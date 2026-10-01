Жан-Луи Беффа Тэрээр 1986-2007 онуудад Saint-Gobain компанийг хорин гаруй жилийн турш удирдаж, 2010 он хүртэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар ажиллаж байжээ. 1941 оны 8-р сарын 11-нд Ницц хотод төрсөн, Корпус де Минийн инженерийн сургуулийг төгссөн тэрээр төрийн албаны дээд түвшинд суралцаж, аж үйлдвэрийн стратегийн үүргийг үнэмшсэн Францын тэргүүлэх бизнесийн удирдлагуудын үеийг төлөөлдөг. Saint-Gobain-аас гадна тэрээр аж үйлдвэрийн бодлогын талаарх тайлан, номуудаараа дамжуулан олон нийтийн хэлэлцүүлэгт нөлөөлсөн. CAC 40 аж үйлдвэрийн бүлгүүдийн сонголтод нөлөөлсөөр байгаа карьераа эргэн харах.
Боловсрол: Политехник, Уул уурхай, Шинжлэх ухааны магистр
Инженер, багшийн хүү Жан-Луис Беффа Ницца хотын Лицей Массена сургуульд өрсөлдөөнт шалгалтанд бэлдэж, элссэн...Эколит политехник 1960 онд тэрээр инженер болжээ Уурхайн корпус 1963 онд тэрээр École nationale supérieure du pétrole et des moteurs-д суралцаж, Парисын улс төрийн хүрээлэнгийн диплом (1966, Эдийн засаг-санхүүгийн хэсэг) авсан.
Эрчим хүчний удирдлагын эхлэл
Тэрээр ажлын гараагаа Клермон-Феррандад уул уурхайн инженерээр эхлүүлж, дараа нь 1967-1974 онд Аж үйлдвэрийн яамны Түлшний хэлтэст ажиллаж, "цэвэршүүлэх, ашиглах" албаны дарга, дараа нь дэд захирал болжээ. Энэхүү туршлага нь түүнд эрчим хүч, улс болон үйлдвэрлэлийн харилцааны талаар гүнзгий мэдлэг олгосон бөгөөд энэ хоёр сэдэв нь түүний карьерын туршид хамааралтай байв.
1974-1986: Сент-Гобейн дахь өсөлт
1974 онд Жан-Луис Беффа элссэн. Сент-Гобайн Тэрээр төлөвлөлтийн захирлаар ажиллаж байсан. Дараа нь ерөнхий захирал, дараа нь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. Пон-а-Муссон, цутгамал төмөр хоолой үйлдвэрлэх чиглэлээр мэргэшсэн охин компани бөгөөд 1979-1982 онуудад тус группын "хоолой ба механик" салбарыг удирдаж байжээ. 1982 оны 3-р сард буюу Saint-Gobain компанийг үндэсний өмч болгосон жил тэрээр компанийн гүйцэтгэх захирал болжээ.
1986 оны 1-р сард тэрээр Рожер Форугийн залгамжлагчаар томилогджээ. ерөнхийлөгч бөгөөд гүйцэтгэх захиралФрансуа Миттераны ерөнхийлөгчийн үед томилогдож, тухайн үеийн Ерөнхий сайд асан Жак Ширакийн баталгаажуулснаар тэрээр 1986 оны сүүлээр хамтран амьдрах засгийн газрын анхны томоохон хувьчлал болох Сент-Гобейнийг хувьчлах ажлыг удирдсан.
1986-2007: Saint-Gobain-ийг хорин жил удирдсан
Түүний удирдлаган дор Saint-Gobain компани гүн гүнзгий өөрчлөлтийг хийжээ. Түүхээсээ шилэнд анхаарлаа хандуулж байсан тус бүлэглэл барилгын материал, материалын түгээлтийн салбартаа өргөжин тэлж, олон улсын хэмжээнд өндөр түвшинд хүрсэн. Энэ үеийн гол үйл явдлуудад 1990 онд Америкийн Norton компанийг худалдан авч, тус компанийг зүлгүүрийн материалын салбарт дэлхийд тэргүүлэгч болгосон, дараа нь 2005 онд гипсэн хавтангийн чиглэлээр мэргэшсэн Британийн BPB компанийг худалдан авсан зэрэг багтаж байна.
Энэхүү стратеги нь Saint-Gobain компанийг орон сууц, барилгын салбарын дэлхийн тэргүүлэгч мэргэжилтнүүдийн нэг болгосон бөгөөд түүний залгамжлагчид энэ байр суурийг үргэлжлүүлж, бэхжүүлсэн. Жан-Луис Беффа 2007 оны 6-р сар хүртэл Гүйцэтгэх захирал, дараа нь 2010 он хүртэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар ажилласан; Пьер-Андре де Шалендар түүний залгамжлагч Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. 2021 оны 7-р сараас хойш уг бүлгийг Бенуа Базин удирдаж байна.
Хөрөнгө оруулагчдын хувьд Беффагийн удирдлаган дор байгуулагдсан Сент-Гобейн компанийн түүх нь зуун жилийн настай аж үйлдвэрийн компани дараалсан худалдан авалтаар хэрхэн өөрийгөө шинээр бүтээж болохыг харуулж байна. Бидний дүн шинжилгээСент-Гобейн хувьцаа тогтвортой барилга байгууламж, эрчим хүчний хэмнэлттэй засвар үйлчилгээнд чиглэсэн одоогийн профайлыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.
Цалин хөлс ба асбестын талаарх мэтгэлцээн
Жан-Луис Беффа өөрийн үеийн бусад гүйцэтгэх захирлуудын нэгэн адил хэд хэдэн чиглэлээр шүүмжлэлтэй тулгарч байсан. 2007 онд тэрээр Францын хамгийн өндөр цалинтай гүйцэтгэх захирлуудын нэг байсан бөгөөд тухайн жилийн хэвлэлийн чансааны дагуу 10,2 сая еврогийн цалин авч байжээ. Цаашилбал, тэрээр Понт-а-Муссоны удирдлага дор ажиллаж байх хугацаандаа асбестын хэрэглээг эсэргүүцэгчдийн бай болж, материалын салбарыг бүхэлд нь зовоосон маргаантай асуудлуудын дунд байв. Асбестын асуудал нь тус бүлгийн нэр хүнд, хууль эрх зүйн байр сууринд, ялангуяа АНУ-д удаан хугацааны турш сөргөөр нөлөөлсөн.
Аж үйлдвэрийн бодлогын талаар сэтгэгч
Жан-Луис Беффа өөрийгөө Францын аж үйлдвэрийн ирээдүйн талаар нөлөө бүхий дуу хоолой гэж тодорхойлсон:
- 2004 онд Жак Ширак түүнд аж үйлдвэрийн бодлогыг сэргээх даалгавар өгсөн. Түүний 2005 оны 1-р сарын тайланд, Аж үйлдвэрийн шинэ бодлогын чиглэлд, нь бий болгоход хүргэсэнАж үйлдвэрийн инновацийн агентлаг, үүнээс тэрээр 2005 оны 9-р сараас хойш хяналтын зөвлөлийг даргалж байна;
- 2002 онд тэрээр эдийн засгийн чиглэлээр Нобелийн шагналт Роберт Соловтой хамтран эдийн засгийн судалгааны Сент-Гобейн төвийг байгуулсан бөгөөд энэ нь Курно төв, дараа нь Курно сан (2010) болж, хамтран даргалж байжээ.
- Тэрээр Сьюилтэй хамтран хэд хэдэн эссэ хэвлүүлсэн: Франц сонгох ёстой (2012) Франц арга хэмжээ авах ёстой (2013) Эрх мэдлийн түлхүүрүүд (2015) ба Өөрчлөх эсвэл үхэх: томоохон корпорациуд ба стартапууд (2017).
Түүний гол санаа нь: АНУ-Хятадын хосын өмнө тулгарсан улс орны хүч чадал нь экспортын аж үйлдвэр, технологи, эрчим хүч, цэргийн чадавхид тулгуурладаг. Тэрээр төрөөс удирдуулсан уялдаа холбоотой аж үйлдвэрийн стратегийг дэмжиж, Францын аж үйлдвэржилтийг бууруулсныг шүүмжилдэг. Эдгээр санаануудын зарим нь эрүүл мэндийн хямралаас хойш аж үйлдвэрийн бүрэн эрхт байдал, сэргээн босголтын талаарх мэтгэлцээнээр өргөн хүрээнд цуурайтаж ирсэн.
Lazard, Engie, Le Monde: ТУЗ-ийн гишүүнээр хоёр дахь карьер
Сент-Гобейн банкны дараа Жан-Луис Беффа тус банкны ахлах зөвлөх болжээ. LazardТэрээр 2008-2015 онуудад GDF Suez, дараа нь Engie компанийн ТУЗ-д ажиллаж, нэр дэвшүүлэлт болон цалин хөлсний хороог даргалж, Siemens компанийн хяналтын зөвлөл (2008-2013), Groupe Bruxelles Lambert компанийн ТУЗ (2001-2013), Caisse des Dépôts компанийн хяналтын зөвлөл (2014-2019)-д ажиллаж байжээ. Тэрээр мөн BNP Paribas болон Gaz de France компанийн захирлаар ажиллаж байжээ. Тэрээр 1994 оноос хойш тус бүлгийн хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байна. Le MondeТэрээр 2017 оны 10-р сарын 5-нд тус байгууллагын ерөнхийлөгч болсон.
Түүний Engie дахь үүрэг нь түүнийг эрчим хүчний томоохон асуудлуудтай ойртуулж байгаа бөгөөд бидний энэ салбарыг манай мэдээллийн хуудсанд онцгойлон шинжилдэг...Хөдөлгөөнт үйлдэл.
ялгаа
Жан-Луис Беффа бол Хүндэт Легионы Их Офицер (2007), Үндэсний Гавьяаны Их Загалмайн одон (2016), Урлаг, Утга зохиолын одонгийн командлагч (2005) юм. Тэрээр олон тооны гадаадын шагнал хүртсэн бөгөөд үүнд Мандах Нарны одон (Япон) багтдаг. Дуурийн хорхойтон тэрээр Парисын Үндэсний Дуурийг сурталчлах холбоог тэргүүлж байжээ.
Түүний аялал хөрөнгө оруулагчдад юу зааж байна вэ
- Аж үйлдвэрийн бүлгүүд өөрсдийгөө үе шаттайгаар шинээр бүтээж байна. Saint-Gobain компани нэрээ өөрчлөхгүйгээр хүндийн төвөө өөрчилсөн: үнэ цэнийг нь ойлгохын тулд орлогын задаргааг бизнесийн чиглэлээр нь харах хэрэгтэй.
- Томоохон худалдан авалтууд бол мөрийтэй тоглоом юм. Хэрэв интеграци амжилттай болбол тэд үнэ цэнийг бий болгодог ч богино хугацааны өр төлбөрийг дарамталдаг.
- Улс төрийн нөхцөл байдал чухал. Үндэсний өмчлөл, хувьчлал, аж үйлдвэрийн бодлого: олон нийтийн шийдвэрүүд нь Сент-Гобейн хотын хөгжлийн замналд гүнзгий нөлөөлсөн.
Saint-Gobain болон Engie нь дараах эрхтэй. PEAФранцын хувьцаанд урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийх татварын хөнгөлөлттэй стандарт хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл. Энэ нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хийгдсэн бөгөөд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм.
тусламж
Жан-Луис Беффа Saint-Gobain-ийг хэр удаан удирдсан бэ?
Тэрээр 1986 оны 1-р сараас 2007 оны 6-р сар хүртэл тус компанийн ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал, дараа нь 2010 он хүртэл удирдах зөвлөлийн даргаар ажилласан.
Жан-Луис Беффа ямар ном бичсэн бэ?
Ялангуяа Франц сонгох ёстой (2012) Франц арга хэмжээ авах ёстой (2013) Эрх мэдлийн түлхүүрүүд (2015) ба Хувиргах эсвэл үхэх (2017), бүгдийг нь Seuil хэвлүүлсэн.
Аж үйлдвэрийн инновацийн агентлаг гэж юу вэ?
Түүний аж үйлдвэрийн бодлогын талаарх тайлангийн дараа 2005 онд байгуулагдсан, томоохон судалгаа, инновацийн төслүүдийг дэмжих зорилготой олон нийтийн байгууллага. Тэрээр хяналтын зөвлөлийг даргалж байв.