Ishma ta' British American Tobacco (BATS): Prezz u Dividend tal-2026

British American Tobacco (BATS) hija waħda miż-żewġ ġganti globali tat-tabakk — Lucky Strike, Dunhill, Rothmans internazzjonalment, Newport u Camel fl-Istati Uniti — involuti fi tranżizzjoni metodika għal prodotti ħielsa mid-duħħan: prodotti tat-tabakk imsaħħna, il-vape Vuse, u l-boroż tan-nikotina Velo. Elenkata f'Londra taħt it-ticker BATS Bħala membru tal-FTSE 100, l-istokk joffri wieħed mill-ogħla rendimenti fost il-kumpaniji Brittaniċi ewlenin. Din il-folja informattiva tippreżenta l-prezz tal-ishma f'ħin reali, il-qligħ, id-dividend, ir-riżoluzzjoni tal-litigazzjoni Kanadiża, u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma tal-BATS f'ħin reali
Il-prezz attwali tal-ishma ta' British American Tobacco huwa £ 44,32 (pence sterlina), b'varjazzjoni ta' -1,01% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 1,595,638 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn £37,94 u £53,68.
Fil-ħarifa tal-2026, il-prezz tal-ishma kien ta’ madwar 4,432 pence (madwar £44), b’rendiment tad-dividend qrib il-5,5%. Il-kodiċi ISIN huwa GB0002875804L-istokk żdied fl-2026 bir-riżoluzzjoni tal-litigazzjoni Kanadiża u l-konferma tat-tkabbir fil-prodotti mingħajr tipjip.
Données financières — British American Tobacco p.l.c.
|ISIN
|GB0002875804
|Post tal-elenkar
|LSE — ticker bats.l
|settur
|Consumer Defensive — Tobacco
|Sedil
|Ir-Renju Unit — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ 95,28 biljun GBp (mill-24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 15,2 (mill-24.10.2026)
|dividend
|2,45 kull sehem — rendiment ≈ 5,5%
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|25,61 biljun GBP
|7,68 biljun GBP
|2024
|25,87 biljun GBP
|3,07 biljun GBP
|2023
|27,28 biljun GBP
|-14367000000 GBp
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|01.10.2026
|61,26
|09.07.2026
|61,26
|26.03.2026
|61,26
|29.12.2025
|60,06
|02.10.2025
|60,06
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
BATS: Preżentazzjoni tal-grupp
Imwaqqfa fl-1902 wara l-għaqda imperjalista tal-kumpaniji tat-tabakk, British American Tobacco timpjega madwar 48,000 persuna u tiġġenera l-maġġoranza tal-profitti tagħha fl-Istati Uniti, l-akbar suq tat-tabakk fid-dinja. L-istrateġija tal-grupp, immexxija mis-CEO tiegħu Tadeu Marroco, tiffoka fuq l-appoġġ tat-tranżizzjoni tal-persuni li jpejpu lejn prodotti b'riskju mnaqqas.
- Tisħin tat-tabakk, kompetitur dirett għall-IQOS minn Philip Morris;
- Il-vaporizzatur Vuse, mexxejja dinjija fil-vaping skont il-volum;
- Qratas tan-nikotina Velo, fl-ipertkabbir — in-numru tnejn fis-suq orali modern Amerikan, b'sehem ta' volum qrib it-30% fl-ewwel nofs tal-2026 u d-dħul Amerikan immultiplika b'erba' fl-2025.
B’kollox, il-prodotti mingħajr duħħan irrappreżentaw 18,2% tad-dħul tal-2025 u għandhom 34 miljun konsumatur: kull punt addizzjonali ta’ migrazzjoni jtejjeb il-profil regolatorju u tas-saħħa tal-grupp — u l-profittabbiltà fit-tul tiegħu.
Riżultati: profittabbiltà notevoli
Rakkonti reċenti jikkonfermaw ir-robustezza tal-mudell:
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fit-12 ta' Frar, 2026): dħul ta' £25,6 biljun (-1% b'rati tal-kambju avversi, +2,1% b'rati tal-kambju kostanti), li minnhom £3,6 biljun kienu għal Kategoriji Ġodda (+7%); id-dħul operattiv irrappurtat qabeż għal £10,0 biljun minħabba l-bidla fil-bażi tal-litigazzjoni Kanadiża (ara hawn taħt); il-qligħ aġġustat għal kull sehem żdied bi 3,4% b'rati tal-kambju kostanti;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fit-30 ta' Lulju): dħul ta' £12,2 biljun (+2,9% b'rati tal-kambju kostanti, US +8,5%), Kategoriji Ġodda li qed jikbru bi 18% b'kontribuzzjoni qawwija; il-maniġment iffoka mill-ġdid il-gwida tiegħu għall-2026 lejn nofs il-medda ta' tkabbir tal-profitt ta' 5-8%;
- Il-mira tal-2030 Fil-jum tal-investituri tiegħu f'Settembru 2026, il-grupp ħabbar il-pjan tiegħu "Orizzont 2030" — tkabbir b'żewġ ċifri fid-dħul minn ambjent mingħajr tipjip, tkabbir totali ta' 3 sa 5% fis-sena u aktar minn £50 biljun fi fluss ta' flus kontanti kumulattiv sal-2030.
Il-marġni operattiv aġġustat, madwar 44%, jibqa' wieħed mill-ogħla fost il-kapitalizzazzjonijiet globali ewlenin kollha: huwa l-firma ekonomika ta' settur fejn il-marki, id-distribuzzjoni u ż-żieda mal-konsumaturi jiggarantixxu prezzijiet sostnuti.
It-tilwima legali Kanadiża: magħluqa fl-2025
Ir-riskju legali ewlieni tal-grupp ġie solvut. Is-sussidjarji Kanadiżi tal-BATS, Philip Morris u Japan Tobacco, li kienu taħt il-protezzjoni tal-kredituri mill-2019, kellhom il-pjanijiet ta’ ftehim tagħhom approvati fid-29 ta’ Awwissu 2025: l-industrija se tħallas total ta’ C$32,5 biljun lill-provinċji u lill-atturi, inklużi C$5,5 biljun imħallsa bil-quddiem mis-sussidjarja tal-BATS fi tmiem l-2025—l-akbar ftehim fil-qorti fl-istorja Kanadiża. Il-bilanċ se jitnaqqas mill-profitti Kanadiżi futuri fuq skala li tiżżerżaq. Din ir-riżoluzzjoni, segwita mid-deċiżjoni tal-Istati Uniti li tirtira l-projbizzjoni proposta fuq il-mentol fl-2025, neħħiet iż-żewġ inċertezzi regolatorji ewlenin li kienu ilhom iħallu impatt fuq l-istokk għal snin sħaħ.
Dividend tal-BATS: fost l-ogħla rendimenti fl-FTSE
Id-dividend tal-2025 jammonta għal 245,04 ċenteżmu kull sehem, żieda ta' 2%imħallas kull tliet xhur (61,26 ċenteżmu għal kull pagament). Il-politika uffiċjali tindika d-distribuzzjoni għal 65% tal-benefiċċji huma sostenibbli fit-tul — formula li tipproteġi d-dividend minn varjazzjonijiet fil-kontabilità. Minn Ottubru 2026, ir-rendiment huwa ta' madwar 5,5%Barra minn hekk, hemm xiri lura ta' ishma ta' 1,3 biljun lira fl-2026Bħala parti minn strateġija metodika ta' deleveraging: l-ingranaġġ irid jerġa' lura għall-medda fil-mira ta' 2 sa 2,5 darbiet l-EBITDA sa tmiem l-2026. Għal resident Franċiż, id-dividendi tar-Renju Unit huma soġġetti għal taxxa minn ras il-għajn li tista' tintalab permezz tat-trattat tat-taxxa, f'kont ordinarju ta' titoli — il-PEA ma taċċettax titoli tar-Renju Unit.
Storja: Seklu ta’ konsolidazzjoni tat-tabakk
Il-British American Tobacco twieldet fl-1902 minn ftehim ta’ paċi bejn l-Imperu Brittaniku u l-kumpanija Amerikana American Tobacco: minflok ma eżawrew ruħhom fi gwerra kummerċjali, iż-żewġ imperi ħolqu impriża konġunta biex ibigħu s-sigaretti tagħhom fi ħdan l-Imperu Brittaniku u lil hinn. Is-seklu 20e Is-seklu ttrasforma lil BATS f’ġgant globali, preżenti f’kull kontinent, mibni fuq marki lokali li saru madwar id-dinja. Is-snin 2010 biddlu n-natura tal-grupp: l-akkwist ta’ Reynolds American fl-2017—li għamel l-Istati Uniti s-suq dominanti tiegħu—segwit minn bidla strateġika lejn prodotti mingħajr tipjip, bl-ambizzjoni ddikjarata li jappoġġjaw it-tneħħija gradwali tas-sigaretti aktar milli jiġu affettwati minnha. Din il-bidla, li tidher bil-mod, qed taċċellera: il-grupp issa jiddedika l-maġġoranza tal-investiment kummerċjali tiegħu għal Kategoriji Ġodda, u l-pjan Orizzont 2030 tiegħu jagħmilhom il-pedament tat-tkabbir tiegħu. Għall-investituri, l-istorja reċenti tista’ tiġi mqassra f’sentenza waħda: l-isfidi legali u regolatorji kkompressaw il-valutazzjoni, li t-tnaqqis attwali tar-riskji qed jirrestawra gradwalment.
Vaping u orali modern: il-kamp ta' battalja Amerikan
Il-futur tal-BATS jiddependi fuq żewġ swieq emerġenti, bl-Istati Uniti fl-epiċentru tagħhom. L-ewwel, il-vaping: Vuse storikament iddomina s-segment tal-apparati tal-bejgħ bl-imnut, iżda s-suq Amerikan huwa mifni minn prodotti illegali b'togħma ħelwa importati miċ-Ċina—sitwazzjoni li l-FDA bdiet tieħu azzjoni kontriha fl-2026, għall-benefiċċju tal-manifatturi liċenzjati, fosthom il-BATS. It-tieni, il-boroż tan-nikotina: is-suċċess enormi ta' Zyn, il-marka tal-kompetitur Philip Morris, wera l-aptit tal-konsumaturi għan-nikotina orali mingħajr tabakk; Velo, it-tieni plejer, qed jesperjenza tkabbir bi tliet ċifri f'dan is-segment—id-dħul tagħha fl-Istati Uniti kkwadruplika fl-2025, u s-sehem tal-volum tagħha avviċina t-30% fl-ewwel nofs tal-2026. Dawn iż-żewġ muturi tat-tkabbir għadhom ma jikkumpensawx, f'termini ta' valur, għat-tnaqqis bil-mod tas-sigaretti, iżda l-potenzjal tagħhom għat-tkabbir huwa konsiderevoli: il-prodotti mingħajr tipjip jirrappreżentaw biss 18% tad-dħul tal-grupp, filwaqt li s-sigaretti għadhom jammontaw għal erba' minn ħamsa. Il-veloċità ta' din il-bidla, flimkien mar-regolatur, hija l-varjabbli ewlenija tad-deċennju għall-azzjoni.
Analiżi: Ir-rendiment tal-vizzju, u l-kundizzjonijiet tiegħu
It-teżi dwar il-BATS hija klassika għas-settur: flussi ta' flus kontanti massivi, vizzju tal-konsumatur li joħloq dħul reżistenti għar-reċessjoni, valutazzjoni mnaqqsa minn riskji regolatorji li qed jiġu solvuti wieħed wieħed—għalhekk redditu totali attraenti jekk l-eżekuzzjoni ssegwi. Madankollu, ir-riskji ma jisparixxux: it-tnaqqis strutturali fil-volumi tas-sigaretti (li l-prezzijiet fil-biċċa l-kbira jikkumpensaw), ir-regolamenti tal-vaping li qed jevolvu malajr—favorevoli meta jirregolaw is-suq iswed, sfavorevoli jekk jipprojbixxu t-togħmiet—litigazzjoni residwa fl-Istati Uniti, u, fit-tul, l-ipoteżi ta' dinja mingħajr nikotina affumikata, li l-grupp qed jipprepara preċiżament għaliha mat-34 miljun konsumatur tiegħu li ma jpejpux. Quddiem GSK Meta mqabbla ma' ishma difensivi tradizzjonali, il-BATS joffru qligħ ogħla għad-detriment ta' viżibilità regolatorja aktar baxxa. Dawn il-fatturi ma jikkostitwixxux parir dwar l-investiment.
BATs f'ħames figuri biex tiftakar
- 25,6 biljun lira sterlina : il-fatturat tal-2025;
- 44% il-marġni operattiv aġġustat, rekord fost il-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni kbira;
- 18,2% : is-sehem tad-dħul li ġej minn prodotti mingħajr duħħan;
- 245 ċenteżmu għal kull sehem : id-dividend tal-2025 (+2%), għal rendiment ta' madwar 5,5%;
- 32,5 biljun dollaru Kanadiż : is-soluzzjoni storika tat-tilwima Kanadiża, ifformalizzata f'Awwissu 2025.
Dawn il-parametri referenzjarji jpinġu stampa ta' stokk ta' valur difensiv b'rendiment għoli li t-trasformazzjoni tiegħu lejn ambjent mingħajr tipjip qed timxi 'l quddiem b'pass kredibbli.
Kif nista' nixtri stokk tal-BATS minn Franza?
L-istokk huwa nnegozjat f'Londra f'pence; ix-xiri jsir permezz ta' kont standard ta' titoli, peress li r-Renju Unit mhuwiex eliġibbli għall- PEA :
- Iċċekkja l-aċċess għall-Borża ta' Londra — standard fost is-sensara online;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi BATS (ISIN GB0002875804);
- Poġġi ordni ta' limitu l-istokk huwa likwidu ħafna, b'volumi sinifikanti ta' kuljum;
- Antiċipa t-tassazzjoni Taxxa minn ras il-għajn Brittanika fuq l-erba' pagamenti annwali, li tista' titnaqqas fid-dikjarazzjoni tat-taxxa Franċiża permezz tat-trattat tat-taxxa.
Il-kalendarju tal-qligħ tar-Renju Unit—riżultati ta’ nofs sena f’Lulju, riżultati tas-sena sħiħa fi Frar—jiddetta l-prestazzjoni tal-istokk, bir-rilaxx ta’ Frar tradizzjonalment jikkonferma l-politika tad-dividendi tas-sena u r-riakkwisti ta’ ishma. Id-dividendi jitħallsu kull tliet xhur, vantaġġ sinifikanti għat-tnaqqis tad-dħul f’portafoll iffukat fuq ir-rendiment.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk tal-BATS
X'inhu r-rendiment tad-dividend tal-BATS?
Madwar 5,5% bir-rata ta' Ottubru 2026, ibbażata fuq id-dividend tal-2025 ta' 245 pence, imħallas f'erba' kwarti u indiċjat għal 65% tal-profitti sostenibbli.
Jistgħu jinxtraw il-BATS f'PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil fl-ekwità)?
Le: il-kumpanija hija rregolata mil-liġi Brittanika; ix-xiri jsir f'kont ordinarju ta' titoli, bit-taxxa minn ras il-għajn Brittanika applikabbli.
X'ġara fil-Kanada?
Il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għal-litigazzjoni tat-tabakk Kanadiż ġew approvati fid-29 ta’ Awwissu 2025: 32,5 biljun dollaru Kanadiż għall-industrija kollha, inklużi 5,5 biljun imħallsa bil-quddiem mis-sussidjarja BATS. Din kienet it-tilwima ewlenija tal-grupp.
Min imexxi l-grupp?
Tadeu Marroco, CEO mill-2023, appoġġjat minn bord imġedded; id-dipartiment tal-finanzi biddel idejh fis-sajf tal-2026, bis-CFO l-ġdid jieħu l-kariga wara l-pubblikazzjoni tar-riżultati ta’ nofs is-sena.
Il-mentol Amerikan huwa pprojbit?
Le: il-projbizzjoni proposta mill-FDA ġiet irtirata fl-2025, u b'hekk tneħħiet theddida li kienet qed teżisti fuq porzjon sinifikanti tal-bejgħ tas-sigaretti fl-Istati Uniti.
Kif għandu jiġi interpretat id-dejn tal-grupp?
Is-self ammonta għal madwar £35 biljun fi tmiem l-2025, tnaqqis, b'ingranaġġ aġġustat ta' 2,5 darbiet l-EBITDA miġjub lura lejn il-mira ta' 2 sa 2,5 darbiet fi tmiem l-2026: il-ġenerazzjoni tal-flus kontanti tas-settur tassorbi faċilment id-dividend simultanju, ix-xiri lura tal-ishma u d-deleveraging.
Kemm huma tajbin il-prodotti li ma jpejpux?
£3,6 biljun fi dħul fl-2025 (+7%), 18,2% tat-total, b'Velo numru tnejn fis-suq tal-Istati Uniti għall-boroż tan-nikotina u Vuse mexxejja dinjija fil-vaping skont il-volum.
Għaliex l-istokk joffri rendiment daqshekk għoli?
Għax is-suq japplika skont regolatorju permanenti għas-settur: litigazzjoni, projbizzjonijiet potenzjali, pressjonijiet fiskali u tas-saħħa. Dan l-iskont, dibattibbli fil-kobor tiegħu minħabba r-riskji issa limitati, jiffinanzja preċiżament ir-redditu offrut lill-investituri li jaċċettaw il-profil.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Wara r-riżultati ta’ nofs is-sena ppubblikati fit-30 ta’ Lulju, ir-riżultati annwali sħaħ u r-rapport dwar ix-xiri lura tal-ishma se jiġu ppubblikati fi Frar 2027.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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