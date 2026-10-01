फिलिप क्रोझेट मंडळाचे अध्यक्षपद भूषवले Vallourec२००९ ते २०२० या काळात सीमलेस ट्यूब्समधील फ्रेंच तज्ञ. १८ ऑक्टोबर १९५६ रोजी न्युइली-सुर-सीन येथे जन्मलेल्या त्यांनी ईएनए (नॅशनल स्कूल ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन) मधून आपल्या वर्गात प्रथम क्रमांकाने पदवी मिळवली, कौन्सिल ऑफ स्टेटमध्ये काम केले आणि त्यानंतर सेंट-गोबेनमध्ये वीस वर्षांहून अधिक काळ घालवला. तेलाच्या तेजीच्या काळात त्यांनी व्हॅलुरेकची सूत्रे हाती घेतली आणि त्यानंतर समूहाच्या इतिहासातील सर्वात वाईट संकटांपैकी एकाचा सामना केला. चक्रीय स्टॉक्स आणि कर्जाशी संबंधित धोके समजून घेण्यासाठी त्यांची कारकीर्द एक आदर्श उदाहरण आहे.
शिक्षण: सायन्सेस पो, ईएनए आणि राज्य परिषद
न्यूली-सुर-सीन येथील लायसी पाश्चरचे विद्यार्थी असलेल्या फिलिप क्रोझे यांनी सायन्सेस पो पॅरिसमधून (१९७६, सार्वजनिक सेवा विभाग) पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी प्रवेश केलाराष्ट्रीय प्रशासन शाळाज्यातून तो बाहेर येतो वर्गात अव्वल १९८१ मध्ये. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात येथे केली. राज्य मंडळएक ऑडिटर म्हणून आणि नंतर विनंत्यांचे प्रमुख म्हणून.
१९८३ मध्ये त्यांनी सिल्व्ही हुबॅक यांच्याशी विवाह केला, ज्या एक वरिष्ठ सनदी अधिकारी होत्या आणि पुढे २०१२ ते २०१५ या काळात राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून उल्लेखनीय ठरल्या.
सेंट-गोबेन येथे बावीस वर्षे (१९८६-२००८)
१९८६ मध्ये, फिलिप क्रोझे सामील झाले संत-गोबाईनत्यावेळी जीन-लुई बेफा यांच्या नेतृत्वाखाली, ते योजनेचे संचालक होते. त्यांनी तेथे कार्यकारी आणि आर्थिक अशा दोन्ही प्रकारची विविध पदे भूषवली:
- 1989-1992 कॉन्डाट पेपर मिल्सचे महाव्यवस्थापक;
- 1992-1996 स्पेन आणि पोर्तुगालसाठी सर्वसाधारण प्रतिनिधी;
- एक्सएनयूएमएक्सकडून औद्योगिक सिरॅमिक्स विभागाचे संचालक;
- एक्सएनयूएमएक्सकडून वित्त, खरेदी आणि आयटीचे प्रभारी उपमहाव्यवस्थापक, त्यानंतर बिल्डिंग डिस्ट्रिब्युशन विभागाचे.
या कारकिर्दीमुळे त्याला जागतिक औद्योगिक समूहांमध्ये कारखाना व्यवस्थापन, आर्थिक देखरेख आणि वितरण यांसारखा व्यापक अनुभव मिळाला आहे. त्याला प्रशिक्षण देणाऱ्या कंपनीला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, आमचे विश्लेषण पहा...सेंट-गोबेन स्टॉक.
२००९: वॅलुरेकमध्ये पद स्वीकारले
एप्रिल २००८ मध्ये, फिलिप क्रोझे वॅलुरेकच्या पर्यवेक्षक मंडळात सामील झाले; एका वर्षानंतर, 2009त्यांची मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. मार्च २०१२ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ चार वर्षांसाठी वाढवण्यात आला. त्यांनी २००९ पासून पाच वर्षे ईडीएफचे संचालक म्हणूनही काम केले आणि आण्विक वचनबद्धतेवर देखरेख करणाऱ्या समितीचे अध्यक्षपद भूषवले.
तेव्हा व्हॅलुरेक आपल्या शिखरावर होते. हा समूह प्रामुख्याने तेल आणि वायू उत्खननासाठी (तथाकथित OCTG ट्यूब्स) वापरल्या जाणाऱ्या, तसेच वीज प्रकल्प आणि उद्योगांसाठीही लागणाऱ्या सीमलेस स्टील ट्यूब्सचे उत्पादन करत असे. तेलाच्या किमती सातत्याने उच्च राहिल्याने, मागणी जोरदार होती आणि हा स्टॉक पॅरिस स्टॉक एक्सचेंजमधील अग्रगण्य शेअर्सपैकी एक होता.
२००९-२०१४: विकासासाठी गुंतवणूक
या कालावधीसाठीची रणनीती म्हणजे हायड्रोकार्बन उत्पादनात जोरदार वाढ होत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये व्हॅलुरेकची उपस्थिती मजबूत करणे: ब्राझील (जपानच्या सुमितोमोसोबत भागीदारीत उभारलेला नवीन स्टील प्लांट आणि रोलिंग मिलसह), युनायटेड स्टेट्स (जिथे शेल गॅस आणि तेलाच्या तेजीमुळे मागणीला आधार मिळत आहे), आणि मध्य पूर्व. मागणी मजबूत राहील या गृहितकावर आधारित, या गुंतवणुकींमुळे समूहाची क्षमता आणि कर्ज वाढत आहे.
२०१० मध्ये, त्यांचे मानधन २.७३ दशलक्ष युरो इतके अंदाजित होते, त्यावेळच्या वृत्तपत्रांनुसार, काही भागधारकांनी या रकमेवर टीका केली होती, ज्यांना ही रणनीती खूपच महत्त्वाकांक्षी वाटली होती.
२०१४-२०२०: तेलाचे संकट आणि शेअर बाजाराची अधोगती
२०१४ च्या उत्तरार्धापासून तेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र घसरणीने सर्व काही बदलून टाकले. तेल कंपन्यांनी त्यांच्या ड्रिलिंगमधील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी केली, पाईपचे प्रमाण आणि किमती कोसळल्या, आणि स्थिर खर्च व कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या वॅलुरेकला एकापाठोपाठ एक तोटा सहन करावा लागला. या समूहाने, विशेषतः युरोपमध्ये, खर्च कपात आणि क्षमता कमी करण्याच्या योजना सुरू केल्या.
२०१६ मध्ये, निप्पॉन स्टील अँड सुमितोमो मेटलच्या प्रवेशाने आणि सार्वजनिक भागधारक असलेल्या बीपीआयफ्रान्सच्या पाठिंब्याने, वॅलुरेकने अंदाजे एक अब्ज युरोची भांडवल वाढ केली. या व्यवहारामुळे कंपनीला तिच्या आव्हानांवर मात करता आली, परंतु त्यासाठी विद्यमान भागधारकांच्या हिस्सेदारीत लक्षणीय घट झाली.
हा काळ स्टीलवर्क खटल्यामुळेही गाजला.अॅस्कोव्हलसेंट-सॉल्व्ह (नॉर्ड) येथील, ज्याचे वॅलुरेक भागधारक आणि ग्राहक होते. ही जागा ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नांमधील समूहाच्या भूमिकेवर, विशेषतः माहितीपटामध्ये, जोरदार टीका करण्यात आली आहे. अॅस्कोव्हल, पोलादासाठीची लढाई एरिक गेरेट यांच्याद्वारे.
फिलिप क्रोझेत मंडळाचा राजीनामा देतात 2020त्यांच्या जागी एडवर्ड गिनोट आले.
क्रोझेनंतर: पुनर्रचना आणि एक नवी सुरुवात
२०२१ मध्ये, वॅलुरेकने एक मोठी आर्थिक पुनर्रचना केली: तिच्या कर्जाचा मोठा भाग इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यात आला आणि अपोलो फंडासह कर्जदार बहुसंख्य भागधारक बनले. विद्यमान भागधारकांचे भागभांडवल लक्षणीयरीत्या कमी झाले. २०२२ मध्ये नियुक्त झालेल्या फिलिप गिलेमोट यांच्या नेतृत्वाखाली, समूहाने आपले जर्मन प्लांट बंद केले, आपल्या सर्वाधिक फायदेशीर ठिकाणांवर (ब्राझील, युनायटेड स्टेट्स) पुन्हा लक्ष केंद्रित केले आणि आपले कर्ज मोठ्या प्रमाणात कमी केले. २०२५ मध्ये, आर्सेलरमित्तलने अपोलोकडे असलेले सुमारे २८% भागभांडवल अधिग्रहित करण्याची घोषणा केली.
समूहाची सद्यस्थिती, त्याचे निकाल आणि भविष्यातील शक्यता जाणून घेण्यासाठी, आमचे विश्लेषण पहा.वॅलुरेक स्टॉक.
गुंतवणूकदारासाठी धडे
फिलिप क्रोझे यांच्या कार्यकाळातील वॅलुरेक यांची कामगिरी हे पॅरिस स्टॉक एक्सचेंजवरील सर्वाधिक अभ्यासल्या जाणाऱ्या उदाहरणांपैकी एक आहे. त्यातून मिळणारे चार महत्त्वाचे मुद्दे:
- चक्रीय स्टॉकचे मूल्यांकन संपूर्ण चक्राच्या आधारावर केले जाते. एखाद्या चक्राच्या शिखरावर मिळवलेला विक्रमी नफा शाश्वत नसतो. वॅलुरेकसारख्या समूहाचे मूल्यांकन त्याच्या २००८ किंवा २०१३ च्या निकालांच्या आधारावर करणे म्हणजे तेलाची किंमत खाली येऊ शकते हे विसरण्यासारखे होते.
- कर्ज प्रत्येक गोष्टीची तीव्रता वाढवते. तेजीच्या काळात ते विकासाला चालना देते; मंदीच्या काळात ते अस्तित्वाला धोका निर्माण करते. व्याज, कर, घसारा आणि परिशोधनपूर्वीच्या कमाईच्या (EBITDA) तुलनेत निव्वळ कर्जाचे गुणोत्तर हे निरीक्षण करण्यासारखे एक महत्त्वाचे निर्देशक आहे.
- भांडवली वाढ आणि कर्ज रूपांतरणामुळे घट होते. पुनर्रचनेच्या काळात आपले शेअर्स राखून ठेवणाऱ्या भागधारकाला, कंपनी टिकली तरीही, आपल्या गुंतवणुकीचा मोठा भाग गमवावा लागू शकतो.
- शासन महत्त्वाचे आहे. पर्यवेक्षक मंडळाद्वारे नियंत्रित आणि भांडवलामध्ये सार्वजनिक भागधारक असलेले व्यवस्थापन मंडळ धोरणात्मक चुकांपासून संरक्षण देत नाही.
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फिलिप क्रोझेत महत्त्वाच्या तारखांमध्ये
|वर्ष
|पाऊल
|1956
|न्युली-सुर-सीन येथे जन्म (१८ ऑक्टोबर)
|1981
|ENA मधून वर्गात प्रथम क्रमांकाने पदवी प्राप्त केली; राज्य परिषदेत सामील झाले.
|1986
|सेंट-गोबेनमध्ये सामील होणे
|2000
|सेंट-गोबेनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
|2008
|वॅलुरेकच्या पर्यवेक्षक मंडळाचे सदस्य
|2009
|वॅलुरेकच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष; ईडीएफचे संचालक
|2012
|कार्यकाळ चार वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात आला.
|2016
|निप्पॉन स्टील आणि बीपीआयफ्रान्स यांच्यासोबत भांडवल वाढ
|2020
|ते संचालक मंडळाचे अध्यक्षपद सोडत आहेत.
FAQ
फिलिप क्रोझे यांनी वॅलुरेकचे व्यवस्थापन केव्हा केले?
एप्रिल २००८ पासून पर्यवेक्षक मंडळावर काम केल्यानंतर, त्यांनी २००९ ते २०२० पर्यंत वॅलुरेकच्या व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्षपद भूषवले.
त्यांच्या कार्यकाळात वॅलुरेकच्या शेअरची किंमत का घसरली?
मुख्यतः २०१४ पासून तेलाच्या किमती कोसळल्यामुळे, ड्रिलिंग ट्यूबिंगची मागणी कमी झाली, तर दुसरीकडे समूहाने केलेल्या विकास गुंतवणुकीनंतर तो मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी झाला होता.
वॅलुरेकच्या आधी फिलिप क्रोझेचा कारकिर्दीचा मार्ग कसा होता?
१९८१ मध्ये ईएनए (ENA) मधून आपल्या वर्गात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्यावर, त्यांनी कौन्सिल ऑफ स्टेटमध्ये आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि त्यानंतर सेंट-गोबेनमध्ये वीस वर्षांहून अधिक काळ काम करून अखेरीस ते उपव्यवस्थापकीय संचालक बनले.