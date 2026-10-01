Jean-Louis Beffa Beliau memimpin Saint-Gobain selama lebih dua dekad, dari tahun 1986 hingga 2007, sebelum berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga sehingga 2010. Dilahirkan pada 11 Ogos 1941, di Nice, graduan sekolah kejuruteraan Corps des Mines, beliau merangkumi generasi eksekutif perniagaan terkemuka Perancis yang terlatih dalam peringkat atasan perkhidmatan awam dan yakin dengan peranan strategik industri. Selain Saint-Gobain, beliau mempengaruhi perdebatan awam melalui laporan dan bukunya tentang dasar perindustrian. Mengimbas kembali kerjaya yang terus memaklumkan pilihan kumpulan perindustrian CAC 40.

Pendidikan: Politeknik, Lombong dan Sains Po

Anak seorang jurutera dan seorang guru, Jean-Louis Beffa membuat persediaan untuk peperiksaan kompetitif di Lycée Masséna di Nice dan diterima masuk ke...Politeknik École pada tahun 1960. Beliau menjadi jurutera Kor Lombong Pada tahun 1963, beliau juga belajar di École nationale supérieure du pétrole et des moteurs dan memperoleh diploma dari Institut d'études politiques de Paris (1966, bahagian Economics-Finance).

Permulaan dalam pentadbiran tenaga

Beliau memulakan kerjayanya sebagai jurutera perlombongan di Clermont-Ferrand, kemudian dari tahun 1967 hingga 1974 menyertai jabatan bahan api Kementerian Perindustrian, di mana beliau menjadi ketua perkhidmatan "penapisan dan penggunaan" dan kemudian timbalan pengarah. Pengalaman ini memberinya pengetahuan mendalam tentang tenaga dan hubungan antara Negara dan industri, dua tema yang akan berterusan sepanjang kerjayanya.

1974-1986: Kebangkitan di Saint-Gobain

Pada tahun 1974, Jean-Louis Beffa menyertai Saint-Gobain sebagai pengarah perancangan. Beliau kemudian mengambil alih jawatan sebagai ketua pengarah, kemudian sebagai presiden Pont-a-Mousson, sebuah anak syarikat yang mengkhusus dalam paip besi tuang, di samping menguruskan cawangan "paip dan mekanik" kumpulan itu dari tahun 1979 hingga 1982. Pada Mac 1982, tahun nasionalisasi Saint-Gobain, beliau menjadi pengarah urusannya.

Pada Januari 1986, beliau menggantikan Roger Fauroux sebagai presiden dan CEODilantik di bawah kepimpinan François Mitterrand dan disahkan oleh Jacques Chirac, Perdana Menteri ketika itu, beliau mengetuai penswastaan ​​Saint-Gobain, penswastaan ​​besar pertama kerajaan hidup bersama, pada akhir tahun 1986.

1986-2007: Dua puluh tahun memimpin Saint-Gobain

Di bawah kepimpinannya, Saint-Gobain telah mengalami transformasi yang mendalam. Kumpulan ini, yang secara sejarahnya tertumpu pada kaca, telah mengembangkan kehadirannya dalam bahan binaan dan pengedaran bahan, dan menjadi sangat antarabangsa. Pencapaian penting dalam tempoh ini termasuk pengambilalihan syarikat Amerika Norton pada tahun 1990, yang menjadikan kumpulan ini peneraju dunia dalam bahan pengkakis, diikuti dengan pengambilalihan syarikat British BPB, pakar dalam papan eternit, pada tahun 2005.

Strategi ini telah menjadikan Saint-Gobain sebagai salah seorang pakar perumahan dan pembinaan terkemuka di dunia, satu kedudukan yang telah diteruskan dan diperkukuhkan oleh penggantinya. Jean-Louis Beffa kekal sebagai Ketua Pegawai Eksekutif sehingga Jun 2007, kemudian Pengerusi Lembaga sehingga 2010; Pierre-André de Chalendar menggantikannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Sejak Julai 2021, kumpulan ini telah diketuai oleh Benoit Bazin.

Bagi pelabur, sejarah Saint-Gobain di bawah Beffa menunjukkan bagaimana sebuah syarikat perindustrian berusia seabad boleh mencipta semula dirinya melalui pengambilalihan berturut-turut. Analisis kami tentangSaham Saint-Gobain memperincikan profil semasanya, yang tertumpu pada pembinaan mampan dan pengubahsuaian cekap tenaga.

Perdebatan tentang gaji dan asbestos

Seperti eksekutif lain dalam generasinya, Jean-Louis Beffa menghadapi kritikan dalam beberapa aspek. Pada tahun 2007, beliau merupakan antara CEO Perancis yang bergaji tertinggi, dengan anggaran pampasan sebanyak €10,2 juta mengikut kedudukan akhbar pada tahun itu. Tambahan pula, semasa tempohnya menerajui Pont-à-Mousson, beliau menjadi sasaran penentang penggunaan asbestos, di tengah-tengah kontroversi yang melanda seluruh industri bahan. Isu asbestos mempunyai kesan negatif yang berpanjangan terhadap imej dan kedudukan undang-undang kumpulan itu, terutamanya di Amerika Syarikat.

Seorang pemikir tentang dasar perindustrian

Jean-Louis Beffa telah mengukuhkan dirinya sebagai suara berpengaruh tentang masa depan industri Perancis:

Pada tahun 2004, Jacques Chirac mempercayakan misi kepadanya untuk menggiatkan semula dasar perindustrian. Laporannya pada Januari 2005, Ke arah dasar perindustrian baharu, membawa kepada penciptaan Agensi Inovasi Perindustrian , yang mana beliau telah mempengerusikan lembaga penyeliaan sejak September 2005;

, yang mana beliau telah mempengerusikan lembaga penyeliaan sejak September 2005; Pada tahun 2002, beliau mengasaskan bersama pemenang Hadiah Nobel dalam bidang ekonomi Robert Solow pusat Saint-Gobain untuk penyelidikan dalam bidang ekonomi, yang kemudiannya menjadi pusat Cournot, kemudian Yayasan Cournot (2010), yang dipengerusikan bersama oleh mereka;

Dia menerbitkan beberapa esei bersama Seuil: Perancis mesti memilih (2012), Perancis mesti bertindak (2013), Kunci-kunci kepada Kuasa (2015) dan Transformasi atau mati: syarikat besar lawan syarikat baharu (2017).

Tesis utama beliau: berhadapan dengan duo AS-China, kuasa sesebuah negara terletak pada industri eksport, teknologi, tenaga dan keupayaan ketenteraannya. Beliau menyokong strategi perindustrian yang koheren yang diketuai oleh negara dan mengkritik penyahindustrian Perancis. Sebahagian daripada idea ini telah bergema secara meluas sejak krisis kesihatan, dengan perdebatan tentang kedaulatan perindustrian dan penyediaan semula.

Lazard, Engie, Le Monde: kerjaya kedua sebagai ahli lembaga

Selepas Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa menjadi penasihat kanan bank itu LazardBeliau berkhidmat dalam lembaga GDF Suez dan kemudian Engie dari tahun 2008 hingga 2015, di mana beliau mempengerusikan jawatankuasa pencalonan dan imbuhan, dalam lembaga penyeliaan Siemens (2008-2013), dalam lembaga Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), dan dalam lembaga penyeliaan Caisse des Dépôts (2014-2019). Beliau juga berkhidmat sebagai pengarah BNP Paribas dan Gaz de France. Beliau telah menjadi ahli lembaga penyeliaan kumpulan itu sejak tahun 1994. Le MondeBeliau menjadi presidennya pada 5 Oktober 2017.

Peranan beliau di Engie mendekatkan beliau dengan isu-isu tenaga utama, satu sektor yang kami analisis khususnya dalam helaian fakta kami tentang...Aksi Engie.

Perbezaan

Jean-Louis Beffa ialah Pegawai Besar Legion of Honour (2007), Grand Cross of the National Order of Merit (2016), dan Commander of the Order of Arts and Letters (2005). Beliau telah menerima pelbagai anugerah luar negara, termasuk Order of the Rising Sun (Jepun). Seorang peminat opera, beliau mempengerusikan persatuan untuk promosi Opera Kebangsaan Paris.

Apa yang diajarkan oleh perjalanannya kepada pelabur

Kumpulan perindustrian sedang mencipta semula diri mereka secara berperingkat. Saint-Gobain telah mengubah pusat gravitinya tanpa mengubah namanya: anda perlu melihat pecahan hasil mengikut bidang perniagaan untuk memahami nilainya.

Saint-Gobain telah mengubah pusat gravitinya tanpa mengubah namanya: anda perlu melihat pecahan hasil mengikut bidang perniagaan untuk memahami nilainya. Pengambilalihan utama adalah perjudian. Mereka mencipta nilai jika integrasi berjaya, tetapi memberi kesan kepada hutang jangka pendek.

Mereka mencipta nilai jika integrasi berjaya, tetapi memberi kesan kepada hutang jangka pendek. Konteks politik itu penting. Nasionalisasi, penswastaan, dasar perindustrian: keputusan awam telah banyak mempengaruhi trajektori Saint-Gobain.

Saint-Gobain dan Engie layak untuk KACANGWahana pelaburan berfaedah cukai standard untuk pelaburan jangka panjang dalam ekuiti Perancis. Artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan.

Soalan Lazim

Berapa lama Jean-Louis Beffa memimpin Saint-Gobain?

Beliau merupakan presiden dan CEO dari Januari 1986 hingga Jun 2007, kemudian pengerusi lembaga sehingga 2010.

Buku-buku apa yang ditulis oleh Jean-Louis Beffa?

Terutama sekali Perancis mesti memilih (2012), Perancis mesti bertindak (2013), Kunci-kunci kepada Kuasa (2015) dan Berubah atau mati (2017), semuanya diterbitkan oleh Seuil.

Apakah Agensi Inovasi Perindustrian?

Sebuah badan awam yang ditubuhkan pada tahun 2005 susulan laporannya mengenai dasar perindustrian, bertujuan untuk menyokong projek penyelidikan dan inovasi utama. Beliau mempengerusikan lembaga penyeliaannya.