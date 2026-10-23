Ishma ta' Aena (AENA): Prezz, Dividend u Prospetti għall-2026

Aena topera kważi l-ajruporti kollha ta’ Spanja — Madrid, Barċellona, Palma, Málaga u ħamsa u erbgħin ċentru ieħor — kif ukoll ishma f’ajruporti internazzjonali: monopolju regolat fil-qalba tad-destinazzjoni turistika ewlenija fid-dinja. Elenkata f’Madrid taħt it-ticker AENA Bħala membru tal-IBEX 35, il-kumpanija qed taħsad il-benefiċċji tat-traffiku rekord ta’ wara l-Covid u qed tqassam il-maġġoranza tal-profitti tagħha lill-azzjonisti. Din il-folja informattiva tippreżenta l-prezz tal-ishma ta’ Aena, ir-riżultati tagħha, id-dividend għoli tagħha, u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' Aena f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Aena bħalissa huwa ta' 26,50 €b'varjazzjoni ta' 0,46% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 7,638,559 ishma, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn €21,96 u €28,86.
Fil-ħarifa tal-2026, l-istokk kien qed jinnegozja għal madwar €26,50. Il-kodiċi ISIN huwa ES0105046009L-istat Spanjol jibqa' l-azzjonist ta' referenza b'madwar nofs il-kapital, wirt tal-ħolqien tal-grupp fl-2011 permezz tal-konsolidazzjoni tal-ajruporti pubbliċi.
Données financières — Aena S.M.E., S.A.
|ISIN
|ES0105046009
|Post tal-elenkar
|MCE — ticker aena.mc
|settur
|Industrials — Airports & Air Services
|Sedil
|Spanja — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ €39,75 biljun (mill-24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 4,4 (mill-24.10.2026)
|dividend
|€1,09 kull sehem — rendiment ≈ 4,1%
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|€6,28 biljun
|€2,14 biljun
|2024
|€5,83 biljun
|€1,93 biljun
|2023
|€5,14 biljun
|€1,63 biljun
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|23.04.2026
|€ 1,09
|22.04.2025
|€ 0,98
|03.05.2024
|€ 0,77
|02.05.2023
|€ 0,47
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Aena: Preżentazzjoni tal-Kumpanija
Aena tmexxi 46 ajruport fi Spanja u żewġ eliporti, u b'hekk hija l-operatur ewlieni tal-ajruporti fid-dinja f'termini ta' numru ta' passiġġieri. Il-mudell tagħha huwa dak ta' korporazzjoni industrijali pubblika: Aena tinvesti fl-infrastruttura, tiġbor tariffi tal-ajruport ibbażati fuq formula regolata nnegozjata mar-regolatur u l-gvern, u tiżviluppa dħul kummerċjali—ħwienet, ristoranti, reklamar, parkeġġ—li issa jirrappreżentaw porzjon sinifikanti tal-profitti tagħha u jikbru mat-traffiku. Il-bażi tal-klijenti hija doppja: il-linji tal-ajru, li jħallsu t-tariffi, u t-375 miljun passiġġier annwali li jonfqu l-flus fit-terminals. Spanja, id-destinazzjoni turistika ewlenija fid-dinja għall-wasliet internazzjonali, tipprovdi lil dan il-mudell fluss ta' domanda li ftit infrastrutturi globali tal-ajruporti jistgħu jgħiru għalih.
Riżultati: L-era tat-traffiku rekord
Iċ-ċifri ppubblikati jirriflettu industrija li qed tiffjorixxi:
- Eżerċizzju 2025 (Ippubblikat fil-25 ta' Frar 2026): Dħul nett ta' €2,14 biljun (+10,5%), fuq dħul li żdied b'9,5% għal €6,4 biljun — immexxi minn traffiku rekord ta’ 384,8 miljun passiġġier fin-netwerk kollu (+4,2%);
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fid-29 ta' Lulju): profitt nett ta' biljun ewro, bit-traffiku Spanjol jiżdied bi 3,7% għal 156 miljun passiġġier;
- L-ewwel tmien xhur tal-2026 225,5 miljun passiġġier fi Spanja (+4,1%), bil-mira annwali ta’ +3% mistennija tinqabeż.
Id-dinamika hija notevoli għal żewġ raġunijiet: it-traffiku Spanjol mhux biss laħaq iżda qabeż il-livelli ta’ qabel il-Covid, u t-tkabbir tad-dħul kummerċjali għal kull passiġġier — l-infiq fil-ħwienet u r-ristoranti — qed jimxi aktar malajr mit-traffiku nnifsu, grazzi għar-rinnovazzjoni tat-terminals u t-titjib tal-offerta.
Storja: Mill-borża għal champion tad-dinja
Sal-2010, l-ajruporti Spanjoli kienu mmaniġġjati direttament mill-istat permezz tal-entità pubblika Aena Aeropuertos. Ir-riforma tal-2010-2011 biddlet din l-entità f'kumpanija limitata—Aena SME, l-"SME" tfisser kumpanija kummerċjali tal-Istat—u introduċiet kapital privat fl-2015 f'mossa storika: l-akbar privatizzazzjoni Spanjola sa mis-settur tat-telekomunikazzjoni. Dan ippermetta lill-istat iżomm sehem maġġoritarju filwaqt li fetaħ il-kapital għal investituri istituzzjonali u pubbliċi. Minn dakinhar, it-trajettorja rriflettiet dik tat-turiżmu globali: tkabbir kontinwu sal-2019, kollass fit-traffiku matul il-pandemija—l-ivvjaġġar bl-ajru Spanjol naqas għal għaxra tal-volum tas-soltu tiegħu fl-aqwa tal-kriżi—segwit minn irkupru spettakolari. Sal-2023, il-livelli ta' qabel il-Covid kienu nqabżu, u l-2025 stabbilixxa rekord ta' kull żmien. Din ir-reżiljenza saħħet il-konvinzjoni tal-investituri: anke xokk eżistenzjali ma ħassarx b'mod permanenti l-valur taċ-ċentru turistiku ewlieni fid-dinja.
Il-kummerċ fl-ajruporti, it-tieni magna tat-tkabbir
Il-vjaġġatur mgħaġġel mhux dejjem jinduna, iżda nofs l-esperjenza moderna tal-ajruport saret kummerċjali: ħwienet duty-free, ristoranti, lounges, reklamar diġitali, parkeġġ, u servizzi premium. Għal Aena, dan id-dħul kummerċjali huwa ħafna aktar minn sempliċi suppliment: jikber aktar malajr mit-traffiku, għaliex kull passiġġier jonfoq aktar minn qabel, u mhux regolat—il-profittabbiltà tiegħu takkumula kompletament għall-grupp, b'differenza mit-tariffi regolati tal-ajruport. L-istrateġija f'dawn l-aħħar snin kienet li jiġu rinnovati t-terminals biex tittejjeb din l-offerta: wirjiet tax-xiri ddisinjati mill-ġdid, il-wasla ta' marki premium, u d-diġitalizzazzjoni tal-ispazji tar-reklamar. Għal passiġġier li jitlaq, li jonfoq ftit ewro żejda f'ħanut għandu l-istess impatt fuq il-qligħ nett bħal żieda fit-tariffa—mingħajr ma jgħaddi mir-regolatur. Hekk il-grupp jimmaniġġja l-proeza li jżid il-profitti tiegħu minkejja l-iffriżar tal-prezzijiet: it-traffiku jġib il-volum, il-kummerċ iġib il-marġni.
Il-kwistjoni tat-tariffi: ir-riskju regolatorju ċentrali
Il-punt ewlieni ta’ tilwima f’Aena huwa l-qafas tat-tariffi. It-tariffi mħallsa mil-linji tal-ajru huma limitati minn ftehim ta’ ħames snin innegozjat mar-regolatur u l-istat; it-trasportaturi bi prezz baxx, l-utenti primarji tal-ajruporti Spanjoli, qed jikkampanjaw għal tnaqqis. L-aktar kapitlu reċenti f’din is-saga kkonkluda fi 15 Settembru 2026 Il-gvern approva prezzijiet kważi ffriżati għall-perjodu 2027-2031—żieda medja ta’ €0,03 għal kull passiġġier fis-sena, jew +0,33%—bi skambju għaż-żamma tal-programm ta’ investiment ta’ madwar €13-il biljun propost minn Aena. Il-linji tal-ajru laqgħu d-deċiżjoni, li tneħħi l-inċertezza dwar il-prezz tal-ishma; għall-azzjonisti, din tissolidifika r-restrizzjoni: it-tkabbir tal-profitt se jiġi mit-traffiku u l-bejgħ, mhux mit-tariffi. Dan il-kompromess juri n-natura tal-kwistjoni—assi strateġiku ewlieni li l-profittabbiltà tiegħu hija politikament ristretta.
Dividend tal-Aena: Rendiment difensiv u ħlas għoli
Il-politika ta’ distribuzzjoni hija ġeneruża: għall-2025, Aena ħallset €1,09 kull sehem fi flus kontanti — li jammontaw għal €1,64 biljun, żieda ta’ 11,7% — f’konformità ma’ proporzjon ta’ ħlas ta’ 80% tad-dħul nett. Ir-rendiment minn Ottubru 2026 huwa ta’ madwar 4,1%Id-dividend, imħallas fir-rebbiegħa wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali (data annwali tat-23 ta' April 2026), huwa kollu fi flus kontanti. Punt ta' tħassib: il-ħlas għoli jħalli ftit lok biex wieħed jiffinanzja waħdu l-investiment ta' €13-il biljun tal-pjan regolat il-ġdid, li se jkun jeħtieġ xi rikors għad-dejn—għalkemm m'hemm l-ebda raġuni għal allarm, peress li l-karta tal-bilanċ tibqa' b'saħħitha u l-fluss tal-flus kontanti operattiv huwa stabbli ħafna.
Analiżi: monopolju tat-turiżmu taħt superviżjoni
La thèse sur Aena tient en une phrase : le premier réseau aéroportuaire mondial adossé à la première destination touristique mondiale, avec un payout de 80 %. Les atouts sont uniques — la demande touristique espagnole est structurellement en croissance, le groupe n’a pas de concurrent domestique, et les revenus commerciaux ajoutent une bougie de croissance non régulée. Les risques sont tout aussi identifiables : le risque réglementaire et politique, dont l’épisode tarifaire de septembre 2026 montre qu’il borne la rentabilité ; la dépendance au tourisme international, sensible aux chocs géopolitiques et économiques ; et l’écologie du voyage, l’aérien étant le secteur le plus exposé aux débats climatiques à long terme. Pour l’investisseur français, Aena offre ce que peu de valeurs françaises proposent : une infrastructure de transport pure avec rendement élevé, comparable par certains égards aux concessions autoroutières, et voisine dans l’IBEX des autres infrastructures régulées comme Iberdrola. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.
Aena f'ħames figuri ewlenin li wieħed għandu jiftakar
- 384,8 miljun passiġġier : it-traffiku rekord tan-netwerk għall-2025;
- 2,14 biljun euro : riżultat nett 2025, żieda ta' 10,5%;
- €1,09 kull sehem : id-dividend tal-2025, għal rendiment ta’ madwar 4,1%;
- 80% : ir-rata ta' distribuzzjoni applikata għar-riżultat;
- 46 ajruport fi Spanja, l-operatur ewlieni tal-passiġġieri fid-dinja.
Dawn l-indikaturi jiddeskrivu l-profil: tkabbir immexxi mit-traffiku, profittabilità kkontrollata iżda stabbli, remunerazzjoni għolja — il-kompromess klassiku ta’ konċessjoni pubblika elenkata.
Dak li jiżvela l-każ tal-Aena dwar il-ġestjoni ta’ konċessjoni elenkata
Aena hija eżempju ta’ tip distint ta’ investiment: il-konċessjoni tal-infrastruttura elenkata. Il-qafas jibqa’ l-istess—assi strateġiku uniku, regolamenti li jillimitaw il-prezzijiet u jeħtieġu investiment, azzjonist statali li jissalvagwardja l-interess pubbliku, u azzjonisti minoritarji li jistennew ir-redditu tagħhom. F’dan il-mudell, il-valur tal-ishma ma jirriżultax minn tkabbir illimitat fil-prezzijiet—ir-regolatur jipprevjeni dan—iżda minn tliet lievi: volumi, li jiżdiedu mal-ekonomija u t-turiżmu; effiċjenza operattiva, li ttejjeb il-konverżjoni tat-traffiku fi profitti; u kummerċ mhux regolat, l-unika żona ta’ marġini ħielsa. Meta mqabbla mal-awtostradi Franċiżi, li t-tariffi tagħhom indiċjati skont l-inflazzjoni joffru livell differenti ta’ protezzjoni, Aena twassal tkabbir fil-volum flimkien mar-redditu, għad-detriment ta’ espożizzjoni aktar diretta għal xokkijiet fl-ivvjaġġar internazzjonali. Ir-reviżjoni regolari tar-rapporti tat-traffiku—kull xahar u dettaljati—tippermetti lill-investituri jimmonitorjaw il-prestazzjoni tal-istokk b’livell ta’ granularità li ftit kumpaniji oħra jistgħu jipprovdu.
Kif nista' nixtri ishma ta' Aena minn Franza?
Aena, kumpanija Spanjola elenkata f'euro, hija eliġibbli għall-PEA u jistgħu jinxtraw ukoll f'kont ta' titoli permezz tal- pjan ta’ tfaddil tal-istokk :
- Iċċekkja l-aċċess għall-Borża ta' Madrid — standard fost is-sensara Franċiżi;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi AENA (ISIN ES0105046009);
- Poġġi ordni ta' limitu il-likwidità tal-pilastru tal-IBEX hija eċċellenti;
- Antiċipa l-iskeda : id-dividend annwali jinqata’ fir-rebbiegħa, wara l-laqgħa ġenerali.
Iċ-ċifri tat-traffiku ta’ kull xahar, disponibbli fuq il-websajt tal-grupp, jipprovdu wkoll indikatur ewlieni eċċellenti tas-saħħa tat-turiżmu Ewropew—utli lil hinn mill-pożizzjonijiet tal-ekwità biss. Bħal fil-każ ta’ ishma Spanjoli oħra, l-ebda taxxa minn ras il-għajn ma tiġi imposta fuq id-dividendi tal-Aena mħallsa permezz ta’ kanali Ewropej standard; it-tassazzjoni Franċiża tapplika skont il-pjan tat-taxxa magħżul, bil-PEA (pjan ta’ tfaddil tal-ekwità) jibqa’ l-aktar effiċjenti għal stokk li jiġġenera dħul.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Aena
X'inhu r-rendiment tad-dividend ta' Aena?
Madwar 4,1% bir-rata ta' Ottubru 2026, ibbażata fuq id-dividend tal-2025 ta' 1,09 ewro kull sehem, imħallas fi flus kontanti b'proporzjon ta' ħlas ta' 80% tad-dħul nett.
L-Aena hija eliġibbli għall-PEA?
Iva, il-kumpanija hija Spanjola u elenkata f'ewro: l-ishma huma miżmuma f'PEA Franċiża.
Min jikkontrolla lil Aena?
L-istat Spanjol żamm madwar nofs il-kapital minn mindu nħoloq il-grupp fl-2011; il-bqija huwa free-floating, bi preżenza qawwija ta' investituri istituzzjonali u linji tal-ajru msieħba.
X'jiddeċiedi r-regolatur dwar l-Aena?
Il-qafas tariffarju ta’ ħames snin: fil-15 ta’ Settembru 2026, il-gvern prattikament iffriża t-tariffi għall-2027-2031 (+0,33% fis-sena bħala medja), bi skambju għal programm ta’ investiment ta’ 13-il biljun ewro.
Liema huma l-ajruporti ewlenin fin-netwerk?
Madrid-Barajas, iċ-ċentru Iberiku, Barċellona-El Prat, Palma de Mallorca — l-aktar staġjonali u l-aktar turistiku —, Málaga, Alicante u Ibiza jiffurmaw il-qalba tan-netwerk, ikkumplimentati minn madwar erbgħin pjattaforma reġjonali li jkopru t-territorju Spanjol kollu, inklużi l-gżejjer.
Jista' t-traffiku xorta jikber?
Il-grupp ibassar madwar +3% fis-sena, appoġġjat mit-turiżmu internazzjonali lejn Spanja; l-ewwel tmien xhur tal-2026 huma 'l fuq minn 4,1%, 'il fuq mit-trajettorja.
L-Aena hija esposta għal trasportaturi bi prezz baxx?
Iva, mill-qrib ħafna: it-trasportaturi bi prezz baxx jirrappreżentaw sehem ewlieni tat-traffiku tal-ajru Spanjol u kienu l-forza ewlenija wara l-kampanja biex jitbaxxew il-prezzijiet tal-biljetti. L-iffriżar tal-prezzijiet tal-biljetti f'Settembru 2026 jindirizza parzjalment it-talbiet tagħhom, u b'hekk jiżgura t-tkabbir tal-kapaċità tagħhom fl-ajruporti Spanjoli.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Ir-riżultati għad-disa’ xhur se jiġu ppubblikati fit-28 ta’ Ottubru 2026.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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