Stokk ta' China Mobile (0941): Prezz, Dividend u Prospetti għall-2026

Ċina Mobile huwa l-akbar operatur tat-telekomunikazzjoni fid-dinja: aktar minn biljun klijent mobbli fiċ-Ċina, għexieren ta’ miljuni ta’ djar konnessi ma’ broadband ultraveloċi, u sehem ikkontrollat mill-istat Ċiniż. Elenkat f’Ħong Kong taħt it-ticker 0941L-istokk huwa inizjalment attraenti minħabba r-rendiment tiegħu — madwar 7% — imħallas minn kumpanija tal-utilità bi profittabilità stabbli — profil ta’ rendiment Asjatiku differenti minn dak ta’ AlibabaDan id-dokument, iffukat fuq it-tkabbir, jippreżenta l-prezz tal-ishma f'ħin reali, ir-riżultati, id-dividend, u l-passi li għandek issegwi biex tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' China Mobile f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' China Mobile bħalissa huwa ta' HK $ 77,10 (dollari ta' Hong Kong), b'bidla ta' -0,32% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 22,834,636 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, l-istokk innegozja bejn HK$75,55 u HK$88,90.
Fil-ħarifa tal-2026, l-istokk kien qed jinnegozja madwar HK$77, fit-tarf t'isfel ta' medda annwali ta' HK$75,55 sa HK$88,90: stokk b'rendiment li l-prezz tiegħu niżel xi ftit fit-tielet kwart minħabba tnaqqis fil-kummerċ. Il-kodiċi ISIN huwa HK0941009539.
Dejta finanzjarja — China Mobile Limited
|Post tal-elenkar
|HKSE — ticker 0941.hk
|settur
|Servizzi ta' Komunikazzjoni — Servizzi ta' Telekomunikazzjoni
|Sedil
|Ħong Kong — Site Uffiċjali
0941.HK · HKSE
|L-eżerċizzju ngħalqet fi
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025-12-31
|HK$1,023.67 biljun
|HK$137,10 biljun
|2024-12-31
|HK$1,023.67 biljun
|HK$138,37 biljun
|2023-12-31
|HK$1,023.67 biljun
|HK$131,77 biljun
|2022-12-31
|HK$937,26 biljun
|HK$125,46 biljun
|Data tas-sekondament
|Ammont għal kull sehem
|2026-08-25
|HK $ 2,900
|2026-06-05
|HK $ 2,520
|2025-09-01
|HK $ 2,750
|2025-06-06
|HK $ 2,490
|2024-09-02
|HK $ 2,600
|2024-06-06
|HK $ 2,400
|2023-09-04
|HK $ 2,430
|2023-06-07
|HK $ 2,210
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
China Mobile: Ħarsa Ġenerali lejn il-Kumpanija
China Mobile hija l-operatur eżistenti tat-telefonija mobbli taċ-Ċina, li madwar 73% hija proprjetà tal-istat permezz taċ-China Mobile Communications Group. Il-preżenza tagħha hija unika fid-dinja:
- 1,014 biljun klijent mobbli, inklużi madwar 702 miljun abbonat tal-5G, sa tmiem Settembru 2026;
- 342 miljuni ta ’klijenti Internet b'veloċità għolja fiss, l-ISP ewlieni tal-pajjiż;
- 1,5 biljun konnessjoni L-Internet tal-Oġġetti, minn miters intelliġenti għal vetturi konnessi.
Il-kumpanija nnegozjata pubblikament, inkorporata f'Ħong Kong, hija mmexxija minn Beijing, fejn il-kumpanija prinċipali tagħha għandha l-kwartieri ġenerali tagħha. In-negozju ewlieni tagħha huwa dak ta' servizz pubbliku profittabbli: tariffi regolati, kopertura nazzjonali obbligatorja—inklużi żoni rurali inqas profittabbli—u missjoni li tipprovdi l-infrastruttura diġitali tal-pajjiż. L-istrateġija reċenti tagħha hija dejjem aktar iffukata fuq soluzzjonijiet diġitali: ċentri tad-dejta, cloud computing, u servizzi tal-intrapriżi, bl-operatur jippożizzjona ruħu bħala fornitur ta' infrastruttura tal-kompjuters għall-intelliġenza artifiċjali taċ-Ċina.
Riżultati: Magna tal-flus kontanti fi tnaqqis żgħir
L-aħħar ċifri ppubblikati jissuġġerixxu stabilizzazzjoni kawta:
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fis-26 ta' Marzu 2026): dħul ta' 1,050 biljun wan (+0,9%), dħul nett ta' 137,1 biljun wan (-0,9% irrappurtat, +2% simili għal dak tas-suq);
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fit-13 ta' Awwissu): dħul ta' 538 biljun wan (−1,1%), dħul nett ta' 78,9 biljun, tnaqqis fuq bażi rrappurtata iżda żieda fuq bażi simili, bin-negozju internazzjonali jikber bi 30%;
- It-tielet kwart tal-2026 (ippubblikat fl-20 ta' Ottubru): dħul ta' 242,3 biljun wan (-3,4%) u dħul nett ta' 27,3 biljun (-12,4%) — ċifri aktar baxxi li jispjegaw it-tnaqqis reċenti fl-istokk, f'kuntest ta' żieda fil-kompetizzjoni fil-prezzijiet bejn l-operaturi Ċiniżi.
Il-perspettiva tal-investitur hija dik ta’ stokk b’rendiment għoli: il-profitti jibqgħu stabbli, fejn iċ-ċavetta hija l-abbiltà tal-grupp li jżomm id-distribuzzjoni. L-investimenti fid-dejta u l-AI—ċentru tal-kompjuters fil-Mongolja ta’ Ġewwa b’kapaċità triplikata sal-ħarifa tal-2026—jirrappreżentaw l-ispinta potenzjali għat-tkabbir.
Dividend ta' China Mobile: il-qalba tal-kwistjoni
Il-politika tad-distribuzzjoni hija l-aktar punt b'saħħtu tal-bejgħ tal-istokk. Għas-sena fiskali 2025, China Mobile ħallset HK$5,27 kull sehem — Ħlas interim ta' HKD 2,75 u ħlas finali ta' HKD 2,52 — li jirrappreżentaw proporzjon ta' ħlas ta' madwar 76% tal-profitt. Minn Ottubru 2026, ir-rendiment huwa ta' madwar 6,8 għal 7%, waħda mill-ogħla fost il-kumpaniji Asjatiċi kbar. U x-xejra 'l fuq tkompli: id-dividend interim għall-ewwel nofs tal-2026 żdied b'5,5% għal HKD 2,90 kull sehem, li tneħħa fil-25 ta' Awwissu. Punt importanti tat-taxxa għal resident Franċiż: Hong Kong timponi taxxa minn ras il-għajn ta' 10% fuq id-dividendi, u m'hemm l-ebda trattat ta' ħelsien mit-taxxa bejn Franza u Hong Kong — ir-redditu nett irid jiġi kkalkulat kif xieraq, u l-investiment jista' jsir biss permezz ta' kont standard ta' titoli.
Storja: Il-qasma li ħolqot ġgant
China Mobile twieldet fil-bidu tal-millennju, meta Beijing żmantellat il-monopolju storiku tat-telefon biex trawwem il-kompetizzjoni: l-assi mobbli tal-Ministeru tal-Posta u t-Telekomunikazzjoni ġew ikkonsolidati f'entità introdotta f'Hong Kong fl-1997, ftit xhur qabel ma ngħatat il-kolonja Brittanika. It-tkabbir tagħha rrifletta dak taċ-Ċina kollha kemm hi: it-telefonija mobbli saret mifruxa ma' kullimkien fi żmien għaxar snin, biċ-China Mobile tassorbi l-operaturi provinċjali wieħed wieħed biex tgħaqqad in-netwerk nazzjonali. Is-snin 2010 raw iż-żieda tad-dejta fissa—l-operatur sar ukoll ġgant fil-broadband ultra-high speed—segwita mill-5G, li l-iskjerament tiegħu fiċ-Ċina huwa l-aktar mgħaġġel fid-dinja. L-episodju Amerikan tal-2020-2021—it-tneħħija tagħha minn Wall Street wara ordni eżekuttiva li tipprojbixxi lill-investituri Amerikani minn kumpaniji marbuta mal-militar Ċiniż—paradossalment saħħaħ in-natura domestika tal-bażi tal-azzjonisti tagħha: l-istokk issa huwa nnegozjat primarjament f'Hong Kong u Shanghai, fost investituri Ċiniżi u internazzjonali mir-reġjun Asjatiku.
Is-suq tat-telekomunikazzjoni Ċiniż: oligopolija kkontrollata
Ix-xenarju tat-telekomunikazzjoni Ċiniż huwa oligopolju bi tliet atturi—China Mobile, China Telecom, u China Unicom—taħt is-superviżjoni diretta tal-istat, li jistabbilixxi l-linji ġenerali: oqfsa tal-ipprezzar, obbligi ta' kopertura, u skedi tal-iżvilupp tan-netwerk. Din l-istruttura għandha vantaġġi għall-investituri: l-ebda gwerer tal-prezzijiet distruttivi bħal dawk fl-Istati Uniti, investimenti kkoordinati, u profittabbiltà stabbli. Għandha wkoll limitazzjonijiet: it-tariffi għall-konsumatur jitnaqqsu regolarment b'mandat politiku—l-inflazzjoni diġitali hija objettiv ta' politika soċjali—li tikkompressa d-dħul għal kull abbonat u timbotta lill-operaturi biex ifittxu tkabbir fis-settur tal-intrapriżi: cloud computing, dejta, IoT, u servizzi diġitali għall-komunitajiet. China Mobile, mogħnija aħjar mill-kompetituri tagħha b'riżervi ta' flus kontanti u bażi ta' klijenti akbar, qed tmexxi din it-tranżizzjoni bl-akbar flessibilità: iċ-ċentri tad-dejta u l-kapaċità tal-komputazzjoni tagħha jħaddmu l-ekosistema tal-intelliġenza artifiċjali tal-pajjiż, pożizzjonament li l-gvern jinkoraġġixxi b'mod attiv fil-pjan ta' sovranità diġitali tiegħu.
Analiżi: Redditi tal-gvern, riskji tal-gvern
China Mobile tista' tiġi analizzata bħala bond tal-gvern Ċiniż imsaħħaħ bit-tkabbir diġitali. Il-punti sodi tagħha jinkludu rendiment għoli u dejjem jiżdied imħallas minn kumpanija fejn l-istat huwa l-azzjonist u l-protettur maġġoritarju; fluss ta' flus kontanti massiv u prevedibbli; u pożizzjoni insostitwibbli fl-infrastruttura taċ-Ċina. Ir-riskji jirriflettu dawn il-punti sodi: l-istokk tneħħa mil-lista ta' Wall Street fl-2021 taħt pressjoni politika tal-Istati Uniti, l-espożizzjoni ġeopolitika għadha għaddejja, it-tkabbir fid-dħul huwa fl-aħjar każ żero, u r-regolatur Ċiniż jista' jagħmel arbitraġġ tal-prezzijiet għad-detriment tal-marġini. Ma' dawn ir-riskji jiżdied ir-riskju tal-munita—id-dividend jitħallas f'dollari ta' Hong Kong, marbuta mad-dollaru Amerikan, filwaqt li r-rendiment huwa espress f'yuan. L-istokk huwa adattat għal investitur li jfittex rendiment diversifikat barra ż-Żona Ewro, li huwa konxju tan-natura politika tal-assi sottostanti. Din l-informazzjoni ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
China Mobile f'ħames figuri ewlenin li wieħed għandu jiftakar
- 1,014 milliard ta' klijenti mobbli — l-akbar flotta fid-dinja;
- 137,1 biljun wan riżultat nett 2025;
- HKD 5,27 kull sehem : id-dividend tal-2025, għal rendiment qrib is-7%;
- 76% : ir-rata ta’ distribuzzjoni, b’ħlas bil-quddiem ta’ 5,5% għall-2026;
- 73% : il-parteċipazzjoni tal-istat Ċiniż permezz tal-grupp prinċipali.
Dawn il-parametri referenzjarji jiġbru fil-qosor l-ekwazzjoni: qligħ eċċezzjonali mogħti minn monopolju kważi statali, għad-detriment ta’ tkabbir dgħajjef u espożizzjoni ġeopolitika preżunta.
Dak li jiżvela l-każ taċ-China Mobile dwar ir-rendiment emerġenti
China Mobile tappartjeni għal kategorija unika ta' stokks b'rendiment: champions emerġenti tal-istat. B'differenza minn utilità Ewropea elenkata f'suq pubbliku, l-assi sottostanti jikkombina l-profittabbiltà ta' servizz pubbliku—inkwadrat mill-azzjonist tal-istat—ma' ambjent tas-suq semi-magħluq ikkaratterizzat minn volatilità baxxa iżda likwidità internazzjonali limitata. Għal portafoll Franċiż, l-istokk għandu rwol speċifiku: dekorrelazzjoni parzjali miċ-ċikli tal-Punent, dħul f'munita marbuta mad-dollaru, u espożizzjoni għat-tema tad-diġitalizzazzjoni Ċiniża. Bi tpattija, l-investitur jaċċetta governanza mingħajr kontrolli u bilanċi minoritarji sinifikanti, rappurtar finanzjarju fil-format Ċiniż, u r-riskju baxx iżda reali ta' tensjonijiet diplomatiċi li jaffettwaw il-flussi tal-kapital. Id-daqs tal-pożizzjoni f'portafoll irid jirrifletti dawn l-ispeċifiċitajiet: huwa suppliment ta' rendiment, mhux holding ewlieni tal-portafoll fis-sens Ewropew tat-terminu.
Kif nista' nixtri ishma ta' China Mobile minn Franza?
Il-lista ewlenija tinsab f'Ħong Kong; hemm ukoll lista domestika fil-Borża ta' Shanghai, li mhix aċċessibbli għal investituri barranin. Ix-xiri jsir permezz ta' kont standard tat-titoli—Ħong Kong mhijiex eliġibbli għall- PEA :
- Iċċekkja l-aċċess għall-Borża ta' Hong Kong permezz tal-broker tiegħek: brokers online internazzjonali ewlenin joffruh;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi 0941 (ISIN HK0941009539);
- Poġġi ordni ta' limitu, is-sessjoni ta' Hong Kong qed issir billejl fil-ħin Franċiż;
- Inkorpora t-tassazzjoni Taxxa minn ras il-għajn ta' 10% fuq id-dividendi, mhux deduċibbli, imbagħad tassazzjoni Franċiża tad-dħul skont ir-reġim tat-taxxa tiegħek.
Ir-reġistru tal-azzjonisti u l-konvenzjonijiet tas-suq jibqgħu dawk ta’ Hong Kong, is-suq ta’ referenza għall-istokk mill-1997. Id-dividend jitħallas darbtejn fis-sena — pagament interim fis-sajf, bilanċ fir-rebbiegħa — u jiġi kkreditat f’ewro wara l-konverżjoni mill-broker.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' China Mobile
X'inhu r-rendiment tad-dividend ta' China Mobile?
Madwar 6,8% sa 7% bir-rata ta' Ottubru 2026, ibbażata fuq id-dividend tal-2025 ta' HK$5,27 kull sehem, imħallas b'proporzjon ta' ħlas ta' madwar 76% tal-qligħ.
Jista' China Mobile jinxtara fi ħdan PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil fl-ekwità)?
Le: l-istokk huwa elenkat f'Ħong Kong, barra mill-ambitu tal-PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil tal-ekwità). Ix-xiri jsir permezz ta' kont standard ta' titoli, b'taxxa minn ras il-għajn ta' 10% fuq id-dividendi.
Għaliex niżel il-prezz tal-ishma fil-ħarifa tal-2026?
It-tielet kwart ippubblikat fl-20 ta' Ottubru wera tnaqqis fid-dħul u l-profitt, fost kompetizzjoni fil-prezzijiet bejn l-operaturi Ċiniżi — tfakkira li anke champion statali jiffaċċja kompetizzjoni domestika.
Min hu l-azzjonist maġġoritarju?
China Mobile Communications Group, kumpanija holding tal-istat issorveljata mill-Kummissjoni tal-Assi tal-Istat, tippossjedi madwar 73% tal-kapital tal-kumpanija elenkata. Il-free float, ta’ madwar 27%, huwa nnegozjat primarjament f’Hong Kong.
China Mobile għadha elenkata fl-Istati Uniti?
Le: l-istokk tneħħa mil-lista ta’ Wall Street fl-2021 taħt pressjoni mill-awtoritajiet Amerikani. Il-lista ta’ referenza hija Hong Kong, issupplimentata minn lista domestika f’Shanghai.
X'rwol għandha l-intelliġenza artifiċjali fl-istrateġija?
Il-grupp qed jinvesti bil-kbir f'ċentri tad-dejta u servizzi tal-kompjuters għall-IA Ċiniża — ċentru fil-Mongolja ta' Ġewwa ttriplika l-kapaċità tiegħu sal-2026 — u gradwalment qed jittrasforma l-operatur f'fornitur tal-infrastruttura diġitali.
Id-dividend huwa sostenibbli?
Ir-rata ta’ distribuzzjoni ta’ madwar tliet kwarti tal-profitt hija mmaniġġjata minn intrapriża statali li l-missjoni tagħha tinkludi li tiżgura l-istabbiltà: m’hemm l-ebda indikazzjoni ta’ xi interruzzjoni, speċjalment peress li l-ħlas bil-quddiem tal-2026 żdied b’5,5%. Ir-riskju reali mhuwiex it-tnaqqis innifsu, iżda l-erożjoni tal-profitti jekk il-kompetizzjoni fil-prezzijiet tintensifika.
Kif nista' nsegwi l-attività bejn ir-riżultati?
Il-grupp jippubblika d-dejta tal-abbonati tiegħu kull xahar — żidiet mobbli, 5G, broadband — fuq is-sit tal-investituri tiegħu: indikatur sempliċi tad-dinamika kummerċjali, disponibbli b'dewmien ta' ftit ġimgħat.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Ir-riżultati annwali tal-2026 se jiġu ppubblikati f'Marzu 2027; sadanittant, l-indikaturi operattivi ta' kull xahar u kull tliet xhur se jiġu ppubblikati.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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