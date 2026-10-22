Clariane, li qabel kien Korian, huwa l-operatur privat Ewropew ewlieni ta’ djar tal-anzjani u servizzi għal persuni anzjani dipendenti. Elenkat fuq Euronext Paris taħt it-ticker CLARIIl-grupp jopera f'sitt pajjiżi u jappoġġja għexieren ta' eluf ta' residenti kuljum. Membru ta' SBF 120 Clariane, komponent ewlieni tal-indiċi CAC Mid 60 mit-30 ta' Settembru 2026, għaddejja minn trasformazzjoni finanzjarja ambizzjuża. Din il-folja informattiva tagħti dettalji dwar il-prezz tal-ishma ta' Clariane f'ħin reali, l-attivitajiet tal-grupp, ir-riżultati tiegħu, l-istruttura tal-azzjonisti tiegħu, u kif tixtri l-istokk.
Prezz tal-ishma ta' Clariane f'ħin reali
Il-prezz tal-ishma ta' Clariane bħalissa huwa 3,14 €b'varjazzjoni ta' 0,06% matul is-sessjoni. Illum ġew innegozjati madwar 44,930 sehem, u matul l-aħħar tnax-il xahar, il-prezz tal-ishma varja bejn €2,98 u €4,55.
L-ishma ta' Clariane kienu ilhom jinnegozjaw taħt dak l-isem minn Ġunju 2023, meta l-azzjonisti ta' Korian adottaw l-identità l-ġdida tal-grupp. Il-kodiċi ISIN għall-istokk huwa FR0010386334L-avveniment ewlieni li jmiss fis-suq tal-ishma huwa r-rilaxx taċ-ċifri tad-dħul tat-tielet kwart, mistennija 28 octobre 2026.
Clariane: Preżentazzjoni tal-kumpanija
Clariane tippreżenta lilha nnifisha bħala kumpanija mmexxija minn missjoni ddedikata biex tipprovdi kura lil individwi dipendenti. L-attività tagħha hija maqsuma fi tliet segmenti ewlenin, skont id-dejta ppubblikata mill-grupp fi tmiem l-2025:
- Faċilitajiet ta' kura medika u soċjali għall-anzjani (madwar 64% tal-fatturat): 656 residenza u djar tal-irtirar medikati, imħaddma b'mod partikolari taħt il-marki Korian, Seniors Residencias u Rosorum;
- Kliniki tas-saħħa (madwar 24% tal-fatturat): 279 stabbiliment li jispeċjalizzaw fis-saħħa mentali u l-kura ta’ segwitu u riabilitazzjoni;
- Akkomodazzjoni kondiviża u appoġġ fid-dar (madwar 12%): 280 residenza b'servizzi, inklużi l-akkomodazzjoni tal-grupp Ages & Life, u servizzi ta' għajnuna fid-dar.
Il-grupp jimpjega madwar 70,700 ruħ f'sitt pajjiżi. Franza tirrappreżenta ftit inqas minn nofs id-dħul tiegħu, segwita mill-Ġermanja (madwar 25%), il-pajjiżi tal-Benelux, l-Italja, u Spanja. Il-kwartieri ġenerali tiegħu jinsabu f'Pariġi, fit-8 arrondissement.e distrett. Il-ġestjoni ġenerali hija pprovduta minn Sophie Boissard, fit-tmexxija tal-grupp mill-2016 u li l-mandat tiegħu ġie mġedded sal-aħħar tal-2029, taħt il-presidenza tal-bord tad-diretturi ta' Sylvia Metayer.
Minn Korian għal Clariane: bidla strateġika fid-direzzjoni
Il-grupp inħoloq fil-bidu tas-snin 2000 permezz tal-għaqda ta’ diversi operaturi Franċiżi ta’ djar tal-anzjani, u sussegwentement kiber permezz ta’ akkwiżizzjonijiet fi Franza u fl-Ewropa, u sar Korian, il-mexxej Ewropew fis-settur. F’Ġunju 2023, il-laqgħa ġenerali magħquda adottat bidla fl-isem — Clariane — u t-trasformazzjoni tal-kumpanija f'organizzazzjoni mmexxija mill-missjoni, bi skop iċċentrat fuq "il-kura tal-umanità ta' kull individwu fi żminijiet ta' vulnerabbiltà." Il-marka Korian għadha tintuża għal xi wħud mill-faċilitajiet. Din il-bidla akkumpanjat iffukar mill-ġdid fuq il-kwalità tal-kura, wara perjodu mmarkat minn diffikultajiet fis-settur, intensifikati mill-pandemija tal-Covid-19 u mbagħad mill-kriżi inflazzjonarja tal-2022-2023, li żiedet b'mod sinifikanti l-ispejjeż tal-persunal u tal-enerġija tal-operaturi.
Is-suq tad-dipendenza fl-Ewropa
Clariane topera f'suq immexxi minn xejra fit-tul: it-tixjiħ demografiku. L-għadd ta' nies li għandhom 80 sena jew aktar jiżdied kull sena fil-pajjiżi kollha fejn il-grupp huwa preżenti, u l-provvista tal-kura medika tibqa' insuffiċjenti biex tissodisfa l-bżonnijiet. Madankollu, is-settur jiffaċċja restrizzjonijiet speċifiċi: ir-rati tal-faċilitajiet huma parzjalment regolati mill-awtoritajiet pubbliċi u ffinanzjati mill-assigurazzjoni tas-saħħa u l-kunsilli dipartimentali, filwaqt li l-ispejjeż operattivi—primarjament is-salarji tal-persuni li jieħdu ħsieb il-pazjenti—huma mbuttati 'l fuq min-nuqqas ta' persunal kwalifikat. Il-profittabbiltà tal-operaturi għalhekk tiddependi fuq il-kapaċità tagħhom li jtejbu r-rati ta' okkupazzjoni tal-faċilitajiet, jikkontrollaw l-ispejjeż, u jtejbu l-valur tal-assi immobbli tagħhom. Quddiem dawn l-isfidi, Clariane u l-kompetitur tagħha emeis (ex-Orpea) kemm bdew pjanijiet ta’ rifinanzjament kif ukoll ta’ tneħħija tal-assi wara l-2023 biex jerġgħu jiksbu kontroll tal-karta tal-bilanċ tagħhom.
Dejta finanzjarja: ritorn għal riżultat operattiv pożittiv
L-aħħar rapporti ppubblikati jimmarkaw stadji importanti fil-pjan ta’ rkupru:
|ISIN
|FR0010386334
|Post u ticker
|Pariġi — CLARI.PA
|settur
|Kura tas-Saħħa — Faċilitajiet tal-Kura Medika
|PER (TTM)
|104,7 (fil-22/10/2026)
P/E (TTM) mhux rappreżentattiv — dħul nett tal-2025 kważi żero (≈ €1,6M, Yahoo Finance): mhux muri. Dividend sospiż (l-aħħar ex-dividend f'Ġunju 2023).
Yahoo Finance — dejta vverifikata fid-22/10/2026: korsijiet u fundamentaliId-dejta tas-suq hija indikattiva u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment.
- Eżerċizzju 2025 (ippubblikat fis-26 ta' Frar 2026): dħul ta' €5,310 miljun, bi tkabbir organiku ta' 4,5%; marġni EBITDA ta' 11,2% qabel l-IFRS 16; ritorn għal riżultat nett pożittiv fuq attivitajiet kontinwi, għal 9,2 miljun ewro, meta mqabbel ma’ telf fl-2024; il-proporzjon tad-dejn tnaqqas għal 5,1 darbiet l-EBITDA;
- L-ewwel semestru 2026 (ippubblikat fid-29 ta' Lulju 2026): dħul ta' €2,699 miljun (+4,6% organikament); EBITDA ta' €280 miljun, żieda ta' 14,9%; riżultat nett ta' -€48 miljun, imnaqqas b'€51 miljun ta' spejjeż eċċezzjonali relatati ma' ristrutturar u bejgħ;
- Għanijiet 2025-2028 imħabbar fi Frar 2026: tkabbir fid-dħul annwali ta' madwar 4% u tkabbir fl-EBITDA ta' 7 sa 9% fis-sena.
Fuq in-naħa tal-karta tal-bilanċ, l-2026 kienet immarkata minn sensiela ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament: il-ħruġ ta’ €230 miljun addizzjonali f’bonds anzjani f’April, offerta ta’ bonds ta’ €500 miljun b’suċċess f’Settembru, u t-twaqqif ta’ faċilità ta’ kreditu sindikata ta’ €700 miljun li testendi sal-2031. Il-grupp qed ikompli wkoll il-programm tiegħu ta’ tneħħija ta’ assi immobbli, inkluż il-bejgħ tal-bini ta’ disa’ stabbilimenti Belġjani għal madwar €74 miljun, imħabbar f’Diċembru 2025.
Dividend ta' Clariane: distribuzzjoni sospiża
Bħalissa Clariane ma tħallasx dividend. L-aħħar dividend tħallas fis-sena fiskali 2022, b'€0,25 għal kull sehem imqassma fl-2023. Ma ġew proposti l-ebda dividendi għas-snin fiskali 2023, 2024, u 2025, peress li l-prijorità tal-grupp hija t-tnaqqis tad-dejn. Bħal fil-każ ta' kumpaniji oħra li għaddejjin minn ristrutturar, it-tkomplija tal-ħlasijiet tad-dividendi x'aktarx li sseħħ biss wara diversi snin ta' riżultati pożittivi u tnaqqis sinifikanti fl-ingranaġġ. Għalhekk, l-ishma ta' Clariane mhumiex adattati għal investituri li jfittxu dħul, iżda pjuttost għal dawk li jemmnu fil-potenzjal ta' tkabbir ta' mexxej tas-settur li bħalissa għaddej minn ristrutturar.
Azzjonijiet: nukleu stabbli ta' investituri fit-tul
Il-kapital ta’ Clariane huwa strutturat madwar żewġ blokki ewlenin, skont informazzjoni ppubblikata mill-kumpanija fi tmiem Awwissu 2026: il-kumpanija holding Ker Holding, marbuta mal-grupp ta' investiment HLD, għandha 27,24% tal-kapital, u PredicaIl-kumpanija tal-assigurazzjoni ta' Crédit Agricole għandha 25,91%. Leima Valeurs għandha 8,59%, u l-free float jirrappreżenta madwar 38% tal-kapital azzjonarju. Dan il-grupp ewlieni ta' azzjonisti ewlenin, li ngħaqdu jew ikkonsolidaw l-ishma tagħhom matul iż-żidiet fil-kapital tal-2024, jipprovdi stabbiltà siewja matul din il-fażi ta' trasformazzjoni. Il-fond attivist Amerikan Flat Footed, li akkwista sehem fl-2024, naqqas gradwalment il-parteċipazzjoni tiegħu fl-2026, u waqa' taħt il-limiti ta' rappurtar.
Clariane kontra emeis: żewġ mogħdijiet għall-irkupru
Paragun ma' emeis huwa inevitabbli, peress li ż-żewġ gruppi jaqsmu l-istess suq u esperjenzaw diffikultajiet konkorrenti, iżda t-trajettorji tagħhom jiddiverġu fuq diversi punti. Emeis, li għandha aktar dejn, kellha tgħaddi minn proċedimenti ta' salvagwardja aċċellerati fl-2023, li ttrasferew il-kontroll tal-grupp lil konsorzju ta' investituri pubbliċi u mutwi, li rriżultaw fid-dilwizzjoni kważi totali tal-ishma tal-azzjonisti preċedenti. Clariane, li s-sitwazzjoni inizjali tagħha kienet inqas kritika, irnexxielha tirrifinanzja l-karta tal-bilanċ tagħha permezz tas-swieq—bonds, żidiet fil-kapital biż-żamma ta' drittijiet preferenzjali ta' sottoskrizzjoni, u linji ta' kreditu bankarju—mingħajr bidla fil-kontroll, bl-azzjonisti storiċi tagħha saħansitra jikkonsolidaw il-pożizzjonijiet tagħhom. B'riżultat ta' dan, filwaqt li emeis xorta rreġistrat telf nett fl-ewwel nofs tal-2026, Clariane reġgħet lura għal riżultat nett pożittiv sa mill-2025 għal operazzjonijiet kontinwi, filwaqt li żammet livell ta' dejn 'il fuq mill-istandards tal-industrija. Għall-investitur, dawn iż-żewġ ishma jaqsmu profil komuni — mexxejja tas-settur li għaddejjin minn ristrutturar, mingħajr dividendi, esposti għar-regolamentazzjoni — iżda jvarjaw fl-istruttura tal-azzjonisti tagħhom u l-progress tagħhom fl-irkupru.
Analiżi tal-istokk ta' Clariane: punti ta' saħħa u riskji
Assi
Clariane inizjalment tibbenefika minn Pożizzjoni ta' tmexxija Ewropea f'suq strutturalment promettenti: il-popolazzjoni li qed tixjieħ tiżgura domanda dejjem tikber għal postijiet medikalizzati, filwaqt li l-provvista tibqa' ristretta. Il-grupp imbagħad juri sinjali konkreti ta’ rkupru : ritorn għal riżultat nett pożittiv fl-2025, tkabbir qawwi tal-EBITDA fl-ewwel nofs tal-2026, miri tal-marġni fuq medda medja ta' żmien u karta tal-bilanċ rifinanzjata sal-2031. Fl-aħħar nett, l-azzjonist ta' referenza, ankrat fit-tul, jiżgura l-istrateġija tal-grupp.
Ir-riskji
Ir-riskji mhumiex negliġibbli. Il-livell ta'dejn għadu għoli meta mqabbel mal-istandards tal-industrija, u t-trajettorja tat-tnaqqis tad-dejn tiddependi fuq it-tlestija tal-bejgħ tal-assi u ż-żamma tat-tkabbir tal-marġni. Is-settur għadu espost għal deċiżjonijiet pubbliċi Rigward ir-rati tal-faċilitajiet u r-riskju għar-reputazzjoni, f'settur fejn il-kwalità tal-kura hija skrutinizzata mill-qrib mill-familji u l-awtoritajiet, il-kompetizzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa għandha impatt dejjiemi fuq l-ispejjeż. Dawn il-fatturi jridu jiġu kkunsidrati kontra l-potenzjal għal żidiet fil-prezzijiet fil-futur; ma jikkostitwixxux rakkomandazzjoni ta' xiri jew bejgħ.
Kif nista' nixtri l-ishma ta' Clariane fl-2026?
Clariane, kumpanija Ewropea elenkata fuq il-Kompartiment A tal-Euronext Paris, tista' tinxtara f'kont standard ta' titoli jew f'kont PEAli t-trattament tat-taxxa tagħhom isir vantaġġjuż wara ħames snin ta’ sjieda. Il-passi:
- Iftaħ kont permezz ta’ sensar li jipprovdi aċċess għal Euronext Paris;
- Fittex għat-titlu taħt is-simbolu tat-ticker CLARI jew l-ISIN FR0010386334 — taħt l-isem preċedenti tiegħu Korian, l-istokk ma ġiex elenkat mill-2023;
- Poġġi ordni ta' limituil-likwidità tal-istokk hija aktar baxxa minn dik tal-istokks b'kapitalizzazzjoni kbira;
- Segwi l-iskeda tal-pubblikazzjoni : dħul trimestrali, riżultati annwali fi Frar, u avviżi dwar tranżazzjonijiet finanzjarji.
Minħabba l-profil tal-istokk — stokk ta' rkupru li għadu f'dejn — il-prudenza tiddetta li tiġi allokata biss frazzjoni limitata ta' portafoll diversifikat għalih, u li jiġi kkunsidrat il-bini ta' pożizzjoni gradwalment.
Mistoqsijiet Frekwenti: Mistoqsijiet frekwenti dwar l-istokk ta' Clariane
Clariane u Korian huma l-istess kumpanija?
Iva. Korian saret Clariane f'Ġunju 2023, wara vot tal-azzjonisti. Korian għadu isem tad-ditta użat għal xi wħud mill-faċilitajiet, iżda l-isem tal-kumpanija elenkata huwa Clariane SE.
Clariane tħallas dividend?
Le. L-aħħar dividend, ta’ €0,25 kull sehem, tħallas fl-2023 għas-sena finanzjarja 2022. Id-distribuzzjoni ġiet sospiża minn dakinhar, hekk kif il-grupp jipprijoritizza t-tnaqqis tad-dejn tiegħu.
Min huma l-azzjonisti ewlenin ta' Clariane?
Ker Holding (grupp HLD) tipposjedi madwar 27% tal-kapital u Predica (Crédit Agricole Assurances) madwar 26%. Il-free float jirrappreżenta madwar 38%.
X'inhuma l-aħħar riżultati ta' Clariane?
Fl-2025, il-grupp iġġenera €5,310 miljun fi dħul u reġa’ lura għal dħul nett pożittiv minn operazzjonijiet kontinwi. Fl-ewwel nofs tal-2026, l-EBITDA żdied b’14,9%, għalkemm id-dħul nett baqa’ negattiv minħabba spejjeż eċċezzjonali.
Clariane hija parti mill-SBF 120?
Iva, Clariane hija membru tal-SBF 120 u s-CAC Mid 60 skont il-kompożizzjoni uffiċjali tal-Euronext mit-30 ta' Settembru 2026.
Fejn jinsabu l-kwartieri ġenerali ta' Clariane u kemm pajjiżi jkopri l-grupp?
Il-kwartieri ġenerali ta' Clariane jinsabu f'Pariġi. Il-grupp jopera f'sitt pajjiżi: Franza, il-Ġermanja, il-Belġju, l-Olanda, l-Italja u Spanja, b'madwar 70,700 impjegat.
X'inhu l-avveniment li jmiss tas-suq tal-ishma?
Id-dħul tat-tielet kwart tal-2026 se jiġi ppubblikat fit-28 ta' Ottubru 2026.
Din il-folja ta' informazzjoni hija għal skopijiet informattivi biss u ma tikkostitwixxix parir dwar l-investiment. Il-prestazzjoni tal-passat mhijiex indikattiva tar-riżultati futuri; l-investimenti kollha fl-ekwità jġorru riskju ta' telf ta' kapital.
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