Жерард Местраллет Тэрээр сүүлийн гучин жилийн хугацаанд Францын эрчим хүчний салбарыг хамгийн их өөрчилсөн удирдагчдын нэг юм. 1949 оны 4-р сарын 1-нд Парист төрсөн тэрээр Compagnie de Suez-ийг аж үйлдвэрийн бүлэг болгон хувиргах ажлыг удирдаж, 2008 онд Gaz de France-тай нэгдэх ажлыг зохион байгуулж, дараа нь 2015 онд Engie нэртэй болсон GDF Suez-ийг даргалж байжээ. Энэхүү намтарт түүний карьер, түүнийг тэмдэглэсэн томоохон шийдвэрүүд, түүний өдөөсөн маргаан, түүний өв уламжлал 2026 онд эрчим хүчний салбарыг дагадаг хөрөнгө оруулагчдад ямар утга учиртай хэвээр байгааг харуулсан болно.
Боловсрол: инженер, төрийн албан хаагчийн мэргэжил
Жерард Местраллет нь Францын засаг захиргааны элитүүдийн ердийн карьерын замыг туулж, шинжлэх ухааны чиглэлээр хүчтэй төвлөрсөн байв. Тэрээр Политехникийн дээд сургуулийн оюутан (1968 оны төгсөгч), Нисэхийн Иргэний Үндэсний дээд сургууль (1971), Тулузын Улс төрийн хүрээлэн (1973), дараа нь ENA-г төгссөн бөгөөд 1978 онд "Пьер Мендес Франц" ангид төгссөн.
Тэрээр Үндэсний Захиргааны Сургуулийг (ENA) төгссөний дараа Сангийн яаманд иргэний захиргааны ажилтнаар ажилд орсон. 1982 оны 9-р сараас 1984 оны 7-р сар хүртэл тухайн үеийн Эдийн засаг, санхүүгийн сайд байсан Жак Делорын албанд үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн техникийн зөвлөхөөр ажиллаж байжээ. Берси (Сангийн яам)-д ажилласан энэхүү туршлага нь түүнд засгийн газар болон томоохон корпорацуудын хоорондын харилцааг гүнзгий ойлгоход тусалсан бөгөөд энэ нь түүний дараагийн карьерын туршид үнэлж баршгүй хөрөнгө болох байв.
Суэцийн санхүүгийн компаниас Бельгийн Ерөнхий нийгэмлэг хүртэл
1984 онд тэрээр Суэцийн санхүүгийн компанид төслийн менежерээр ажилд орсон. Тэрээр хурдан хугацаанд албан тушаал ахисан: 1986 онд Аж үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Ерөнхий төлөөлөгчийн орлогч, 1987 онд Европын эрхийн компанийн (Суэцийн охин компани) гүйцэтгэх захирал, дараа нь 1991 онд тус компанийн гүйцэтгэх захирлын орлогч. Үүний дараа тэрээр гүйцэтгэх захирал, Гүйцэтгэх хорооны дарга болсон. Сосьете Женерал де Бельги, Европын хамгийн эртний аж үйлдвэрийн холдинг компаниудын нэг бөгөөд түүний хөгжлийг удирдаж байна.
Бельгийн энэхүү туршлага нь чухал ач холбогдолтой байсан: Суэц тэнд цахилгаан эрчим хүч (Electrabel), санхүү, аж үйлдвэрийн салбарт хувьцаа эзэмшдэг байжээ. Энэ нь Бельги өнөөг хүртэл тус бүлгийн үйл ажиллагааны тулгын чулуу хэвээр байгаагийн шалтгааныг тайлбарлаж байгаа бөгөөд энэ нь хожим нь Engie болсон юм.
1995-2008: Суэцийг үйлчилгээний бүлэг болгон хувиргасан нь
1995 онд Жерард Местраллет Compagnie de Suez компанийн тэргүүнээр ажиллаж эхэлсэн. Түүний стратеги тодорхой байсан: санхүүгийн конгломератыг гурван үндсэн бизнест дахин чиглүүлэх, эрчим хүч, ус болон цэвэр байдалҮүний тулд тэрээр Лионнаиз де О компанитай нэгдэх санаачилга гаргасан. 1997 онд Суэц Лионнаиз де О компанийг байгуулж, удирдлагын зөвлөлийг нь тэр даргалж байсан бол Лионнаиз компанийн түүхэн тэргүүн Жером Монод хяналтын зөвлөлийг даргалж байжээ.
Дараа нь тус бүлэглэл Суэц нэрээ буцааж авсан. 2003 онд захирлуудын зөвлөлийн засаглалын бүтцийг баталж, Жерард Местраллет дарга, гүйцэтгэх захирал болсон. Энэ хугацаанд Суэц санхүүгийн үйл ажиллагаагаа аажмаар орхиж, өөрийгөө нийтийн аж ахуй, өөрөөр хэлбэл зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээ (цахилгаан, хий, ус, хог хаягдал)-ын Европын тоглогч гэж тодорхойлсон.
2008: GDF Suez-ийн нэгдэл, муж улсын гэрлэлт
2008 оны 7-р сард дууссан Газ де Франс болон Суэцийн нэгдэл нь түүний карьерын хамгийн бэлгэдэлтэй үйл ажиллагаа юм. 2006 онд Суэцийг гадаадын худалдан авах оролдлого хийх аюул заналхийлж байсантай холбогдуулан зарласан бөгөөд Францын төр Газ де Франс дахь өөрийн эзэмшлийн хувийг хадгалах ёстой хамгийн бага босгоос доош бууруулахыг зөвшөөрөх хууль тогтоомж шаардлагатай байв. Шинэ бүлэг, GDF Suez, дэлхийн тэргүүлэгч эрчим хүчний компаниудын нэг болж байна. Жерард Местраллет нь 2008 оны 7-р сараас 2016 оны 5-р сар хүртэл тус компанийн Гүйцэтгэх захирал байсан бөгөөд хөрөнгийн бирж дээр тусад нь бүртгэлтэй ус, хог хаягдлын салбар болох Suez Environnement компанийн захирлуудын зөвлөлийн даргаар ажиллаж байсан.
Хөрөнгө оруулагчдын хувьд энэхүү нэгдэл нь гол санааг харуулж байна: зохицуулалттай салбарт компанийн үнэ цэнэ нь хувьцаа эзэмшигчийн хувьд төртэй харилцах харилцаанаас гадна үйлдвэрлэлийн стратегиас нь ихээхэн хамаардаг. Энэ бол өнөөгийн... шинжилж байхдаа анхаарах ёстой шалгуур юм.Хөдөлгөөнт үйлдэлүүний дотор Францын улс томоохон хувьцаа эзэмшигч хэвээр байна.
2015 он: GDF Suez нь Engie болжээ
2015 онд GDF Suez нэрээ өөрчилж, нэрээ өөрчилсөн. EngieРебрендингээс гадна тус бүлэг сэргээгдэх эрчим хүч, эрчим хүчний үйлчилгээ, нүүрсний хэрэглээг аажмаар зогсоох чиглэлд шилжихээ зарлаж байна. Гэсэн хэдий ч хэд хэдэн ажиглагчийн үзэж байгаагаар энэ шилжилт хожуу гарч байна: 2020 оны 2-р сарын нийтлэлд, Le Monde Үүнд бүлгийн шилжилтэд саад учруулсан "стратегийн алдаа"-г дурдсан бөгөөд "ногоон" шилжилт 2013 онд л эхэлсэн гэдгийг тэмдэглэжээ.
2016 оны 5-р сарын 3-нд Жерард Местраллет ерөнхий удирдлагын албан тушаалаа ...-д шилжүүлэв. Изабелл Кочер мөн захирлуудын зөвлөлийн даргын албан тушаалаа хадгалж үлдэнэ. 2018 онд тэрээр даргын албан тушаалаа Жан-Пьер Кламадье2021 оноос хойш Кэтрин МакГрегор Engie компанийн ерөнхий менежерээр ажиллаж байна.
Маргаантай асуудлууд: нөхөн олговор болон нэмэлт тэтгэврийн төлөвлөгөө
Өөрийн үеийн олон CAC 40 Гүйцэтгэх захирлуудын нэгэн адил Жерард Местраллет гүйцэтгэх захирлуудын нөхөн олговрын талаарх мэтгэлцээний гол цөм нь байсаар ирсэн.
- 2012 Түүний нийт цалин 2011 онтой харьцуулахад бага зэрэг буурсан (-2,7%) буюу 3,005,079 еврод хүрсэн нь түүнийг CAC 40-т 8-р байранд оруулсан (эдийн засгийн хэвлэлд үндэслэсэн тоо баримтыг Wikipedia-аас авсан).
- Octobre 2014 хувилбар Түүний нэмэлт тэтгэврийн хэмжээ нь 21 сая евро гэж тооцоолж, CGT-ээс олон нийтэд зарласан нь тус бүлэг 2013 оны санхүүгийн жилд ихээхэн алдагдал хүлээж байгаа энэ үед маргаан үүсгэж байна. Корпорацийн засаглалын дээд хороо уг схемийг Afep-Medef кодын дагуу гэж үзэж байгаа бөгөөд тухайн үеийн Эдийн засгийн сайд байсан Эммануэль Макрон ирээдүйд муж улс энэ төрлийн тогтоолын эсрэг санал өгөх болно гэж мэдэгджээ.
- 2016 болно Гүйцэтгэх бус дарга болсны дараа тэрээр даргынхаа цалинг (жилд 350,000 евро) Engie корпорацийн санд төлж байгаагаа зарлав.
Эдгээр үйл явдлууд Францын бүртгэлтэй компаниудын засаглалын өөрчлөлтөд хувь нэмэр оруулсан: гүйцэтгэх захирлын нөхөн төлбөрийн талаар хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг заавал биелүүлэх ("цалин хөлсний талаар хэлэх" гэж, 2016 оны Сапин 2-ын хууль), нэмэлт тэтгэврийн талаар илүү хатуу зохицуулалт хийх. Хувьцаа эзэмшигчийн хувьд бүх нийтийн бүртгэлийн баримт бичгийн "корпорацийн засаглал" хэсгийг унших нь одоо компанийн засаглалын аливаа тоймд багтдаг болсон. үндсэн шинжилгээ ноцтой.
Парис Европплэйс, FACE болон эдийн засгийн дипломат ажиллагаа
Жерард Местраллет үйл ажиллагааны үүргээсээ гадна даргалж байв Парис Европлэйс, Парис хотыг санхүүгийн төв болгон сурталчилдаг холбоо, мөн Хасах эсрэг үйл ажиллагааны сан (FACE) 2007-2020 онуудад. 2015 онд түүнийг “суралцах элч”-ээр томилсон; 2016 оны 4-р сард Сеголен Роял түүнд COP21-ийн дагуу Европ дахь нүүрстөрөгчийн үнийн асуудлаарх даалгаврыг даалгасан.
Энжигийн дараа тэрээр гүйцэтгэх захирлын дарга болсон.Францын АлУлагийн Хөгжлийн Агентлаг (Афалула), энэхүү өвийн дурсгалт газрын эргэн тойронд Франц-Саудын хамтын ажиллагааг хариуцаж байв. 2024 оны 2-р сард Эммануэль Макрон түүнийг уг төслийн Францын төлөөлөгчөөр томилсон. Энэтхэг-Ойрхи Дорнод-Европын эдийн засгийн коридор (IMEC). Тэрээр мөн Société Générale, Siemens-ийн хяналтын зөвлөл, Европын аж үйлдвэрчдийн дугуй ширээний уулзалт болон Хятад, Хонконгийн хэд хэдэн олон улсын зөвлөх зөвлөлд ажиллаж байсан.
Тэрээр Хүндэт Легионы командлагч (2016), Үндэсний гавьяаны одонгийн командлагч юм.
Түүний аялал 2026 онд хөрөнгө оруулагчдад юу зааж байна вэ
Жерард Местраллетийн карьер нь эрчим хүч болон нийтийн үйлчилгээний үнэт зүйлсэд хөрөнгө оруулж буй хүн бүрт хэрэгтэй гурван бодит байдлыг гэрэлтүүлж өгдөг.
- Том хэмжээний нэгдэл нь хувьцааны мөн чанарыг өөрчилдөг. 1995 онд Суэцийн хувьцаа эзэмшигч нь санхүүгийн холдинг компани, 2008 оны хувьцаа эзэмшигч нь нэгдсэн эрчим хүчний компани, 2026 оны хувьцаа эзэмшигч нь сэргээгдэх эрчим хүч болон дэд бүтцэд чиглэсэн бүлэг эзэмшиж байжээ. Хөрөнгө оруулалтын гол санааг үе шат бүрт хянаж үзэх шаардлагатай.
- Үйл ажиллагааг задалж үзэх нь заримдаа үнэ цэнийг бий болгодог. Жерард Местраллетийн удаан хугацаанд захирлаар нь ажиллаж байсан Суэц Байгаль орчны компани нь 2020-2022 онд Veolia-ийн худалдан авах саналын гол цөм болохоосоо өмнө 2008 онд олон нийтэд нээлттэй болсон.Veolia хувьцаа Тэд Францын ус, хог хаягдлын салбарыг өөрчилсөн энэ явдлыг сайн мэднэ.
- Засаглал үнээр ирдэг. Цалингийн талаарх маргаан нь Engie-ийн хөрөнгийн зах зээлийн чиг хандлагыг дангаар нь өөрчилсөнгүй, гэхдээ энэ нь ТУЗ-ийн шийдвэрт хувьцаа эзэмшигчдийн оролцоог хурдасгасан.
Европын томоохон эрчим хүчний хувьцаануудтай танилцахын тулд олон хувь хөрөнгө оруулагчид үнэт цаасны данс эсвэл онлайн брокертой PEA (Францын хувьцааны хадгаламжийн төлөвлөгөө) ашигладаг; эдгээр хувьцааны хөдөлгөөнийг CFD-ээр дамжуулан арилжаалахыг илүүд үздэг хүмүүсийн хувьд манай дэлгэрэнгүй тойм Vantage Энэ нийтлэлд энэхүү брокерийн төлбөр, журам, хязгаарлалтын талаар дэлгэрэнгүй бичсэн болно (CFD нь хөшүүргээс болж алдагдал хүлээх өндөр эрсдэлтэй байдаг). Үргэлж л энэ нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хийгдсэн бөгөөд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм.
Жерард Местраллет гол огноонууд дээр
|жил
|Алхам
|1949
|Парист төрсөн (4-р сарын 1)
|1978
|ENA-г төгссөн, Сангийн яаманд ажилд орсон
|1982-1984
|Эдийн засгийн сайд Жак Делорын техникийн зөвлөх
|1984
|Суэцийн санхүүгийн компанид элсэх
|1995
|Суэцийн компанийн удирдлагыг гартаа авав
|1997
|Suez Lyonnaise des Eaux төрсөн
|2008
|GDF Suez-ийн нэгдэл, шинэ группын гүйцэтгэх захирал
|2015
|GDF Suez нь Engie болжээ
|2016
|Изабелл Кочер Гүйцэтгэх захирал болсон; тэрээр дарга хэвээрээ үлджээ
|2018
|Жан-Пьер Кламадье түүнийг Engie компанийн даргаар залгамжлав
|2024
|Францын IMEC коридорын төлөөлөгч
тусламж
Жерард Местраллет Engie-г бүтээхэд ямар үүрэг гүйцэтгэсэн бэ?
Тэрээр 2008 онд Gaz de France болон Suez компаниудын нэгдлийг удирдаж, дараа нь 2016 он хүртэл GDF Suez компанийг удирдаж байжээ. Тус бүлэглэл 2015 онд түүний удирдлага дор Engie нэртэй болсон.
Жерард Местраллетийг Энжи компанид хэн залгамжлах вэ?
Изабелл Кочер 2016 оны 5-р сард түүний залгамжлагчаар ерөнхий менежер, Жан-Пьер Кламадье 2018 онд захирлуудын зөвлөлийн даргаар томилогдсон.
Түүний алтан шүхэр яагаад маргаан үүсгэсэн бэ?
2014 оны 10-р сард GDF Suez компани түүхэн алдагдал зарлаж, зардлыг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулж байх үед дурдсан тоо (21 сая евро)-г олон нийтэд зарласан. Энэхүү зохицуулалтыг Afep-Medef кодын дагуу гэж үзсэн боловч гүйцэтгэх захирлын нөхөн төлбөрийг зохицуулах талаарх мэтгэлцээнийг өдөөсөн.