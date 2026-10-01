Филипп Крузет зөвлөлийг даргалж байсан Vallourec2009-2020 онуудад оёдолгүй хоолойн чиглэлээр Францын мэргэжилтэн. 1956 оны 10-р сарын 18-нд Нойи-сюр-Сейн хотод төрсөн тэрээр ENA (Үндэсний Захиргааны Сургууль)-ийг онц дүнтэй төгсөж, Төрийн Зөвлөлд ажиллаж, дараа нь Сент-Гобейнд хорин гаруй жил ажилласан. Тэрээр газрын тосны өсөлтийн оргил үед Валлурекийн удирдлагыг авч, тус компанийн түүхэн дэх хамгийн хүнд хямралын нэгийг даван туулсан. Түүний карьер нь мөчлөгийн хувьцаа болон өртэй холбоотой эрсдэлийг ойлгоход зориулсан сурах бичгийн жишээ юм.
Боловсрол: Шинжлэх ухааны яам, ENA болон Төрийн зөвлөл
Филипп Краузет Нойи-сюр-Сейн дэх Пастерийн лицейд суралцаж байхдаа Парисын Шинжлэх Ухааны Төвийг төгссөн (1976 онд Төрийн Албаны Хэлтэс). Дараа нь тэрээр Парист элссэн.Үндэсний удирдлагын сургуультэр тэндээс гарч ирдэг ангийнхаа шилдэг нь Тэрээр 1981 онд карьераа эхлүүлсэн Төрийн зөвлөл, аудитор, дараа нь хүсэлтийн мастераар ажилласан.
1983 онд тэрээр 2012-2015 онд Ерөнхийлөгч Франсуа Олландын Тамгын газрын даргаар ажиллаж байсан төрийн өндөр албан тушаалтан Сильви Хубактай гэрлэжээ.
Saint-Gobain-д хорин хоёр жил ажилласан (1986-2008)
1986 онд Филипп Крузет элссэн Сент-Гобайн, дараа нь төлөвлөгөөний захирлаар Жан-Луис Беффа удирдсан. Тэрээр тэнд үйл ажиллагааны болон санхүүгийн янз бүрийн албан тушаал хашиж байсан:
- 1989-1992 Кондат цаасны үйлдвэрийн ерөнхий менежер;
- 1992-1996 Испани, Португалийн ерөнхий төлөөлөгч;
- 1996-ээс : аж үйлдвэрийн керамикийн хэлтсийн захирал;
- 2000-ээс : Санхүү, худалдан авалт, мэдээллийн технологи хариуцсан орлогч ерөнхий менежер, дараа нь Барилгын түгээлтийн хэлтсийн ерөнхий менежер.
Энэхүү карьерын замнал нь түүнд дэлхийн аж үйлдвэрийн бүлгүүдэд цогц туршлага олгосон: үйлдвэрийн менежмент, санхүүгийн хяналт, түгээлтийн чиглэлээр. Түүнийг сургасан компанийг илүү сайн ойлгохын тулд бидний дүн шинжилгээг үзнэ үү...Сент-Гобейн хувьцаа.
2009: Валлурект ажилд орсон
2008 оны 4-р сард Филипп Крузет Валлурекийн хяналтын зөвлөлд элссэн; жилийн дараа 2009Түүнийг удирдах зөвлөлийн даргаар томилсон. Түүний бүрэн эрхийн хугацаа 2012 оны 3-р сард дөрвөн жилээр сунгагджээ. Тэрээр мөн 2009 оноос хойш таван жилийн турш EDF-ийн захирлаар ажиллаж, цөмийн үүргүүдийг хянах хороог даргалж байжээ.
Тухайн үед Валлурек оргил үедээ байсан. Тус групп нь голчлон газрын тос, хийн өрөмдлөг (OCTG хоолой гэгддэг)-д ашигладаг оёдолгүй ган хоолой үйлдвэрлэдэг байсан бөгөөд мөн цахилгаан станц, аж үйлдвэрт ашигладаг байв. Газрын тосны үнэ тогтвортой өндөр хэвээр байсан тул эрэлт хүчтэй байсан бөгөөд уг хувьцаа Парисын хөрөнгийн бирж дээр тэргүүлэгч хувьцааны нэг байв.
2009-2014: Өсөлтөд хөрөнгө оруулах
Энэ үеийн стратеги нь нүүрсустөрөгчийн үйлдвэрлэл хүчтэй өсөж буй бүс нутгуудад Валлурекийн байр суурийг бэхжүүлэх явдал юм: Бразил (Японы Сумитомо компанитай хамтран шинэ гангийн үйлдвэр, гулсмал үйлдвэр барьсан), АНУ (занарын хий, газрын тосны огцом өсөлт нь эрэлтийг дэмжиж байгаа), мөн Ойрхи Дорнод. Эдгээр хөрөнгө оруулалт нь эрэлт хүчтэй хэвээр байх болно гэсэн таамаглал дээр үндэслэн бүлгийн хүчин чадал болон өрийг нэмэгдүүлж байна.
2010 онд түүний цалинг 2,73 сая евро гэж тооцоолсон бөгөөд тухайн үеийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд уг стратегийг хэтэрхий амбицтай гэж үзэж байсан зарим хувьцаа эзэмшигчид үүнийг шүүмжилж байсан.
2014-2020: Газрын тосны хямрал ба хөрөнгийн зах зээл там руу унах нь
2014 оны хоёрдугаар хагасаас газрын тосны үнэ огцом буурсан нь бүх зүйлийг өөрчилсөн. Газрын тосны компаниуд өрөмдлөгийн хөрөнгө оруулалтаа эрс бууруулж, хоолойн хэмжээ болон үнэ огцом унасан бөгөөд тогтмол зардал, өрийн дарамтад орсон Валлурек компани дараалсан алдагдал хүлээсэн. Тус бүлэглэл, ялангуяа Европт зардлыг бууруулах, хүчин чадлыг бууруулах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн.
2016 онд Vallourec нь Nippon Steel & Sumitomo Metal компанийг элсүүлж, олон нийтийн хувьцаа эзэмшигч Bpifrance-ийн дэмжлэгтэйгээр ойролцоогоор нэг тэрбум еврогийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэхүү үйл ажиллагаа нь компанид одоогийн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд мэдэгдэхүйц шингэрүүлэлтийг өртгөөр тулгарч буй бэрхшээлийг даван туулах боломжийг олгосон.
Энэ үеийг мөн гангийн үйлдвэрийн хэрэг тэмдэглэсэн.Асковал, Валлурек нь хувьцаа эзэмшигч, үйлчлүүлэгч байсан Сен-Саулв (Норд) хотод байрладаг. Тус бүлэглэлийн уг газрыг эзэмших оролдлогын үүргийг, ялангуяа баримтат кинонд ихээхэн шүүмжилсэн. Асковал, гангийн төлөөх тулаан Эрик Геретийн бичсэн.
Филипп Крузет удирдах зөвлөлөөс гарлаа 2020Түүний залгамжилсан Эдуард Гинотт байв.
Крузетын дараа: бүтцийн өөрчлөлт ба шинэ эхлэл
2021 онд Валлурек санхүүгийн томоохон бүтцийн өөрчлөлтөд орсон: өрийнхөө ихэнх хэсгийг хувьцаа болгон хувиргаж, Аполло сан зэрэг зээлдүүлэгчид дийлэнх хувьцаа эзэмшигчид болсон. Одоогийн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр бууруулсан. 2022 онд томилогдсон Филипп Гуиллемогийн удирдлага дор тус бүлэг Германы үйлдвэрүүдээ хааж, хамгийн ашигтай газрууддаа (Бразил, АНУ) анхаарлаа төвлөрүүлж, өрийг эрс бууруулсан. 2025 онд ArcelorMittal нь Аполло компанийн эзэмшдэг ойролцоогоор 28%-ийн хувьцааг худалдаж авснаа зарласан.
Бүлгийн одоогийн байдал, үр дүн, хэтийн төлөвийг дагахын тулд манай дүн шинжилгээг үзнэ үүВаллурекийн хувьцаа.
Хөрөнгө оруулагчдад зориулсан сургамж
Филипп Крузегийн ажиллаж байх үеийн Валлурекийн гүйцэтгэл нь Парисын хөрөнгийн бирж дээр хамгийн их судлагдсан жишээнүүдийн нэг юм. Дөрвөн гол дүгнэлт:
- Циклийн хувьцааг бүхэл бүтэн мөчлөгийн туршид үнэлдэг. Циклийн оргил үед дээд амжилт тогтоосон ашиг тогтвортой биш юм. Валлурек шиг группийг 2008 эсвэл 2013 оны үр дүнд үндэслэн үнэлэх нь газрын тосны үнэ буурч болзошгүйг мартахтай адил юм.
- Өр бүх зүйлийг улам хүндрүүлдэг. Эдийн засгийн өсөлтийн үе шатанд энэ нь өсөлтийг тэтгэдэг бол уналтын үед оршин тогтноход аюул учруулдаг. Цэвэр өрийн хүү, татвар, элэгдэл хорогдлын өмнөх ашиг (EBITDA)-ийн харьцаа нь хянах гол үзүүлэлт юм.
- Хөрөнгийн өсөлт болон өрийн хөрвүүлэлт буурдаг. Бүтцийн өөрчлөлтийн үеэр хувьцаагаа хадгалж үлдсэн хувьцаа эзэмшигч нь компани оршин тогтнож байсан ч хөрөнгө оруулалтынхаа ихэнх хэсгийг алдаж болзошгүй.
- Засаглал чухал. Нийслэлд олон нийтийн хувьцаа эзэмшигчтэй, хяналтын зөвлөлийн хяналтад байдаг удирдах зөвлөл нь стратегийн алдаанаас хамгаалдаггүй.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre талаарх санал бодол Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Филипп Крузе чухал огноонууд дээр
|жил
|Алхам
|1956
|Нойи-сюр-Сейн хотод төрсөн (10-р сарын 18)
|1981
|ENA-г төгссөн, ангийнхаа тэргүүний ажилтан; Төрийн зөвлөлд элссэн
|1986
|Сент-Гобейнд элсэх
|2000
|Saint-Gobain компанийн гүйцэтгэх захирлын орлогч
|2008
|Валлурекийн хяналтын зөвлөлийн гишүүн
|2009
|Валлурекийн удирдах зөвлөлийн дарга; EDF-ийн захирал
|2012
|Мандатыг дөрвөн жилээр сунгав
|2016
|Nippon Steel болон Bpifrance компаниудын хөрөнгийн өсөлт
|2020
|Тэрээр удирдах зөвлөлийн даргын албан тушаалаасаа бууж байна
тусламж
Филипп Крузет хэзээ Валлурекийг удирдаж байсан бэ?
Тэрээр 2008 оны 4-р сараас хойш Валлурек компанийн хяналтын зөвлөлд ажиллаж байгаад 2009-2020 онд тус компанийн удирдах зөвлөлийг даргалж байжээ.
Валлурекийн хувьцааны ханш түүнийг ажиллаж байх хугацаанд яагаад унасан бэ?
Энэ нь голчлон 2014 оноос хойш газрын тосны үнэ унасантай холбоотой бөгөөд энэ нь өрөмдлөгийн хоолойн эрэлтийг бууруулсан бөгөөд тус групп өсөлтийн хөрөнгө оруулалтынхаа дараа их хэмжээний өртэй болсон.
Валлурекээс өмнө Филипп Кроузегийн карьерын замнал ямар байсан бэ?
1981 онд ENA-г онц дүнтэй төгссөн тэрээр Төрийн зөвлөлд ажиллаж эхлэхээсээ өмнө Saint-Gobain-д хорин гаруй жил ажиллаж, эцэст нь дэд захирлаар ажиллаж байжээ.