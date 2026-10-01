Gérard Mestrallet merupakan salah seorang pemimpin yang paling banyak membentuk landskap tenaga Perancis sejak tiga puluh tahun yang lalu. Dilahirkan pada 1 April 1949 di Paris, beliau mengetuai transformasi Compagnie de Suez kepada sebuah kumpulan perindustrian, mengatur penggabungan dengan Gaz de France pada tahun 2008, dan kemudian mempengerusikan GDF Suez, dinamakan semula sebagai Engie pada tahun 2015. Biografi ini menjejaki semula kerjayanya, keputusan-keputusan penting yang menandakannya, kontroversi yang dicetuskannya, dan apa yang masih bermakna legasinya pada tahun 2026 bagi pelabur yang mengikuti sektor tenaga.

Pendidikan: profil jurutera dan penjawat awam kanan

Gérard Mestrallet mengikuti laluan kerjaya tipikal golongan elit pentadbiran Perancis, dengan fokus saintifik yang kuat. Beliau merupakan bekas pelajar École Polytechnique (kelas 1968), graduan École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), dan kemudian ENA, di mana beliau menamatkan pengajian pada tahun 1978 dengan kelas "Pierre Mendès France".

Setelah tamat pengajian dari ENA (Sekolah Pentadbiran Kebangsaan), beliau menyertai Jabatan Perbendaharaan sebagai pentadbir awam. Dari September 1982 hingga Julai 1984, beliau berkhidmat sebagai penasihat teknikal mengenai hal ehwal perindustrian di pejabat Jacques Delors, Menteri Ekonomi dan Kewangan ketika itu. Pengalaman di Bercy (Kementerian Kewangan) ini memberinya pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara kerajaan dan syarikat besar, satu aset yang akan terbukti tidak ternilai sepanjang kerjayanya seterusnya.

Daripada Syarikat Kewangan Suez kepada Persatuan Am Belgium

Pada tahun 1984, beliau menyertai Suez Financial Company sebagai pengurus projek. Beliau dengan cepat naik pangkat melalui: Timbalan Perwakilan Agung untuk Hal Ehwal Perindustrian pada tahun 1986, Pengarah Urusan European Rights Company (anak syarikat Suez) pada tahun 1987, kemudian Timbalan Pengarah Urusan syarikat itu pada tahun 1991. Seterusnya, beliau menjadi Pengarah Urusan dan Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Société Générale de Belgique, salah satu syarikat induk perindustrian tertua di Eropah, yang pembangunannya diterajui oleh beliau.

Pengalaman Belgium ini amat penting: Suez memegang kepentingan dalam elektrik (Electrabel), kewangan dan industri di sana. Ia menjelaskan mengapa Belgium kekal, sehingga hari ini, sebagai asas aktiviti kumpulan itu, yang kemudiannya menjadi Engie.

1995-2008: Transformasi Suez kepada kumpulan perkhidmatan

Pada tahun 1995, Gérard Mestrallet mengambil alih jawatan sebagai ketua Compagnie de Suez. Strateginya jelas: untuk memfokuskan semula konglomerat kewangan kepada tiga perniagaan teras, tenaga, air dan kebersihanUntuk mencapai matlamat ini, beliau memulakan penggabungan dengan Lyonnaise des Eaux. Pada tahun 1997, Suez Lyonnaise des Eaux telah diwujudkan, di mana beliau mempengerusikan lembaga pengurusan, manakala Jérôme Monod, ketua bersejarah Lyonnaise, mempengerusikan lembaga penyeliaan.

Kumpulan itu kemudiannya kembali kepada nama Suez. Pada tahun 2003, ia menerima pakai struktur tadbir urus lembaga pengarah, dengan Gérard Mestrallet menjadi pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutifnya. Dalam tempoh ini, Suez secara beransur-ansur menjual aktiviti kewangannya dan meletakkan dirinya sebagai pemain Eropah dalam utiliti, iaitu perkhidmatan penting (elektrik, gas, air, sisa).

2008: Penggabungan GDF Suez, perkahwinan negara

Penggabungan antara Gaz de France dan Suez, yang dimuktamadkan pada Julai 2008, merupakan operasi paling lambang dalam kerjayanya. Diumumkan seawal tahun 2006 dalam konteks ancaman tawaran pengambilalihan asing untuk Suez, ia memerlukan undang-undang untuk membenarkan negara Perancis mengurangkan kepentingannya dalam Gaz de France di bawah ambang minimum yang perlu dikekalkan. Kumpulan baharu itu, GDF Suez, menjadi salah satu syarikat tenaga terkemuka di dunia. Gérard Mestrallet merupakan Ketua Pegawai Eksekutifnya dari Julai 2008 hingga Mei 2016, sambil kekal sebagai pengerusi lembaga pengarah Suez Environnement, cawangan air dan sisa yang disenaraikan di bursa saham secara berasingan.

Bagi pelabur, penggabungan ini menggambarkan satu perkara penting: dalam sektor yang dikawal selia, nilai sesebuah syarikat bergantung kepada strategi perindustriannya dan juga hubungannya dengan kerajaan sebagai pemegang saham. Ini adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan semasa menganalisis...Aksi Engieyang mana negara Perancis kekal sebagai pemegang saham utama.

2015: GDF Suez menjadi Enjin

Pada tahun 2015, GDF Suez telah menukar namanya dan menjadi EngieSelain penjenamaan semula, kumpulan itu mengumumkan peralihan ke arah tenaga boleh diperbaharui, perkhidmatan tenaga dan penghapusan arang batu secara beransur-ansur. Walau bagaimanapun, peralihan ini berlaku lewat, menurut beberapa pemerhati: dalam artikel Februari 2020, Le Monde Ia merujuk kepada "kesilapan strategik" yang telah menghalang peralihan kumpulan itu, dengan menyatakan bahawa peralihan "hijau" baru benar-benar bermula pada tahun 2013.

Pada 3 Mei 2016, Gérard Mestrallet melepaskan jawatan pengurusan am kepada Isabelle Kocher dan mengekalkan jawatan pengerusi lembaga pengarah. Pada tahun 2018, beliau menyerahkan jawatan pengerusi kepada Jean-Pierre ClamadieuSejak 2021, Catherine MacGregor telah menjadi pengurus besar Engie.

Kontroversi: pampasan dan pelan pencen tambahan

Seperti ramai CEO CAC 40 pada generasinya, Gérard Mestrallet telah menjadi tumpuan perdebatan mengenai pampasan eksekutif:

2012 Jumlah imbuhan beliau mencecah €3,005,079, sedikit penurunan (-2,7%) berbanding tahun 2011, yang kemudiannya meletakkan beliau di kedudukan ke-8 dalam CAC 40 (angka diambil daripada Wikipedia berdasarkan akhbar ekonomi).

Jumlah imbuhan beliau mencecah €3,005,079, sedikit penurunan (-2,7%) berbanding tahun 2011, yang kemudiannya meletakkan beliau di kedudukan ke-8 dalam CAC 40 (angka diambil daripada Wikipedia berdasarkan akhbar ekonomi). Oktober 2014 Jumlah pencen tambahannya, yang dianggarkan sebanyak 21 juta euro dan didedahkan kepada umum oleh CGT, menimbulkan kontroversi pada masa kumpulan itu mencatatkan kerugian besar bagi tahun kewangan 2013. Jawatankuasa Tinggi Tadbir Urus Korporat menganggap skim tersebut mematuhi kod Afep-Medef; Emmanuel Macron, Menteri Ekonomi ketika itu, menunjukkan bahawa Negara akan mengundi menentang resolusi jenis ini pada masa hadapan.

Jumlah pencen tambahannya, yang dianggarkan sebanyak 21 juta euro dan didedahkan kepada umum oleh CGT, menimbulkan kontroversi pada masa kumpulan itu mencatatkan kerugian besar bagi tahun kewangan 2013. Jawatankuasa Tinggi Tadbir Urus Korporat menganggap skim tersebut mematuhi kod Afep-Medef; Emmanuel Macron, Menteri Ekonomi ketika itu, menunjukkan bahawa Negara akan mengundi menentang resolusi jenis ini pada masa hadapan. Mei 2016 Setelah menjadi pengerusi bukan eksekutif, beliau mengumumkan bahawa beliau akan melepaskan gaji pengerusinya (€350,000 setahun), yang dibayar kepada yayasan korporat Engie.

Peristiwa-peristiwa ini telah menyumbang kepada perubahan dalam tadbir urus syarikat tersenarai Perancis: undi pemegang saham yang mengikat ke atas pampasan eksekutif ("katakan tentang gaji," undang-undang Sapin 2 2016), dan peraturan yang lebih ketat ke atas pencen tambahan. Bagi pemegang saham individu, membaca bahagian "tadbir urus korporat" dalam dokumen pendaftaran universal kini merupakan sebahagian daripada sebarang semakan tadbir urus korporat. analisis asas serius.

Paris Europlace, FACE dan diplomasi ekonomi

Selain tugas operasinya, Gérard Mestrallet mempengerusikan Paris Europlace, persatuan yang mempromosikan Paris sebagai pusat kewangan, serta Yayasan untuk Tindakan Menentang Pengecualian (FACE) Dari tahun 2007 hingga 2020. Pada tahun 2015, beliau telah dilantik sebagai “duta untuk pembelajaran”; pada April 2016, Ségolène Royal telah mempercayakan beliau dengan misi mengenai harga karbon di Eropah, susulan daripada COP21.

Selepas Engie, beliau menjadi pengerusi eksekutifAgensi Perancis untuk Pembangunan AlUla (Afalula), bertanggungjawab untuk kerjasama Perancis-Saudi di sekitar tapak warisan ini. Pada Februari 2024, Emmanuel Macron melantiknya sebagai wakil Perancis untuk projek tersebut. Koridor ekonomi India–Timur Tengah–Eropah (IMEC). Beliau juga pernah berkhidmat dalam pelbagai lembaga: Société Générale, lembaga penyeliaan Siemens, Meja Bulat Industrialis Eropah dan beberapa lembaga penasihat antarabangsa di China dan Hong Kong.

Beliau merupakan Panglima Legion of Honour (2016) dan Panglima Darjah Kehormatan Kebangsaan.

Apa yang diajar oleh perjalanannya kepada pelabur pada tahun 2026

Kerjaya Gérard Mestrallet menyoroti tiga realiti yang berguna bagi sesiapa sahaja yang melabur dalam nilai tenaga dan perkhidmatan awam:

Penggabungan besar mengubah sifat saham. Pemegang saham Suez pada tahun 1995 memiliki sebuah syarikat induk kewangan; pemegang saham 2008, sebuah syarikat tenaga bersepadu; dan pemegang saham 2026, sebuah kumpulan yang menumpukan pada tenaga boleh diperbaharui dan infrastruktur. Tesis pelaburan perlu dikaji semula pada setiap peringkat. Menguraikan aktiviti kadangkala mencipta nilai. Suez Environnement, yang telah lama dipengerusikan oleh Gérard Mestrallet, telah disenaraikan secara awam pada tahun 2008 sebelum menjadi tumpuan utama kepada tawaran pengambilalihan Veolia pada tahun 2020-2022. Mereka yang mengikutiVeolia berkongsi Mereka sudah biasa dengan episod ini, yang telah membentuk semula sektor air dan sisa di Perancis. Tadbir urus datang dengan harga yang perlu dibayar. Kontroversi mengenai imbuhan tidak dengan sendirinya mengubah trajektori pasaran saham Engie, tetapi ia mempercepatkan penglibatan pemegang saham dalam keputusan lembaga pengarah.

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tahun Langkah 1949 Dilahirkan di Paris (1 April) 1978 Lulus dari ENA, menyertai Jabatan Perbendaharaan 1982-1984 Penasihat teknikal kepada Jacques Delors, Menteri Ekonomi 1984 Menyertai Syarikat Kewangan Suez 1995 Mengambil alih tampuk kepimpinan Syarikat Suez 1997 Kelahiran Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Penggabungan GDF Suez, Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan baharu 2015 GDF Suez menjadi Enjin 2016 Isabelle Kocher menjadi Ketua Pegawai Eksekutif; beliau kekal sebagai pengerusi 2018 Jean-Pierre Clamadieu menggantikannya sebagai pengerusi Engie 2024 Wakil Perancis untuk koridor IMEC

Soalan Lazim

Apakah peranan Gérard Mestrallet dalam penciptaan Engie?

Beliau mengetuai penggabungan antara Gaz de France dan Suez pada tahun 2008, kemudian mengetuai GDF Suez sehingga 2016. Kumpulan itu mengambil nama Engie pada tahun 2015, di bawah pengerusinya.

Siapakah yang menggantikan Gérard Mestrallet di Engie?

Isabelle Kocher menggantikannya sebagai pengurus besar pada Mei 2016, dan Jean-Pierre Clamadieu sebagai pengerusi lembaga pengarah pada tahun 2018.

Mengapakah payung terjun emasnya menimbulkan kontroversi?

Pada Oktober 2014, angka yang disebut (€21 juta) telah didedahkan kepada umum semasa GDF Suez mencatatkan kerugian rekod dan menyediakan pelan pemotongan kos. Pengaturan itu dianggap mematuhi kod Afep-Medef, tetapi ia mencetuskan perdebatan mengenai pengawalseliaan pampasan eksekutif.