Philippe Crouzet mempengerusikan lembaga VallourecPakar Perancis dalam tiub tanpa sambungan, dari tahun 2009 hingga 2020. Dilahirkan pada 18 Oktober 1956, di Neuilly-sur-Seine, beliau menamatkan pengajian dengan cemerlang dari ENA (Sekolah Pentadbiran Kebangsaan), bekerja di Majlis Negara, dan kemudian menghabiskan lebih dua puluh tahun di Saint-Gobain. Beliau menerajui Vallourec pada kemuncak ledakan minyak, sebelum mengharungi salah satu krisis terburuk dalam sejarah kumpulan itu. Kerjaya beliau merupakan contoh yang tepat untuk memahami saham kitaran dan risiko yang berkaitan dengan hutang.

Pendidikan: Sains Po, ENA dan Majlis Negara

Seorang pelajar di Lycée Pasteur di Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet telah menamatkan pengajian dari Sciences Po Paris (1976, bahagian Perkhidmatan Awam). Beliau kemudiannya memasukiSekolah Pentadbiran Kebangsaandari mana dia muncul teratas dalam kelasnya pada tahun 1981. Beliau memulakan kerjayanya di Lembaga negara, sebagai juruaudit dan kemudian sebagai pakar permintaan.

Pada tahun 1983, beliau berkahwin dengan Sylvie Hubac, seorang penjawat awam kanan yang merupakan ketua kakitangan Presiden François Hollande dari tahun 2012 hingga 2015.

Dua puluh dua tahun di Saint-Gobain (1986-2008)

Pada tahun 1986, Philippe Crouzet menyertai Saint-Gobain, yang kemudiannya diketuai oleh Jean-Louis Beffa, sebagai pengarah rancangan tersebut. Beliau memegang pelbagai jawatan di sana, baik operasi mahupun kewangan:

1989-1992 : pengurus besar kilang kertas Condat;

: pengurus besar kilang kertas Condat; 1992-1996 : perwakilan umum untuk Sepanyol dan Portugal;

: perwakilan umum untuk Sepanyol dan Portugal; dari 1996 : pengarah bahagian seramik perindustrian;

: pengarah bahagian seramik perindustrian; dari 2000 Timbalan pengurus besar yang bertanggungjawab ke atas kewangan, pembelian dan IT, kemudian di bahagian Pengagihan Bangunan.

Laluan kerjaya ini telah memberinya pengalaman yang komprehensif dalam kumpulan perindustrian global: pengurusan kilang, pengawasan kewangan dan pengedaran. Untuk lebih memahami syarikat yang melatihnya, lihat analisis kami tentang...Saham Saint-Gobain.

2009: Mengambil jawatan di Vallourec

Pada April 2008, Philippe Crouzet menyertai lembaga penyeliaan Vallourec; setahun kemudian, pada 2009Beliau dilantik sebagai pengerusi lembaga. Tempoh jawatannya diperbaharui selama empat tahun pada Mac 2012. Beliau juga berkhidmat sebagai pengarah EDF dari tahun 2009 selama lima tahun, dan mempengerusikan jawatankuasa yang memantau komitmen nuklear.

Vallourec ketika itu berada di kemuncaknya. Kumpulan itu mengeluarkan tiub keluli tanpa sambungan, yang digunakan terutamanya untuk penggerudian minyak dan gas (yang dipanggil tiub OCTG), tetapi juga untuk loji kuasa dan industri. Dengan harga minyak kekal tinggi secara konsisten, permintaan adalah kukuh dan saham tersebut merupakan antara saham utama di Bursa Saham Paris.

2009-2014: Melabur untuk Pertumbuhan

Strategi untuk tempoh ini adalah untuk mengukuhkan kehadiran Vallourec dalam bidang pertumbuhan pengeluaran hidrokarbon yang kukuh: Brazil (dengan kilang keluli baharu dan kilang gulung yang dibina dengan kerjasama Sumitomo Jepun), Amerika Syarikat (di mana ledakan gas syal dan minyak menyokong permintaan), dan Timur Tengah. Pelaburan ini meningkatkan kapasiti dan hutang kumpulan, berdasarkan andaian bahawa permintaan akan kekal kukuh.

Pada tahun 2010, imbuhannya dianggarkan sebanyak 2,73 juta euro, satu jumlah yang dikritik oleh sesetengah pemegang saham, menurut akhbar pada masa itu, yang menganggap strategi itu terlalu bercita-cita tinggi.

2014-2020: Krisis minyak dan pasaran saham jatuh ke dalam neraka

Penurunan harga minyak yang mendadak sejak separuh kedua tahun 2014 telah mengubah segalanya. Syarikat-syarikat minyak telah mengurangkan pelaburan penggerudian mereka secara drastik, jumlah paip dan harga telah menjunam, dan Vallourec, yang dibebani dengan kos tetap dan hutang, mengalami beberapa kerugian. Kumpulan itu melancarkan pelan pemotongan kos dan pengurangan kapasiti, terutamanya di Eropah.

Pada tahun 2016, Vallourec telah menjalankan peningkatan modal kira-kira satu bilion euro, dengan kemasukan Nippon Steel & Sumitomo Metal dan sokongan Bpifrance, pemegang saham awam. Operasi ini membolehkan syarikat mengatasi cabarannya, dengan mengorbankan pencairan yang ketara bagi pemegang saham sedia ada.

Tempoh itu juga ditandai dengan kes kilang keluli.Ascoval, di Saint-Saulve (Nord), yang mana Vallourec merupakan pemegang saham dan pelanggan. Peranan kumpulan itu dalam percubaan untuk mengambil alih tapak tersebut telah dikritik hebat, terutamanya dalam dokumentari Ascoval, pertempuran untuk keluli oleh Éric Guéret.

Philippe Crouzet meninggalkan lembaga pengarah pada 2020Édouard Guinotte menggantikannya.

Selepas Crouzet: penstrukturan semula dan permulaan baharu

Pada tahun 2021, Vallourec menjalani penstrukturan semula kewangan yang besar: sebahagian besar hutangnya ditukar menjadi ekuiti, dan pemiutang, termasuk dana Apollo, menjadi pemegang saham majoriti. Kepentingan pemegang saham sedia ada telah dicairkan dengan ketara. Di bawah kepimpinan Philippe Guillemot, yang dilantik pada tahun 2022, kumpulan itu menutup kilangnya di Jerman, menumpukan semula tumpuan pada tapaknya yang paling menguntungkan (Brazil, Amerika Syarikat), dan mengurangkan hutangnya secara drastik. Pada tahun 2025, ArcelorMittal mengumumkan pengambilalihan kira-kira 28% kepentingan yang dipegang oleh Apollo.

Untuk mengikuti situasi semasa kumpulan, keputusan dan pandangannya, lihat analisis kami tentangSaham Vallourec.

Pengajaran untuk pelabur

Prestasi Vallourec semasa tempoh perkhidmatan Philippe Crouzet merupakan salah satu contoh yang paling banyak dikaji di Bursa Saham Paris. Empat perkara penting yang perlu diambil perhatian:

Saham kitaran dinilai sepanjang kitaran penuh. Keuntungan rekod pada kemuncak kitaran tidak mampan. Menilai kumpulan seperti Vallourec berdasarkan keputusan 2008 atau 2013 adalah seperti melupakan bahawa harga minyak boleh jatuh. Hutang menguatkan segalanya. Dalam fasa ledakan, ia memacu pertumbuhan; dalam fasa kemelesetan, ia mengancam kelangsungan hidup. Nisbah hutang bersih kepada pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan (EBITDA) merupakan penunjuk utama yang perlu dipantau. Peningkatan modal dan penukaran hutang mencair. Pemegang saham yang mengekalkan saham mereka semasa penstrukturan semula mungkin kehilangan sebahagian besar pelaburan mereka, walaupun syarikat itu terus bertahan. Tadbir urus itu penting. Lembaga pengurusan yang dikawal oleh lembaga penyelia, dengan pemegang saham awam di ibu negara, tidak melindungi daripada kesilapan strategik.

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tahun Langkah 1956 Dilahirkan di Neuilly-sur-Seine (18 Oktober) 1981 Menamatkan pengajian dari ENA, menduduki tempat teratas dalam kelasnya; menyertai Majlis Negara 1986 Menyertai Saint-Gobain 2000 Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Saint-Gobain 2008 Ahli lembaga penyelia Vallourec 2009 Pengerusi lembaga Vallourec; pengarah EDF 2012 Mandat diperbaharui selama empat tahun 2016 Peningkatan modal dengan Nippon Steel dan Bpifrance 2020 Beliau akan meninggalkan jawatan pengerusi lembaga

Soalan Lazim

Bilakah Philippe Crouzet menguruskan Vallourec?

Beliau mempengerusikan lembaga pengurusan Vallourec dari tahun 2009 hingga 2020, selepas berkhidmat dalam lembaga penyeliaannya dari April 2008.

Mengapakah harga saham Vallourec jatuh semasa tempoh perkhidmatannya?

Terutamanya disebabkan oleh kejatuhan harga minyak dari tahun 2014 dan seterusnya, yang mengurangkan permintaan untuk tiub penggerudian, sementara kumpulan itu menanggung hutang yang banyak selepas pelaburan pertumbuhannya.

Apakah hala tuju kerjaya Philippe Crouzet sebelum Vallourec?

Setelah menamatkan pengajian di kedudukan teratas dalam kelasnya dari ENA pada tahun 1981, beliau memulakan kerjaya di Majlis Negara sebelum menghabiskan lebih daripada dua puluh tahun di Saint-Gobain, dan akhirnya menjadi timbalan pengarah urusan.