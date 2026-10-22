Argan huwa stokk uniku fil-borża ta' Pariġi: minkejja ismu, mhuwiex kumpanija taż-żejt, iżda l-iżviluppatur-sid Franċiż ewlieni ta'Imħażen tal-loġistika "Premium", elenkata fuq Euronext Paris taħt it-ticker ARGU Argan għaddej minn żvolta storika: fit-23 ta' Lulju 2026, il-grupp ħabbar fużjoni transkonfinali mal-kumpanija Belġjana WDP (Warehouses De Pauw)Dan joħloq grupp pan-Ewropew tal-loġistika tal-proprjetà immobbli b'valur ta' madwar €13-il biljun. L-azzjonisti ta' Argan huma skedati li jivvutaw fl-20 ta' Novembru 2026. Dan id-dokument jispjega l-prezz tal-ishma ta' Argan f'ħin reali, in-negozju tal-grupp, it-termini eżatti tal-għaqda, u xi tfisser għall-azzjonisti.
Prezz tal-ishma tal-Argan f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Argan bħalissa huwa 67,40 €b'varjazzjoni ta' -0,15% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 91,439 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn €56,10 u €78,20.
Fit-22 ta' Ottubru 2026, il-prezz tal-ishma kien ta' €67,50, għal kapitalizzazzjoni tas-suq ta' madwar €1,74 biljun (25,77 miljun ishma, kodiċi ISIN FR0010481960). L-istokk, li huwa elenkat fil-Borża ta' SBF 120 Mill-2023 'l hawn, dan evolva mit-tħabbira tal-fużjoni abbażi tal-valur tal-ishma tal-WDP li għandhom jiġu riċevuti u l-probabbiltà li l-laqgħat ġenerali japprovaw it-tranżazzjoni.
Données financières — Argan SA
|ISIN
|FR0010481960
|Post tal-elenkar
|Pariġi — ticker ARG.PA
|settur
|Proprjetà Immobbli — REIT – Industrijali
|Sedil
|Franza — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ €1,75 biljun (mill-23.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 6,6 (mill-23.10.2026)
|dividend
|€3,45 kull sehem — rendiment ≈ 5,1%
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|€212,0-il miljun
|€245,2-il miljun
|2024
|€239,0-il miljun
|€245,7-il miljun
|2023
|€220,7-il miljun
|-€263500000
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|31.03.2026
|€ 3,45
|26.03.2025
|€ 3,30
|27.03.2024
|€ 3,15
|30.03.2023
|€ 3,00
|01.04.2022
|€ 2,60
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-23.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
Argan: fl-aħħar kumpanija taż-żejt? Le, sid ta’ maħżen
Kjarifika utli, peress li l-isem huwa pjuttost qarrieqi: Argan m'għandu l-ebda konnessjoni maż-żejt. Hija kumpanija ta' investiment fil-proprjetà immobbli elenkata (reġim SIIC(l-ekwivalenti Franċiż ta' REIT) speċjalizzata fil-kostruzzjoni u l-kiri ta' mħażen loġistiċi ta' kwalità għolja. Imwaqqfa mill-familja Le Lan u elenkata minn Ġunju 2007, il-kumpanija saret il-mexxejja Franċiża fis-settur, sa tmiem l-2025 b'dan li ġej:
- 3,87 miljun m² tal-erja tal-wiċċ mibnija, mifruxa fuq 108 pjattaformi loġistiċi ;
- rata ta' okkupazzjoni ta' 99,9% (metodu EPRA) fit-tielet kwart tal-2026;
- portafoll stmat għal madwar 4 biljun euro esklużi t-taxxi;
- Il-kerrejja ewlenin jinkludu: Carrefour, Danone, Ferrero, Puma, Celio, Pomona, ID Logistics, Rexel u Intermarché.
Il-mudell huwa sempliċi u faċli biex tifhimu: Argan tibni mħażen apposta għal kumpaniji industrijali u ta' distribuzzjoni ewlenin, tikrihom taħt kuntratti fit-tul, u tqassam il-biċċa l-kbira tal-kera lill-azzjonisti — li, fil-fatt, huwa wieħed mill-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni tal-kumpanija. Suq Pariġin b'redditu ta' aktar minn 5%. Il-kumpanija, ibbażata f'Neuilly-sur-Seine, timpjega biss madwar tletin impjegat: il-ġestjoni tal-assi hija delegata lis-sussidjarja tagħha Argan Advisory, sussidjarja tal-grupp tal-proprjetà immobbli Covivio.
L-għaqda ma' WDP: it-termini eżatti tal-ftehim
Il-proġett imħabbar fit-23 ta' Lulju 2026 huwa fużjoni transkonfinali permezz ta' assorbiment Argan tisparixxi, u l-ishma tagħha jiġu assorbiti minn WDP (Warehouses De Pauw), grupp Belġjan tal-proprjetà immobbli tal-loġistika elenkat fuq Euronext Brussels u Amsterdam. It-termini approvati mill-kummissarju tal-amalgamazzjonijiet u ppubblikati f'Ottubru 2026 huma kif ġej:
- Proporzjon tal-kambju: 3 ishma ġodda tal-WDP għal sehem wieħed tal-Argan, kompletament f'titoli, mingħajr flus kontanti fil-ħin tal-iskambju;
- Distribuzzjoni eċċezzjonali ta' €11 għal kull sehem ta' Argan, imħallas qabel it-tlestija tal-għaqda — se jiġi sottomess għal vot fil-laqgħa tal-20 ta' Novembru;
- Prezz ta' fidwa stabbilit għal €71,10 kull sehem (jiġifieri, €60,10 wara d-distribuzzjoni ta’ €11), meqjus ġustifikat mill-kummissarju;
- Il-grupp ikkombinat jiżen madwar 13-il biljun ewro f'assi grossipreżenti fi 8 pajjiżb'aktar minn 700 miljun ewro f'kirjiet annwalizzati — l-kumpanija numru wieħed tal-proprjetà immobbli tal-loġistika fi Franza u l-Benelux u attur ewlieni fir-Rumanija.
Il-kummissarju tal-amalgamazzjonijiet, id-ditta Finexsi, ippreżenta r-rapport tiegħu fid-19-20 ta' Ottubru 2026, u kkonkluda li l-parità proposta hija ekwuL-operazzjoni żżomm l-isem u l-lista tal-WDP, iżda l-grupp ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jitlob elenkar addizzjonali fuq il-borża Euronext Paris qabel il-laqgħat fi tmiem l-2026, sabiex jibqa' aċċessibbli għall-investituri Franċiżi.
Min jivvota għal xiex, u meta?
L-iskeda għall-ġimgħat li ġejjin hija kif ġej:
- Il-Laqgħa Ġenerali Straordinarja ta' Argan se ssir fl-20 ta' Novembru 2026 fil-11:00 AM. Fil-Palais Brongniart f’Pariġi: l-azzjonisti jivvutaw dwar id-distribuzzjoni eċċezzjonali ta’ €11 u dwar il-fużjoni proposta. Ir-riżoluzzjonijiet tal-fużjonijiet iridu jiksbu mill-inqas żewġ terzi tal-voti mitfugħa ;
- L-azzjonisti tal-WDP qed jivvutaw fuq ir-riżoluzzjonijiet Belġjani fl-istess ħin;
- Il-familja Le Lan (36,53% tal-kapital permezz tal-patt tal-familja, inkluża l-kumpanija holding Kerlan bi 30,48%) u Predica, il-kumpanija tal-assigurazzjoni Crédit Agricole (14,84%), diġà impenji ta' vot favorevoli ffirmati li jirrappreżentaw madwar 52% tad-drittijiet tal-vot d'Argan; min-naħa Belġjana, il-familja De Pauw impenjat ruħha madwar 19% tad-drittijiet ta' WDP;
- Jekk l-assembleji japprovaw u jinkisbu l-awtorizzazzjonijiet regolatorji li fadal, il- Il-finalizzazzjoni hija mistennija fl-ewwel kwart tal-2027.
Mit-22 ta' Ottubru 2026, ma ġew irrappurtati l-ebda riperkussjonijiet negattivi: impenji ta' votazzjoni, il-ħruġ reċenti tal-fond Amerikan Flat Footed mill-kapital (imnaqqas għal taħt il-5% f'Awwissu 2026), u r-rapport favorevoli mill-awditur ipinġu stampa ta' tranżazzjoni fil-biċċa l-kbira sigura fuq il-karta. Fis-suq tal-ishma, madankollu, jibqa' skont żgħir meta mqabbel mal-valur implikat tal-ishma li għandhom jiġu riċevuti—dan l-iskont jikkumpensa għar-riskji residwi tal-votazzjoni u ż-żmien sakemm jitlesta.
X'jirċievi eżattament azzjonist ta' Argan?
Jekk il-fużjoni tipproċedi kif ippjanat, għal kull sehem ta' Argan miżmum, azzjonist jirċievi 3 azzjonijiet tal-WDP u se jkun irċieva, kontra l-kurrent, l- distribuzzjoni eċċezzjonali ta' €11Tliet konsegwenzi prattiċi li għandek tkun konxju tagħhom:
- It-titoli riċevuti se jiġu elenkati fi Brussell u Amsterdam, bl-objettiv iddikjarat ta’ elenkar addizzjonali f’Pariġi; is-sensara Franċiżi ġeneralment jipprovdu aċċess għal titoli Belġjani, iżda huwa prudenti li tivverifika l-kundizzjonijiet tal-kont tiegħek stess;
- WDP tħallas id-dividend tagħha stess — €1,29 kull sehem ikkonfermati għall-2026 — u l-politika ta’ distribuzzjoni tal-grupp magħqud se tiġi kkomunikata mit-timijiet maniġerjali wara l-fużjoni; l-aħħar dividend “klassiku” tal-Argan ta’ €3,45 kull sehem (ex-dividend fil-31 ta’ Marzu 2026) għalhekk se jkun ġie rduppjat, f’ċertu sens, bid-distribuzzjoni eċċezzjonali ta’ €11 marbuta mal-operazzjoni;
- It-tassazzjoni tal-kambju tat-titoli (tassazzjoni immedjata jew posponiment tal-qligħ kapitali) jiddependi mis-sitwazzjoni ta’ kull detentur u t-termini finali tat-tranżazzjoni: id-dokumentazzjoni uffiċjali disponibbli fuq il-websajts ta’ Argan u WDP hija awtorevoli, u pariri personalizzati dwar it-taxxa jistgħu jkunu utli għal portafolli kbar.
Riżultati reċenti: magna tal-kiri li taċċelera
L-aħħar rapporti ppubblikati jikkonfermaw is-saħħa tal-mudell:
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fit-22 ta' Jannar 2026): dħul mill-kera ta' €212,0 miljun (+7%), EBITDA ta' €199,9 miljun, dħul nett rikorrenti attribwibbli lill-Grupp ta' €154,8 miljun — jiġifieri €6,0 kull sehem (+13%) — u l-valur nett tal-assi tal-EPRA ta’ €91,5 kull sehem, għad-dejn imnaqqas għal 41,1% tal-valur tal-assi;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fl-20 ta' Lulju): dħul mill-kera ta' 110 miljun ewro (+4%), profitt rikorrenti ta' 3,0 ewro kull sehem, il-portafoll żdied għal 4,3 biljun ewro b'rata ta' okkupanza sħiħa;
- Disa' xhur 2026 (ippubblikat fl-1 ta'er Ottubru): dħul mill-kera ta’ 166,2 miljun ewro (+5%) u mira annwali mtellgħa għal mill-inqas 222 miljun ewro.
Rigward il-finanzjament, Argan lestiet l-ewwel ħruġ ta’ bonds ħodor tagħha f’April 2026, billi ġabret €500 miljun b’rata ta’ imgħax ta’ 3,779% biex tirrifinanzja ħruġ li jimmatura f’Novembru 2026—S&P wara li poġġiet il-klassifikazzjoni tal-grupp (BBB-) fuq prospett pożittiv fi tmiem Lulju, speċifikament minħabba l-għaqda. Il-programm ta’ investiment tal-2026 ikopri madwar €200 miljun u madwar għaxar proġetti, bil-kunsinni ppjanati għal Puma, Pomona, Celio, Danone, Ferrero, u ID Logistics.
Dividend tal-Argan: wieħed mill-punti ewlenin annwali tal-portafoll
Id-distribuzzjoni hija s-saħħa storika tal-istokk. L-aħħar tliet snin fiskali rriżultaw fil-pagamenti li ġejjin, kollha fi flus kontanti:
- €3,15 kull sehem għall-2023;
- €3,30 kull sehem għall-2024;
- €3,45 kull sehem għall-2025, issekondat fil-31 ta' Marzu 2026 u mħallas fit-2 ta' April 2026.
Bi prezz tal-ishma ta’ €67,50, l-aħħar dividend jirrappreżenta rendiment ta’ madwar 5,1%. Il-maniġment kien stabbilixxa mira ta’ €3,65 għall-2026 (+6%), normalment soġġett għall-approvazzjoni fil-laqgħa ġenerali ta' Marzu 2027; jekk il-fużjoni tkun ta' suċċess fl-ewwel kwart, l-iskeda u l-politika ta' WDP se jieħdu f'idejhom, bid-distribuzzjoni eċċezzjonali ta' €11 tissodisfa l-aspettattivi tal-azzjonisti. Qabel it-tranżazzjoni, il-kumpanija ma kinitx involuta f'xiri lura ta' ishma jew żidiet rikorrenti fil-kapital: il-ħolqien tal-valur inkiseb permezz ta' indiċjar tal-kera, żviluppi ġodda, u rivalutazzjoni tal-assi.
Analiżi: X'għandek tagħmel bit-titoli tiegħek qabel l-20 ta' Novembru?
Id-dibattitu għal trasportatur jinżel għal tliet għażliet. Biegħ qabel il-laqgħa Aħna nikkapitalizzaw il-prezz attwali, li diġà jinkorpora l-biċċa l-kbira tal-valur tal-operazzjoni, u nevitaw kwalunkwe riskju ta' votazzjoni jew eżekuzzjoni, bil-prezz tal-iskont residwu. Ivvota u irċievi t-titli tal-WDP Qed nimmiraw fuq il-proġett pan-Ewropew, b'portafoll ta' proprjetà immobbli loġistika aktar diversifikat (8 pajjiżi), iżda b'ishma u governanza Belġjani, u redditu li għandu jiġi kkalkulat mill-ġdid abbażi tad-dividend tal-WDP u l-parità. Ixtri qabel il-laqgħa biex taqbad il-ftehim Id-differenza bejn il-prezz tal-ishma u l-valur tat-titoli li għandhom jiġu riċevuti (3 WDP + €11) toffri redditu potenzjali ta' stennija, iżda wieħed espost għar-riskju—baxx fuq il-karta, iżda qatt żero—ta' vot sfavorevoli jew avveniment regolatorju mhux previst tal-aħħar minuta. Din l-analiżi ma tikkostitwixxix rakkomandazzjoni: l-għażla tiddependi fuq il-profil tar-rendiment mixtieq, l-aċċess tas-sensar tiegħek għas-swieq Belġjani, u l-orizzont tal-investiment tiegħek.
Kif nista' nixtri stokk tal-Argan fl-2026?
Peress li Argan hija kumpanija Franċiża elenkata fuq Euronext Paris, l-ishma jistgħu jinxtraw f'kont ta' titoli ordinarju jew f'kont PEADan tal-aħħar joffri l-vantaġġ tat-taxxa standard wara ħames snin. Il-passi:
- Iftaħ kont permezz ta’ sensar li jipprovdi aċċess għal ishma Franċiżi u REITs;
- Fittex għat-titlu taħt il-mnemoniku ARG jew l-ISIN FR0010481960;
- Poġġi ordni ta' limitu Il-volumi ta’ kuljum huma modesti u d-distakk jista’ jikber hekk kif joqrob l-20 ta’ Novembru;
- Antiċipa x'jiġri wara Jekk il-fużjoni tiġi approvata, l-ishma tiegħek ta' Argan jiġu skambjati awtomatikament għal ishma ta' WDP permezz tiegħek — iċċekkja issa li l-broker tiegħek jimmaniġġja l-ishma elenkati fi Brussell u Amsterdam, u x'se jkunu l-ispejjeż potenzjali ta' skambju bħal dan.
L-azzjonisti li ma jixtiqux jipparteċipaw fit-tranżazzjoni jistgħu jbigħu fil-borża sakemm isseħħ it-tneħħija effettiva mil-lista, li ssegwi t-tlestija tal-fużjoni.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Argan u l-għaqda ta' WDP
L-Argan hija kumpanija taż-żejt?
Le. Minkejja isimha, Argan hija kumpanija tal-proprjetà immobbli li tispeċjalizza f'imħażen tal-loġistika, soġġetta għar-reġim SIIC. Il-grupp m'għandu l-ebda attività taż-żejt jew tal-gass.
X'se jirċievu l-azzjonisti ta' Argan jekk il-fużjoni sseħħ?
Tliet ishma tal-WDP għal kull sehem tal-Argan, flimkien ma’ distribuzzjoni eċċezzjonali ta’ €11 għal kull sehem imħallsa qabel it-tlestija tal-fużjoni.
Meta se jsir il-vot dwar il-fużjoni?
Fl-20 ta' Novembru 2026 fil-11:00 AM, f'laqgħa ġenerali straordinarja li saret fil-Palais Brongniart f'Pariġi. Ir-riżoluzzjonijiet tal-għaqda jeħtieġu mill-inqas żewġ terzi tal-voti mitfugħa.
L-għaqda diġà hija ftehim konkluż?
Il-fundaturi u Predica ffirmaw impenji ta’ vot li jirrappreżentaw madwar 52% tad-drittijiet, u l-kummissarju tal-amalgamazzjonijiet qies il-parità bħala ġusta. Il-vot fl-20 ta’ Novembru u l-approvazzjonijiet li fadal jikkostitwixxu l-passi formali finali qabel it-tlestija, mistennija fl-ewwel kwart tal-2027.
Argan se tħallas dividend fl-2026?
Id-dividend ta’ €3,45 għall-2025 tħallas f’April 2026. Għall-2026, il-mira kienet ta’ €3,65, iżda d-distribuzzjoni eċċezzjonali ta’ €11 relatata mal-fużjoni se tkun il-ħlas sinifikanti tas-sena jekk it-tranżazzjoni tiġi approvata.
X'jiġri mill-istokk jekk il-fużjoni tiġi miċħuda?
Argan tibqa' elenkata u indipendenti, filwaqt li żżomm il-portafoll tal-maħżen tagħha, rata ta' okkupazzjoni ta' kważi 100%, u strateġija ta' distribuzzjoni. Il-prezz tal-ishma mbagħad għandu jirritorna għall-punti sodi ewlenin tiegħu, hekk kif il-primjum tal-amalgamazzjoni jonqos.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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