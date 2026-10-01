Jean-Cyril Spinetta Beliau merupakan salah seorang daripada segelintir penjawat awam kanan Perancis yang berjaya melancarkan kerjaya kedua menerajui syarikat-syarikat besar. Dilahirkan pada 4 Oktober 1943, di arondisemen ke-15 Paris, beliau mempengerusikan Air Inter, kemudian Air France selama lebih sebelas tahun, menerajui penswastaan ​​separa syarikat dan penggabungannya dengan KLM pada tahun 2004, sebelum mempengerusikan lembaga penyeliaan Areva. Pada tahun 2018, namanya muncul semula dalam berita dengan "Laporan Spinetta" mengenai masa depan pengangkutan kereta api. Berikut adalah laluan kerjayanya, keputusan pentingnya, dan apa yang masih bermakna bagi pelabur dalam sektor penerbangan.

Asal-usul dan pembentukan

Jean-Cyril Spinetta dibesarkan dalam keluarga yang sangat komited terhadap sosialisme. Datuknya, Cyrille Spinetta, seorang jurutera dari sekolah Arts et Métiers, menguruskan Albi Workers' Glassworks dari tahun 1911 dan rapat dengan Jean Jaurès. Ibunya, Antoinette Brignoli, seorang guru sekolah yang berasal dari Corsica, dan bapanya, Adrien Spinetta, seorang jurutera awam, menetap di Paris, tempat Jean-Cyril dilahirkan.

Seorang pelajar di Lycée Hoche di Versailles, beliau memperoleh ijazah pascasiswazah dalam undang-undang awam dari Fakulti Undang-undang di Paris, lulus dari Sciences Po Paris, dan kemudian memasuki ENA (Sekolah Pentadbiran Kebangsaan) dalam kelas Charles de Gaulle. Beliau merupakan ahli Parti Sosialis sehingga tahun 1977.

Kerjaya sebagai penjawat awam kanan (1969-1990)

Kerjaya pentadbirannya luas dan pelbagai. Selepas bekerja sebagai pembantu pengajar, beliau berturut-turut memegang jawatan di Kementerian Pendidikan Negara (ketua pejabat pelaburan dan perancangan, kemudian pengarah kolej), di Majlis Negara sebagai juruaudit, di Sekretariat Agung Kerajaan dan di perkhidmatan maklumat Perdana Menteri.

Beliau kemudian berpindah lebih dekat ke sektor pengangkutan, dua kali menjadi ketua kakitangan kepada Michel Delebarre, terutamanya ketika beliau menjadi Menteri Pengangkutan dan Hal Ehwal Maritim, dan kemudiannya Menteri Infrastruktur. Pengalaman ini memberinya pengetahuan mendalam tentang penerbangan awam dan cabaran kawal selianya.

Air Inter kemudian Air France: penstrukturan semula dan pembukaan ibu kota

Dari tahun 1990 hingga 1993, beliau merupakan presiden dan CEOAir Inter, syarikat penerbangan domestik Perancis, pada masa persediaan sedang dijalankan untuk pembukaan ruang udara Eropah untuk persaingan. Selepas misi bersama Presiden François Mitterrand dan berkhidmat di Suruhanjaya Eropah, beliau dilantik sebagai ketuaAir France 22 September 1997.

Pelan hala tuju beliau ada dua: untuk meneruskan pemulihan syarikat yang baru pulih daripada kerugian bertahun-tahun, dan untuk menyediakan pembukaannya ke pasaran. Pada tahun 1999, beliau mengetuai penswastaan ​​separa Air France, dengan tawaran awam permulaan syarikat. Dalam tempoh ini, Air France juga menyertai perikatan SkyTeam, yang ditubuhkan pada tahun 2000 dengan Delta, Aeromexico dan Korean Air.

2004: penubuhan Air France-KLM

Operasi paling penting dalam kerjayanya ialah penggabungan dengan syarikat Belanda itu. KLMPenggabungan yang selesai pada tahun 2004 ini merupakan penggabungan rentas sempadan utama pertama dalam pengangkutan udara Eropah. Struktur yang dipilih ini mengekalkan dua syarikat penerbangan dan dua jenama, dengan dua hab (Paris-Charles-de-Gaulle dan Amsterdam-Schiphol), di bawah sebuah syarikat milik bersama yang didagangkan secara awam. Operasi ini juga membawa kepada penswastaan ​​Air France, dengan pegangan negara Perancis itu jatuh di bawah ambang majoriti.

Jean-Cyril Spinetta kekal sebagai Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan itu sehingga 31 Disember 2008, kemudian menjadi Pengerusi Lembaga Pengarah Air France-KLM dan Air France mulai 1 Januari 2009, dengan Pierre-Henri Gourgeon mengambil alih sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Pada 17 Oktober 2011, berikutan peletakan jawatan Gourgeon, Spinetta menyambung semula peranan Ketua Pegawai Eksekutif sehingga 2013, apabila Alexandre de Juniac menggantikannya.

Model berkepala dua yang difikirkan pada tahun 2004 sering dibincangkan, terutamanya semasa ketegangan antara Paris dan The Hague pada tahun 2019, apabila negara Belanda memperoleh kepentingan dalam syarikat itu. Untuk memahami bagaimana legasi ini masih memberi kesan kepada penilaian kumpulan, analisis kami tentangSaham Air France-KLM mengkaji semula struktur modal dan isu-isu armada.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: seorang pentadbir dikehendaki

Secara selari, Jean-Cyril Spinetta memegang pelbagai jawatankuasa. Dia mempengerusikan Lembaga penyeliaan Areva Dari April 2009 hingga Jun 2013, tempoh yang ditandai dengan kesukaran dengan reaktor EPR dan persoalan strategi kumpulan nuklear (yang menjadi Orano untuk kitaran bahan api). Beliau juga berkhidmat sebagai pengarah Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (dari 2005), Unilever dan GDF Suez.

Kehadirannya dalam lembaga Saint-Gobain meletakkannya di samping tokoh-tokoh seperti Jean-Louis Beffa; mereka yang berminat dalam kumpulan bahan boleh merujuk profil kami diSaham Saint-Gobain.

Kes undang-undang ditutup tanpa pendakwaan.

Pada Julai 2006, Jean-Cyril Spinetta telah dipanggil oleh mahkamah sebagai sebahagian daripada siasatan yang menyasarkan bekas subkontraktor Air France yang pakar dalam keselamatan penerbangan. Dia akhirnya disoal siasat sebagai saksi berbantu dan tidak didakwa secara rasmi. Dia sentiasa menegaskan bahawa dia tidak bersalah dalam kes ini.

2018: Laporan Spinetta tentang masa depan kereta api

Pada 15 Februari 2018, beliau telah mengemukakan laporan mengenai "masa depan pengangkutan kereta api" kepada Perdana Menteri Édouard Philippe. Cadangan beliau yang paling banyak dibincangkan adalah berkaitan dengan menamatkan amalan pengambilan pekerja baharu di bawah status pekerja kereta api, mengubah SNCF menjadi syarikat awam berhad, persediaan untuk pembukaan rangkaian kereta api kepada persaingan, dan mengurangkan bilangan laluan cawangan. Sebahagian daripada cadangan ini telah dimasukkan ke dalam undang-undang untuk pakatan kereta api baharu yang diguna pakai pada tahun 2018, susulan gerakan mogok yang panjang.

Beliau juga mempengerusikan, mulai Oktober 2013, Majlis Pendidikan-Ekonomi Negara, yang ditugaskan untuk merapatkan hubungan sekolah dan dunia perniagaan.

Perbezaan

Jean-Cyril Spinetta ialah Panglima Legion of Honour dan Darjah Kehormat Kebangsaan, dan Pegawai Akademik Palma. Beliau telah dipilih sebagai "Pengurus Terbaik Tahun Ini" oleh Le Nouvel Économiste pada tahun 2003 dan menerima Hadiah Icare daripada Persatuan Wartawan Aeronautik dan Angkasa Lepas Profesional pada tahun 2004.

Apa yang diajarkan oleh perjalanannya kepada pelabur

Sektor penerbangan merupakan salah satu yang paling kitaran di pasaran saham. Kerjaya Jean-Cyril Spinetta menggambarkan beberapa faktor ini:

Penyatuan merupakan sumber utama penciptaan nilai. Air France-KLM, kemudian IAG (British Airways-Iberia) dan Kumpulan Lufthansa dibina melalui penggabungan. Kumpulan nilai pasaran yang mampu memperkemas rangkaian mereka.

Air France-KLM, kemudian IAG (British Airways-Iberia) dan Kumpulan Lufthansa dibina melalui penggabungan. Kumpulan nilai pasaran yang mampu memperkemas rangkaian mereka. Kehadiran negara mengubah segala-galanya. Negara-negara Perancis dan Belanda kekal sebagai pemegang saham Air France-KLM; ini menyediakan sokongan semasa krisis, seperti pada tahun 2020, tetapi juga mengehadkan kebebasan strategik dan boleh menyebabkan pencairan semasa permodalan semula.

Negara-negara Perancis dan Belanda kekal sebagai pemegang saham Air France-KLM; ini menyediakan sokongan semasa krisis, seperti pada tahun 2020, tetapi juga mengehadkan kebebasan strategik dan boleh menyebabkan pencairan semasa permodalan semula. Syarikat-syarikat bergantung kepada pengilang. Kelewatan penghantaran dan ketersediaan enjin memberi kesan kepada kapasiti. Ramai pelabur lebih suka mendapatkan pendedahan kepada sektor ini melalui pengeluar, seperti yang ditunjukkan dalam analisis kami tentang...Saham Airbus.

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tahun Langkah 1943 Dilahirkan di Paris (4 Oktober) 1990-1993 Ketua Pegawai Eksekutif Air Inter 1997 Dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Air France (22 September) 1999 Penswastaan ​​separa dan penyenaraian Air France 2004 Hubungan erat dengan KLM, kelahiran Air France-KLM 2009 Pengerusi lembaga Air France-KLM dan lembaga penyeliaan Areva 2011-2013 Beliau menyambung semula tugasnya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Air France-KLM 2018 Laporan tentang masa depan pengangkutan rel

Soalan Lazim

Apakah yang dilakukan oleh Jean-Cyril Spinetta di Air France?

Beliau memimpin Air France dari tahun 1997 hingga 2008, menjalankan penswastaan ​​separanya pada tahun 1999 dan mengatur penggabungan dengan KLM pada tahun 2004, yang melahirkan kumpulan Air France-KLM.

Apakah laporan Spinetta itu?

Satu laporan yang dikemukakan kepada kerajaan pada Februari 2018 mengenai masa depan pengangkutan kereta api, yang memberi inspirasi kepada pembaharuan SNCF yang diguna pakai pada tahun yang sama.

Adakah Jean-Cyril Spinetta mempengerusikan Areva?

Ya, beliau mempengerusikan lembaga penyeliaan Areva dari April 2009 hingga Jun 2013.