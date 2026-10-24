Seven & i Share (3382): Prezz, Dividend u Prospetti għall-2026

Seba & i Holdings huwa l-grupp ewlieni fid-dinja tal-bejgħ bl-imnut ta' konvenjenza: il-marka 7-Ħdax, aktar minn 85,000 ħanut madwar id-dinja, inklużi 21,900 fil-Ġappun, u imperu Amerikan imsaħħaħ minn Speedway. Elenkat f'Tokjo taħt it-ticker 3382 Bħala attur ewlieni fin-Nikkei 225, il-kumpanija kienet fil-qalba ta’ waħda mis-sagi korporattivi ewlenin tal-2024-2025—l-offerta ta’ xiri mill-kumpanija Kanadiża Couche-Tard, li fl-aħħar mill-aħħar ġiet irtirata—qabel ma ivvintat lilha nnifisha mill-ġdid madwar il-ħwienet tal-konvenjenza tagħha u rritornat flus kontanti sinifikanti lill-azzjonisti tagħha. Din il-folja informattiva tippreżenta l-prezz tal-ishma f’ħin reali, il-qligħ, id-dividend li reġa’ ġie stabbilit, u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' Seven & I f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Seven & i bħalissa huwa 4,002.00 ¥ (yen), b'varjazzjoni ta' 0,02% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 8,892,100 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, l-istokk varja bejn ¥1,811.00 u ¥2,417.00 yen.
Fil-ħarifa tal-2026, l-istokk kien qed jinnegozja madwar 2,120 yen. L-istokk kien ġie mbuttat 'il quddiem fl-2024-2025 mill-offerta ta' xiri ostili ta' Couche-Tard — kważi $47 biljun fl-aqwa tiegħu — imbagħad mill-pjan ta' ristrutturar u xiri lura massiv li segwew l-irtirar tal-Canadiens f'Lulju 2025.
Seba' u jien: Preżentazzjoni tal-grupp
Il-grupp oriġina mill-katina Ġappuniża Ito-Yokado, li importat il-liċenzja 7-Eleven lejn il-Ġappun fl-1974 qabel ma akkwistat il-kumpanija omm Amerikana tagħha—bidla storika fejn l-istudent assorba l-master. Illum, in-negozju tiegħu jiffoka fuq:
- 7-Eleven Ġappun 21,900 ħanut, ir-referenza dinjija għall-kunċett konbini — freskezza, servizzi, ħlas, ġbir ta' pakketti — b'densità u profittabilità mingħajr paragun għal kull ħanut;
- 7-Eleven Inc. u Speedway fl-Istati Uniti madwar 13,000 punt ta' bejgħ, li l-profittabbiltà tagħhom ġiet irrestawrata profondament u li issa jikkostitwixxu l-mutur ewlieni tal-profitt tal-grupp;
- Formati oħra Is-supermarkets, ir-ristoranti u s-servizzi finanzjarji fil-Ġappun qed jevolvu kontinwament.
Minn Settembru 2025, id-diviżjoni tas-supermarkets ta' qabel (York Holdings — Ito-Yokado u kumpaniji relatati) inbiegħet lil Bain Capital għal madwar 815-il biljun yen, bil-grupp jerġa' jiffoka biss fuq ħwienet tal-konvenjenza. Il-maniġment ilu fis-seħħ minn Mejju 2025 minn Stephen Dacus, l-ewwel mexxej barrani fl-istorja tal-grupp.
Is-saga Couche-Tard u r-ristrutturar tal-grupp
Minn Awwissu 2024 sa Lulju 2025, Seven&ia kienet taħt attakk minn offerta ta’ xiri mill-kontroparti Kanadiża tagħha, Alimentation Couche-Tard, li laħqet kważi $47 biljun—b’hekk saret waħda mill-akbar akkwisti fl-istorja tal-bejgħ bl-imnut. Il-bord, billi qies li l-prezz ma kienx biżżejjed, irrifjuta l-offerta taħt pressjoni kemm mill-gvern Ġappuniż, anzjuż li jara champion nazzjonali jaqa’ taħt kontroll barrani, kif ukoll minn fondi ta’ attivisti, li kienu qed jitolbu valur. Irtirata f’Lulju 2025, l-offerta ħalliet warajha grupp trasformat: il-bejgħ ta’ York, l-għeluq jew il-konverżjoni ta’ 645 ħanut Amerikan li ma kinux qed jagħtu riżultati tajbin, iffukar mill-ġdid fuq ħwienet ta’ konvenjenza, u, l-aktar importanti, pjan ta’ bidla finanzjarja—xiri lura massiv, tnedija mill-ġdid tad-dividend, u IPO ppjanata għas-sussidjarja Amerikana tagħha, 7-Eleven, issa mistennija mhux qabel is-sena fiskali 2027.
Riżultati: L-Istati Uniti tieħu f'idejha lil hinn mill-Ġappun
L-aħħar ċifri juru l-bidla:
- Sena finanzjarja li ntemmet fi Frar 2026 : dħul ta' 10,430 biljun yen, tnaqqis mekkaniku ta' 13% minħabba d-dekonsolidazzjoni ta' York; profitt operattiv ta' 423 biljun; profitt nett li żdied b'69% għal 293 biljun yen;
- L-ewwel nofs tas-sena fiskali 2026-2027 (Ippubblikat fil-bidu ta' Ottubru): Il-bejgħ bl-imnut internazzjonali tal-konvenjenza jiġġenera 150 biljun yen fi profitt operattiv meta mqabbel ma' 110 biljun għall-Ġappun — L-Istati Uniti uffiċjalment saru ċ-ċentru ewlieni tal-profittimmexxi mill-marġini tal-fjuwil u l-irkupru ta' Speedway;
- Il-maniġment għolla l-miri annwali tiegħu abbażi ta’ dan il-momentum Amerikan.
Din il-ġeografija maqluba tbiddel il-qari tat-titlu: dak li kien valur domestiku Ġappuniż isir grupp bilanċjat bejn iż-żewġ swieq tal-konsumatur l-akbar fid-dinja.
Dividend ta' Seven & i: tnedija mill-ġdid u xiri lura massiv
Il-kumpens tal-azzjonisti nbidel drastikament wara l-episodju ta' Couche-Tard. Id-dividend annwali żdied minn 50 yen għas-sena fiskali 2025-2026 għal 60 yen għall-eżerċizzju attwaliDan jirrappreżenta rendiment ta’ madwar 2,8% bil-prezz attwali. L-aktar importanti, ix-xiri lura ta’ ishma qed jiżdied: 400 biljun yen Ix-xiri mill-ġdid ta' ishma f'Awwissu 2026, supplimentat minn tqegħid ta' 300 biljun yen ta' ishma tat-teżor minn SoftBank, PayPay, u Sumitomo Mitsui Card—investituri strateġiċi mistennija jikkooperaw fuq servizzi finanzjarji fil-ħwienet—huwa parti minn programm pluriennali mħabbar li se jkun ta' 2 triljun yen sal-2030. Għal resident Franċiż, id-dividendi Ġappuniżi huma soġġetti għal taxxa minn ras il-għajn ta' 15% skont it-trattat fiskali Franko-Ġappuniż; ix-xiri jsir permezz ta' kont standard ta' titoli, peress li l-Ġappun mhuwiex eliġibbli għall-PEA Franċiża (pjan ta' tfaddil fuq l-ekwità).
Il-konbini Ġappuniż: anatomija ta' mudell uniku
Il-ħanut tal-konvenjenza Ġappuniż m’għandu xejn komuni mal-ħanut tal-merċa tal-Punent: huwa parti essenzjali mill-ħajja ta’ kuljum. 7-Eleven tipiku, li jokkupa madwar 100 metru kwadru, jikkombina ikel frisk imwassal diversi drabi kuljum, ikliet ippreparati fl-istil Ġappuniż—il-bento boxes u l-onigiri famużi—servizzi bankarji, biljetti, stampar, ġbir ta’ pakketti, ħlas ta’ kontijiet, u punt ta’ kunsinna għax-xiri online. Ir-rotazzjoni tal-prodotti hija ġestita minn sistema ta’ loġistika u dejta li taġġusta l-assortiment ħanut b’ħanut, darbtejn kuljum: l-iskart huwa minimu, il-freskezza hija massimizzata. Ir-riżultat ekonomiku: profittabbiltà mingħajr paragun għal kull metru kwadru fis-settur globali tal-ħwienet tal-konvenjenza, lealtà eċċezzjonali tal-klijenti—il-persuna Ġappuniża medja żżur diversi drabi fil-ġimgħa—u ostaklu konsiderevoli għad-dħul, peress li r-replikazzjoni tan-netwerk loġistiku u l-kompetenza lokali tieħu għexieren ta’ snin. Dan il-magna siekta hija dik li tiffinanzja r-ristrutturar Amerikan tal-grupp u x-xiri lura ta’ ishma.
Is-suq Amerikan: bidla b'suċċess lejn il-prossimità
It-trasformazzjoni tal-fergħa Amerikana hija t-tieni pilastru tal-pjan. Wirt mill-akkwist ta’ Southland fl-1991 u msaħħa aktar minn Speedway fl-2021, kienet ilha tbati minn marġini diżappuntanti. Il-pjan ta’ bidla ffoka fuq tliet oqsma: l-għeluq jew il-konverżjoni tas-645 ħanut li kienu l-inqas profittabbli, l-ottimizzazzjoni tal-marġini tal-fjuwil—li reġgħu lura għal livelli favorevoli ħafna—u t-tnedija ta’ servizzi ta’ ikel frisk, fl-istil Ġappuniż, li jżidu l-infiq medju. Ir-riżultat huwa spettakolari: fl-ewwel nofs tas-sena fiskali attwali, id-diviżjoni tal-ħwienet tal-konvenjenza internazzjonali ġġenerat 150 biljun yen fi profitt operattiv, meta mqabbel ma’ 110 biljun fil-Ġappun. Għall-ewwel darba fl-istorja tagħha, Seven&i issa taqla’ aktar barra l-Ġappun milli ġewwa—bidla li l-IPO ppjanata tal-fergħa Amerikana se tissolidifika, u toffri lis-suq għarfien ġdid dwar kull pilastru tal-grupp.
Analiżi: Il-Vendetta tal-Konbini
It-teżi għal Seven & i hija dik ta’ ristrutturar ta’ suċċess: iffukar mill-ġdid fuq in-negozju ewlieni tal-grupp—il-ħanut tal-konvenjenza Ġappuniż, magna li tiġġenera l-flus kontanti, flimkien ma’ netwerk Amerikan li finalment jagħmel profitt—governanza msaħħa permezz tal-wasla ta’ eżekuttiv estern, u ritorn massiv ta’ flus kontanti. Ir-riskji jinkludu pressjoni fuq il-konsumaturi fil-Ġappun u l-Istati Uniti, kompetizzjoni minn formati ta’ skont u kunsinna rapida, u l-eżekuzzjoni mdewma ta’ IPO Amerikana. L-istokk huwa adattat għal profil ta’ tkabbir-dividend Asjatiku, bħala strateġija ta’ diversifikazzjoni flimkien ma’ portafoll Ġappuniż. Dawn il-fatturi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta’ investiment.
Sebgħa u jien f'ħames figuri ewlenin li għandek tiftakar
- 85,000 ħanut madwar id-dinja taħt il-marka 7-Eleven;
- 293 biljun yen : ir-riżultat nett għas-sena finanzjarja 2025-2026, żieda ta' 69%;
- 60 yen għal kull sehem : id-dividend għas-sena finanzjarja kurrenti, għal rendiment ta’ madwar 2,8%;
- 400 biljun yen xiri lura ta' ishma mwettaq f'Awwissu 2026, bħala parti minn programm ta' żewġ triljuni sal-2030;
- 815 biljun yen : il-bejgħ ta' York Holdings lil Bain Capital, iffinalizzat f'Settembru 2025.
Dawn il-parametri referenzjarji jiġbru fil-qosor it-trasformazzjoni: inqas erja tal-wiċċ, aktar profitt, u azzjonist finalment fiċ-ċentru tal-prijoritajiet.
Riskji li għandhom jiġu mmonitorjati wara r-ristrutturar
It-trajettorja ta' Seven&i tibqa' esposta għal tliet oqsma ta' tħassib. L-ewwel waħda hija ċiklika: il-konsumaturi Ġappuniżi kawti qed jaqilbu lejn ħwienet bi skont, filwaqt li l-infiq Amerikan qed jonqos—il-bejgħ fl-istess ħanut se jkun l-indikatur ewlieni li wieħed għandu joqgħod attent għalih kull tliet xhur. It-tieni waħda hija kompetittiva: il-kunsinna espressa u l-ħwienet tal-konvenjenza bi prezz baxx qed inaqqru s-sehem tas-suq kemm fil-Ġappun kif ukoll fl-Istati Uniti, u jeħtieġu investiment kontinwu fl-ispejjeż u s-servizzi. It-tielet waħda hija l-eżekuzzjoni korporattiva: l-IPO diġà mdewma tal-fergħa Amerikana teħtieġ li ssib it-tieqa tas-suq tagħha, u l-programm ta' xiri lura ta' 2 triljun yen jassumi fluss ta' flus kontanti sostnut. L-ebda wieħed minn dawn ir-riskji mhu skwalifikanti; flimkien, jispjegaw għaliex l-istokk, minkejja t-trasformazzjoni tiegħu, għadu mhux qed jinnegozja f'multipli tal-istokks tal-konsumatur Amerikani ta' riferiment.
Kif nista' nixtri ishma ta' Seven & i minn Franza?
L-istokk huwa elenkat f'Tokjo f'yen; ix-xiri jsir permezz ta' kont regolari ta' titoli — il-Ġappun mhuwiex eliġibbli għal PEA :
- Iċċekkja l-aċċess għall-Borża ta' Tokyo permezz tas-sensar tiegħek, offruti mill-pjattaformi internazzjonali ewlenin;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi 3382;
- Poġġi ordni ta' limitu, is-sessjoni ta' Tokyo qed issir filgħodu, ħin Ewropew;
- Inkorpora t-tassazzjoni Taxxa minn ras il-għajn ta' 15% fuq id-dividendi (konvenzjoni Franko-Ġappuniża), deduċibbli bil-formola tat-taxxa apposta, imbagħad tassazzjoni Franċiża skont ir-reġim tiegħek.
Bħala wieħed mill-istokks ewlenin fin-Nikkei, igawdi minn likwidità eċċellenti u analiżi abbundanti ta' hedging, li tagħmilha faċli biex tissorvelja l-pożizzjoni. Id-dividend jitħallas kull sitt xhur, u x-xiri lura ta' ishma jappoġġja mekkanikament il-qligħ għal kull sehem hekk kif jiġi eżegwit.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Seven & i
X'ġara b'Couche-Tard?
Il-kumpanija Kanadiża Alimentation Couche-Tard nediet offerta ta' xiri f'Awwissu 2024, li laħqet kważi $47 biljun, iżda ġiet miċħuda mill-bord u finalment irtirata f'Lulju 2025. L-episodju preċipitat ir-ristrutturar tal-grupp: ċessijonijiet, xiri lura ta' ishma u t-tnedija mill-ġdid tad-dividend.
X'inhu r-rendiment tad-dividend?
Madwar 2,8% bir-rata ta' Ottubru 2026, ibbażata fuq dividend ta' 60 yen għas-sena kurrenti — flimkien ma' xiri lura massiv ta' ishma li jiffurmaw il-biċċa l-kbira tar-redditu għall-azzjonisti.
Jista' Seven & i jinxtara fi ħdan PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil f'ekwità)?
Le: il-valur huwa Ġappuniż; ix-xiri jsir f'kont regolari ta' titoli bi skambju f'yen.
Għaliex l-Istati Uniti għandhom daqshekk influwenza?
Għax it-tidwir ta' 7-Eleven Inc. u Speedway għamel il-fergħa Amerikana l-akbar kontributur tal-profitt tal-grupp fl-aħħar sitt xhur, u qabeż lill-Ġappun għall-ewwel darba fl-istorja tal-grupp.
Meta se tiġi elenkata l-fergħa Amerikana fil-borża?
L-IPO ta' 7-Eleven fl-Istati Uniti, li tħabbret fl-2025 għall-2026, ġiet posposta u issa mhix mistennija qabel is-sena fiskali 2027.
Għaliex SoftBank u PayPay akkwistaw ishma fil-kumpanija?
Huma xtraw 300 biljun yen f'ishma tat-teżor imqiegħda mill-grupp f'Awwissu 2026, f'loġika ta' sħubija: servizzi finanzjarji u ta' ħlas fil-ħwienet, fil-qalba tar-relazzjoni mal-klijenti tal-konbini, qed jiżviluppaw ma' ekosistemi ta' ħlas mobbli Ġappuniżi.
Min imexxi l-grupp?
Stephen Dacus, l-ewwel mexxej barrani fl-istorja ta' Seven & i, inħatar f'Mejju 2025 wara l-battalja korporattiva.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
Forex, indiċi, komoditajiet u kripto permezz ta' CFDsIftaħ kont ma Vantage →