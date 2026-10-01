जीन-लुईस बेफा १९८६ ते २००७ या दोन दशकांहून अधिक काळ त्यांनी सेंट-गोबेनचे नेतृत्व केले आणि त्यानंतर २०१० पर्यंत ते संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते. ११ ऑगस्ट १९४१ रोजी नीस येथे जन्मलेले आणि कॉर्प्स डे माइन्स अभियांत्रिकी शाळेचे पदवीधर असलेले ते, नागरी सेवेच्या उच्च स्तरावर प्रशिक्षित आणि उद्योगाच्या मोक्याच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवणाऱ्या आघाडीच्या फ्रेंच व्यावसायिक अधिकाऱ्यांच्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करतात. सेंट-गोबेनच्या पलीकडे, त्यांनी औद्योगिक धोरणावरील त्यांच्या अहवाल आणि पुस्तकांद्वारे सार्वजनिक चर्चेवर प्रभाव टाकला. एका अशा कारकिर्दीचा आढावा, जी आजही सीएसी ४० (CAC 40) औद्योगिक समूहांच्या निवडींना दिशा देत आहे.
शिक्षण: पॉलिटेक्निक, खाणकाम आणि विज्ञान पो
एका अभियंता आणि शिक्षिकेचा मुलगा असलेल्या जीन-लुई बेफाने नीसमधील लायसी मॅसेनामध्ये स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली आणि त्याला प्रवेश मिळाला...इकोले पॉलीटेक्निक १९६० मध्ये ते अभियंता झाले. खाण दल 1963 मध्ये, त्यांनी École Nationale supérieure du pétrole et des moteurs येथे देखील अभ्यास केला आणि Institut d'études politiques de Paris (1966, अर्थशास्त्र-वित्त विभाग) मधून डिप्लोमा प्राप्त केला.
ऊर्जा प्रशासनाची सुरुवात
त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात क्लेरमोंट-फेरांड येथे खाण अभियंता म्हणून केली, त्यानंतर १९६७ ते १९७४ या काळात ते उद्योग मंत्रालयाच्या इंधन विभागात रुजू झाले, जिथे ते 'शुद्धीकरण आणि उपयोग' सेवेचे प्रमुख आणि नंतर उपसंचालक बनले. या अनुभवामुळे त्यांना ऊर्जा आणि शासन व उद्योग यांच्यातील संबंधांचे सखोल ज्ञान मिळाले; हे दोन विषय त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत महत्त्वाचे ठरले.
१९७४-१९८६: सेंट-गोबेनचा उदय
१९७४ मध्ये, जीन-लुई बेफा सामील झाले संत-गोबाईन नियोजन संचालक म्हणून. त्यानंतर त्यांनी महासंचालक म्हणून, मग अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. Pont-a-Moussonकास्ट आयर्न पाईप्समध्ये विशेषज्ञ असलेल्या एका उपकंपनीचे व्यवस्थापन सांभाळतानाच, त्यांनी १९७९ ते १९८२ पर्यंत समूहाच्या "पाईप्स आणि मेकॅनिक्स" शाखेचेही व्यवस्थापन केले. मार्च १९८२ मध्ये, सेंट-गोबेनच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या वर्षी, ते त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक बनले.
जानेवारी १९८६ मध्ये, त्यांनी रॉजर फौरॉक्स यांच्यानंतर पदभार स्वीकारला. अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीफ्रान्स्वा मित्तेराँ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त झाल्यावर आणि तत्कालीन पंतप्रधान जॅक शिराक यांनी पुष्टी दिल्यावर, त्यांनी १९८६ च्या अखेरीस सेंट-गोबेनच्या खाजगीकरणाचे नेतृत्व केले, जे सहजीवन सरकारच्या काळातील पहिले मोठे खाजगीकरण होते.
१९८६-२००७: सेंट-गोबेनच्या प्रमुखपदी वीस वर्षे
त्यांच्या नेतृत्वाखाली, सेंट-गोबेनमध्ये एक आमूलाग्र परिवर्तन झाले. ऐतिहासिकदृष्ट्या काचेवर लक्ष केंद्रित केलेल्या या समूहाने बांधकाम साहित्य आणि साहित्य वितरणात आपला विस्तार केला आणि तो अत्यंत आंतरराष्ट्रीय बनला. या काळातील प्रमुख टप्प्यांमध्ये १९९० मध्ये अमेरिकन कंपनी नॉर्टनचे अधिग्रहण, ज्यामुळे हा समूह घर्षण सामग्रीमध्ये जागतिक स्तरावर अग्रणी बनला, आणि त्यानंतर २००५ मध्ये प्लास्टरबोर्डमधील विशेषज्ञ असलेल्या ब्रिटिश कंपनी बीपीबीचे अधिग्रहण यांचा समावेश होता.
या धोरणामुळे सेंट-गोबेन गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रातील जगातील अग्रगण्य तज्ञांपैकी एक बनली आहे, आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी हे स्थान कायम ठेवून ते अधिक मजबूत केले आहे. जीन-लुई बेफा जून २००७ पर्यंत सीईओ होते, त्यानंतर २०१० पर्यंत संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते; त्यांच्या जागी पिएर-आंद्रे डी शालेन्दार यांनी सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारला. जुलै २०२१ पासून, या समूहाचे नेतृत्व बेनोइट बाझिन करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी, बेफाच्या नेतृत्वाखालील सेंट-गोबेनचा इतिहास हे दाखवतो की, एक शतकाहून जुनी औद्योगिक कंपनी एकामागून एक अधिग्रहणांच्या माध्यमातून स्वतःला कसे नव्याने घडवू शकते. आमचे विश्लेषण...सेंट-गोबेन स्टॉक त्याच्या सध्याच्या प्रोफाइलचा तपशील देतो, जे शाश्वत बांधकाम आणि ऊर्जा-कार्यक्षम नूतनीकरणावर केंद्रित आहे.
वेतन आणि ॲस्बेस्टॉसवरील चर्चा
त्यांच्या पिढीतील इतर कार्यकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच, जीन-लुई बेफा यांना अनेक आघाड्यांवर टीकेला सामोरे जावे लागले. २००७ मध्ये, ते सर्वाधिक पगार घेणाऱ्या फ्रेंच सीईओंपैकी एक होते, त्या वर्षीच्या वृत्तपत्रांच्या क्रमवारीनुसार त्यांचा अंदाजित मोबदला १०.२ दशलक्ष युरो होता. इतकेच नव्हे तर, पॉन्ट-आ-मुसॉनच्या प्रमुखपदी असताना, संपूर्ण सामग्री उद्योगाला ग्रासलेल्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर, ॲस्बेस्टॉसच्या वापराच्या विरोधकांनी त्यांना लक्ष्य केले. ॲस्बेस्टॉसच्या या प्रकरणामुळे समूहाच्या प्रतिमेवर आणि कायदेशीर प्रतिष्ठेवर, विशेषतः अमेरिकेत, कायमस्वरूपी नकारात्मक परिणाम झाला.
औद्योगिक धोरणावरील एक विचारवंत
जीन-लुई बेफा यांनी फ्रेंच उद्योगाच्या भविष्यावरील एक प्रभावशाली आवाज म्हणून स्वतःला स्थापित केले आहे:
- २००४ मध्ये, जॅक शिराक यांनी औद्योगिक धोरणाला पुनरुज्जीवित करण्याची मोहीम त्यांच्यावर सोपवली. जानेवारी २००५ मधील त्यांचा अहवाल, नवीन औद्योगिक धोरणाकडेच्या निर्मितीस कारणीभूत ठरलेऔद्योगिक नवोन्मेष एजन्सीज्याच्या पर्यवेक्षक मंडळाचे अध्यक्षपद त्यांनी सप्टेंबर २००५ पासून भूषवले आहे;
- २००२ मध्ये, त्यांनी अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते रॉबर्ट सोलो यांच्यासोबत सेंट-गोबेन सेंटर फॉर रिसर्च इन इकॉनॉमिक्सची स्थापना केली, जे नंतर कूर्नो सेंटर बनले, आणि त्यानंतर कूर्नो फाउंडेशन (२०१०) बनले, ज्याचे ते सह-अध्यक्ष आहेत;
- त्याने सेउइलसोबत अनेक निबंध प्रकाशित केले: फ्रान्सला निवड करावी लागेल (2012), फ्रान्सने कारवाई केली पाहिजे (2013), सत्तेच्या चाव्या (2015) आणि परिवर्तन करा किंवा नष्ट व्हा: मोठ्या कंपन्या विरुद्ध स्टार्टअप्स (2017).
त्यांचा मुख्य सिद्धांत असा आहे की, अमेरिका-चीन या दुहेरी शक्तींसमोर, एखाद्या देशाची शक्ती त्याच्या निर्यात उद्योगावर, तंत्रज्ञानावर, ऊर्जेवर आणि लष्करी क्षमतेवर अवलंबून असते. ते शासनाच्या नेतृत्वाखालील एका सुसंगत औद्योगिक धोरणाचे समर्थन करतात आणि फ्रान्सच्या औद्योगिकीकरणाच्या ऱ्हासावर टीका करतात. आरोग्य संकटानंतर, औद्योगिक सार्वभौमत्व आणि उत्पादन मायदेशी परत आणण्यावरील चर्चांमुळे यापैकी काही विचारांना व्यापक प्रतिसाद मिळाला आहे.
Lazard, Engie, Le Monde: बोर्ड सदस्य म्हणून दुसरी कारकीर्द
सेंट-गोबेननंतर, जीन-लुई बेफा बँकेचे वरिष्ठ सल्लागार झाले. Lazardत्यांनी २००८ ते २०१५ पर्यंत जीडीएफ सुएझ (GDF Suez) आणि नंतर एंजी (Engie) यांच्या संचालक मंडळावर काम केले, जिथे त्यांनी नामांकन आणि मानधन समितीचे अध्यक्षपद भूषवले. तसेच त्यांनी सिमेन्सच्या (Siemens) पर्यवेक्षक मंडळावर (२००८-२०१३), ग्रुप ब्रुसेल्स लँबर्टच्या (Groupe Bruxelles Lambert) संचालक मंडळावर (२००१-२०१३) आणि कैस दे देपोच्या (Caisse des Dépôts) पर्यवेक्षक मंडळावर (२०१४-२०१९) काम केले. त्यांनी बीएनपी परिबा (BNP Paribas) आणि गाझ दे फ्रान्सचे (Gaz de France) संचालक म्हणूनही काम केले आहे. ते १९९४ पासून या समूहाच्या पर्यवेक्षक मंडळाचे सदस्य आहेत. ले मॉन्डेते ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी त्याचे अध्यक्ष झाले.
एन्जीमधील त्यांच्या भूमिकेमुळे ते प्रमुख ऊर्जा समस्यांच्या अधिक जवळ येतात, आणि हे एक असे क्षेत्र आहे ज्याचे आम्ही आमच्या माहितीपत्रकात विशेष विश्लेषण करतो...इंजिन क्रिया.
जातीधर्मांच्या
जीन-लुई बेफा हे लीजन ऑफ ऑनरचे ग्रँड ऑफिसर (२००७), नॅशनल ऑर्डर ऑफ मेरिटचे ग्रँड क्रॉस (२०१६), आणि ऑर्डर ऑफ आर्ट्स अँड लेटर्सचे कमांडर (२००५) आहेत. त्यांना ऑर्डर ऑफ द रायझिंग सन (जपान) यासह अनेक परदेशी सन्मान मिळाले आहेत. ऑपेराचे चाहते असलेल्या त्यांनी पॅरिस नॅशनल ऑपेराच्या प्रचारासाठीच्या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषवले.
त्याचा प्रवास गुंतवणूकदाराला काय शिकवतो
- औद्योगिक समूह टप्प्याटप्प्याने स्वतःमध्ये बदल घडवत आहेत. सेंट-गोबेनने आपले नाव न बदलता आपले केंद्रबिंदू बदलले आहे: त्याचे मूल्य समजून घेण्यासाठी तुम्हाला व्यवसाय विभागानुसार महसुलाचे विभाजन पाहावे लागेल.
- मोठी अधिग्रहणं म्हणजे एक प्रकारचा जुगारच असतो. एकीकरण यशस्वी झाल्यास ते मूल्य निर्माण करतात, परंतु अल्पकालीन कर्जाचा भार टाकतात.
- राजकीय संदर्भ महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीयीकरण, खाजगीकरण, औद्योगिक धोरण: सार्वजनिक निर्णयांनी सेंट-गोबेनच्या वाटचालीवर सखोल प्रभाव टाकला आहे.
सेंट-गोबेन आणि एंजी पात्र आहेत पीएफ्रेंच इक्विटीमधील दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठीचे प्रमाणित कर-सवलत असलेले गुंतवणूक साधन. हा लेख केवळ माहितीसाठी असून, तो गुंतवणुकीचा सल्ला मानला जाऊ नये.
FAQ
ज्याँ-लुई बेफा यांनी सेंट-गोबेनचे नेतृत्व किती काळ केले?
ते जानेवारी १९८६ ते जून २००७ पर्यंत त्याचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते, त्यानंतर २०१० पर्यंत संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते.
ज्याँ-लुई बेफा यांनी कोणती पुस्तके लिहिली?
विशेषतः फ्रान्सला निवड करावी लागेल (2012), फ्रान्सने कारवाई केली पाहिजे (2013), सत्तेच्या चाव्या (2015) आणि परिवर्तन करा किंवा नष्ट व्हा (२०१७), सर्व सेउइल द्वारे प्रकाशित.
औद्योगिक नवोन्मेष संस्था म्हणजे काय?
त्यांच्या औद्योगिक धोरणावरील अहवालानंतर २००५ मध्ये स्थापन झालेली एक सार्वजनिक संस्था, जिचा उद्देश प्रमुख संशोधन आणि नवोन्मेष प्रकल्पांना पाठिंबा देणे हा होता. ते तिच्या पर्यवेक्षक मंडळाचे अध्यक्ष होते.