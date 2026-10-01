Жан-Сирил Спинетта Тэрээр томоохон корпорацуудын удирдлага дор хоёр дахь карьераа амжилттай эхлүүлсэн Францын цөөн хэдэн ахлах төрийн албан хаагчдын нэг юм. 1943 оны 10-р сарын 4-нд Парисын 15-р дүүрэгт төрсөн тэрээр Air Inter, дараа нь Air France-ийг арван нэгэн жил гаруй удирдаж, компанийн хэсэгчилсэн хувьчлал, 2004 онд KLM-тэй нэгдэх ажлыг удирдаж, дараа нь Areva-ийн хяналтын зөвлөлийг даргалж байжээ. 2018 онд түүний нэр төмөр замын тээврийн ирээдүйн талаарх "Спинеттагийн тайлан"-аар мэдээнд дахин гарч ирэв. Түүний карьерын замнал, гол шийдвэрүүд, нисэхийн салбарын хөрөнгө оруулагчдад одоо хүртэл ямар утга учиртай болохыг энд оруулав.
Гарал үүсэл ба үүсэл
Жан-Сирил Спинетта социализмд гүнээ үнэнч гэр бүлд өссөн. Түүний өвөө, Урлаг ба Метьер сургуулийн инженер Сирил Спинетта 1911 оноос хойш Альби ажилчдын шилэн эдлэлийн үйлдвэрийг удирдаж байсан бөгөөд Жан Жаурестай дотно харилцаатай байжээ. Түүний ээж Антуанетта Бриньоли, Корсикагаас гаралтай сургуулийн багш, аав нь барилгын инженер Адриен Спинетта нар Жан-Сирилийн төрсөн Парист суурьшжээ.
Версаль дахь Лицей Хочегийн сурагч тэрээр Парисын Хуулийн факультетэд олон нийтийн эрх зүйн чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалж, Парисын Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийг төгсөж, дараа нь Шарль де Голлын ангид ENA (Үндэсний Захиргааны Сургууль)-д элссэн. Тэрээр 1977 он хүртэл Социалист намын гишүүн байжээ.
Ахлах төрийн албан хаагчийн карьер (1969-1990)
Түүний захиргааны карьер өргөн цар хүрээтэй бөгөөд олон янз байдаг. Багшийн туслахаар ажилласны дараа тэрээр Үндэсний Боловсролын Яаманд (хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлтийн албаны дарга, дараа нь коллежийн захирал), Төрийн Зөвлөлд аудитор, Засгийн газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарын газарт болон Ерөнхий сайдын мэдээллийн албанд дараалан албан тушаал хашиж байжээ.
Дараа нь тэрээр тээврийн салбарт ойртож, Мишель Делебаррын Тамгын газрын дарга болсон бөгөөд ялангуяа Мишель Делебарр Тээвэр, Далайн хэргийн сайд, дараа нь Дэд бүтцийн сайд байхдаа түүний албан тушаалыг хоёр удаа хашсан. Энэхүү туршлага нь түүнд иргэний нисэхийн болон түүний зохицуулалтын сорилтуудын талаар гүнзгий мэдлэг олгосон юм.
Air Inter дараа нь Air France: нийслэлийг өөрчлөн байгуулж, нээж байна
1990-1993 онуудад тэрээр тус компанийн ерөнхийлөгч бөгөөд гүйцэтгэх захирал байсан.Эйр ИнтерЕвропын агаарын орон зайг өрсөлдөөнд нээх бэлтгэл ажил хийгдэж байсан үед Францын дотоодын агаарын тээврийн компани. Ерөнхийлөгч Франсуа Миттерантай хамт ажиллаж, Европын Комисст ажилласны дараа тэрээр тус компанийн тэргүүнээр томилогдсон.Air France 22 есдүгээр сарын 1997.
Түүний замын зураглал нь хоёр чиглэлтэй байсан: олон жилийн алдагдалтай ажилласан компанийн сэргэлтийг үргэлжлүүлэх, зах зээлд гарахад бэлтгэх. 1999 онд тэрээр Air France-ийн хэсэгчилсэн хувьчлал, компанийн анхны олон нийтэд санал болгох үйл явцтай хамт. Энэ хугацаанд Air France нь 2000 онд Delta, Aeromexico, Korean Air компаниудтай хамтран байгуулагдсан SkyTeam холбоонд нэгдсэн.
2004 он: Air France-KLM компани байгуулагдсан
Түүний карьерын хамгийн чухал үйл ажиллагаа бол Голландын компанитай нэгдэх явдал байв. KLM2004 онд дууссан энэхүү нэгдэл нь Европын агаарын тээврийн салбарт анхны томоохон хил дамнасан нэгдэл байв. Сонгосон бүтэц нь хоёр агаарын тээврийн компани болон хоёр брэндийг хадгалж үлдсэн бөгөөд хоёр төв (Парис-Шарль де Голль, Амстердам-Схипхол) нь хамтран эзэмшдэг, олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компанийн мэдэлд байв. Энэхүү үйл ажиллагаа нь мөн Air France-ийг хувьчлахад хүргэсэн бөгөөд Францын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ олонхийн босгоос доогуур буурсан.
Жан-Сирил Спинетта 2008 оны 12-р сарын 31 хүртэл тус группийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаад 2009 оны 1-р сарын 1-нээс Air France-KLM болон Air France-ийн захирлуудын зөвлөлийн дарга болж, Пьер-Анри Гуржон гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж эхэлсэн. 2011 оны 10-р сарын 17-нд Гуржон ажлаасаа гарсны дараа Спинетта 2013 он хүртэл гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаа үргэлжлүүлж, Александр де Жуниак түүний залгамжлагч болсон.
2004 онд боловсруулсан хоёр толгойт загвар нь ялангуяа 2019 онд Парис, Гаагын хоорондох хурцадмал байдлын үеэр, Голландын улс тус компанийн хувьцааг худалдаж авах үед байнга хэлэлцэгдэж ирсэн. Энэхүү өв уламжлал нь тус бүлгийн үнэлгээнд хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгохын тулд бидний дүн шинжилгээAir France-KLM хувьцаа хөрөнгийн бүтэц болон флотын асуудлыг хянадаг.
Арева, Алкател-Люсент, Сент-Гобейн: админ хайж байна
Үүний зэрэгцээ Жан-Сирил Спинетта олон тооны удирдах зөвлөлд суудаг. Тэрээр удирдах зөвлөлийг даргалдаг Аревагийн хяналтын зөвлөл 2009 оны 4-р сараас 2013 оны 6-р сар хүртэл EPR реактортой холбоотой бэрхшээлүүд болон цөмийн бүлгийн стратегийн талаар эргэлзээ төрүүлсэн үе (түлшний мөчлөгийн хувьд Orano болсон). Тэрээр мөн Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (2005 оноос), Unilever, GDF Suez зэрэг компаниудын захирлаар ажиллаж байна.
Түүнийг Сент-Гобейн самбарт байснаар Жан-Луис Беффа зэрэг хүмүүсийн хажууд байрлуулсан; материалын бүлэгт сонирхолтой хүмүүс манай профайлыг дараах хаягаар үзэж болно.Сент-Гобейн хувьцаа.
Эрүүгийн хэрэг үүсгэхгүйгээр хаагдсан хууль ёсны хэрэг.
2006 оны 7-р сард Жан-Сирил Спинеттаг нисэхийн аюулгүй байдлын чиглэлээр мэргэшсэн Air France компанийн хуучин туслан гүйцэтгэгчийг мөрдөн байцаалтын хүрээнд шүүх дуудсан. Түүнийг эцэст нь гэрчийн туслалцаатайгаар байцаасан бөгөөд албан ёсоор яллагдаагүй. Тэрээр энэ хэрэгт гэм буруугүй гэдгээ үргэлж баталж ирсэн.
2018: Төмөр замын ирээдүйн талаарх Спинеттагийн тайлан
2018 оны 2-р сарын 15-нд тэрээр Ерөнхий сайд Эдуард Филиппт "төмөр замын тээврийн ирээдүй" сэдвээр тайлан өргөн барьсан. Түүний хамгийн их хэлэлцсэн зөвлөмжүүд нь төмөр замын ажилтны статусаар шинэ ажилтан авах практикийг зогсоох, SNCF-ийг хувьцаат компани болгон өөрчлөх, төмөр замын сүлжээг өрсөлдөөнд нээлттэй болгоход бэлтгэх, салбар шугамын тоог цөөрүүлэх зэрэг асуудлууд байв. Эдгээр саналуудын заримыг нь удаан үргэлжилсэн ажил хаялтын дараа 2018 онд батлагдсан шинэ төмөр замын гэрээний хуульд оруулсан.
Тэрээр мөн 2013 оны 10-р сараас хойш сургууль болон бизнесийн ертөнцийг ойртуулах үүрэг бүхий Үндэсний Боловсрол-Эдийн засгийн зөвлөлийг даргалж байсан.
ялгаа
Жан-Сирил Спинетта бол Хүндэт Легионы одон, Үндэсний гавьяаны одонгийн командлагч, мөн Академик далдуу модны офицер юм. Тэрээр "Оны шилдэг менежер"-ээр сонгогдсон. Шинэ эдийн засагч 2003 онд тэрээр Мэргэжлийн Аэронавтик ба Сансрын Сэтгүүлчдийн Холбооноос Icare шагнал хүртсэн.
Түүний аялал хөрөнгө оруулагчдад юу зааж байна вэ
Агаарын тээврийн салбар бол хөрөнгийн зах зээл дээрх хамгийн мөчлөгтэй салбаруудын нэг юм. Жан-Сирил Спинеттагийн карьер нь эдгээр хүчин зүйлсийн хэд хэдэнийг харуулж байна:
- Нэгтгэх нь үнэ цэнийг бий болгох гол эх үүсвэр юм. Air France-KLM, дараа нь IAG (British Airways-Iberia) болон Lufthansa Group компаниудыг нэгтгэх замаар байгуулсан. Зах зээл нь сүлжээгээ оновчтой болгох чадвартай бүлгүүдийг үнэлдэг.
- Төрийн оршихуй бүх зүйлийг өөрчилдөг. Франц, Нидерландын мужууд Air France-KLM-ийн хувьцаа эзэмшигчид хэвээр байгаа; энэ нь 2020 он гэх мэт хямралын үед дэмжлэг үзүүлэхээс гадна стратегийн эрх чөлөөг хязгаарлаж, дахин хөрөнгө оруулалтын явцад шингэрүүлэлтэд хүргэж болзошгүй юм.
- Компаниуд үйлдвэрлэгчдээс хамааралтай болсон. Хүргэлтийн саатал болон хөдөлгүүрийн бэлэн байдал нь хүчин чадалд нөлөөлж байна. Бидний дүн шинжилгээнээс харахад олон хөрөнгө оруулагчид үйлдвэрлэгчдээр дамжуулан энэ салбарт нэвтрэхийг илүүд үздэг...Airbus-ын хувьцаа.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre талаарх санал бодол Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Жан-Сирил Спинетта гол огноонууд дээр
|жил
|Алхам
|1943
|Парист төрсөн (10-р сарын 4)
|1990-1993
|Air Inter компанийн гүйцэтгэх захирал
|1997
|Air France-ийн гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон (9-р сарын 22)
|1999
|Air France-ийн хэсэгчилсэн хувьчлал болон бүртгэл
|2004
|KLM-тэй нягт харилцаа холбоо тогтоож, Air France-KLM-ийн үүсэл гарлаа
|2009
|Air France-KLM компанийн удирдах зөвлөл болон Areva компанийн хяналтын зөвлөлийн дарга
|2011-2013
|Тэрээр Air France-KLM компанийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалдаа эргэн орлоо
|2018
|Төмөр замын тээврийн ирээдүйн талаарх тайлан
тусламж
Жан-Сирил Спинетта Air France-д юу хийдэг байсан бэ?
Тэрээр 1997-2008 онуудад Air France-ийг удирдаж, 1999 онд хэсэгчилсэн хувьчлалыг хийж, 2004 онд KLM-тэй нэгдэх ажлыг зохион байгуулж, Air France-KLM группийг байгуулсан.
Спинеттагийн тайлан гэж юу вэ?
2018 оны 2-р сард засгийн газарт өргөн барьсан төмөр замын тээврийн ирээдүйн талаарх тайлан нь мөн онд батлагдсан SNCF-ийн шинэчлэлийг бий болгоход түлхэц болсон юм.
Жан-Сирил Спинетта Ареваг сандал дээр суулгасан уу?
Тийм ээ, тэр 2009 оны 4-р сараас 2013 оны 6-р сар хүртэл Аревагийн хяналтын зөвлөлийг даргалж байсан.