Alibaba Stock (9988): Prezz, Dividend u Prospetti għall-2026

Alibaba huwa l-ġgant Ċiniż tal-kummerċ elettroniku — Taobao u Tmall għall-oġġetti tal-konsumatur, Alibaba Cloud għall-IT, AliExpress għas-swieq internazzjonali — u wieħed mit-temi ewlenin tas-suq tal-ishma globali mill-irkupru tiegħu tal-2025, imħeġġeġ mill-intelliġenza artifiċjali. Elenkat f'Hong Kong taħt it-ticker 9988 (linja primarja minn Awwissu 2024) u fi New York bħala ADR (BABA), l-istokk tal-grupp Hangzhou huwa elenkat fil-Hang Seng. Din il-folja ta' informazzjoni, supplimentata mill-paġni tagħna fuq Ċina Mobile et HKEX, jippreżenta l-prezz tal-ishma f'ħin reali, ir-riżultati, id-dividend li għadu kif beda, investimenti massivi fl-AI u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' Alibaba f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Alibaba bħalissa huwa HK $ 97,80 (dollari ta' Hong Kong), b'bidla ta' 0,46% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 92,267,571 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, l-istokk innegozja bejn HK$88,65 u HK$175,00.
Fil-ħarifa tal-2026, l-istokk kien qed jinnegozja madwar HK$98, f'medda annwali wiesgħa ħafna (HK$88,65 sa HK$175) li tirrifletti l-avvenimenti tas-sena: żieda spettakolari fl-ewwel nofs immexxija mill-AI Ċiniża, segwita minn korrezzjoni fil-ħarifa minħabba tensjonijiet ma' Washington u regolamenti domestiċi aktar stretti. Il-kodiċi ISIN għall-istokk ta' Hong Kong huwa KYG017191142.
Dejta finanzjarja — Alibaba Group Holding Limited
|Post tal-elenkar
|HKSE — ticker 9988.hk
|settur
|Ċikliku tal-Konsumatur — Bejgħ bl-Imnut fuq l-Internet
|Sedil
|Ċina — Site Uffiċjali
9988.HK · HKSE
|L-eżerċizzju ngħalqet fi
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2026-03-31
|1 023,67 Md HK$
|105,90 Md HK$
|2025-03-31
|996,35 Md HK$
|129,47 Md HK$
|2024-03-31
|941,17 Md HK$
|79,74 Md HK$
|2023-03-31
|868,69 Md HK$
|72,51 Md HK$
|Data tas-sekondament
|Ammont għal kull sehem
|2026-06-10
|HK $ 1,029
|2025-06-11
|HK $ 1,960
|2024-06-12
|HK $ 1,627
|2023-12-20
|HK $ 0,980
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Alibaba: Ħarsa Ġenerali lejn il-Grupp
Imwaqqfa fl-1999 f'Hangzhou minn Jack Ma u tim ta' tmintax-il kofundatur, Alibaba bniet in-negozju tagħha madwar swieq online qabel ma ddiversifikat l-attivitajiet tagħha. Il-grupp issa huwa organizzat f'diviżjonijiet ewlenin:
- Kummerċ Ċiniż (Taobao, Tmall, u l-kummerċ immedjat): il-qalba storika, li qed tiffaċċja kompetizzjoni minn Pinduoduo u Douyin;
- Cloud u Komputazzjoni tal-AI (Alibaba Cloud) : l-ewwel cloud Ċiniż, li sar il-mutur strateġiku tal-grupp bil-mudelli tal-intelliġenza artifiċjali Qwen;
- Kummerċ Internazzjonali (AIDC) AliExpress, Lazada u Trendyol, li qed jikbru b'rati ta' żewġ ċifri;
- Loġistika (Cainiao) u l-investimenti l-oħra, miġbura f'diviżjoni diversifikata.
It-tmexxija nbidlet: Eddie Wu jmexxi l-operazzjonijiet u Joe Tsai jippresiedi l-bord, b’Jack Ma jibqa’ vuċi influwenti iżda diskreta. Il-kwartieri ġenerali operattivi jinsabu f’Hangzhou, u l-kumpanija hija legalment inkorporata fil-Gżejjer Cayman—struttura standard għall-kumpaniji Ċiniżi elenkati barra l-pajjiż.
Riżultati: L-imħatra fuq l-intelliġenza artifiċjali
L-aħħar ċifri ppubblikati juru t-trasformazzjoni li għaddejja:
- Sena fiskali 2025-2026 (li jintemm f'Marzu 2026): dħul ta' 1,024 biljun wan (+2,7%); profitt nett ta' 105,9 biljun wan, tnaqqis ta' 18% minħabba investimenti;
- L-ewwel kwart tas-sena fiskali 2026-2027 (April-Ġunju 2026, ippubblikat f'Awwissu): dħul ta' 269 biljun wan (+8,6%), b'żieda fin-negozju tal-cloud: L-IA Cloud & Compute qed tikber b'45% għal 48,4 biljun wan; il-kummerċ immedjat żdied b'45% filwaqt li l-kummerċ tradizzjonali Ċiniż naqas bi 8%;
- Investimenti massivi Il-capex tal-grupp laħaq madwar 225 biljun wan fl-aħħar sena fiskali — prinċipalment ċentri tad-dejta u proċessuri — sal-punt li għamel il-fluss tal-flus kontanti ħieles temporanjament negattiv: għażla deliberata biex jirbħu s-suq tal-AI.
L-ordnijiet pubbliċi tal-grupp juru din l-ambizzjoni: aktar minn $35 biljun f'ċipep grafiċi ordnati minn Nvidia, imħabbra f'Ottubru 2026, u aktar minn sitt biljuni ta' proċessuri XuanTie RISC-V—iddisinjati mill-grupp—diġà kkunsinnati. Il-mistoqsija għall-investituri hija ż-żmien: meta dawn l-investimenti se jissarrfu fi profitti sostenibbli?
Storja: Minn suq għal konglomerat tal-AI
L-istorja ta’ Alibaba tiżvolġi fi tliet atti. L-ewwel wieħed huwa dak tal-kummerċ: mill-1999 sas-snin 2010, Taobao għelbet lil eBay fiċ-Ċina, Tmall stabbiliet kummerċ tad-ditti, Singles' Day sar l-akbar avveniment tax-xiri fid-dinja, u l-grupp espandiet fil-finanzi b’Alipay—li sar Ant Group, li l-offerta falluta tagħha tal-IPO tal-2020 fetħet era ta’ regolamentazzjoni. It-tieni att huwa dak tas-sanzjonijiet: multa rekord mir-regolatur Ċiniż fl-2021, iffriżar fuq l-espansjoni, kollass fil-prezz tal-ishma, u l-irtirar ta’ Jack Ma mix-xena. It-tielet att jibda fl-2024-2025: ir-regolamenti Ċiniżi jsiru aktar akkomodanti, il-grupp jinqasam f’fergħat awtonomi, il-lista ta’ Hong Kong issir il-lista primarja, u fuq kollox, l-intelliġenza artifiċjali tbiddel il-logħba—il-mudelli Qwen ta’ Alibaba jsiru punti ta’ riferiment globali open-source, u d-domanda għall-qawwa tal-kompjuters tisplodi. Hija din it-tielet ħajja li s-suq tal-ishma qed jipprezza llum.
Is-suq Ċiniż tal-cloud u l-battalja tal-kompjuters
It-tellieqa għall-qawwa tal-kompjuters, imqanqla mill-wasla ta’ mudelli lingwistiċi ewlenin, għamlet il-cloud il-kamp ta’ battalja ċentrali tat-teknoloġija Ċiniża. Alibaba Cloud għandha l-ewwel post, b’vantaġġ li Huawei u Tencent qed jisfidaw segment b’segment, u fuq kollox, pożizzjoni unika: il-mudelli Qwen tagħha huma l-aktar imniżżla fl-ekosistema open-source Ċiniża, u jattiraw żviluppaturi lejn l-infrastruttura tagħha. Id-domanda hija mmexxija minn ċirku virtuż osservabbli madwar il-pajjiż: il-kumpaniji pubbliċi u privati Ċiniżi qed jadottaw malajr l-AI, il-gvernijiet lokali qed jiffinanzjaw ċentri tad-dejta, u r-restrizzjonijiet tal-Istati Uniti fuq ċipep high-end qed imexxu l-iżvilupp ta’ arkitetturi domestiċi—inklużi l-proċessuri XuanTie ta’ Alibaba. Għall-investituri, din id-dinamika għandha impatt qawwi fuq il-kontabilità: l-infiq kapitali tal-grupp qabeż il-220 biljun wan fl-aħħar sena fiskali, livell li jiżen fuq il-fluss tal-flus kontanti fuq medda qasira ta’ żmien iżda jibni assi produttivi għad-deċennju. Ir-riskju simmetriku: jekk id-domanda għall-kompjuters tonqos jew jekk ir-restrizzjonijiet tal-Istati Uniti jissikkaw, dawn l-investimenti se jiżen fuq il-profittabbiltà mingħajr ma jkunu pproduċew xi riżultati.
Il-kuntest ġeopolitiku: riskju fih innifsu
Il-każ Alibaba ma jistax jinftiehem mingħajr il-kuntest politiku tiegħu. F'Ġunju 2026, id-Dipartiment tad-Difiża tal-Istati Uniti żied mill-ġdid il-grupp mal-lista tiegħu ta' kumpaniji marbuta mal-militar Ċiniż (lista 1260H) — deċiżjoni li Alibaba ilha tikkontesta fil-qrati tal-Istati Uniti mit-23 ta' Ġunju. Diversi stati tal-Istati Uniti rrestrinġew l-użu tas-servizzi tagħha, u l-White House akkużat pubblikament lill-ġganti tat-teknoloġija Ċiniżi li jappoġġjaw l-Armata tal-Liberazzjoni tal-Poplu. Fiċ-Ċina nnifisha, ir-regolatur tal-kummerċ elettroniku reġa' beda l-kritika tiegħu fil-ħarifa tal-2026 rigward il-kwalità tal-prodott, u dan wassal biex l-istokk jaqa' b'aktar minn 6% f'sessjoni waħda fit-22 ta' Ottubru. Dawn il-fatturi jiżnu fuq il-valutazzjoni — li huwa preċiżament dak li jattira xi investituri u jiskoraġġixxi lil oħrajn: l-istokk jirrappreżenta mħatra fuq in-normalizzazzjoni, kemm teknoloġika kif ukoll ġeopolitika, daqs kemm fuq il-prinċipji fundamentali tiegħu.
Dividend ta' Alibaba: fil-bidu tiegħu, supplimentat minn akkwisti storiċi
Alibaba ilha magħrufa li ma tqassam xejn, iżda daħlet f'era ġdida: għas-sena fiskali li ntemmet f'Marzu 2026, il-grupp ħallas HK$1,03 kull sehem (data ex-dividend: 10 ta' Ġunju, 2026), wara sena ta' distribuzzjoni inizjali fl-2024-2025 b'dividend speċjali. Ir-rendiment jibqa' baxx—madwar 1% bil-prezz attwali tal-ishma—għaliex ir-redditu tal-azzjonisti jiġi primarjament mill- xiri lura ta’ ishma Il-programm storiku mniedi fl-2024, ta’ daqs bla preċedent f’Ħong Kong, inaqqas l-għadd ta’ ishma fiċ-ċirkolazzjoni kull tliet xhur u jappoġġja l-qligħ għal kull sehem. Għall-investituri Franċiżi, id-dividend huwa soġġett għat-taxxa minn ras il-għajn ta’ Ħong Kong (10%), mingħajr trattat fiskali ma’ Franza: ix-xiri jrid isir permezz ta’ kont standard tat-titoli, peress li l-PEA (pjan Franċiż ta’ tfaddil tal-ekwità) mhuwiex aċċessibbli għat-titoli ta’ Ħong Kong.
Analiżi: Bejn klassifikazzjoni mill-ġdid teknoloġika u ħajt ġeopolitiku
It-teżi bullish tista' tiġi mqassra fi tliet kelmiet: cloud, AI, valutazzjoni. Jekk Alibaba Cloud tikkonferma t-tkabbir u l-marġini ta' 40-50% tagħha, il-grupp strutturalment jiswa aktar mill-valutazzjoni attwali tiegħu, li ntirtet min-nuqqas ta' fiduċja fiċ-Ċina. It-teżi bearish tista' tiġi mqassra fi tliet kelmiet oħra: Washington, regolatur, kompetizzjoni. Il-lista tal-Pentagon iddgħajjef l-aċċess għat-teknoloġiji Amerikani; ir-regolatur Ċiniż jista' jissikka l-viti fi kwalunkwe ħin; u l-bejgħ bl-imnut Ċiniż jinsab involut fi gwerra ħarxa tal-prezzijiet. Bejn dawn iż-żewġ estremi, l-istokk jibqa' wieħed mill-aktar volatili fost l-indiċi Asjatiċi ewlenin: konvinzjoni soda hawnhekk teħtieġ li jiġu aċċettati varjazzjonijiet fil-prezzijiet ta' diversi għexieren fil-mija. Dawn il-fatturi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta' investiment.
Alibaba f'ħames figuri ewlenin li wieħed għandu jiftakar
- 1,024 biljun wan : il-fatturat għas-sena finanzjarja 2025-2026, li qed jikber b'2,7%;
- +% 45 it-tkabbir tal-AI Cloud & Compute fl-aħħar kwart, mutur strateġiku għall-grupp;
- 225 biljun wan : il-capex tal-aħħar sena finanzjarja, iddedikat l-aktar għaċ-ċentri tad-dejta;
- 35 biljuni ta 'dollari l-ordnijiet taċ-ċippa grafika mħabbra f'Ottubru 2026;
- 88,65 sa 175 HKD il-firxa tal-prezz tal-ishma fuq tnax-il xahar — volatilità li tiġbor fil-qosor id-dibattitu bejn il-konvinzjoni tal-IA u r-riskju ġeopolitiku.
Dawn il-parametri referenzjarji jiffurmaw id-dibattitu: bażi kummerċjali soda iżda matura, sħaba ta' ipertkabbir, investimenti massivi mwettqa u ambjent politiku li jibqa' l-varjabbli ewlenija fil-valutazzjoni.
Kif nista' nixtri l-istokks ta' Alibaba minn Franza?
Jeżistu żewġ punti ta' aċċess: il-linja ta' Hong Kong (9988) u n-New York ADR (BABA), li huma interkambjabbli għall-investitur. Ix-xiri jsir permezz ta' kont standard tat-titoli—la Hong Kong u lanqas l-ADRs mhumiex eliġibbli għall- PEA :
- Iċċekkja l-aċċess għas-swieq internazzjonali mingħand il-broker tiegħek: kważi kollha joffru l-Istati Uniti (ADR), il-maġġoranza l-Borża ta' Hong Kong;
- Qabbel il-miżati L-ADR f'dollari spiss hija l-aktar rotta sempliċi; il-linja ta' Hong Kong, f'dollari ta' Hong Kong, tista' tkun aktar ekonomika skont is-sensara;
- Poġġi ordni ta' limitu l-istokk huwa likwidu ħafna iżda volatili, speċjalment waqt pubblikazzjonijiet trimestrali;
- Antiċipa d-differenza fil-ħin għal ordnijiet fuq Hong Kong u taxxa minn ras il-għajn fuq dividendi (10%, mhux deduċibbli fi Franza).
Biex jiġi traċċat il-valur, l-avvenimenti ewlenin huma l-pubblikazzjonijiet trimestrali (barra mill-iskeda, is-sena fiskali tintemm f'Marzu) u l-aħbarijiet regolatorji tal-Istati Uniti u taċ-Ċina, li jċaqalqu l-istokk aktar mir-riżultati nfushom.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Alibaba
Alibaba tħallas dividend?
Iva, dan l-aħħar: HK$1,03 kull sehem għas-sena fiskali li ntemmet f'Marzu 2026, li jirrappreżenta rendiment ta' madwar 1%. Il-kumpens huwa ġġenerat primarjament permezz ta' xiri lura ta' ishma.
Alibaba jista' jinxtara fi ħdan PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil fl-ekwità)?
Le: la l-linja ta' Ħong Kong u lanqas l-ADR tal-Istati Uniti mhuma eliġibbli. L-investiment isir permezz ta' kont standard ta' titoli.
X'inhi d-differenza bejn 9988 u BABA?
Dawn huma żewġ linji tal-istess sigurtà: 9988 f'Ħong Kong (sehem ordinarju wieħed) u BABA fi New York (ADR li jirrappreżenta diversi ishma ordinarji). Iż-żewġ listi jsegwu l-istess valur.
Għaliex l-istokk waqa' fil-ħarifa tal-2026?
Permezz ta' taħlita ta' reġistrazzjoni mill-ġdid fil-lista tal-Pentagon f'Ġunju, kritika mir-regolatur Ċiniż tal-kummerċ online f'Ottubru, u teħid ta' profitti wara r-rally tal-AI tal-ewwel nofs.
X'inhu l-mutur tat-tkabbir tal-grupp?
AI Cloud & Compute, in-negozju tal-cloud u l-intelliġenza artifiċjali, kiber b'45% fl-aħħar kwart ippubblikat, ikkumplimentat minn kummerċ instantanju u internazzjonali (AliExpress).
Jack Ma għadu jmexxi Alibaba?
Le: il-ġestjoni operattiva hija ta’ Eddie Wu u l-presidenza tal-bord hija ta’ Joe Tsai mill-2023. Jack Ma, il-fundatur, jibqa’ azzjonist influwenti li d-dehriet pubbliċi tiegħu huma eżaminati bir-reqqa bħala sinjali tal-burdata tal-gvern lejn is-settur privat Ċiniż.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Ir-riżultati għat-trimestru ta' Lulju-Settembru 2026 huma mistennija għal madwar nofs Novembru.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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