээр 2025 оны 1-р сараас хойш Хүндэт Легионы командлагчаар ажиллаж байгаа бөгөөд Аэронавтикийн медаль (2023) хүртсэн.
2026 онд Европын батлан хамгаалах: түүний үүрэг хөрөнгө оруулагчдад яагаад чухал вэ
2022 оноос хойш Европт цэргийн төсөв нэмэгдсэн нь батлан хамгаалах салбарын хувьцааг хөрөнгийн зах зээл дээрх хамгийн анхааралтай ажиглагдах сэдвүүдийн нэг болгосон. Энэ хүрээнд хэд хэдэн зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
- Захиалгын дэвтэр : энэ нь хэдэн жилийн турш харагдах байдлыг хангадаг боловч ашигт ажиллагаа нь цаг тухайд нь хүргэх чадвараас, улмаар туслан гүйцэтгэгчийн сүлжээнээс хамаарна.
- Хяналтын бүтэц Dassault Aviation компанийн дийлэнх хувьцааг GIMD эзэмшдэг бөгөөд Airbus нь цөөнхийн хувьцаа эзэмшигч юм. Тиймээс чөлөөт эргэлт хязгаарлагдмал байгаа нь хувьцааны үнийн хэлбэлзлийг нэмэгдүүлж болзошгүй юм.
- Экспортын гэрээ тэдгээр нь улс төрийн шийдвэр, санхүүжилт, заримдаа технологийн шилжүүлгээс хамаардаг бөгөөд хэрэгжүүлэх хуваарь нь ихэвчлэн тодорхойгүй байдаг.
- ESG шалгуур Зарим сангууд зэвсгийг оруулаагүй бол зарим нь 2022 оноос хойш тэдгээрийг дахин нэгтгэсэн. Энэ нь эдгээр үнэт цаасны эрэлтэд нөлөөлдөг.
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre талаарх санал бодол Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
тусламж
Эрик Траппьер хэзээнээс Dassault Aviation-ийг хариуцаж байгаа вэ?
Тэрээр 2013 оны 1-р сарын 8-наас хойш Dassault Aviation компанийн ТУЗ-ийн дарга бөгөөд Гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байна.
Эрик Траппьер Рафалийн борлуулалтад ямар үүрэг гүйцэтгэсэн бэ?
Олон улсын гүйцэтгэх захирал асан тэрээр анхны гэрээг (2015 онд Египет, Катар, 2016 онд Энэтхэг) байгуулж, дараа нь 2021 онд Арабын Нэгдсэн Эмират улс 80 ширхэг Rafale-ийн дээд амжилтыг тогтоосон экспортын стратегийг удирдаж байжээ.
Эрик Траппиерийн даргалж буй GIMD гэж юу вэ?
Марсель Дассолт Аж Үйлдвэрийн Групп нь Dassault Aviation-ийг хянадаг гэр бүлийн холдинг компани юм. Эрик Траппьер 2025 оны 1-р сарын 9-нд тус компанийн дарга болсон.
Эрик Траппьер UIMM-ийн ерөнхийлөгч мөн үү?
Тийм ээ, тэрээр 2021 оны 4-р сарын 15-нд Металлургийн үйлдвэр, худалдаачдын холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон.