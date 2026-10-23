Stokk ta' Amrize (AMRZ): Prezz, Dividend u Prospetti għall-2026

Amrize Amrize hija l-identità l-ġdida tal-Amerika ta' Fuq tal-ġgant tal-materjali Holcim: f'Ġunju 2025, il-grupp Żvizzeru ssepara l-operazzjonijiet Amerikani tiegħu—siment, aggregati, konkrit lest, u soluzzjonijiet għas-soqfa—f'kumpanija separata elenkata fi New York u Zurich. Maħsuba bħala stokk ta' infrastruttura purament Amerikan, Amrize tikkapitalizza fuq il-programmi ewlenin ta' rikostruzzjoni tal-pajjiż: toroq, pontijiet, fabbriki, u ċentri tad-dejta. Din il-folja informattiva tippreżenta l-prezz tal-ishma ta' Amrize, ir-riżultati tal-grupp, il-politika tad-dividendi tiegħu, u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' Amrize f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Amrize bħalissa huwa 32,50 CHFb'varjazzjoni ta' 0,93% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 2,091,834 ishma, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn CHF 29,85 u CHF 51,34.
Il-lista primarja hija fuq il-Borża ta' New York taħt is-simbolu AMRZ, b'lista sekondarja f'Zurich — fejn tingħaqad ma' ishma oħra ta' tkabbir Żvizzeri bħal galdermaGħal investitur Franċiż, ix-xiri għalhekk isir f'dollari — jew permezz tal-linja Żvizzera fi franki, skont is-sensar. Minn mindu s-separazzjoni tiegħu minn Holcim, l-istokk stabbilixxa ruħu bħala punt ta' riferiment għall-infrastruttura Amerikana.
Dejta finanzjarja — Amrize AG
|Post tal-elenkar
|Żvizzeru — ticker amrz.sw
|settur
|Materjali Bażiċi — Materjali tal-Bini
|Sedil
|l-Iżvizzera — Site Uffiċjali
AMRZ.SW Żvizzeru
|L-eżerċizzju ngħalqet fi
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025-12-31
|11,82 biljun CHF
|1,19 biljun CHF
|2024-12-31
|11,70 biljun CHF
|1,27 biljun CHF
|Data tas-sekondament
|Ammont għal kull sehem
|2026-08-18
|0,091 CHF
|2026-04-24
|0,363 CHF
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Amrize: Preżentazzjoni tal-kumpanija
Amrize tgħaqqad flimkien l-attivitajiet kollha ta' Holcim fl-Amerika ta' Fuq, li jirrappreżentaw madwar 19,000 impjegat u aktar minn elf sit: barrieri tal-aggregati, impjanti tas-siment, impjanti tal-konkrit lest, u n-negozju tas-soqfa li ntiret mill-akkwist ta' Firestone Building Products. Il-kumpanija tiddeskrivi lilha nnifisha bħala attur "mill-pedament sas-saqaf" (mill-pedament sal-bejt): jipprovdi l-materjali bażiċi għall-kostruzzjoni kollha, minn art vojta sal-bini lest.
Il-kwartieri ġenerali operattivi jinsabu f'Chicago, b'domiċilju tat-taxxa f'Zug, l-Iżvizzera—struttura komuni għal kumpaniji li jirriżultaw minn spin-offs transkonfinali. Il-ġestjoni hija pprovduta minn Jan Jenisch, li qabel kien il-kap eżekuttiv ta' Holcim u l-perit tas-separazzjoni, li għażel li jieħu r-riedni tal-entità l-ġdida minflok ma jibqa' fuq l-assi Ewropej.
Għaliex Holcim qasmet l-operazzjonijiet Amerikani tagħha
Ir-raġunament għall-ispin-off, imħabbar fl-2024 u tlesta f'Ġunju 2025, jistrieħ fuq tliet argumenti. L-ewwel, il-valutazzjoni. Storikament, l-istokks tal-materjali tal-kostruzzjoni tal-Istati Uniti jinnegozjaw bi prezz ogħla mill-kontropartijiet Ewropej tagħhom, peress li s-suq Amerikan jippremja l-viżibilità tal-baġits tal-infrastruttura pubblika. It-tieni, il-purità tematika. L-investituri Amerikani jfittxu stokks tal-infrastruttura purament domestiċi—pontijiet, toroq, fabbriki mqiegħda mill-ġdid, ċentri tad-dejta—mingħajr espożizzjoni għas-swieq Ewropej li qed jiċkienu. It-tielet, il-flessibbiltà strateġika. Kumpanija Amerikana indipendenti tista' tagħmel akkwisti aktar faċilment fis-suq domestiku tagħha, ħielsa mill-kontroll ta' grupp Żvizzeru ħerqan li jiffoka fuq is-soluzzjonijiet ta' kostruzzjoni sostenibbli tiegħu fl-Ewropa. Għall-azzjonist Franċiż, ir-riżultat huwa stokk atipiku: kumpanija Amerikana b'kapital Żvizzeru, elenkata f'żewġ kontinenti.
Riżultati: profittabbiltà notevoli għas-settur
L-ewwel kontijiet ippubblikati bħala kumpanija indipendenti, fis-17 ta' Frar 2026, ikopru s-sena finanzjarja 2025:
- Dħul ta’ $11,8 biljun (+0,9%);
- Dħul nett ta' 1,18 biljun u EBITDA aġġustat ta' 3 biljun, li jirrappreżenta marġni ta' 25,5% — livell notevoli għall-industrija tal-materjali;
- Fluss ta' flus kontanti ħieles ta' 1,46 biljun u dejn nett kontenut f'1,1 darbiet l-EBITDA.
Il-gwida tal-2026 tbassar tkabbir fid-dħul ta’ 4% sa 6% u tkabbir aġġustat tal-EBITDA ta’ 8% sa 11%, immexxi minn programmi ewlenin ta’ infrastruttura federali u l-mewġa ta’ kostruzzjoni ta’ fabbriki u ċentri tad-dejta. Il-grupp iffinalizza wkoll l-akkwist ta’ PB Materials fi Frar 2026 u saħħaħ il-preżenza tiegħu f’Texas f’Lulju b’Rapid Redi-Mix: l-istrateġija ta’ akkwisti mmirati fi swieq ta’ tkabbir fin-Nofsinhar diġà għaddejja.
Dividend ta' Amrize: ġeneruż u supplimentat b'xiri lura massiv
Mill-ewwel sena tagħha, Amrize implimentat politika komprensiva ta' kumpensazzjoni: a dividend ordinarju annwali ta' $0,44 kull sehemimħallas f'pagamenti trimestrali ta' $0,11, supplimentat minn dividend eċċezzjonali wieħed ta' $0,44 meħuda mir-riżervi ta' kapitalizzazzjoni — dawn iż-żewġ distribuzzjonijiet ġew approvati mil-laqgħa tal-21 ta' April 2026. L-aktar importanti, il-bord nieda fil-5 ta' Mejju 2026 programm ta' xiri lura ta' ishma ta' biljun dollaruDan huwa konsiderevoli meta mqabbel mal-kapitalizzazzjoni tas-suq tal-kumpanija. Dan il-pakkett komprensiv—dividend kurrenti, dividend speċjali, u xiri lura—jirrifletti s-saħħa tal-fluss tal-flus kontanti tal-mudell tan-negozju: bil-barrieri u l-impjanti tas-siment Amerikani tagħha jiġġeneraw fluss regolari ta' flus kontanti, il-maniġment jipprijoritizza r-redditu tal-azzjonisti fuq l-akkumulazzjoni ta' flus kontanti. L-azzjonisti Franċiżi għandhom ikunu konxji tat-tassazzjoni tad-dividendi tal-Istati Uniti (taxxa minn ras il-għajn ta' 15% bl-użu tal-formola W-8BEN, li tista' tiġi allokata għal kont ta' titoli).
Is-suq tal-materjali tal-Amerika ta' Fuq: struttura u dinamika
Is-suq tal-materjali tal-kostruzzjoni tal-Istati Uniti għandu karatteristika strutturali unika: huwa reġjonali. Il-piż tat-trasport jagħmel l-aggregati u s-siment diffiċli biex jiġu esportati lil hinn minn raġġ raġonevoli, għalhekk kull reġjun jesperjenza d-dinamika tal-provvista u d-domanda tiegħu stess. Is-swieq tan-Nofsinhar—Texas, Florida, Arizona, u Georgia—jikkombinaw it-tkabbir tal-popolazzjoni, ir-rilokazzjoni industrijali, u l-investimenti f'ċentri tad-dejta, filwaqt li l-Grigal huwa aktar stabbli u aktar iffukat fuq ir-rinnovazzjoni. Din il-ġeografija tippremja lill-operaturi b'pożizzjonijiet dominanti f'reġjuni ta' tkabbir: dan huwa preċiżament il-profil ta' Amrize, li n-netwerk tagħha ta' barrieri u impjanti tal-konkrit huwa kkonċentrat ħafna fin-nofs tan-nofsinhar tal-pajjiż. Karatteristika oħra hija l-ostaklu regolatorju. Il-ftuħ ta' barriera ġdida fl-Istati Uniti jeħtieġ snin ta' permessi ambjentali, li jipproteġi l-assi eżistenti u jappoġġja l-prezzijiet—ambjent favorevoli għall-konsolidazzjoni permezz ta' akkwisti li l-grupp qed isegwi. Fl-aħħar nett, id-domanda tal-Istati Uniti tibbenefika minn fattur rari fl-Ewropa: il-konsistenza tal-programmi pubbliċi federali fuq diversi snin, li twitti ċ-ċiklu tal-investiment fl-infrastruttura.
Il-ġenerazzjoni tal-flus kontanti, l-argument ċentrali tal-każ
Dak li jiddistingwi lil Amrize mill-istokks ċikliċi tipiċi hija r-rata eċċezzjonali tagħha ta' konverżjoni minn profitt għal flus kontanti. B'dejn nett ta' 1,1 darbiet l-EBITDA u $1,46 biljun fi fluss ta' flus kontanti ħieles fuq $3 biljun f'EBITDA aġġustat, il-kumpanija tikkonverti kważi nofs id-dħul operattiv tagħha fi flus kontanti ħielsa—proporzjon li ftit kumpaniji industrijali tqal jiksbu. Din l-abbundanza għandha tliet konsegwenzi prattiċi għall-azzjonisti. Tiffinanzja l-programm ta' xiri lura ta' ishma ta' $1 biljun mingħajr ma żżid id-dejn. Tippermetti d-dividend doppju fl-ewwel sena mingħajr ma taffettwa l-kapaċità tal-akkwist. U tagħti lill-bord il-flessibbiltà li jsegwi opportunitajiet ta' konsolidazzjoni—PB Materials fl-ewwel nofs tal-2026, Rapid Redi-Mix f'Lulju—filwaqt li żżomm it-trajettorja tat-tnaqqis tad-dejn. F'industrija fejn il-karti tal-bilanċ minfuħin huma komuni, din id-dixxiplina hija kemm vantaġġ kompetittiv kif ukoll argument ta' valutazzjoni.
Analiżi: L-imħatra fuq l-infrastruttura Amerikana
It-teżi ta' Amrize hija waħda makro: l-Istati Uniti daħlu f'ċiklu twil ta' investiment fl-infrastruttura—toroq u pontijiet li qed jixjieħu, adattament għall-klima, rilokazzjoni industrijali, u s-settur taċ-ċentri tad-dejta li qed jikber b'rata mgħaġġla mmexxi mill-intelliġenza artifiċjali—li l-baġits federali u privati qed jiffinanzjaw b'ammonti massivi ta' dollari. Amrize hija lieva diretta f'dan iċ-ċiklu, b'pożizzjonijiet dominanti fir-reġjuni li qed jikbru malajr tan-Nofsinhar u l-Punent. Il-kontropunti huma magħrufa sew: is-settur huwa ċikliku u sensittiv għar-rati tal-imgħax; il-konċentrazzjoni f'pajjiż wieħed, filwaqt li hija ċentrali għat-teżi, hija wkoll fattur ta' riskju politiku u ekonomiku; u l-valutazzjoni diġà tinkorpora porzjon sinifikanti tal-potenzjal tat-tkabbir. Meta mqabbla mal-kumpaniji Ewropej tas-siment, Amrize toffri l-oppost eżatt: l-ebda espożizzjoni għall-Kontinent il-Qadim, iżda d-dinamiżmu sħiħ tas-suq Amerikan. Dawn il-fatturi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta' investiment.
Amrize f'ħames figuri ewlenin li wieħed għandu jiftakar
- 11,8 biljuni ta 'dollari tad-dħul tal-2025;
- 25,5% marġni aġġustat tal-EBITDA, fl-aqwa livell fis-settur tal-materjali;
- 1 biljun il-programm ta’ xiri lura ta’ ishma mniedi f’Mejju 2026;
- 0,44 dollaru ta’ dividend annwali, flimkien ma’ dividend eċċezzjonali tal-istess ammont fl-2026;
- 4 għal 6% : it-tkabbir mistenni fid-dħul fl-2026.
L-istampa hija dik ta’ magna industrijali matura, profittabbli ħafna u li tiġġenera l-flus, appoġġjata minn tema qawwija ta’ infrastruttura — b’espożizzjoni totali għaċ-ċiklu Amerikan, min-naħa tagħha.
Kif nista' nixtri ishma ta' Amrize minn Franza?
Peress li l-elenkar ewlieni huwa fi New York, l-istokk jinxtara f' titoli tal-kontijiet ordinarji (ishma tal-Istati Uniti mhux inklużi fil-PEA):
- Iċċekkja l-aċċess għan-NYSE — standard fost il-brokers online kollha;
- Fittex għat-titlu taħt is-simbolu AMRZ, jew permezz tal-linja Żvizzera AMRZ jekk is-sensar tiegħek joffriha fi franki;
- Poġġi ordni ta' limituis-sessjoni tal-Istati Uniti toffri l-aqwa likwidità;
- Imla l-formola W-8BEN Ikkuntattja lis-sensar tiegħek biex tnaqqas it-taxxa minn ras il-għajn tal-Istati Uniti fuq id-dividendi għal 15%.
Skont is-sensar tiegħek, il-linja tal-frank Żvizzeru jista' jkollha tariffi tal-kambju differenti mil-linja tad-dollaru ta' New York: tqabbil rapidu fil-ħin tal-ordni jippermettilek tottimizza l-ispiża totali tat-tranżazzjoni, speċjalment għal investimenti mifruxa maż-żmien. Il-kwarti tad-dividendi jiġu kkreditati awtomatikament f'euro wara l-konverżjoni; il-programm ta' xiri lura ta' ishma jappoġġja mekkanikament il-qligħ għal kull sehem hekk kif ix-xiri mill-ġdid isir fis-suq.
Ċentri tad-dejta u reshoring: il-muturi l-ġodda tad-domanda
Id-domanda Amerikana għall-materjali qed tgħaddi minn bidla settorjali sinifikanti. Minbarra s-swieq tradizzjonali—djar, bejgħ bl-imnut, u toroq—ħarġu żewġ xprunaturi reċenti b'viżibilità eċċezzjonali. L-ewwel wieħed huwa l-kostruzzjoni ta' ċentri tad-dejta: kull ċentru tad-dejta jikkonsma volumi immensi ta' konkrit għall-pedamenti u l-istrutturi tiegħu, u l-mewġa ta' investiment imqanqla mill-intelliġenza artifiċjali qed tirriżulta f'kotba ta' ordnijiet pluriennali għal fornituri ta' materjali f'reġjuni attraenti. It-tieni wieħed huwa r-rilokazzjoni industrijali: fabbriki tas-semikondutturi, batteriji, u tagħmir rimpatrijati jew mibnija fuq ħamrija Amerikana jeħtieġu pjattaformi massivi tal-konkrit, ħafna drabi kkunsinnati taħt skadenzi stretti, li jisfruttaw in-netwerks ta' produzzjoni lokali. Għal Amrize, dawn iż-żewġ xprunaturi jikkoinċidu mad-dinamika demografika tan-Nofsinhar, preċiżament fejn il-grupp jikkonċentra l-assi tiegħu—koinċidenza ġeografika li ssaħħaħ l-istrateġija ta' tkabbir fuq medda medja ta' żmien tal-grupp.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Amrize
X'inhi l-konnessjoni bejn Amrize u Holcim?
Amrize nħolqot mill-ispin-off tal-operazzjonijiet ta' Holcim fl-Amerika ta' Fuq, li seħħet f'Ġunju 2025. L-azzjonisti ta' Holcim irċevew ishma ta' Amrize mad-distakkament; iż-żewġ kumpaniji ilhom kompletament indipendenti minn dakinhar 'l hawn.
Amrize tħallas dividend?
Iva: $0,44 fis-sena f'erba' pagamenti trimestrali, flimkien ma' dividend speċjali ta' darba ta' $0,44 approvat f'April 2026. Dan minbarra programm ta' xiri lura ta' ishma ta' $1 biljun imniedi f'Mejju 2026.
Jista' jinxtara Amrize fi ħdan PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil f'ekwità)?
Le: il-kumpanija hija elenkata prinċipalment fl-Istati Uniti; tinxtara f'kont ta' titoli ordinarji, f'dollari fuq in-NYSE jew fi franki fuq il-linja Żvizzera.
X'inhuma s-segmenti tan-negozju ta' Amrize?
Aggregati, siment, konkrit imħallat lest u soluzzjonijiet għas-soqfa — katina kompluta "mill-pedament sas-saqaf" għall-kostruzzjoni fl-Amerika ta' Fuq.
Min imexxi Amrize?
Jan Jenisch, eks-CEO ta’ Holcim u l-perit tas-separazzjoni, ilu jmexxi l-kumpanija sa mill-ħolqien tagħha.
Għaliex il-kwartieri ġenerali tat-taxxa jinsabu fl-Iżvizzera?
L-ispin-off ta' Holcim ħalliet lil Amrize b'uffiċċju reġistrat f'Zug, l-Iżvizzera, filwaqt li kkonċentrat l-operazzjonijiet tagħha f'Chicago. Din hija struttura komuni għal kumpaniji li jirriżultaw minn spin-offs transkonfinali; l-attivitajiet industrijali, fiskali, operattivi u tas-suq tal-ishma tal-grupp huma, fl-aspetti prattiċi kollha, Amerikani.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Wara r-riżultati annwali fis-17 ta' Frar 2026 u l-pubblikazzjonijiet trimestrali, il-grupp se jsegwi l-kalendarju tal-qligħ Amerikan, b'aġġornament regolari trimestrali dwar il-volumi u l-prezzijiet.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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