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Eric Trappier telah menerajui Dassault Aviation sejak Januari 2013. Dilahirkan pada 1 Jun 1960, beliau menyertai kumpulan itu pada usia 24 tahun dan menghabiskan sebahagian besar kerjayanya menjual jet pejuang untuk eksport sebelum mengambil alih tampuk pemerintahan. Di bawah kepimpinannya, RafaleSetelah lama dianggap tidak boleh dijual di luar Perancis, ia telah menjadi satu kejayaan komersial global. Pada Januari 2025, beliau juga menyandang jawatan pengerusi Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Satu potret seorang pemimpin yang bijaksana yang keputusannya penting kepada semua yang menegakkan nilai-nilai pertahanan.

Latihan dan permulaan

Éric Trappier ialah seorang jurutera siswazah dari Télécom SudParis. Beliau menamatkan perkhidmatan ketenteraannya sebagai pegawai dalam Tentera Laut Perancis pada tahun 1983 dan 1984, kemudian menyertai Dassault Aviation pada tahun 1984. Beliau kini merupakan kapten tentera laut simpanan. Berkahwin pada tahun 1983, beliau merupakan bapa kepada tiga orang anak.

Tiga puluh tahun dalam perkhidmatan eksport

Kerjaya beliau di Dassault Aviation hampir sepenuhnya tertumpu pada hal ehwal antarabangsa:

1984-1987 : pejabat reka bentuk dan pengurusan sistem senjata.

: pejabat reka bentuk dan pengurusan sistem senjata. 1987-1991 : pengurusan teknikal antarabangsa, bertanggungjawab untuk rundingan dengan Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, Chile dan Jerman. Beliau terlibat dalam penjualan pesawat rondaan maritim Atlantik.

: pengurusan teknikal antarabangsa, bertanggungjawab untuk rundingan dengan Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, Chile dan Jerman. Beliau terlibat dalam penjualan pesawat rondaan maritim Atlantik. 1991-1995 bertanggungjawab untuk jualan di Asia, termasuk kontrak Mirage dengan India.

bertanggungjawab untuk jualan di Asia, termasuk kontrak Mirage dengan India. 1995-2000 : bertanggungjawab untuk jualan di Emiriah Arab Bersatu, di mana beliau menguruskan kontrak Mirage 2000-9.

: bertanggungjawab untuk jualan di Emiriah Arab Bersatu, di mana beliau menguruskan kontrak Mirage 2000-9. 2000-2005 : pengarah wilayah Timur Tengah dan Afrika, kemudian pengarah eksport ketenteraan.

: pengarah wilayah Timur Tengah dan Afrika, kemudian pengarah eksport ketenteraan. 2006 Pengurus besar antarabangsa.

Dia juga merundingkan perjanjian perindustrian untuk penunjuk perasaan dron tempur. nEUROndiketuai oleh Dassault Aviation bersama Saab (Sweden), Alenia (Itali), RUAG (Switzerland), HAI (Greece) dan EADS (Sepanyol). Program Eropah ini berfungsi sebagai makmal untuk teknologi pemanduan halimunan dan autonomi.

2013: Ketua Pegawai Eksekutif termuda dalam sejarah Dassault Aviation

Dilantik sebagai pengarah pada 18 Disember 2012, Éric Trappier telah dilantik sebagai presiden dan CEO pada Januari 8 2013menggantikan Charles Edelstenne. Pada usia 52 tahun, beliau menjadi Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) kelima syarikat itu sejak penubuhannya pada tahun 1929, dan yang termuda memegang jawatan ini.

Dia mewarisi situasi paradoks: Rafale diiktiraf secara teknikal, tetapi tiada pelanggan asing yang membelinya, dan pesawat itu hanya disokong oleh pesanan daripada kerajaan Perancis. Oleh itu, cabaran dekad ini adalah untuk mengubah program kebangsaan menjadi kejayaan eksport.

Jualan utama Rafale di bawah kepimpinannya

Dekad berikutnya membuktikan beliau betul. Kontrak penting yang ditandatangani sejak 2015:

tahun Pays Perintah 2015 Mesir 24 Rafale (pelanggan eksport pertama), ditambah dengan pesanan kedua pada tahun 2021 2015 Qatar 24 Rafale, kemudian ditingkatkan kepada 36 2016 Malaisie 36 pesawat Rafale untuk Tentera Udara Perancis 2021 Grèce Pesawat Rafale baharu dan terpakai 2021 Croatie 12 buah Rafale terpakai 2021 Émirats Malaisie arabes 80 pesawat Rafale, pesanan eksport terbesar dalam sejarah program ini 2022 Indonesia 42 pesawat Rafale, dalam beberapa kelompok 2024 Serbia 12 Letusan 2025 Malaisie 26 pesawat Rafale Marine untuk Tentera Laut India

Kejayaan-kejayaan ini telah mengubah wajah Dassault Aviation secara mendalam: buku pesanan berbilang tahun, peningkatan pengeluaran dan keterlihatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sektor ketenteraan. Ia juga memberi manfaat kepada rakan kongsi utama program ini, Thales untuk elektronik dan Safran untuk enjin M88. Pelabur yang berminat dalam rantaian nilai ini boleh merujuk analisis kami tentang...Saham Dassault Aviation, TheAksi Thales danSaham Safran.

Fail sensitif: SCAF dan Falcon

Ia tidak semudah itu. Program Eropah untuk Sistem Udara Tempur Masa Depan (FCAS)Projek yang dilancarkan dengan Jerman dan Sepanyol itu ditandai dengan perselisihan faham industri yang berulang kali mengenai pembahagian tugas antara Dassault Aviation dan Airbus. Éric Trappier secara terbuka mempertahankan keperluan untuk kontraktor utama yang dikenal pasti dengan jelas untuk jet pejuang itu, satu jawatan yang kerap mencetuskan ketegangan dengan rakan kongsi.

Di pihak awam, rangkaian jet perniagaan Falcon Falcon 6X mengalami kelewatan, terutamanya berkaitan enjin, sebelum mula beroperasi dan Falcon 10X telah dibangunkan. Perniagaan Falcon kekal lebih sensitif terhadap keadaan ekonomi berbanding perniagaan ketenteraan.

Presiden GIMD dan tokoh terkemuka dalam majikan perindustrian

Pada 9 Januari 2025, Éric Trappier menggantikan Charles Edelstenne sebagai presiden Kumpulan Perindustrian Marcel Dassault (GIMD)Syarikat induk keluarga Dassault, yang terutamanya mengawal Dassault Aviation dan memegang kepentingan yang besar dalam Dassault Systèmes, merupakan pemegang saham majoriti Thales. Beliau kekal sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Dassault Aviation.

Beliau juga memegang beberapa jawatan perwakilan:

Presiden Persatuan Industri Aeroangkasa dan Pertahanan Eropah (ASD), dipilih pada Mei 2017;

Presiden GIFAS (Persatuan Industri Aeroangkasa Perancis), dipilih pada 8 Jun 2017;

Presiden CIDEF (Majlis Industri Pertahanan Perancis) dari Mac 2021 hingga Januari 2023;

Presiden UIMM (Kesatuan Industri dan Perdagangan Metalurgi), dipilih pada 15 April 2021.

Beliau telah menjadi Komander Legion of Honour sejak Januari 2025 dan penerima Pingat Aeronautik (2023).

Pertahanan Eropah pada tahun 2026: mengapa peranannya penting kepada pelabur

Sejak tahun 2022, peningkatan bajet ketenteraan di Eropah telah menjadikan saham pertahanan sebagai salah satu tema yang paling diperhatikan di pasaran saham. Dalam konteks ini, beberapa perkara perlu diberi perhatian:

Buku pesanan : ia memberikan keterlihatan selama beberapa tahun, tetapi keuntungan bergantung pada keupayaan untuk menyampaikan tepat pada masanya, oleh itu pada rantaian subkontrak.

: ia memberikan keterlihatan selama beberapa tahun, tetapi keuntungan bergantung pada keupayaan untuk menyampaikan tepat pada masanya, oleh itu pada rantaian subkontrak. Struktur kawalan Dassault Aviation dimiliki secara majoriti oleh GIMD, dengan Airbus sebagai pemegang saham minoriti yang signifikan. Oleh itu, apungan bebas adalah terhad, yang boleh menguatkan pergerakan harga saham.

Dassault Aviation dimiliki secara majoriti oleh GIMD, dengan Airbus sebagai pemegang saham minoriti yang signifikan. Oleh itu, apungan bebas adalah terhad, yang boleh menguatkan pergerakan harga saham. Kontrak eksport : mereka bergantung pada keputusan politik, pembiayaan dan kadangkala pemindahan teknologi, dengan jadual pelaksanaan yang sering tidak menentu.

: mereka bergantung pada keputusan politik, pembiayaan dan kadangkala pemindahan teknologi, dengan jadual pelaksanaan yang sering tidak menentu. Kriteria ESG : sesetengah dana tidak termasuk senjata, yang lain telah mengintegrasikannya semula sejak 2022. Ini mempengaruhi permintaan untuk sekuriti ini.

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Soalan Lazim

Sejak bila Eric Trappier bertanggungjawab ke atas Dassault Aviation?

Beliau telah menjadi Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Dassault Aviation sejak 8 Januari 2013.

Apakah peranan Eric Trappier dalam penjualan Rafale?

Bekas pengarah urusan antarabangsa, beliau menerajui strategi eksport yang membolehkan kontrak pertama (Mesir dan Qatar pada tahun 2015, India pada tahun 2016), kemudian pesanan rekod 80 Rafale oleh Emiriah Arab Bersatu pada tahun 2021.

Apakah GIMD yang dipengerusikan oleh Éric Trappier?

Marcel Dassault Industrial Group ialah syarikat induk keluarga yang mengawal Dassault Aviation. Éric Trappier menjadi pengerusinya pada 9 Januari 2025.

Adakah Éric Trappier presiden UIMM?

Ya, beliau telah dipilih sebagai presiden Kesatuan Industri dan Perdagangan Metalurgi pada 15 April 2021.