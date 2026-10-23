Ishma ta' CaixaBank (CABK): Prezz, Dividend u Prospetti għall-2026

CaixaBank huwa l-bank ewlieni Spanjol għall-bejgħ bl-imnut: kontijiet kurrenti, tfaddil, ipoteki u assigurazzjoni għal aktar minn għoxrin miljun klijent fi Spanja u l-Portugall, permezz tas-sussidjarja Portugiża tiegħu BPI. Elenkat f'Madrid taħt it-ticker CABK Bħala attur ewlieni fl-IBEX 35, il-bank Katalan irreġistra sentejn konsekuttivi ta’ profitti rekord u stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-aktar ishma bankarji profittabbli fl-Ewropa. Din il-folja informattiva tippreżenta l-prezz tal-ishma ta’ CaixaBank, ir-riżultati tagħha, ir-redditu għall-azzjonisti—dividendi u xiri lura ta’ ishma—u kif tinvesti minn Franza.
Prezz tal-ishma ta' CaixaBank f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' CaixaBank bħalissa huwa ta' 11,20 €b'varjazzjoni ta' 0,58% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 7,638,559 ishma, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn €8,74 u €13,56.
Fil-ħarifa tal-2026, l-istokk kien qed jinnegozja għal madwar €11,20. Il-kodiċi ISIN huwa ES0140609019B'kapitalizzazzjoni tas-suq ta' madwar sittin biljun ewro, CaixaBank hija fost il-banek Ewropej ewlenin fiż-żona tal-ewro.
Données financières — CaixaBank, S.A.
|ISIN
|ES0140609019
|Post tal-elenkar
|MCE — ticker cabk.mc
|settur
|Financial Services — Banks – Regional
|Sedil
|Spanja — Site Uffiċjali
|kapitalizzazzjoni
|≈ €77,74 biljun (mill-24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 13,0 (mill-24.10.2026)
|dividend
|€0,50 kull sehem — rendiment ≈ 4,5%
Riżultati annwali riċenti
|eżerċizzju
|Chiffre d'affaires
|Profitt nett
|2025
|€16,27 biljun
|€5,89 biljun
|2024
|€15,87 biljun
|€5,79 biljun
|2023
|€13,77 biljun
|€4,82 biljun
Storja tad-dividend għal kull sehem
|Data tas-sekondament
|dividend
|07.04.2026
|€ 0,33
|05.11.2025
|€ 0,17
|22.04.2025
|€ 0,29
|05.11.2024
|€ 0,15
|28.03.2024
|€ 0,39
Sorsi: Yahoo Finance — prezz tal-ishma, kapitalizzazzjoni tas-suq, proporzjon P/E, kontijiet annwali u storja tad-dividendi, dejta mit-24.10.2026. Ċifri indikattivi, fil-munita kkwotata; dan ma jikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
CaixaBank: ħarsa ġenerali lejn il-bank
Imwaqqfa fl-2011 permezz tal-bankarizzazzjoni tal-assi finanzjarji ta' Caixa d'Epargne de Barcelona, CaixaBank espandiet b'mod sinifikanti fl-2021 billi assorbiet lil Bankia, il-bank nazzjonalizzat wara l-kriżi tal-2008: din l-integrazzjoni għamlitu l-bank bl-imnut ewlieni tal-pajjiż. Il-grupp jiddependi fuq:
- Netwerk dens fi Spanja, mexxej għall-individwi u n-negozji, b'bażi ta' klijenti ta' madwar 20,9 miljun klijent;
- BIS, is-sussidjarja Portugiża tagħha li hija 100% proprjetà tagħha, it-tieni l-aktar fis-suq Portugiż;
- Negozju integrat tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tal-proprjetà, li jikkumplimenta r-relazzjoni mal-klijenti u jiddiversifika d-dħul.
L-assi totali jaqbżu s-€690 biljun. L-istruttura tal-ishma hija kkaratterizzata minn żewġ blokki ewlenin: CriteriaCaixa, il-kumpanija holding tal-fondazzjoni La Caixa, tippossjedi madwar 31%L-istat Spanjol, permezz tal-FROB, iżomm madwar 18% li wiret min-nazzjonalizzazzjoni ta' Bankia—sehem maħsub biex jinbiegħ gradwalment fis-suq. Dan id-duopolju stabbli tal-azzjonisti jikkoeżisti ma' free float likwidu ħafna.
Riżultati: rekords konsekuttivi u profittabbiltà Ewropea
Pubblikazzjonijiet reċenti jikkonfermaw iż-żieda fil-poter:
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fit-30 ta' Jannar 2026): dħul nett rekord ta' €5,9 biljun (+1,8%), għal RoTE ta' 17,5% — waħda mill-ogħla fost il-banek Ewropej ewlenin;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fid-29 ta' Lulju): riżultat nett ta' 3,2 biljun ewro (+8,5%), kreditu pendenti li qed jikber għal 406 biljun, u mira ta' dħul nett mill-imgħax 'il fuq minn 11-il biljun ikkonfermata;
- Id-dinamika tad-dħul dawwret il-paġna fuq ir-rati li qed jonqsu: wara livell baxx mistenni fl-2025, id-dħul nett mill-imgħax beda jiżdied mill-ġdid fl-ewwel nofs tal-2026, immexxi mit-tkabbir tal-volum u ż-żieda fil-marġini fil-Portugall.
L-appuntament li jmiss huwa 30 octobre 2026, bil-pubblikazzjoni tat-tielet kwart — test tal-abbiltà tal-grupp li jżomm il-pass tat-tkabbir tal-profitt.
Dividend ta' CaixaBank: injezzjoni massiva ta' flus kontanti u xiri lura addizzjonali
Ir-remunerazzjoni tal-azzjonisti saret l-argument ċentrali fil-każ. Għall-2025, CaixaBank ħallset 0,50 ewro għal kull sehem fi flus kontanti — madwar €3,5 biljun, li jikkorrispondu għal rata ta’ distribuzzjoni ta’ kważi 60% — maqsuma bejn ħlas bil-quddiem ta’ €0,1679 f’Novembru 2025 u ħlas finali ta’ €0,3321 fir-rebbiegħa tal-2026. Barra minn hekk, xiri lura ta' ishma ta' 500 miljun ewro Imniedi f'nofs l-2025, żewġ terzi eżegwiti sal-bidu tal-2026. Minn Ottubru 2026, ir-rendiment tal-flus kontanti biss huwa ta' madwar 4,5%u joqrob lejn il-5% inkluż ix-xiri lura. Għall-2026, il-bank qed ibassar rata ta’ distribuzzjoni ta’ 50% sa 60%, b’ħlas interim fil-ħarifa ta’ madwar biljun ewro. Bħal fil-każ ta’ ishma Spanjoli oħra, it-tassazzjoni hija sempliċi għal resident Franċiż: l-ebda taxxa minn ras il-għajn Spanjola permezz ta’ kanali Ewropej, tassazzjoni Franċiża skont il-pjan tat-taxxa magħżul.
Storja: Minn bank tat-tfaddil Katalan għal bank ewlieni
It-trajettorja ta' CaixaBank hija marbuta b'mod inseparabbli ma' dik ta' La Caixa, il-bank tat-tfaddil ta' Barċellona mwaqqaf fl-1904, li sar fis-seklu 20e Għal sekli sħaħ, kienet l-istituzzjoni ewlenija tat-tfaddil fi Spanja u l-akbar azzjonist industrijali tal-pajjiż. Il-liġi tal-2010-2011 li timponi l-integrazzjoni tal-banek tat-tfaddil fis-sistema bankarja wasslet għall-ħolqien tal-bank elenkat CaixaBank, bil-fondazzjoni żżomm il-kontroll permezz tal-kumpanija holding CriteriaCaixa. Id-deċennju ta’ wara kien immarkat minn integrazzjonijiet deċiżivi: l-akkwist tal-bank online Taljan u, l-aktar notevoli, fl-2021, l-assorbiment ta’ Bankia—il-bank iffurmat mill-għaqda tal-banek tat-tfaddil nazzjonalizzati wara l-2008. Din l-operazzjoni politikament sensittiva iżda industrijalment notevoli rduppjat id-daqs tan-netwerk u ppermettiet sinerġiji massivi: f’erba’ snin, il-bank għalaq mijiet ta’ fergħat żejda, issimplifika l-ispejjeż, u rdoppja d-dħul nett tiegħu. Din l-eżekuzzjoni tispjega r-RoTE attwali ta’ 17,5%, livell li ma jistax imqabbel ma’ kwalunkwe bank Franċiż jew Ġermaniż ewlieni.
Is-settur bankarju Spanjol: oligopolija profittabbli
Is-settur bankarju Spanjol għadda minn trasformazzjoni radikali mill-kriżijiet doppji tal-2008 u l-2012. Il-banek tat-tfaddil indisciplinati sparixxew, assorbiti minn numru żgħir ta’ gruppi solidi; il-karti tal-bilanċ tneħħew mid-dejn tossiku tal-proprjetà immobbli, li ħafna drabi nbiegħ lil fondi speċjalizzati; u l-konsolidazzjoni ħalliet żewġ mexxejja domestiċi—Santander u CaixaBank—flimkien ma’ BBVA u Sabadell. Ir-riżultat: settur oligopolistiku fejn il-kompetizzjoni fil-prezzijiet hija moderata, fejn id-depożiti huma abbundanti bis-saħħa tat-tfaddil tal-familji, u fejn l-istandards tal-provvediment tnaqqsu b’mod sinifikanti. Żewġ forzi huma l-bażi tal-profittabbiltà attwali: it-turiżmu u d-demografija, li jmexxu l-attività ekonomika Spanjola u l-proprjetà immobbli; u l-irkupru tal-marġini tal-kreditu wara l-perjodu ta’ rati ta’ imgħax baxxi. Ir-riskju regolatorju Ewropew—Basel, proġetti ta’ konsolidazzjoni transkonfinali—jibqa’ l-orizzont ta’ żmien medju, iżda s-suq domestiku Iberiku issa huwa wieħed mill-aktar b’saħħithom fil-kontinent.
Analiżi: Il-kwalità tal-frankiġji u r-riskji bankarji tradizzjonali
Il-każ ta' CaixaBank jistrieħ fuq franchise dominanti fil-bejgħ bl-imnut—depożiti abbundanti, sehem ewlieni fis-suq, u marka assoċjata max-xogħol soċjali tal-fondazzjoni—trasformata f'magna li tagħmel profitt minn rati ta' imgħax li qed jogħlew u mbagħad mid-dixxiplina tal-ispejjeż li rriżultat mill-integrazzjoni ta' Bankia. Il-punti ta' tħassib huma dawk ta' kwalunkwe bank Iberiku: sensittività għaċ-ċiklu tal-proprjetà immobbli Spanjol, għalkemm il-karta tal-bilanċ hija nadifa u l-provvedimenti huma sodi; espożizzjoni għall-politika monetarja, peress li d-dħul mill-imgħax sofra mit-tnaqqis fir-rati tal-2025 qabel ma rkupra; u sovrappożizzjoni tal-gvern—il-bejgħ futur tas-sehem tal-FROB, jekk ikun f'waqtu, jiżen mekkanikament fuq il-prezz tal-ishma fi żmien qasir. Meta mqabbel mal-banek Franċiżi ewlenin, CaixaBank joffri profittabilità ogħla u suq domestiku aktar b'saħħtu f'termini ta' demografija u turiżmu. Dawn il-fatturi ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta' investiment.
CaixaBank f'ħames figuri ewlenin li wieħed għandu jiftakar
- 5,9 biljun euro : ir-riżultat nett għall-2025, rekord storiku;
- 17,5% : ir-RoTE 2025, fost l-aqwa fl-Ewropa;
- €0,50 kull sehem ta’ dividend fi flus kontanti 2025, għal rendiment ta’ madwar 4,5%;
- 20,9 miljuni ta ’klijenti fi Spanja u l-Portugall;
- 50 għal 60% : ir-rata ta' distribuzzjoni ggwidata għall-2026.
Ces repères résument la proposition : une banque de détail très rentable, généreuse en cash, au sein d’un oligopole ibérique resserré où Endesa dans l’énergie et Aena dans les aéroports offrent des profils de rendement comparables — avec les risques cycliques et politiques attachés au secteur.
Dak li tiżvela l-ewwel nofs tal-2026 dwar il-mudell
Il-pubblikazzjoni tad-29 ta' Lulju 2026 tixraq qari bir-reqqa, peress li tivvalida t-tliet pilastri tat-teżi. L-ewwel, l-irkupru fid-dħul nett mill-imgħax: wara l-pressjoni eżerċitata mit-tnaqqis fir-rati tal-BĊE fl-2025, id-dħul nett mill-imgħax reġa' beda x-xejra 'l fuq tiegħu, bil-bank jikkonferma l-mira annwali tiegħu ta' aktar minn €11-il biljun—it-tkabbir fil-volumi tas-self (€406 biljun pendenti) aktar milli jikkumpensa għall-effett tal-prezz. It-tieni, id-dixxiplina tal-ispejjeż: l-ispejjeż jibqgħu kkontrollati minkejja l-inflazzjoni Spanjola, hekk kif it-trasformazzjoni diġitali naqqset id-dipendenza fuq in-netwerk tal-fergħat mingħajr ma kellha impatt negattiv fuq il-ġbir tad-depożiti. Fl-aħħar nett, il-kwalità tal-kreditu: l-ispiża tar-riskju tibqa' f'livelli storikament baxxi, u dan juri li t-tkabbir fis-self lin-negozji u lill-familji mhux qed iseħħ għad-detriment tal-prudenza. Nofs sena bi 3,2 biljun fi profitt nett, żieda ta' 8,5%, b'mira ta' distribuzzjoni miżmuma: il-magna twassal eżattament dak li titlob il-wegħda ta' redditu.
Dividendi u riakkwisti: nifhmu d-duo
Il-politika ta’ remunerazzjoni ta’ CaixaBank tgħaqqad żewġ strumenti komplementari li jridu jinftiehmu flimkien. Id-dividend fi flus kontanti—€0,50 kull sehem għall-2025—huwa l-komponent viżibbli u rikorrenti, imħallas f’żewġ pagamenti bejn Novembru u April. Il-programm ta’ xiri lura ta’ ishma—€500 miljun imniedi fl-2025—huwa l-komponent sieket: billi jikkanċella l-ishma mixtrija lura, dan iżid b’mod mekkaniku l-qligħ u d-dividend għal kull sehem fis-snin ta’ wara, mingħajr ebda tassazzjoni interim għall-azzjonist. Dan it-tieni mekkaniżmu jispjega parti miż-żieda fir-rendiment effettiv: iċ-ċifra ta’ 4,5% fi flus kontanti tissottovaluta xi ftit ir-redditu totali lill-azzjonisti li jżommu l-ishma tagħhom. Għall-2026, il-bank ħabbar dividend interim tal-ħarifa ta’ madwar €1 biljun u jikkonferma proporzjon ta’ ħlas ta’ 50% sa 60%, bl-allokazzjoni bejn il-flus kontanti u x-xiri lura aġġustata kull sena abbażi tal-kapital u l-opportunitajiet.
Kif nista' nixtri ishma ta' CaixaBank minn Franza?
CaixaBank, bank Spanjol elenkat f'euro, huwa eliġibbli għall-PEA u jistgħu jinxtraw ukoll f'kont ta' titoli permezz tal- pjan ta’ tfaddil tal-istokk :
- Iċċekkja l-aċċess għall-Borża ta' Madrid — standard fost is-sensara Franċiżi;
- Fittex għat-titlu taħt il-kodiċi CABK (ISIN ES0140609019);
- Poġġi ordni ta' limitu : il-likwidità hija eċċellenti, bl-istokk ikollu piż kbir fl-IBEX;
- Antiċipa l-iskeda : dividend interim f'Novembru, bilanċ fir-rebbiegħa wara l-laqgħa.
Il-bank jippubblika r-riżultati tiegħu skont il-kalendarju Iberiku tradizzjonali—Jannar, April, Lulju, Ottubru—li jippermetti traċċar pjuttost regolari tat-trajettorja tal-profitt trimestrali tiegħu. Għal investitur li jfittex rendiment, il-PEA (pjan Franċiż ta’ tfaddil fuq l-ekwità) jimmassimizza l-attraenza ta’ sigurtà b’rendiment fi flus kontanti li jaqbeż l-4%: l-ebda taxxa minn ras il-għajn Spanjola, u lanqas tassazzjoni Franċiża, sakemm il-fondi jibqgħu fil-pjan.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-ishma ta' CaixaBank
X'inhu r-rendiment tad-dividend ta' CaixaBank?
Madwar 4,5% fi flus kontanti bil-prezz tal-ishma ta' Ottubru 2026, ibbażat fuq iż-0,50 ewro għal kull sehem imħallas għall-2025. Inkluż ix-xiri lura ta' ishma ta' 500 miljun ewro, ir-redditu totali joqrob lejn il-5%.
CaixaBank hija eliġibbli għall-PEA (pjan Franċiż ta' tfaddil bl-ekwità)?
Iva, il-bank huwa Spanjol u elenkat f'ewro: l-ishma huma miżmuma f'PEA Franċiża, li tottimizza t-tassazzjoni ta' redditu għoli.
Min jikkontrolla lil CaixaBank?
CriteriaCaixa, il-kumpanija holding marbuta mal-fondazzjoni La Caixa, tippossjedi madwar 31%; l-Istat Spanjol iżomm madwar 18% permezz tal-FROB, wirt ta' Bankia, li għandu l-ħsieb li jinbiegħ gradwalment.
X'inhu l-BPI?
Is-sussidjarja Portugiża ta' CaixaBank, li hija kompletament proprjetà tagħha, hija t-tieni l-aktar bank bl-imnut importanti fil-Portugall. Din tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għad-dħul u tibbenefika minn suq li qed jikber.
Il-bank huwa espost għall-proprjetà immobbli Spanjola?
Iva, bħal kull bank Iberiku, iżda l-karta tal-bilanċ ġiet imnaddfa sew mill-kriżi tal-2008 'l hawn u l-integrazzjoni ta' Bankia: id-djun dubjużi jinsabu f'livelli storikament baxxi u l-provvedimenti huma komdi.
Għaliex ir-RoTE ta' CaixaBank huwa daqshekk għoli?
Permezz ta' taħlita ta' franchises ta' depożiti abbundanti, sinerġiji ta' integrazzjoni realizzati bis-sħiħ ma' Bankia, u suq Portugiż li qed jikber permezz tal-BPI, ir-redditu ta' 17,5% tal-bank fuq l-ekwità tanġibbli jpoġġih fost l-aqwa fl-Ewropa.
X'inhi d-data tal-pubblikazzjoni li jmiss?
Ir-riżultati għat-tielet kwart se jiġu ppubblikati fit-30 ta' Ottubru 2026.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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